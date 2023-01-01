Got или Has в английском: тонкости использования и различия

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся различиями между британским и американским английским Путаетесь, когда использовать "got" или "has" в английском? Вы не одиноки! Эти маленькие слова вызывают огромную путаницу даже у продвинутых студентов. Одна моя ученица как-то призналась, что всегда "стреляет наугад", когда нужно выбрать между "I have got" и "I have". А ведь неправильный выбор может не только исказить смысл, но и выдать в вас неносителя языка с первой же фразы. Давайте разберемся с этими грамматическими хамелеонами раз и навсегда, чтобы вы могли говорить уверенно и точно. 🔍

Базовые правила использования Got и Has в английском

Прежде чем погрузиться в нюансы, важно понять базовые функции "got" и "has" в английском языке. Эти слова могут играть различные роли в предложениях, и их правильное использование критически важно для точной передачи смысла.

"Has" — это форма третьего лица единственного числа глагола "have" в настоящем времени. Она используется с подлежащими he, she, it и существительными в единственном числе:

He has a new car. — У него есть новая машина.

She has three brothers. — У нее три брата.

The company has 500 employees. — В компании 500 сотрудников.

"Got" — это форма прошедшего времени и причастия прошедшего времени от глагола "get" (получать, становиться, добираться). Однако в комбинации с "have/has" эта форма приобретает особое значение, указывающее на обладание или необходимость:

I have got a headache. (= I have a headache) — У меня болит голова.

She has got to leave now. (= She must leave now) — Ей нужно уйти сейчас.

Важно понимать, что "have got" и "have" в значении обладания часто взаимозаменяемы, особенно в разговорной речи:

С "have got" С "have" I've got a new phone. I have a new phone. He's got three sisters. He has three sisters. They've got enough money. They have enough money.

Елена Петровна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Недавно на уроке с корпоративной группой менеджеров произошел забавный случай. Один из студентов, Андрей, постоянно путал "I have got" и "I have" в презентации о своих профессиональных навыках. Когда я попросила его описать свои должностные обязанности, он уверенно начал: "I have got many responsibilities..." но уже в следующем предложении сказал: "I have got attending meetings every Monday." Я остановила его и объяснила, что "have got" можно использовать только для обозначения обладания чем-то, но не для описания регулярных действий. Для всей группы это стало отличным примером. Теперь, когда кто-то ошибается, они шутливо говорят: "Careful, don't pull an Andrey!" Эта мнемоническая техника помогла всем запомнить правильное использование конструкции.

Разница между Have Got и Has Got: когда применять

Выбор между "have got" и "has got" зависит исключительно от подлежащего в предложении. Это следует базовому правилу согласования подлежащего и сказуемого в английском языке.

Используйте "have got" с подлежащими:

I — I have got a meeting at 3 PM.

You — You have got beautiful eyes.

We — We have got enough time to finish the project.

They — They have got three children.

Используйте "has got" с подлежащими:

He — He has got a new car.

She — She has got a great sense of humor.

It — It has got four wheels.

Существительные в единственном числе — The dog has got a long tail.

При образовании отрицательных форм структура меняется следующим образом:

I have not got (haven't got) any money.

She has not got (hasn't got) time for this.

Для вопросов используется инверсия:

Have you got a minute?

Has she got your number?

Важно отметить, что в американском английском конструкция "have got" используется реже, чем в британском. Американцы чаще предпочитают просто "have" для выражения обладания:

Британский вариант: Have you got a pen? Американский вариант: Do you have a pen?

Когда речь идет о необходимости что-то сделать, используется конструкция "have got to" или "has got to", что эквивалентно "must" или "need to":

I have got to finish this report by tomorrow. (= I must finish this report by tomorrow.)

She has got to improve her skills. (= She needs to improve her skills.)

Особенности употребления в разных диалектах английского

Использование конструкций с "got" и "has" существенно различается в зависимости от географического региона. Самые заметные различия наблюдаются между британским и американским вариантами английского языка. 🌍

Британский английский активно использует конструкцию "have got" в разговорной речи для выражения обладания:

I've got a lovely house in the countryside.

Have you got any siblings?

She hasn't got much experience in this field.

Американский английский, напротив, чаще использует простую форму "have" без "got":

I have a lovely house in the countryside.

Do you have any siblings?

She doesn't have much experience in this field.

В австралийском английском конструкция "have got" также популярна и используется аналогично британскому варианту. В канадском английском наблюдается смешение американских и британских форм, хотя обычно преобладает американский вариант.

Диалект Утверждение Отрицание Вопрос Британский I've got a dog. I haven't got a dog. Have you got a dog? Американский I have a dog. I don't have a dog. Do you have a dog? Австралийский I've got a dog. I haven't got a dog. Have you got a dog? Канадский I have a dog. (чаще) <br> I've got a dog. I don't have a dog. (чаще) <br> I haven't got a dog. Do you have a dog? (чаще) <br> Have you got a dog?

Интересно, что в формальной письменной речи обоих вариантов английского предпочтительнее использовать простую форму "have/has" без "got". Конструкция "have got" считается более разговорной и менее формальной.

Что касается выражения необходимости, конструкция "have got to" используется и в британском, и в американском английском, хотя в американском варианте чаще используются альтернативы "have to" или "need to":

Британский: I've got to go now. / I have to go now.

Американский: I have to go now. (чаще) / I've got to go now.

Михаил Дорофеев, синхронный переводчик На международной конференции я столкнулся с интересной ситуацией, когда переводил диалог между британским и американским бизнесменами. Британец постоянно использовал "We've got to consider" и "Our company has got significant experience", в то время как американец предпочитал "We need to consider" и "Our company has significant experience". Когда дело дошло до неформального общения во время кофе-брейка, эта разница стала предметом шуточной дискуссии между ними. Американец в шутку заметил: "You Brits always 'got' something, don't you?" На что британец ответил: "Well, you Americans always 'do' something instead!" Этот случай отлично иллюстрирует не только лингвистические различия, но и то, как они воспринимаются носителями разных вариантов языка. Теперь, когда я готовлюсь к переводу, я всегда учитываю происхождение спикеров и адаптирую свой перевод соответственно.

Got и Has в грамматических конструкциях и идиомах

Помимо базового использования для выражения обладания или необходимости, "got" и "has" встречаются в различных грамматических конструкциях и идиоматических выражениях. Понимание этих особых случаев необходимо для глубокого освоения английского языка.

Got в значении "получил" (простое прошедшее время от get):

I got a letter yesterday. — Я получил письмо вчера.

She got a promotion last month. — Она получила повышение в прошлом месяце.

Has got в настоящем совершенном времени:

He has got (gotten в американском английском) much better at playing the guitar. — Он стал намного лучше играть на гитаре.

The situation has got out of control. — Ситуация вышла из-под контроля.

Устойчивые выражения с "got" и "has got":

Has got it made — достиг успеха, обеспечил себе безбедное существование

Have got it coming — заслужить (обычно что-то негативное)

Have got someone's back — поддерживать кого-то, "прикрывать спину"

Have got what it takes — иметь необходимые качества/способности

Интересно, что в некоторых идиоматических выражениях форма "got" стала неотъемлемой частью и не может быть заменена на простое "have/has":

You've got to be kidding! (Не может быть заменено на "You have to be kidding!") — Ты, должно быть, шутишь!

I've got a feeling... (Звучит естественнее, чем "I have a feeling...") — У меня есть чувство...

В разговорном американском английском часто можно услышать сокращенную форму "I gotta" вместо "I have got to", особенно при выражении необходимости:

I gotta go. (= I have got to go / I have to go) — Мне нужно идти.

She's gotta see this! (= She has got to see this / She has to see this) — Ей обязательно нужно это увидеть!

Важно отметить, что эти сокращенные формы считаются очень неформальными и не рекомендуются для использования в письменной или формальной речи.

В британском английском также существует разговорная конструкция "have got" для выражения восприятия или ощущений:

I've got a bad feeling about this. — У меня плохое предчувствие насчет этого.

She's got cold feet about the wedding. — Она нервничает перед свадьбой.

Практическое применение Got и Has в повседневной речи

Правильное использование "got" и "has" в повседневных ситуациях может значительно повысить вашу языковую компетенцию и помочь звучать более естественно. Вот несколько практических советов по применению этих конструкций в различных контекстах. 💬

В неформальных разговорах с друзьями или коллегами британский вариант "have got" звучит более естественно:

"I've got tickets for the concert on Friday."

"Have you got plans for the weekend?"

"She's got a brilliant idea for the project."

В деловой переписке или формальных документах лучше использовать простую форму "have/has":

"The company has extensive experience in this field."

"We have reason to believe that the market will stabilize soon."

"The applicant has all necessary qualifications."

При выражении необходимости в повседневной речи обе формы приемлемы, но с некоторыми нюансами:

"I've got to run" звучит более срочно и эмоционально, чем "I have to run".

"We have to finish this today" — нейтральное утверждение о необходимости.

"You've got to see this movie!" — эмоциональная рекомендация.

При общении с носителями языка из разных стран полезно адаптировать свою речь под их диалект:

С британцами: "I've got a question about the schedule."

С американцами: "I have a question about the schedule."

Для телефонных разговоров существуют устойчивые выражения с "got":

"Have you got a minute?" — Стандартная фраза для проверки, есть ли у собеседника время поговорить.

"I've got to go now" — Вежливый способ завершить разговор.

В письменных сообщениях и электронных письмах уместность использования "have got" зависит от степени формальности:

В чатах с друзьями: "I've got great news!"

В электронном письме руководителю: "I have completed the report."

Если вы хотите звучать более уверенно и естественно, обратите внимание на сокращения, которые часто используются в разговорной речи:

"I've got" вместо "I have got"

"She's got" вместо "She has got"

"They've got" вместо "They have got"

Кстати, в современной речи молодежи, особенно в социальных медиа и мессенджерах, можно встретить сверхсокращённые формы:

"I got this" (вместо "I have got this") — Я справлюсь с этим.

"She got no idea" (вместо "She has got no idea") — Она не имеет представления.

Эти формы считаются очень неформальными и не рекомендуются для использования в образовательных или профессиональных контекстах.