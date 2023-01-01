Школьные принадлежности на английском: учим с детьми просто и весело

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Родители, желающие помочь своим детям в изучении английского языка

Учителя английского языка, ищущие методы и ресурсы для обучения школьников

Ученики, изучающие английский и нуждающиеся в помощи с лексикой на тему школьных принадлежностей Представьте, что ваш ребенок пришел из школы с заданием выучить 20 английских слов по теме "школьные принадлежности" к завтрашнему дню. Паника? Вовсе нет! Знание специализированной лексики открывает детям возможность свободно общаться на школьные темы на международном уровне, а родителям помогает поддерживать образовательный процесс. Давайте превратим скучное заучивание слов в увлекательное путешествие по миру школьных атрибутов! От простого карандаша до школьного рюкзака — эта статья станет вашим незаменимым помощником в освоении английской школьной лексики. 📚✏️

Школьные принадлежности на английском: базовый набор

Начнем с самого необходимого — базового набора школьных принадлежностей, без которых не обойдется ни один ученик. Этот словарный минимум должен быть в арсенале каждого, кто изучает английский язык.

Для удобства я разделил все принадлежности на тематические группы:

Письменные принадлежности Транскрипция Перевод pen [pen] ручка pencil [ˈpensl] карандаш marker [ˈmɑːkə(r)] маркер highlighter [ˈhaɪlaɪtə(r)] текстовыделитель eraser / rubber (брит.) [ɪˈreɪzə(r)] / [ˈrʌbə(r)] ластик sharpener [ˈʃɑːpənə(r)] точилка

Продолжим с другими категориями школьных принадлежностей:

Тетради и бумага: notebook [ˈnəʊtbʊk] — тетрадь, exercise book [ˈeksəsaɪz bʊk] — рабочая тетрадь, copybook [ˈkɒpibʊk] — тетрадь для записей, sheet of paper [ʃiːt əv ˈpeɪpə(r)] — лист бумаги

notebook [ˈnəʊtbʊk] — тетрадь, exercise book [ˈeksəsaɪz bʊk] — рабочая тетрадь, copybook [ˈkɒpibʊk] — тетрадь для записей, sheet of paper [ʃiːt əv ˈpeɪpə(r)] — лист бумаги Папки и органайзеры: folder [ˈfəʊldə(r)] — папка, binder [ˈbaɪndə(r)] — скоросшиватель, file [faɪl] — файл

folder [ˈfəʊldə(r)] — папка, binder [ˈbaɪndə(r)] — скоросшиватель, file [faɪl] — файл Принадлежности для урока геометрии: ruler [ˈruːlə(r)] — линейка, compass [ˈkʌmpəs] — циркуль, protractor [prəˈtræktə(r)] — транспортир

ruler [ˈruːlə(r)] — линейка, compass [ˈkʌmpəs] — циркуль, protractor [prəˈtræktə(r)] — транспортир Сумки и рюкзаки: schoolbag [ˈskuːlbæg] — школьная сумка, backpack [ˈbækpæk] — рюкзак

А вот некоторые менее очевидные, но часто используемые принадлежности:

glue stick [gluː stɪk] — клей-карандаш

scissors [ˈsɪzəz] — ножницы

calculator [ˈkælkjuleɪtə(r)] — калькулятор

stapler [ˈsteɪplə(r)] — степлер

tape [teɪp] — скотч

sticky notes / post-it notes [ˈstɪki nəʊts] / [ˈpəʊst ɪt nəʊts] — стикеры/клейкие заметки

Этот базовый словарный набор станет отличной основой для любого школьника. Регулярное повторение этих слов в контексте поможет запомнить их быстрее и эффективнее.

Анна Петрова, методист по английскому языку: Когда я только начинала работать с первоклассниками, заметила, что дети быстрее запоминают слова, если могут потрогать предмет, назвать его и сразу использовать. Мы создали "волшебную коробку", куда сложили все школьные принадлежности с этикетками на английском. В начале каждого урока ученики по очереди вынимали предмет, называли его на английском и объясняли, для чего он нужен. За месяц даже самые невнимательные дети освоили весь базовый набор школьной лексики — а ведь мы тратили на это всего 5 минут в день!

Как правильно произносить названия канцелярии

Правильное произношение — ключ к успешной коммуникации. Давайте рассмотрим некоторые сложные случаи и типичные ошибки при произношении названий школьных принадлежностей.

Слово Распространённая ошибка Правильное произношение Комментарий scissors [ˈsɪzɔːs] [ˈsɪzəz] Не забывайте, что это слово всегда множественного числа ruler [ˈrʌlə(r)] [ˈruːlə(r)] Долгий звук [uː], а не короткий [ʌ] pencil case [ˈpensl keɪs] [ˈpensl keɪs] Ударение на первый слог в "pencil" eraser [ɪˈrɑːzə(r)] [ɪˈreɪzə(r)] Дифтонг [eɪ] во втором слоге calculator [kælkʊˈleɪtə(r)] [ˈkælkjuleɪtə(r)] Ударение на первый слог

При освоении произношения школьной лексики обратите внимание на следующие аспекты:

Британский vs. американский английский: некоторые предметы имеют разные названия. Например, ластик в британском английском — "rubber", а в американском — "eraser" (слово "rubber" в США имеет другое значение).

некоторые предметы имеют разные названия. Например, ластик в британском английском — "rubber", а в американском — "eraser" (слово "rubber" в США имеет другое значение). Непроизносимые буквы: в слове "scissors" второе "s" не произносится.

в слове "scissors" второе "s" не произносится. Окончание -er: в британском английском звук [r] в конце слов типа "ruler", "eraser" не произносится, если следующее слово начинается с согласной.

Советы для практики произношения:

Используйте онлайн-словари с аудиопроизношением (например, Cambridge Dictionary).

Записывайте своё произношение и сравнивайте с оригиналом.

Практикуйте произношение в контексте полных предложений.

Учите слова парами или группами с похожим звучанием.

Помните, что регулярная практика произношения так же важна, как и запоминание самих слов! 🎯

Составляем предложения со словами школьной тематики

Знание отдельных слов — это только половина успеха. Чтобы по-настоящему овладеть лексикой, нужно научиться использовать её в контексте. Ниже приведены примеры типовых ситуаций и полезных фраз для школьного общения.

Базовые предложения о наличии/отсутствии предметов:

I have a blue pen. — У меня есть синяя ручка.

I don't have an eraser. Can I borrow yours? — У меня нет ластика. Можно одолжить твой?

Do you have a spare pencil? — У тебя есть запасной карандаш?

There are three notebooks in my backpack. — В моём рюкзаке три тетради.

Описание школьных принадлежностей:

My pencil case is red and has five compartments. — Мой пенал красный и имеет пять отделений.

This ruler is 30 centimeters long. — Эта линейка длиной 30 сантиметров.

I need a new calculator for math class. — Мне нужен новый калькулятор для урока математики.

Her notebook has colorful covers. — У её тетради разноцветные обложки.

Диалоги в школьных ситуациях:

- Can I borrow your highlighter, please? - Sure, here you are. - Thanks! I'll give it back after the lesson. - Do you have a sharpener? My pencil is blunt. - Yes, I do. You can use mine. - Thank you very much!

Полезные шаблоны предложений для составления своих примеров:

I need a for my class. — Мне нужен для урока .

class. — Мне нужен . My is broken/lost. — Мой сломан/потерян.

сломан/потерян. Could you pass me the , please? — Не мог бы ты передать мне , пожалуйста?

, пожалуйста? I left my at home. — Я оставил свой дома.

дома. This belongs to my classmate. — Этот принадлежит моему однокласснику.

Для более продвинутых учеников можно составлять более сложные предложения с использованием разных грамматических времен:

I have been using this pencil case since the first grade. — Я пользуюсь этим пеналом с первого класса.

By the end of the school year, I will have used ten notebooks. — К концу учебного года я использую десять тетрадей.

When the teacher entered the classroom, we were sharpening our pencils. — Когда учитель вошел в класс, мы точили наши карандаши.

Михаил Соколов, учитель английского языка: Помню, как работал с группой подростков, которые совершенно не хотели учить "скучную" школьную лексику. Тогда я предложил им представить, что они попали в американскую школу и нужно срочно собрать рюкзак к урокам. Мы устроили соревнование: кто быстрее и правильнее составит список необходимых предметов, описав каждый предмет минимум двумя предложениями. Победитель получил настоящий американский блокнот в подарок! После этого они не только выучили всю лексику, но и начали соревноваться, кто придумает более интересное описание обычных школьных принадлежностей. Мой любимый пример от ученика: "My eraser is like a time machine — it helps me erase my mistakes from the past" (Мой ластик как машина времени — он помогает мне стирать ошибки из прошлого).

Игровые методы запоминания лексики для школы

Превратить изучение лексики в увлекательный процесс помогут игровые методики. Они не только повышают мотивацию, но и значительно улучшают запоминание. Рассмотрим самые эффективные игры для запоминания школьной лексики. 🎮

1. "Школьный Бинго" Подготовьте карточки с картинками школьных принадлежностей. Ведущий называет предмет на английском, а участники отмечают соответствующую картинку на своей карточке. Кто первым заполнит ряд, кричит "Bingo!" и выигрывает.

2. "Memory" (Мемори) Классическая игра на память с карточками школьных принадлежностей. Можно использовать пары "картинка-слово" или "английское слово-перевод". Карточки кладутся рубашкой вверх, и игроки по очереди открывают по две, стараясь найти пары.

3. "Что исчезло?" (What's missing?) Разложите на столе реальные школьные принадлежности или их изображения. Дайте учащимся время их запомнить (называя каждый предмет на английском). Затем попросите закрыть глаза и уберите один предмет. Задача — определить, что исчезло, и назвать этот предмет на английском.

4. "Школьная эстафета" Разделите учащихся на команды. Каждый участник должен добежать до стола с разными школьными предметами, взять тот, который назвал учитель на английском, и вернуться к команде. Эта игра особенно эффективна для кинестетиков, которым нужно движение для лучшего усвоения материала.

5. "Я иду в школу и беру с собой..." Игра по принципу "снежного кома". Первый игрок говорит: "I'm going to school and I'm taking a pen." Второй повторяет фразу первого и добавляет свой предмет: "I'm going to school and I'm taking a pen and a notebook." И так далее. Кто забыл предыдущие предметы или не смог добавить новый — выбывает.

6. "Категории" (Scattergories) Выберите букву алфавита, и пусть учащиеся запишут как можно больше школьных принадлежностей, начинающихся на эту букву, за ограниченное время. За каждое уникальное слово (которого нет у других игроков) начисляется дополнительный балл.

7. Цифровые игры и приложения

Quizlet — позволяет создавать учебные модули с карточками и играть в различные игры для запоминания.

— позволяет создавать учебные модули с карточками и играть в различные игры для запоминания. Kahoot! — платформа для создания образовательных викторин с элементами соревнования.

— платформа для создания образовательных викторин с элементами соревнования. Wordwall — инструмент для создания интерактивных игр (сопоставление, поиск пар, викторины и др.).

8. "Опиши и угадай" (Taboo) Один ученик получает карточку со словом (например, "pencil case") и должен описать этот предмет, не используя само слово и его производные. Другие пытаются угадать, о чём идёт речь.

Важно чередовать различные игровые методики, чтобы поддерживать интерес и вовлеченность учащихся. Комбинируйте игры с разной динамикой — одни требуют физической активности, другие — концентрации внимания, третьи развивают творческое мышление. 🧩

Упражнения для закрепления английской школьной лексики

После знакомства с лексикой и игрового ее освоения переходим к систематическому закреплению с помощью практических упражнений. Здесь представлены разноуровневые задания — от простых к более сложным. ✍️

Базовый уровень:

Заполните пропуски подходящими словами: I write with a ___ (ручка).

I need a ___ to erase my mistakes (ластик).

My ___ has many colorful pencils (пенал).

I keep my books in a ___ (рюкзак). Соедините английские слова с их переводом: ruler • • ножницы

glue • • линейка

scissors • • клей

sharpener • • точилка Напишите, что изображено на картинках (упражнение с изображениями школьных принадлежностей, где нужно написать соответствующее английское слово).

Средний уровень:

Переведите предложения на английский язык: В моем пенале есть два карандаша и одна ручка.

Мне нужна новая тетрадь для урока английского языка.

Ты можешь одолжить мне свою линейку, пожалуйста?

Я забыл свой рюкзак в классе. Решите кроссворд по теме "Школьные принадлежности" с подсказками на русском языке. Исправьте ошибки в предложениях: I has two pencil in my pencil case.

She don't have a ruler.

We need a scissors to cut this paper.

Where is my notebooks?

Продвинутый уровень:

Составьте диалог между двумя учениками, которые готовятся к уроку рисования и обнаруживают, что забыли некоторые принадлежности. Напишите электронное письмо другу, описывая свои новые школьные принадлежности, которые вы приобрели к началу учебного года. Сравните школьные принадлежности, используя степени сравнения прилагательных: My pencil case is (big), but Peter's pencil case is (big) than mine.

This is the (colorful) notebook in our class.

His backpack is (heavy) than mine because he has more books.

Дополнительные упражнения для самостоятельной работы:

Составьте свой словарь школьных принадлежностей с иллюстрациями и примерами использования слов в контексте. Ведите дневник на английском, описывая свой школьный день и используемые принадлежности. Создайте ментальную карту (mind map) школьных принадлежностей, группируя их по категориям (письменные принадлежности, принадлежности для черчения и т.д.). Проведите "инвентаризацию" своего рюкзака на английском, записав все содержащиеся в нём предметы.

Важно регулярно возвращаться к изученной лексике, применяя метод интервальных повторений. Оптимальная схема повторений: через 1 день после изучения, затем через 3 дня, 1 неделю и 2 недели. Это поможет перенести информацию из кратковременной памяти в долговременную.