Upset в английском: от опрокинутой вазы до эмоций и сенсаций

Для кого эта статья:

студенты, изучающие английский язык

преподаватели и языковые практики

люди, работающие или взаимодействующие в международной среде Слово "upset" — одно из тех коварных англицизмов, которые на первый взгляд кажутся понятными, но на деле обладают множеством оттенков значений. Это и глагол, и существительное, и прилагательное — каждое со своими нюансами употребления. Типичная ситуация: вы говорите "I'm upset" вместо "I'm disappointed" и невольно искажаете силу своих эмоций, или используете "he upset the table" когда нужно было "he knocked over the table". Такие тонкости часто ставят в тупик даже продвинутых изучающих язык. Давайте разберём все грани этого многоликого слова и научимся применять его безупречно! 🧩

Многогранность слова upset: от расстройства до переворота

Слово "upset" обладает удивительной гибкостью в английском языке. Подобно хамелеону, оно меняет свои оттенки значения в зависимости от контекста, части речи и даже интонации говорящего. 📚

Этимологически "upset" происходит от среднеанглийского "upsetten", что буквально означало "поставить вверх" или "перевернуть". С XV века это слово начало приобретать дополнительные значения, включая эмоциональное расстройство и нарушение планов. Именно эта историческая многогранность делает "upset" таким интересным и одновременно сложным для изучающих английский язык.

Алексей Морозов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с российским дипломатом, который на важных переговорах хотел сказать, что "расстроен задержкой поставок", и использовал фразу "I am upset about the delay". Американская сторона восприняла это как проявление гнева и возмущения, что создало ненужное напряжение. На самом деле дипломат лишь хотел выразить легкое разочарование. После встречи мы долго обсуждали разницу между "upset", "disappointed", "frustrated" и "annoyed" — каждое из этих слов передает разный градус эмоционального состояния. Именно тогда я понял, насколько важно различать оттенки значений слова "upset" в дипломатическом языке.

Ключевые семантические поля "upset" включают:

Физическое опрокидывание — переворачивание предмета с ног на голову

— переворачивание предмета с ног на голову Эмоциональное расстройство — от легкого беспокойства до глубокого огорчения

— от легкого беспокойства до глубокого огорчения Нарушение порядка — разрушение планов, ожиданий или систем

— разрушение планов, ожиданий или систем Физическое недомогание — особенно желудочное расстройство

— особенно желудочное расстройство Неожиданная победа — когда фаворит проигрывает (спортивный контекст)

Интересно, что в британском и американском английском существуют некоторые различия в частоте употребления разных значений "upset". В британском варианте чаще используется эмоциональный контекст, тогда как американцы активнее применяют спортивные коннотации.

Контекст Британский английский Американский английский Эмоциональное состояние Очень распространено Распространено Спортивная неожиданность Умеренно распространено Очень распространено Желудочное расстройство Часто используется Менее распространено Физическое опрокидывание Используется в формальном контексте Обычно заменяется на "knock over"

Понимание этих нюансов критически важно для правильной интерпретации и использования слова "upset" в различных ситуациях общения. 🔍

Upset как глагол: формы, особенности и контексты

Глагол "upset" (прошедшее время и причастие прошедшего времени также "upset") представляет собой уникальный случай в английской грамматике — он относится к категории неправильных глаголов с неизменяемой формой во всех временах. Это часто вызывает путаницу, поскольку форма "upseted" не существует. 📝

Основные значения глагола "upset" можно разделить на физические и эмоциональные:

Физическое значение : опрокидывать, переворачивать She upset the vase while cleaning. — Она опрокинула вазу во время уборки.

Эмоциональное значение : расстраивать, огорчать, беспокоить The bad news upset her terribly. — Плохие новости её ужасно расстроили.

Нарушение порядка : нарушать, срывать, расстраивать (планы) The storm upset our travel plans. — Шторм нарушил наши планы на поездку.

Физиологическое значение: вызывать расстройство желудка Spicy food often upsets my stomach. — Острая пища часто расстраивает мой желудок.

Глагол "upset" может использоваться в различных временных формах, сохраняя свою неизменную форму:

Временная форма Пример Перевод Present Simple Such comments upset her. Такие комментарии расстраивают её. Past Simple The news upset him yesterday. Новости расстроили его вчера. Present Perfect You have upset all our arrangements. Вы нарушили все наши договоренности. Past Perfect I didn't know my words had upset her. Я не знал, что мои слова расстроили её. Future Simple This decision will upset many people. Это решение расстроит многих людей.

Важно отметить, что глагол "upset" часто используется в пассивном залоге, особенно когда речь идёт об эмоциональных состояниях:

He was upset by her comments. — Он был расстроен её комментариями.

Their plans were upset by the unexpected change. — Их планы были нарушены неожиданной переменой.

При использовании с предлогами глагол "upset" приобретает дополнительные оттенки значения:

upset about — расстроен из-за чего-то конкретного She was upset about failing the exam. — Она расстроилась из-за провала на экзамене.

upset with/at — расстроен и немного сердит на кого-то I'm upset with you for lying to me. — Я расстроен тем, что ты мне солгал.

upset by — расстроен вследствие какого-то события или действия He was deeply upset by her absence. — Он был глубоко расстроен её отсутствием.

Марина Вербицкая, синхронный переводчик На одной из международных конференций спикер использовал фразу "upset the status quo". Я автоматически перевела это как "расстроить статус-кво", что вызвало недоумение у аудитории. В тот момент я осознала свою ошибку — в данном контексте "upset" означало не "расстроить", а "нарушить" или "перевернуть". Правильный перевод должен был быть "нарушить существующий порядок вещей". Это был важный урок для меня — всегда анализировать контекст при переводе многозначных глаголов. После этого случая я составила для себя целый список контекстуальных значений глагола "upset" и теперь перевожу его безошибочно в любой ситуации.

Существуют также устойчивые глагольные сочетания с "upset", которые имеют особое значение:

upset the apple cart — разрушить планы, внести хаос в налаженную систему

— разрушить планы, внести хаос в налаженную систему upset the balance — нарушить равновесие или баланс

— нарушить равновесие или баланс upset the odds — победить вопреки прогнозам (в спорте)

— победить вопреки прогнозам (в спорте) upset someone's applecart — разрушить чьи-то планы или ожидания

Глагольная форма "upset" требует особого внимания при использовании — важно учитывать как грамматические особенности, так и смысловые нюансы в зависимости от контекста. 🔄

Upset в роли прилагательного и существительного

Многогранность слова "upset" особенно ярко проявляется при его использовании в качестве прилагательного и существительного. Каждая из этих ролей привносит новые оттенки и контексты употребления. 🎭

Upset как прилагательное описывает эмоциональное или физическое состояние и обычно следует этой структуре: [подлежащее] + [форма глагола "to be"] + upset.

Основные значения "upset" в роли прилагательного:

Эмоциональное расстройство — от легкого беспокойства до глубокого огорчения She was upset when she heard the news. — Она расстроилась, когда услышала новости.

Физическое недомогание — особенно желудочное расстройство My stomach feels upset after that meal. — У меня расстройство желудка после этой еды.

Нарушенный порядок — что-то вышло из привычного состояния The upset schedule caused many problems. — Нарушенный график вызвал множество проблем.

Степени сравнения прилагательного "upset" образуются стандартно:

Положительная степень : upset She was upset about the cancellation. — Она была расстроена отменой.

Сравнительная степень : more upset He was more upset than I expected. — Он был расстроен больше, чем я ожидал.

Превосходная степень: most upset She was the most upset person in the room. — Она была самым расстроенным человеком в комнате.

Прилагательное "upset" можно модифицировать с помощью наречий степени для точного выражения интенсивности эмоции:

slightly upset — немного расстроен

quite upset — довольно расстроен

very upset — очень расстроен

deeply upset — глубоко расстроен

terribly upset — ужасно расстроен

Upset как существительное используется в нескольких отчетливых контекстах:

Эмоциональное расстройство — состояние огорчения или беспокойства The news caused a great upset in the family. — Новость вызвала большое расстройство в семье.

Неожиданная победа (особенно в спорте) — когда фаворит проигрывает аутсайдеру The team's victory was the biggest upset of the tournament. — Победа команды была самой большой сенсацией турнира.

Нарушение порядка — беспорядок или хаос в системе The political upset changed the course of history. — Политический переворот изменил ход истории.

Расстройство желудка — физическое недомогание He suffered from a stomach upset after eating seafood. — У него было расстройство желудка после употребления морепродуктов.

Существительное "upset" может использоваться с различными определениями для передачи специфических значений:

an emotional upset — эмоциональное расстройство

a major upset — серьезное нарушение/крупная сенсация

a political upset — политический переворот

a tournament upset — турнирная сенсация

a digestive upset — расстройство пищеварения

В спортивной журналистике существительное "upset" приобрело особый статус и часто используется в заголовках для обозначения неожиданной победы андердога:

Historic Upset: Underdog Defeats Champion in Final Match!

Tournament Full of Upsets as Top Seeds Fall Early

Важно учитывать, что в разных контекстах "upset" как существительное может требовать разных артиклей и предлогов:

an upset (to plans) — нарушение (планов)

the upset of the day — сенсация дня

upsets in the political landscape — потрясения в политическом ландшафте

Понимание того, как "upset" функционирует в качестве прилагательного и существительного, значительно обогащает языковой арсенал и позволяет точнее выражать мысли в различных ситуациях. 🎯

Устойчивые выражения и идиомы с upset в английском

Английский язык изобилует идиоматическими выражениями с "upset", которые придают речи образность и выразительность. Эти устойчивые сочетания часто невозможно перевести дословно, что делает их особенно интересными для изучающих язык. 🌟

Одна из самых распространенных идиом — "to upset the apple cart" (дословно: "опрокинуть тележку с яблоками"). Это выражение означает неожиданное нарушение устоявшегося порядка или разрушение чьих-то планов:

Her last-minute changes upset the apple cart and we had to rethink the entire strategy. — Её изменения в последнюю минуту нарушили все планы, и нам пришлось пересмотреть всю стратегию.

Don't upset the apple cart just before the presentation. — Не нарушай установленный порядок прямо перед презентацией.

Идиома "upset the balance" используется для описания ситуации, когда что-то нарушает равновесие или гармонию в системе:

The new regulation upset the balance between work and family life. — Новое правило нарушило баланс между работой и семейной жизнью.

Introducing this species could upset the ecological balance of the region. — Внедрение этого вида может нарушить экологическое равновесие региона.

В спортивном контексте выражение "to upset the odds" означает победить вопреки прогнозам или ожиданиям:

The underdog team upset the odds and won the championship. — Команда-аутсайдер победила вопреки всем прогнозам и выиграла чемпионат.

She upset the odds by qualifying for the finals. — Она опровергла прогнозы, квалифицировавшись в финал.

Фраза "don't upset yourself" используется для успокоения человека и советует не волноваться или не расстраиваться:

Don't upset yourself over things you cannot change. — Не расстраивайся из-за того, что ты не можешь изменить.

She was upset about failing, but her friend told her not to upset herself. — Она расстроилась из-за неудачи, но друг сказал ей не переживать.

Выражение "upset stomach" стало почти медицинским термином и обозначает расстройство желудка или дискомфорт в пищеварительной системе:

I have an upset stomach after eating too much spicy food. — У меня расстройство желудка после употребления слишком острой пищи.

Chamomile tea can help with an upset stomach. — Ромашковый чай может помочь при расстройстве желудка.

Фраза "emotional upset" используется для описания состояния эмоционального дистресса или тревоги:

She experienced a severe emotional upset after losing her job. — Она испытала сильное эмоциональное потрясение после потери работы.

Children are sensitive to emotional upsets in the family. — Дети чувствительны к эмоциональным потрясениям в семье.

В политическом лексиконе термин "political upset" обозначает неожиданную победу или изменение политического ландшафта:

The election resulted in a major political upset. — Выборы привели к серьезным политическим изменениям.

The mayor's defeat was considered the biggest political upset of the decade. — Поражение мэра считалось самой большой политической сенсацией десятилетия.

Менее известное, но выразительное выражение "to upset someone's applecart" является вариацией "upset the apple cart", но с акцентом на нарушении чьих-то личных планов:

She didn't want to upset her sister's applecart by mentioning the family secret. — Она не хотела разрушать планы сестры, упоминая семейную тайну.

В бизнес-контексте фраза "upset price" имеет специфическое значение — минимальная цена, установленная для начала аукциона:

The upset price for the antique vase was set at $5,000. — Минимальная начальная цена за антикварную вазу была установлена в 5000 долларов.

Спортивный термин "upset victory" или просто "upset" обозначает неожиданную победу аутсайдера над фаворитом:

Their win against the champions was considered the biggest upset in tennis history. — Их победа над чемпионами считалась самой большой сенсацией в истории тенниса.

Эти идиоматические выражения с "upset" обогащают английскую речь, делая ее более выразительной и точной. Освоение этих фраз позволяет не только лучше понимать носителей языка, но и самому звучать более естественно и идиоматично. 🗣️

Практические советы по использованию upset в речи

Правильное использование слова "upset" в различных контекстах требует понимания нюансов и практики. Предлагаю конкретные рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок и сделают вашу английскую речь более точной и естественной. 🎓

1. Выбирайте правильную интенсивность эмоции

Слово "upset" занимает среднюю позицию в спектре эмоционального дискомфорта. Используйте его соответственно:

Интенсивность эмоции Рекомендуемое слово Пример Легкое недовольство annoyed, bothered I'm a bit annoyed that he's late again. Средняя интенсивность upset, disturbed I'm upset about the test results. Сильное расстройство devastated, distraught She was devastated by the news of his death. Гнев angry, furious He was furious when he found out about the lie. Разочарование disappointed, let down I'm disappointed that you didn't call.

2. Используйте правильные предлоги

Предлоги меняют оттенок значения при использовании с "upset":

upset about — указывает на причину расстройства (ситуация или объект) She was upset about failing the exam. — Она расстроилась из-за провала на экзамене.

upset with/at — указывает на человека, вызвавшего расстройство (часто содержит оттенок недовольства) I'm upset with you for not keeping your promise. — Я расстроен тем, что ты не сдержал своё обещание.

upset by — указывает на событие или действие, вызвавшее расстройство He was upset by the sudden change of plans. — Он был расстроен внезапным изменением планов.

upset over — похоже на "about", но часто указывает на более серьезную причину She was upset over her parents' divorce. — Она была расстроена разводом родителей.

3. Помните о различных значениях в зависимости от части речи

Как глагол: активное действие (to upset someone/something) Your comment upset her. — Твой комментарий расстроил её.

Как прилагательное: состояние (to be upset) She was upset for days. — Она была расстроена в течение нескольких дней.

Как существительное: событие или состояние (an upset) The team's victory was a major upset. — Победа команды была большой сенсацией.

4. Будьте внимательны к культурным различиям

В разных англоязычных культурах открытое выражение "upset" может восприниматься по-разному:

В британской культуре фраза "I'm quite upset" может указывать на довольно сильное расстройство, тогда как в американской культуре та же фраза может восприниматься как выражение умеренного недовольства.

В профессиональной среде в США сказать "I'm upset about this decision" может показаться чрезмерно эмоциональным, более нейтральным было бы "I'm concerned about this decision".

5. Используйте альтернативы для большей точности

Иногда лучше заменить "upset" более точным словом:

Вместо "I'm upset" попробуйте: I'm disappointed (разочарован) I'm frustrated (испытываю фрустрацию) I'm concerned (обеспокоен) I'm sad (грустно) I'm troubled (встревожен)

Вместо "to upset plans" используйте: to disrupt plans (нарушить планы) to derail plans (сорвать планы) to thwart plans (расстроить планы)

6. Практикуйте с контекстными клише

Запомните несколько готовых фраз для типичных ситуаций:

I didn't mean to upset you. — Я не хотел тебя расстраивать.

Please don't get upset. — Пожалуйста, не расстраивайся.

I was quite upset when I heard the news. — Я был довольно расстроен, когда услышал новости.

This has really upset our schedule. — Это действительно нарушило наш график.

The team caused a major upset in the tournament. — Команда произвела большую сенсацию на турнире.

7. Учитывайте различия между формальной и неформальной речью

В формальных ситуациях вместо прямого "I'm upset" предпочтительнее использовать:

I'm concerned about this matter. — Я обеспокоен этим вопросом.

I find this situation disturbing. — Я нахожу эту ситуацию тревожной.

This development is quite troubling. — Это развитие событий довольно тревожно.

8. Обратите внимание на произношение

Правильное произношение слова "upset" может варьироваться в зависимости от его функции в предложении:

Как глагол или прилагательное: ударение на второй слог (up-SET)

Как существительное: ударение на первый слог (UP-set), особенно в спортивном контексте

Умение правильно использовать слово "upset" в различных контекстах значительно обогатит ваш английский язык. Практикуйте эти рекомендации в реальных разговорах, и вскоре вы заметите, как ваша речь станет более точной и естественной. 👍