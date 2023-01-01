Got или Has в английском: тонкости использования и различия#Изучение английского
Путаетесь, когда использовать "got" или "has" в английском? Вы не одиноки! Эти маленькие слова вызывают огромную путаницу даже у продвинутых студентов. Одна моя ученица как-то призналась, что всегда "стреляет наугад", когда нужно выбрать между "I have got" и "I have". А ведь неправильный выбор может не только исказить смысл, но и выдать в вас неносителя языка с первой же фразы. Давайте разберемся с этими грамматическими хамелеонами раз и навсегда, чтобы вы могли говорить уверенно и точно. 🔍
Базовые правила использования Got и Has в английском
Прежде чем погрузиться в нюансы, важно понять базовые функции "got" и "has" в английском языке. Эти слова могут играть различные роли в предложениях, и их правильное использование критически важно для точной передачи смысла.
"Has" — это форма третьего лица единственного числа глагола "have" в настоящем времени. Она используется с подлежащими he, she, it и существительными в единственном числе:
- He has a new car. — У него есть новая машина.
- She has three brothers. — У нее три брата.
- The company has 500 employees. — В компании 500 сотрудников.
"Got" — это форма прошедшего времени и причастия прошедшего времени от глагола "get" (получать, становиться, добираться). Однако в комбинации с "have/has" эта форма приобретает особое значение, указывающее на обладание или необходимость:
- I have got a headache. (= I have a headache) — У меня болит голова.
- She has got to leave now. (= She must leave now) — Ей нужно уйти сейчас.
Важно понимать, что "have got" и "have" в значении обладания часто взаимозаменяемы, особенно в разговорной речи:
|С "have got"
|С "have"
|I've got a new phone.
|I have a new phone.
|He's got three sisters.
|He has three sisters.
|They've got enough money.
|They have enough money.
Елена Петровна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Недавно на уроке с корпоративной группой менеджеров произошел забавный случай. Один из студентов, Андрей, постоянно путал "I have got" и "I have" в презентации о своих профессиональных навыках. Когда я попросила его описать свои должностные обязанности, он уверенно начал: "I have got many responsibilities..." но уже в следующем предложении сказал: "I have got attending meetings every Monday." Я остановила его и объяснила, что "have got" можно использовать только для обозначения обладания чем-то, но не для описания регулярных действий. Для всей группы это стало отличным примером. Теперь, когда кто-то ошибается, они шутливо говорят: "Careful, don't pull an Andrey!" Эта мнемоническая техника помогла всем запомнить правильное использование конструкции.
Разница между Have Got и Has Got: когда применять
Выбор между "have got" и "has got" зависит исключительно от подлежащего в предложении. Это следует базовому правилу согласования подлежащего и сказуемого в английском языке.
Используйте "have got" с подлежащими:
- I — I have got a meeting at 3 PM.
- You — You have got beautiful eyes.
- We — We have got enough time to finish the project.
- They — They have got three children.
Используйте "has got" с подлежащими:
- He — He has got a new car.
- She — She has got a great sense of humor.
- It — It has got four wheels.
- Существительные в единственном числе — The dog has got a long tail.
При образовании отрицательных форм структура меняется следующим образом:
- I have not got (haven't got) any money.
- She has not got (hasn't got) time for this.
Для вопросов используется инверсия:
- Have you got a minute?
- Has she got your number?
Важно отметить, что в американском английском конструкция "have got" используется реже, чем в британском. Американцы чаще предпочитают просто "have" для выражения обладания:
Британский вариант: Have you got a pen? Американский вариант: Do you have a pen?
Когда речь идет о необходимости что-то сделать, используется конструкция "have got to" или "has got to", что эквивалентно "must" или "need to":
- I have got to finish this report by tomorrow. (= I must finish this report by tomorrow.)
- She has got to improve her skills. (= She needs to improve her skills.)
Особенности употребления в разных диалектах английского
Использование конструкций с "got" и "has" существенно различается в зависимости от географического региона. Самые заметные различия наблюдаются между британским и американским вариантами английского языка. 🌍
Британский английский активно использует конструкцию "have got" в разговорной речи для выражения обладания:
- I've got a lovely house in the countryside.
- Have you got any siblings?
- She hasn't got much experience in this field.
Американский английский, напротив, чаще использует простую форму "have" без "got":
- I have a lovely house in the countryside.
- Do you have any siblings?
- She doesn't have much experience in this field.
В австралийском английском конструкция "have got" также популярна и используется аналогично британскому варианту. В канадском английском наблюдается смешение американских и британских форм, хотя обычно преобладает американский вариант.
|Диалект
|Утверждение
|Отрицание
|Вопрос
|Британский
|I've got a dog.
|I haven't got a dog.
|Have you got a dog?
|Американский
|I have a dog.
|I don't have a dog.
|Do you have a dog?
|Австралийский
|I've got a dog.
|I haven't got a dog.
|Have you got a dog?
|Канадский
|I have a dog. (чаще) <br> I've got a dog.
|I don't have a dog. (чаще) <br> I haven't got a dog.
|Do you have a dog? (чаще) <br> Have you got a dog?
Интересно, что в формальной письменной речи обоих вариантов английского предпочтительнее использовать простую форму "have/has" без "got". Конструкция "have got" считается более разговорной и менее формальной.
Что касается выражения необходимости, конструкция "have got to" используется и в британском, и в американском английском, хотя в американском варианте чаще используются альтернативы "have to" или "need to":
- Британский: I've got to go now. / I have to go now.
- Американский: I have to go now. (чаще) / I've got to go now.
Михаил Дорофеев, синхронный переводчик
На международной конференции я столкнулся с интересной ситуацией, когда переводил диалог между британским и американским бизнесменами. Британец постоянно использовал "We've got to consider" и "Our company has got significant experience", в то время как американец предпочитал "We need to consider" и "Our company has significant experience". Когда дело дошло до неформального общения во время кофе-брейка, эта разница стала предметом шуточной дискуссии между ними. Американец в шутку заметил: "You Brits always 'got' something, don't you?" На что британец ответил: "Well, you Americans always 'do' something instead!" Этот случай отлично иллюстрирует не только лингвистические различия, но и то, как они воспринимаются носителями разных вариантов языка. Теперь, когда я готовлюсь к переводу, я всегда учитываю происхождение спикеров и адаптирую свой перевод соответственно.
Got и Has в грамматических конструкциях и идиомах
Помимо базового использования для выражения обладания или необходимости, "got" и "has" встречаются в различных грамматических конструкциях и идиоматических выражениях. Понимание этих особых случаев необходимо для глубокого освоения английского языка.
Got в значении "получил" (простое прошедшее время от get):
- I got a letter yesterday. — Я получил письмо вчера.
- She got a promotion last month. — Она получила повышение в прошлом месяце.
Has got в настоящем совершенном времени:
- He has got (gotten в американском английском) much better at playing the guitar. — Он стал намного лучше играть на гитаре.
- The situation has got out of control. — Ситуация вышла из-под контроля.
Устойчивые выражения с "got" и "has got":
- Has got it made — достиг успеха, обеспечил себе безбедное существование
- Have got it coming — заслужить (обычно что-то негативное)
- Have got someone's back — поддерживать кого-то, "прикрывать спину"
- Have got what it takes — иметь необходимые качества/способности
Интересно, что в некоторых идиоматических выражениях форма "got" стала неотъемлемой частью и не может быть заменена на простое "have/has":
- You've got to be kidding! (Не может быть заменено на "You have to be kidding!") — Ты, должно быть, шутишь!
- I've got a feeling... (Звучит естественнее, чем "I have a feeling...") — У меня есть чувство...
В разговорном американском английском часто можно услышать сокращенную форму "I gotta" вместо "I have got to", особенно при выражении необходимости:
- I gotta go. (= I have got to go / I have to go) — Мне нужно идти.
- She's gotta see this! (= She has got to see this / She has to see this) — Ей обязательно нужно это увидеть!
Важно отметить, что эти сокращенные формы считаются очень неформальными и не рекомендуются для использования в письменной или формальной речи.
В британском английском также существует разговорная конструкция "have got" для выражения восприятия или ощущений:
- I've got a bad feeling about this. — У меня плохое предчувствие насчет этого.
- She's got cold feet about the wedding. — Она нервничает перед свадьбой.
Практическое применение Got и Has в повседневной речи
Правильное использование "got" и "has" в повседневных ситуациях может значительно повысить вашу языковую компетенцию и помочь звучать более естественно. Вот несколько практических советов по применению этих конструкций в различных контекстах. 💬
В неформальных разговорах с друзьями или коллегами британский вариант "have got" звучит более естественно:
- "I've got tickets for the concert on Friday."
- "Have you got plans for the weekend?"
- "She's got a brilliant idea for the project."
В деловой переписке или формальных документах лучше использовать простую форму "have/has":
- "The company has extensive experience in this field."
- "We have reason to believe that the market will stabilize soon."
- "The applicant has all necessary qualifications."
При выражении необходимости в повседневной речи обе формы приемлемы, но с некоторыми нюансами:
- "I've got to run" звучит более срочно и эмоционально, чем "I have to run".
- "We have to finish this today" — нейтральное утверждение о необходимости.
- "You've got to see this movie!" — эмоциональная рекомендация.
При общении с носителями языка из разных стран полезно адаптировать свою речь под их диалект:
- С британцами: "I've got a question about the schedule."
- С американцами: "I have a question about the schedule."
Для телефонных разговоров существуют устойчивые выражения с "got":
- "Have you got a minute?" — Стандартная фраза для проверки, есть ли у собеседника время поговорить.
- "I've got to go now" — Вежливый способ завершить разговор.
В письменных сообщениях и электронных письмах уместность использования "have got" зависит от степени формальности:
- В чатах с друзьями: "I've got great news!"
- В электронном письме руководителю: "I have completed the report."
Если вы хотите звучать более уверенно и естественно, обратите внимание на сокращения, которые часто используются в разговорной речи:
- "I've got" вместо "I have got"
- "She's got" вместо "She has got"
- "They've got" вместо "They have got"
Кстати, в современной речи молодежи, особенно в социальных медиа и мессенджерах, можно встретить сверхсокращённые формы:
- "I got this" (вместо "I have got this") — Я справлюсь с этим.
- "She got no idea" (вместо "She has got no idea") — Она не имеет представления.
Эти формы считаются очень неформальными и не рекомендуются для использования в образовательных или профессиональных контекстах.
Мастерство в использовании "got" и "has" приходит с практикой. Начните с выбора одного варианта — британского или американского — и придерживайтесь его последовательно. Постепенно вы разовьете языковое чутье, которое подскажет, какая форма более уместна в конкретной ситуации. Помните: правильное использование этих маленьких, но важных слов может значительно улучшить ваше владение английским языком и помочь произвести положительное впечатление на собеседника.