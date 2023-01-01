Указательные местоимения в английском: правила, нюансы, примеры

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на среднем уровне

Для преподавателей английского языка и репетиторов

Для профессионалов, которые используют английский в работе, например, на собеседованиях или презентациях Представьте, что вы разговариваете с англоязычным другом и хотите указать на конкретные предметы: "Мне нравится это платье", "Дай мне те документы". Без указательных местоимений вам пришлось бы постоянно повторять существительные или использовать жесты – неудобно и неэлегантно. Именно поэтому указательные местоимения становятся незаменимым инструментом в вашем языковом арсенале. Они как словесные указатели, помогающие собеседнику точно понять, о чём идёт речь. Давайте разберёмся, как мастерски ими управлять, избегая типичных ошибок, которые выдают неопытных говорящих. 🔍

Указательные местоимения: что это и зачем нужны

Указательные местоимения – это особая группа слов, которые помогают нам идентифицировать конкретные объекты, людей или понятия, указывая на их положение в пространстве или времени. По сути, это словесные "указатели", заменяющие неудобное физическое указывание пальцем.

В английском языке существует четыре основных указательных местоимения:

Местоимение Число Расположение Пример использования This Единственное Близко This book is interesting. That Единственное Далеко That car over there is expensive. These Множественное Близко These flowers smell wonderful. Those Множественное Далеко Those buildings are very tall.

Зачем же нам нужны указательные местоимения? Давайте рассмотрим их основные функции:

Точное указание : "I want this pen, not that one" – сразу понятно, о каких именно ручках идёт речь.

: "I want this pen, not that one" – сразу понятно, о каких именно ручках идёт речь. Экономия слов : вместо повторения длинных названий можно использовать краткое указательное местоимение.

: вместо повторения длинных названий можно использовать краткое указательное местоимение. Организация речи : указательные местоимения помогают структурировать текст, связывая его части.

: указательные местоимения помогают структурировать текст, связывая его части. Выражение времени: "These days" (в настоящее время) или "Those were the days" (то были времена).

Александр, преподаватель английского языка с 12-летним стажем: Однажды на уроке со студентами среднего уровня я заметил, что они постоянно избегают использования указательных местоимений. Вместо простого "Take this pen" они говорили "Take the pen which is here next to me". Я провёл эксперимент: попросил их рассказать о предметах в комнате без использования указательных местоимений. Результат? Неуклюжие, затянутые предложения и постоянное указывание руками. После 15-минутной практики с this/that/these/those их речь стала заметно лаконичнее и естественнее. Один из студентов впоследствии рассказал, что на собеседовании в международную компанию его похвалили за уверенную и точную речь. Иногда самые маленькие грамматические элементы создают самое большое впечатление!

This, That, These, Those: основные формы и правила

Освоение указательных местоимений в английском начинается с понимания их базовых форм и правил использования. Давайте погрузимся глубже в особенности каждого из них. 🧠

This (этот/эта/это) – единственное число, близкое расположение:

Указывает на объект рядом с говорящим: "This chair is comfortable."

Используется для представления людей: "This is my friend John."

Применяется для событий в настоящем или будущем: "This week is very busy."

В телефонных разговорах для самопредставления: "This is Mark speaking."

That (тот/та/то) – единственное число, удалённое расположение:

Указывает на объект на расстоянии от говорящего: "That building is a museum."

Используется для прошедших событий: "That was a great party last night."

Применяется при указании на ранее упомянутую идею: "I disagree with that."

Часто используется в выражениях несогласия: "I wouldn't go that far."

These (эти) – множественное число, близкое расположение:

Указывает на множество объектов рядом с говорящим: "These shoes are mine."

Используется для текущего периода времени: "These days everyone uses smartphones."

Применяется для введения нескольких людей: "These are my colleagues."

Those (те) – множественное число, удалённое расположение:

Указывает на множество удалённых объектов: "Those cars need to be moved."

Используется для прошедших периодов: "Those were difficult times."

Обозначает ранее упомянутые объекты: "Those issues need to be addressed."

Важно помнить, что указательные местоимения могут выступать в предложении в двух ролях:

Как определители (determiners) – стоят перед существительным: "This car is fast."

Как самостоятельные местоимения (pronouns) – заменяют существительное: "This is fast."

При использовании указательных местоимений необходимо соблюдать согласование в числе:

This/That + существительное в единственном числе: "This dog is friendly."

These/Those + существительное во множественном числе: "These dogs are friendly."

Близко или далеко? Принципы выбора местоимений

Ключевой принцип выбора между this/these и that/those основан на физическом или метафорическом расстоянии между говорящим и объектом. Этот выбор определяется не только пространственными, но и временными, эмоциональными и контекстуальными факторами. 🗺️

Физическое расстояние – самый очевидный критерий:

This/these – объект находится рядом, в пределах досягаемости

That/those – объект находится на некотором удалении

Например: "I'll take this pen here on my desk, not that one on the shelf."

Временной аспект также влияет на выбор местоимений:

This/these – настоящее или ближайшее будущее: "This month we're launching a new product."

That/those – прошедшие события: "That summer we spent in Italy was unforgettable."

Мария, переводчик и репетитор английского: Готовя студентку к международной конференции, я столкнулась с проблемой: она правильно использовала указательные местоимения в обычной речи, но совершенно терялась при создании презентации. На слайде она писала "This study shows...", а в речи говорила "That study shows..." — получалась несогласованность. Я предложила ей простой мнемонический прием: "THIS is HERE, THAT is THERE". Во время презентации, когда она говорила о данных на экране (близко к ней), она использовала "this/these", а когда ссылалась на исследования других ученых (концептуально далеко), применяла "that/those". На конференции её выступление получило высокую оценку за ясность и логичность изложения. Именно такие нюансы часто отличают продвинутого говорящего от среднего уровня.

Психологическая дистанция также играет роль:

This/these – то, что важно для говорящего или эмоционально близко

That/those – то, что менее значимо или эмоционально отдалено

Например: "This idea of mine is much better than that silly suggestion you made."

Контекстуальные факторы выбора местоимений:

Ситуация This/These That/Those Телефонный разговор Самопредставление: "This is John." Идентификация собеседника: "Is that Mary?" Ссылка на идеи в тексте Предстоящие идеи: "This is what I believe..." Предыдущие идеи: "That's what I meant earlier." Представление людей Люди рядом: "This is my wife." Люди на расстоянии: "That's my colleague over there." Эмфатическое использование "This is exactly what we need!" "That's precisely the problem!"

Интересно, что выбор указательного местоимения может также сигнализировать об отношении говорящего к теме разговора:

"This policy will help everyone" – говорящий поддерживает политику

"That policy will never work" – говорящий дистанцируется от политики

При общении с носителями английского языка обратите внимание на то, как они интуитивно выбирают местоимения, и вы лучше почувствуете эти неуловимые нюансы значений. 👂

Указательные местоимения в разных типах предложений

Указательные местоимения многофункциональны и могут играть разные роли в зависимости от типа и структуры предложения. Давайте рассмотрим, как они работают в различных синтаксических конструкциях. 🧩

1. Повествовательные предложения

В простых утверждениях указательные местоимения могут выступать как:

Подлежащее: "This needs attention." / "Those belong to me."

Определение: "This book is fascinating." / "Those ideas are revolutionary."

Дополнение: "I can't understand this." / "She doesn't like that."

2. Вопросительные предложения

Указательные местоимения часто встречаются в различных типах вопросов:

Общие вопросы: "Is this your bag?" / "Are those your children?"

Специальные вопросы: "What is this?" / "Who does that belong to?"

Разделительные вопросы: "This is your car, isn't it?" / "That wasn't difficult, was it?"

3. Восклицательные предложения

Указательные местоимения добавляют экспрессии в восклицания:

"This is incredible!" / "That was amazing!"

"How beautiful these flowers are!" / "What a disaster that turned out to be!"

4. Сравнительные конструкции

Местоимения помогают сравнивать объекты:

"This computer is faster than that one."

"These shoes are more comfortable than those."

"That method is better than this one for solving equations."

5. Составные предложения

В сложных предложениях указательные местоимения могут связывать части:

Относительные придаточные: "This is the house that Jack built."

Причинные связи: "The train was late, and that's why we missed the meeting."

Следствие: "She worked hard, and this resulted in her promotion."

6. Особые конструкции с указательными местоимениями

Английский язык имеет ряд устойчивых выражений и конструкций с указательными местоимениями:

"This is it!" (Вот оно!)

"That's that." (На этом всё. / Вопрос решён.)

"This is not to say that..." (Это не означает, что...)

"That being said..." (С учётом сказанного...)

"These are not just words." (Это не просто слова.)

Важно отметить особую конструкцию "this/that of + существительное", которая указывает на принадлежность или связь:

"The climate of Alaska is colder than that of Florida." (that = the climate)

"My car is older than that of my neighbor." (that = the car)

Также обратите внимание на использование указательных местоимений для избежания повторов:

"The red car is mine, the blue one is John's, and that over there belongs to Mary."

"These issues are serious; those are minor and can wait."

Распространенные ошибки при использовании this/that/these/those

Даже опытные изучающие английский язык часто допускают ошибки при использовании указательных местоимений. Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать. ⚠️

1. Несогласование по числу

Одна из самых распространенных ошибок — несогласование указательного местоимения с существительным:

❌ "This books are interesting." (Неправильно)

✅ "These books are interesting." (Правильно)

❌ "Those pencil is red." (Неправильно)

✅ "That pencil is red." (Правильно)

2. Неправильный выбор местоимения по расстоянию

Студенты часто путаются, когда следует использовать this/these, а когда that/those:

❌ "That is my phone." (Когда телефон находится в руке говорящего)

✅ "This is my phone." (Правильно, когда объект рядом)

❌ "Look at this building over there!" (Объект далеко)

✅ "Look at that building over there!" (Правильно)

3. Путаница с неисчисляемыми существительными

Неисчисляемые существительные всегда используются с this/that, даже если речь идет о большом количестве:

❌ "These information is useful." (Неправильно)

✅ "This information is useful." (Правильно)

❌ "Can you give me those advice again?" (Неправильно)

✅ "Can you give me that advice again?" (Правильно)

4. Излишнее или недостаточное использование

Некоторые учащиеся либо перенасыщают речь указательными местоимениями, либо избегают их:

❌ "This my teacher gave me this book and this book is about this history." (Перенасыщение)

✅ "My teacher gave me this book. It's about history." (Правильно)

❌ "I like the pen. The pen writes well." (Избегание местоимений)

✅ "I like this pen. It writes well." (Правильно)

5. Смешение с личными и притяжательными местоимениями

Иногда учащиеся путают функции разных типов местоимений:

❌ "This is broken." (Когда контекст неясен)

✅ "This pen is broken." или "It is broken." (Правильно, в зависимости от контекста)

❌ "That's pen belongs to her." (Смешение указательного и притяжательного)

✅ "That pen belongs to her." (Правильно)

6. Таблица типичных ошибок и их исправлений:

Тип ошибки Неправильно Правильно Пояснение Двойное указание This here book This book Избегайте плеоназма Указание на абстрактные концепты Those happiness is important Happiness is important Абстрактные понятия обычно не требуют указательных местоимений Временное несоответствие This happened last year That happened last year Для прошедших событий используйте that Ошибки в устойчивых выражениях These days of week These days Изучайте устойчивые выражения целиком

Чтобы избежать этих распространенных ошибок, регулярно практикуйтесь в использовании указательных местоимений в различных контекстах. Слушайте, как их используют носители языка, и обращайте внимание на нюансы значений. Постепенно правильное употребление this, that, these и those станет для вас интуитивным. 🎯