Указательные местоимения в английском: правила, нюансы, примеры#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Для изучающих английский язык на среднем уровне
- Для преподавателей английского языка и репетиторов
Для профессионалов, которые используют английский в работе, например, на собеседованиях или презентациях
Представьте, что вы разговариваете с англоязычным другом и хотите указать на конкретные предметы: "Мне нравится это платье", "Дай мне те документы". Без указательных местоимений вам пришлось бы постоянно повторять существительные или использовать жесты – неудобно и неэлегантно. Именно поэтому указательные местоимения становятся незаменимым инструментом в вашем языковом арсенале. Они как словесные указатели, помогающие собеседнику точно понять, о чём идёт речь. Давайте разберёмся, как мастерски ими управлять, избегая типичных ошибок, которые выдают неопытных говорящих. 🔍
Указательные местоимения: что это и зачем нужны
Указательные местоимения – это особая группа слов, которые помогают нам идентифицировать конкретные объекты, людей или понятия, указывая на их положение в пространстве или времени. По сути, это словесные "указатели", заменяющие неудобное физическое указывание пальцем.
В английском языке существует четыре основных указательных местоимения:
|Местоимение
|Число
|Расположение
|Пример использования
|This
|Единственное
|Близко
|This book is interesting.
|That
|Единственное
|Далеко
|That car over there is expensive.
|These
|Множественное
|Близко
|These flowers smell wonderful.
|Those
|Множественное
|Далеко
|Those buildings are very tall.
Зачем же нам нужны указательные местоимения? Давайте рассмотрим их основные функции:
- Точное указание: "I want this pen, not that one" – сразу понятно, о каких именно ручках идёт речь.
- Экономия слов: вместо повторения длинных названий можно использовать краткое указательное местоимение.
- Организация речи: указательные местоимения помогают структурировать текст, связывая его части.
- Выражение времени: "These days" (в настоящее время) или "Those were the days" (то были времена).
Александр, преподаватель английского языка с 12-летним стажем: Однажды на уроке со студентами среднего уровня я заметил, что они постоянно избегают использования указательных местоимений. Вместо простого "Take this pen" они говорили "Take the pen which is here next to me". Я провёл эксперимент: попросил их рассказать о предметах в комнате без использования указательных местоимений. Результат? Неуклюжие, затянутые предложения и постоянное указывание руками. После 15-минутной практики с this/that/these/those их речь стала заметно лаконичнее и естественнее. Один из студентов впоследствии рассказал, что на собеседовании в международную компанию его похвалили за уверенную и точную речь. Иногда самые маленькие грамматические элементы создают самое большое впечатление!
This, That, These, Those: основные формы и правила
Освоение указательных местоимений в английском начинается с понимания их базовых форм и правил использования. Давайте погрузимся глубже в особенности каждого из них. 🧠
This (этот/эта/это) – единственное число, близкое расположение:
- Указывает на объект рядом с говорящим: "This chair is comfortable."
- Используется для представления людей: "This is my friend John."
- Применяется для событий в настоящем или будущем: "This week is very busy."
- В телефонных разговорах для самопредставления: "This is Mark speaking."
That (тот/та/то) – единственное число, удалённое расположение:
- Указывает на объект на расстоянии от говорящего: "That building is a museum."
- Используется для прошедших событий: "That was a great party last night."
- Применяется при указании на ранее упомянутую идею: "I disagree with that."
- Часто используется в выражениях несогласия: "I wouldn't go that far."
These (эти) – множественное число, близкое расположение:
- Указывает на множество объектов рядом с говорящим: "These shoes are mine."
- Используется для текущего периода времени: "These days everyone uses smartphones."
- Применяется для введения нескольких людей: "These are my colleagues."
Those (те) – множественное число, удалённое расположение:
- Указывает на множество удалённых объектов: "Those cars need to be moved."
- Используется для прошедших периодов: "Those were difficult times."
- Обозначает ранее упомянутые объекты: "Those issues need to be addressed."
Важно помнить, что указательные местоимения могут выступать в предложении в двух ролях:
- Как определители (determiners) – стоят перед существительным: "This car is fast."
- Как самостоятельные местоимения (pronouns) – заменяют существительное: "This is fast."
При использовании указательных местоимений необходимо соблюдать согласование в числе:
- This/That + существительное в единственном числе: "This dog is friendly."
- These/Those + существительное во множественном числе: "These dogs are friendly."
Близко или далеко? Принципы выбора местоимений
Ключевой принцип выбора между this/these и that/those основан на физическом или метафорическом расстоянии между говорящим и объектом. Этот выбор определяется не только пространственными, но и временными, эмоциональными и контекстуальными факторами. 🗺️
Физическое расстояние – самый очевидный критерий:
- This/these – объект находится рядом, в пределах досягаемости
- That/those – объект находится на некотором удалении
Например: "I'll take this pen here on my desk, not that one on the shelf."
Временной аспект также влияет на выбор местоимений:
- This/these – настоящее или ближайшее будущее: "This month we're launching a new product."
- That/those – прошедшие события: "That summer we spent in Italy was unforgettable."
Мария, переводчик и репетитор английского: Готовя студентку к международной конференции, я столкнулась с проблемой: она правильно использовала указательные местоимения в обычной речи, но совершенно терялась при создании презентации. На слайде она писала "This study shows...", а в речи говорила "That study shows..." — получалась несогласованность. Я предложила ей простой мнемонический прием: "THIS is HERE, THAT is THERE". Во время презентации, когда она говорила о данных на экране (близко к ней), она использовала "this/these", а когда ссылалась на исследования других ученых (концептуально далеко), применяла "that/those". На конференции её выступление получило высокую оценку за ясность и логичность изложения. Именно такие нюансы часто отличают продвинутого говорящего от среднего уровня.
Психологическая дистанция также играет роль:
- This/these – то, что важно для говорящего или эмоционально близко
- That/those – то, что менее значимо или эмоционально отдалено
Например: "This idea of mine is much better than that silly suggestion you made."
Контекстуальные факторы выбора местоимений:
|Ситуация
|This/These
|That/Those
|Телефонный разговор
|Самопредставление: "This is John."
|Идентификация собеседника: "Is that Mary?"
|Ссылка на идеи в тексте
|Предстоящие идеи: "This is what I believe..."
|Предыдущие идеи: "That's what I meant earlier."
|Представление людей
|Люди рядом: "This is my wife."
|Люди на расстоянии: "That's my colleague over there."
|Эмфатическое использование
|"This is exactly what we need!"
|"That's precisely the problem!"
Интересно, что выбор указательного местоимения может также сигнализировать об отношении говорящего к теме разговора:
- "This policy will help everyone" – говорящий поддерживает политику
- "That policy will never work" – говорящий дистанцируется от политики
При общении с носителями английского языка обратите внимание на то, как они интуитивно выбирают местоимения, и вы лучше почувствуете эти неуловимые нюансы значений. 👂
Указательные местоимения в разных типах предложений
Указательные местоимения многофункциональны и могут играть разные роли в зависимости от типа и структуры предложения. Давайте рассмотрим, как они работают в различных синтаксических конструкциях. 🧩
1. Повествовательные предложения
В простых утверждениях указательные местоимения могут выступать как:
- Подлежащее: "This needs attention." / "Those belong to me."
- Определение: "This book is fascinating." / "Those ideas are revolutionary."
- Дополнение: "I can't understand this." / "She doesn't like that."
2. Вопросительные предложения
Указательные местоимения часто встречаются в различных типах вопросов:
- Общие вопросы: "Is this your bag?" / "Are those your children?"
- Специальные вопросы: "What is this?" / "Who does that belong to?"
- Разделительные вопросы: "This is your car, isn't it?" / "That wasn't difficult, was it?"
3. Восклицательные предложения
Указательные местоимения добавляют экспрессии в восклицания:
- "This is incredible!" / "That was amazing!"
- "How beautiful these flowers are!" / "What a disaster that turned out to be!"
4. Сравнительные конструкции
Местоимения помогают сравнивать объекты:
- "This computer is faster than that one."
- "These shoes are more comfortable than those."
- "That method is better than this one for solving equations."
5. Составные предложения
В сложных предложениях указательные местоимения могут связывать части:
- Относительные придаточные: "This is the house that Jack built."
- Причинные связи: "The train was late, and that's why we missed the meeting."
- Следствие: "She worked hard, and this resulted in her promotion."
6. Особые конструкции с указательными местоимениями
Английский язык имеет ряд устойчивых выражений и конструкций с указательными местоимениями:
- "This is it!" (Вот оно!)
- "That's that." (На этом всё. / Вопрос решён.)
- "This is not to say that..." (Это не означает, что...)
- "That being said..." (С учётом сказанного...)
- "These are not just words." (Это не просто слова.)
Важно отметить особую конструкцию "this/that of + существительное", которая указывает на принадлежность или связь:
- "The climate of Alaska is colder than that of Florida." (that = the climate)
- "My car is older than that of my neighbor." (that = the car)
Также обратите внимание на использование указательных местоимений для избежания повторов:
- "The red car is mine, the blue one is John's, and that over there belongs to Mary."
- "These issues are serious; those are minor and can wait."
Распространенные ошибки при использовании this/that/these/those
Даже опытные изучающие английский язык часто допускают ошибки при использовании указательных местоимений. Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать. ⚠️
1. Несогласование по числу
Одна из самых распространенных ошибок — несогласование указательного местоимения с существительным:
- ❌ "This books are interesting." (Неправильно)
- ✅ "These books are interesting." (Правильно)
- ❌ "Those pencil is red." (Неправильно)
- ✅ "That pencil is red." (Правильно)
2. Неправильный выбор местоимения по расстоянию
Студенты часто путаются, когда следует использовать this/these, а когда that/those:
- ❌ "That is my phone." (Когда телефон находится в руке говорящего)
- ✅ "This is my phone." (Правильно, когда объект рядом)
- ❌ "Look at this building over there!" (Объект далеко)
- ✅ "Look at that building over there!" (Правильно)
3. Путаница с неисчисляемыми существительными
Неисчисляемые существительные всегда используются с this/that, даже если речь идет о большом количестве:
- ❌ "These information is useful." (Неправильно)
- ✅ "This information is useful." (Правильно)
- ❌ "Can you give me those advice again?" (Неправильно)
- ✅ "Can you give me that advice again?" (Правильно)
4. Излишнее или недостаточное использование
Некоторые учащиеся либо перенасыщают речь указательными местоимениями, либо избегают их:
- ❌ "This my teacher gave me this book and this book is about this history." (Перенасыщение)
- ✅ "My teacher gave me this book. It's about history." (Правильно)
- ❌ "I like the pen. The pen writes well." (Избегание местоимений)
- ✅ "I like this pen. It writes well." (Правильно)
5. Смешение с личными и притяжательными местоимениями
Иногда учащиеся путают функции разных типов местоимений:
- ❌ "This is broken." (Когда контекст неясен)
- ✅ "This pen is broken." или "It is broken." (Правильно, в зависимости от контекста)
- ❌ "That's pen belongs to her." (Смешение указательного и притяжательного)
- ✅ "That pen belongs to her." (Правильно)
6. Таблица типичных ошибок и их исправлений:
|Тип ошибки
|Неправильно
|Правильно
|Пояснение
|Двойное указание
|This here book
|This book
|Избегайте плеоназма
|Указание на абстрактные концепты
|Those happiness is important
|Happiness is important
|Абстрактные понятия обычно не требуют указательных местоимений
|Временное несоответствие
|This happened last year
|That happened last year
|Для прошедших событий используйте that
|Ошибки в устойчивых выражениях
|These days of week
|These days
|Изучайте устойчивые выражения целиком
Чтобы избежать этих распространенных ошибок, регулярно практикуйтесь в использовании указательных местоимений в различных контекстах. Слушайте, как их используют носители языка, и обращайте внимание на нюансы значений. Постепенно правильное употребление this, that, these и those станет для вас интуитивным. 🎯
Указательные местоимения — это не просто грамматическая категория, а мощный инструмент точной и выразительной коммуникации. Правильно используя this, that, these и those, вы делаете свою речь более естественной, связной и понятной для собеседника. Практикуйте их употребление в повседневных ситуациях, замечайте их в фильмах, книгах и разговорах. Помните, что совершенство приходит через практику — ошибаться нормально, главное извлекать уроки и двигаться вперед. Овладев искусством указательных местоимений, вы поднимете свой английский на качественно новый уровень, где нюансы значений передают гораздо больше, чем просто слова.