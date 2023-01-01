50 повседневных предметов на английском: словарь для комфорта

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне

Путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны

Студенты и работники, желающие улучшить свои навыки общения в повседневных ситуациях Вот текст

Представьте ситуацию: вы оказались в англоязычной стране и не можете объяснить продавцу, что вам нужна "эта штука, которой режут хлеб" или "та вещь, которая висит в ванной". Неловко, не правда ли? Знание правильных названий повседневных предметов на английском — это не просто часть изучения языка, это ключ к комфортному общению в любой ситуации. От похода в магазин до обустройства съемной квартиры — без этого словарного запаса вы буквально немы. Давайте разберемся, какие предметы стоит знать в первую очередь и как запомнить их названия без мучительной зубрежки. 🌍

Почему важно знать названия предметов на английском

Язык — это прежде всего инструмент коммуникации. И если вы можете блестяще рассуждать о политике или искусстве на английском, но не способны назвать штопор или вешалку для одежды, ваши навыки общения существенно ограничены. Знание названий повседневных предметов создает фундамент для вашей языковой уверенности.

Существует несколько ключевых причин, почему эта лексика должна стать приоритетом в вашем изучении английского:

Решение бытовых проблем (в гостинице, съемной квартире, магазине)

Устранение языкового барьера при описании простых действий

Расширение базового словарного запаса для построения сложных предложений

Понимание инструкций к бытовым приборам на английском языке

Улучшение восприятия английской речи на слух в бытовых контекстах

Елена Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем Один из моих студентов, Михаил, работал в международной IT-компании. Он свободно общался с коллегами по профессиональным вопросам, но когда приехал на стажировку в Лондон, столкнулся с неожиданной проблемой. В съемной квартире сломался кран, и Михаил не смог объяснить хозяйке, что именно произошло. Он знал слово "water" (вода), но не знал, как называются "кран", "раковина", "протечка". В итоге пришлось использовать онлайн-переводчик и показывать фотографии. После этого случая Михаил серьезно взялся за изучение бытовой лексики и через месяц уже мог свободно объяснить сантехнику, какие детали нужно заменить. Иногда именно бытовой словарь, а не профессиональная терминология становится спасением в реальных жизненных ситуациях.

Психологами доказано, что мы лучше запоминаем слова, связанные с предметами, которые используем ежедневно. Поэтому изучение названий повседневных вещей — это не только практично, но и эффективно с точки зрения методики освоения языка. 📚

Уровень владения языком Необходимый бытовой словарный запас Рекомендуемая стратегия изучения Начальный (А1-А2) 300-500 слов Тематические группы с визуальной поддержкой Средний (В1-В2) 700-1000 слов Контекстное изучение через бытовые ситуации Продвинутый (С1-С2) 1500+ слов Углубленное изучение синонимов и стилистических нюансов

Предметы домашнего обихода: английский для быта

Представьте свой дом как учебное пособие — каждый предмет в нем может стать карточкой для запоминания нового английского слова. Домашний интерьер содержит десятки вещей, названия которых могут пригодиться в повседневном общении.

Начнем с гостиной (living room) — места, где мы проводим большую часть времени дома:

Sofa/couch [ˈsəʊfə/kaʊtʃ] — диван

Armchair [ˈɑːmtʃeə] — кресло

Coffee table [ˈkɒfi ˈteɪbl] — журнальный столик

Bookshelf [ˈbʊkʃelf] — книжная полка

Remote control [rɪˈməʊt kənˈtrəʊl] — пульт дистанционного управления

Curtains [ˈkɜːtnz] — шторы

Blinds [blaɪndz] — жалюзи

Carpet/rug [ˈkɑːpɪt/rʌg] — ковер/коврик

Для мебели и крупных предметов интерьера полезно знать не только названия, но и сопутствующие глаголы:

To dust [tə dʌst] — вытирать пыль

To vacuum [tə ˈvækjuːm] — пылесосить

To arrange [tu əˈreɪndʒ] — расставлять, организовывать пространство

To hang [tə hæŋ] — вешать (картины, шторы)

Не забудьте о важных мелочах, которые могут спасти в критической ситуации:

Socket/power outlet [ˈsɒkɪt/ˈpaʊər ˈaʊtlet] — электрическая розетка

Light switch [laɪt swɪtʃ] — выключатель света

Extension cord [ɪkˈstenʃn kɔːd] — удлинитель

Adapter [əˈdæptə] — адаптер для розетки

Практический совет: наклейте стикеры с английскими названиями на предметы в вашем доме. Каждый раз, взаимодействуя с этими предметами, вы будете непроизвольно запоминать их названия. Эта методика особенно эффективна для визуалов. 🏠

Названия кухонных принадлежностей в английском языке

Кухня — особое место, где даже продвинутые студенты английского часто теряются в названиях специфических приспособлений и утвари. А ведь именно здесь может возникнуть масса ситуаций, требующих точного владения лексикой — от чтения рецептов до объяснений работы техники.

Основные кухонные приборы и техника:

Refrigerator/fridge [rɪˈfrɪdʒəreɪtə/frɪdʒ] — холодильник

Freezer [ˈfriːzə] — морозильная камера

Microwave [ˈmaɪkrəweɪv] — микроволновка

Oven [ˈʌvn] — духовка

Stove/cooker [stəʊv/ˈkʊkə] — плита

Dishwasher [ˈdɪʃwɒʃə] — посудомоечная машина

Blender [ˈblendə] — блендер

Toaster [ˈtəʊstə] — тостер

Electric kettle [ɪˈlektrɪk ˈketl] — электрический чайник

Посуда и столовые приборы — обязательный минимум для общения:

Plate [pleɪt] — тарелка

Bowl [bəʊl] — миска, пиала

Cup [kʌp] — чашка

Mug [mʌg] — кружка

Fork [fɔːk] — вилка

Knife [naɪf] — нож

Spoon [spuːn] — ложка

Teaspoon [ˈtiːspuːn] — чайная ложка

Tablespoon [ˈteɪblspuːn] — столовая ложка

Кухонные принадлежности для готовки могут стать настоящей языковой головоломкой:

Frying pan [ˈfraɪɪŋ pæn] — сковорода

Saucepan [ˈsɔːspən] — кастрюля

Cutting board [ˈkʌtɪŋ bɔːd] — разделочная доска

Colander [ˈkɒləndə] — дуршлаг

Grater [ˈgreɪtə] — терка

Ladle [ˈleɪdl] — половник

Whisk [wɪsk] — венчик

Spatula [ˈspætʃələ] — лопатка

Tongs [tɒŋz] — щипцы

Peeler [ˈpiːlə] — овощечистка

Тип посуды Британский английский Американский английский Кастрюля Saucepan Pot Сковорода Frying pan Skillet Плита Cooker/Hob Stove/Range Мусорное ведро Rubbish bin Trash can/Garbage can Бумажные полотенца Kitchen roll Paper towels

Знание точных названий кухонной утвари особенно важно при чтении рецептов — замена "tongs" (щипцы) на "thongs" (стринги) может привести к весьма неловкой ситуации! 🍳

Словарный запас для ванной комнаты и спальни

Антон Васильев, лингвист и методист Когда я работал гидом-переводчиком, одна из туристок попала в неловкую ситуацию в отеле. Она обратилась на ресепшн с просьбой принести ей "мыло для тела и голубой тюбик". Администратор отеля, естественно, не понял, что она имеет в виду гель для душа и зубную пасту. После нескольких минут безуспешных попыток объясниться, туристка была готова расплакаться. Я подошел и помог ей, используя правильные термины: "shower gel" и "toothpaste". Эта ситуация стала для меня наглядным примером того, как важно знать названия самых обычных предметов гигиены. С тех пор на своих курсах я всегда уделяю особое внимание бытовой лексике, особенно предметам личной гигиены — эти слова могут понадобиться в самый неожиданный момент.

Ванная комната (bathroom) и спальня (bedroom) — места, где мы начинаем и заканчиваем свой день. Знание соответствующей лексики поможет вам чувствовать себя комфортно в гостинице или съемной квартире, а также при покупке необходимых принадлежностей.

Основные предметы в ванной комнате:

Shower [ʃaʊə] — душ

Bathtub [ˈbɑːθtʌb] — ванна

Sink [sɪŋk] — раковина

Toilet [ˈtɔɪlət] — туалет

Toilet paper [ˈtɔɪlət ˈpeɪpə] — туалетная бумага

Towel [ˈtaʊəl] — полотенце

Bath mat [bɑːθ mæt] — коврик для ванной

Shower curtain [ˈʃaʊə ˈkɜːtn] — шторка для душа

Mirror [ˈmɪrə] — зеркало

Средства личной гигиены — слова, которые могут понадобиться в аптеке или магазине:

Soap [səʊp] — мыло

Shower gel [ˈʃaʊə dʒel] — гель для душа

Shampoo [ʃæmˈpuː] — шампунь

Conditioner [kənˈdɪʃənə] — кондиционер для волос

Toothpaste [ˈtuːθpeɪst] — зубная паста

Toothbrush [ˈtuːθbrʌsh] — зубная щетка

Dental floss [ˈdentl flɒs] — зубная нить

Deodorant [diːˈəʊdərənt] — дезодорант

Razor [ˈreɪzə] — бритва

Shaving cream [ˈʃeɪvɪŋ kriːm] — крем для бритья

Предметы в спальне, о которых часто забывают при изучении английского:

Bed [bed] — кровать

Pillow [ˈpɪləʊ] — подушка

Pillowcase [ˈpɪləʊkeɪs] — наволочка

Blanket [ˈblæŋkɪt] — одеяло

Duvet [ˈduːveɪ] — пуховое одеяло

Sheets [ʃiːts] — простыни

Mattress [ˈmætrəs] — матрас

Bedside table [ˌbedsaɪd ˈteɪbl] — прикроватная тумбочка

Alarm clock [əˈlɑːm klɒk] — будильник

Wardrobe [ˈwɔːdrəʊb] — шкаф для одежды

Dresser [ˈdresə] — комод

Hanger [ˈhæŋə] — вешалка

Практический совет: составьте свой словарь по комнатам вашего дома. Проходя через каждую комнату, называйте предметы по-английски. Такая практика поможет укрепить ассоциативные связи между объектами и их названиями. 🛏️

Повседневные вещи вне дома: слова, которые нужно знать

Выходя из дома, мы сталкиваемся с множеством предметов, названия которых необходимо знать для комфортного общения на английском. От транспорта до магазинов — словарный запас для внешнего мира не менее важен, чем домашняя лексика.

На улице и в городской среде вы встретите:

Traffic light [ˈtræfɪk laɪt] — светофор

Pedestrian crossing [pəˈdestriən ˈkrɒsɪŋ] — пешеходный переход

Bench [bentʃ] — скамейка

Trash can/bin [træʃ kæn/bɪn] — мусорное ведро

Street sign [striːt saɪn] — уличный знак

Sidewalk/pavement [ˈsaɪdwɔːk/ˈpeɪvmənt] — тротуар

Parking meter [ˈpɑːkɪŋ ˈmiːtə] — паркомат

В общественном транспорте важно знать:

Ticket [ˈtɪkɪt] — билет

Bus stop [bʌs stɒp] — автобусная остановка

Platform [ˈplætfɔːm] — платформа

Schedule [ˈʃedjuːl] — расписание

Fare [feə] — плата за проезд

Seat belt [siːt belt] — ремень безопасности

Luggage rack [ˈlʌgɪdʒ ræk] — багажная полка

Emergency exit [ɪˈmɜːdʒənsi ˈeksɪt] — аварийный выход

В магазинах и общественных местах пригодятся:

Shopping cart/trolley [ˈʃɒpɪŋ kɑːt/ˈtrɒli] — тележка для покупок

Shopping basket [ˈshɒpɪŋ ˈbɑːskɪt] — корзина для покупок

Checkout [ˈtʃekaʊt] — касса

Receipt [rɪˈsiːt] — чек

Price tag [praɪs tæg] — ценник

Fitting room [ˈfɪtɪŋ ruːm] — примерочная

ATM/cash machine [ˌeɪ tiː ˈem/kæʃ məˈʃiːn] — банкомат

Restroom/toilet/WC [ˈrestruːm/ˈtɔɪlət/ˌdʌbljuː ˈsiː] — туалет

Предметы, которые мы носим с собой, имеют особое значение в повседневном общении:

Wallet [ˈwɒlɪt] — кошелек

Purse [pɜːs] — дамская сумочка (в США), кошелек (в Великобритании)

Backpack [ˈbækpæk] — рюкзак

Umbrella [ʌmˈbrelə] — зонт

Keys [kiːz] — ключи

Smartphone [ˈsmɑːtfəʊn] — смартфон

Charger [ˈtʃɑːdʒə] — зарядное устройство

Power bank [ˈpaʊə bæŋk] — портативное зарядное устройство

Tissues [ˈtɪʃuːz] — салфетки

Hand sanitizer [hænd ˈsænɪtaɪzə] — антисептик для рук

Для эффективного запоминания этой лексики полезно создавать ассоциации или использовать метод пространственного повторения. Например, можно разделить город на зоны (транспорт, магазины, улица) и повторять соответствующие слова, находясь в этих местах. 🚶‍♂️