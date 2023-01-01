Глагол to be в английском: все формы и правила использования#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык, особенно новички или те, кто испытывает сложности с грамматикой.
- Преподаватели английского языка, ищущие методические подходы для объяснения грамматики.
Студенты языковых курсов, желающие углубить свои знания о употреблении глагола to be и освоить его формы.
Глагол to be — камень преткновения для многих изучающих английский язык. Один маленький глагол, а сколько форм и правил использования! Давайте разложим по полочкам эту грамматическую головоломку и превратим её в понятную систему. Без знания форм глагола to be невозможно построить ни одно предложение, будь то настоящее, прошедшее или будущее время, ни один диалог или рассказ. Этот материал поможет вам раз и навсегда разобраться со всеми тонкостями использования трёх форм глагола to be — основы английской грамматики. 🔍
Глагол to be: основные формы и их значение
Глагол to be — один из самых важных глаголов английского языка, выполняющий множество функций. Он имеет три основные формы: am/is/are (Present), was/were (Past) и been (Perfect/Participle II). Понимание этих форм критически важно для правильного построения предложений.
В русском языке глагол "быть" часто опускается в настоящем времени, но в английском to be обязательно присутствует в каждом предложении, где есть сказуемое, выраженное этим глаголом.
Елена Сергеевна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Когда я только начинала преподавать, одна моя ученица никак не могла запомнить три формы глагола to be. Мы перепробовали разные методики, пока однажды я не предложила ей простую ассоциацию: представить эти формы как три поколения одной семьи. "Am, is, are" — это настоящее, сегодняшний день, как мы сами. "Was, were" — это наши родители и их прошлое. А "been" — это мудрые бабушки и дедушки с их богатым жизненным опытом, который соединяет прошлое с настоящим. Эта образная ассоциация сработала настолько хорошо, что теперь я использую её со всеми своими учениками, и путаница с формами глагола to be исчезает быстро и навсегда.
Основные значения глагола to be:
- Быть, существовать: I am happy — Я счастлив
- Находиться: She is at home — Она дома
- Являться: They are students — Они студенты
- Вспомогательный глагол: She is reading — Она читает (в настоящем длительном времени)
Глагол to be — единственный в английском языке, который имеет столько различных форм в зависимости от лица и числа. Именно это и создает сложности при его изучении, но одновременно делает его уникальным инструментом языка. 🔑
Таблица всех форм глагола to be по временам
Давайте рассмотрим полную таблицу форм глагола to be во всех временах английского языка. Эта наглядная систематизация поможет вам легче запомнить и применять правильные формы глагола в зависимости от контекста.
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|I am<br>You are<br>He/She/It is<br>We are<br>You are<br>They are
|I am not<br>You are not<br>He/She/It is not<br>We are not<br>You are not<br>They are not
|Am I?<br>Are you?<br>Is he/she/it?<br>Are we?<br>Are you?<br>Are they?
|Past Simple
|I was<br>You were<br>He/She/It was<br>We were<br>You were<br>They were
|I was not<br>You were not<br>He/She/It was not<br>We were not<br>You were not<br>They were not
|Was I?<br>Were you?<br>Was he/she/it?<br>Were we?<br>Were you?<br>Were they?
|Present Perfect
|I have been<br>You have been<br>He/She/It has been<br>We have been<br>You have been<br>They have been
|I have not been<br>You have not been<br>He/She/It has not been<br>We have not been<br>You have not been<br>They have not been
|Have I been?<br>Have you been?<br>Has he/she/it been?<br>Have we been?<br>Have you been?<br>Have they been?
|Past Perfect
|I had been<br>You had been<br>He/She/It had been<br>We had been<br>You had been<br>They had been
|I had not been<br>You had not been<br>He/She/It had not been<br>We had not been<br>You had not been<br>They had not been
|Had I been?<br>Had you been?<br>Had he/she/it been?<br>Had we been?<br>Had you been?<br>Had they been?
|Future Simple
|I will be<br>You will be<br>He/She/It will be<br>We will be<br>You will be<br>They will be
|I will not be<br>You will not be<br>He/She/It will not be<br>We will not be<br>You will not be<br>They will not be
|Will I be?<br>Will you be?<br>Will he/she/it be?<br>Will we be?<br>Will you be?<br>Will they be?
Важно отметить, что в сокращенных формах отрицаний используются следующие варианты:
- am not = 'm not (I'm not happy)
- is not = isn't (He isn't ready)
- are not = aren't (They aren't here)
- was not = wasn't (She wasn't at home)
- were not = weren't (We weren't late)
- have not been = haven't been (I haven't been there)
- has not been = hasn't been (He hasn't been informed)
Обратите внимание, что для первого лица единственного числа (I) в настоящем времени не существует общепринятой сокращенной формы отрицания, поэтому "I am not" обычно не сокращается до "I amn't". Вместо этого в разговорной речи часто используется нестандартная форма "I ain't", но она считается неформальной и не рекомендуется для формального общения или письма. 📝
Особенности использования am, is, are в настоящем времени
Формы am, is и are используются в настоящем времени (Present Simple) и являются, пожалуй, наиболее часто употребляемыми формами глагола to be. Их правильное использование — фундамент грамотной английской речи.
Давайте разберемся, когда какую форму следует использовать:
- am — используется только с местоимением I (я): I am a teacher. (Я учитель.)
- is — используется с местоимениями he (он), she (она), it (оно/это) и с существительными в единственном числе: He is tall. (Он высокий.) Mary is at school. (Мэри в школе.) The book is interesting. (Книга интересная.)
- are — используется с местоимениями you (ты, вы), we (мы), they (они) и с существительными во множественном числе: You are right. (Ты/Вы правы.) We are friends. (Мы друзья.) The students are in the classroom. (Студенты в классе.)
Важно помнить, что в английском языке, в отличие от русского, глагол-связка to be в настоящем времени никогда не опускается:
- Я студент. — I am a student. (Не "I a student")
- Она красивая. — She is beautiful. (Не "She beautiful")
- Они дома. — They are at home. (Не "They at home")
Кроме того, формы глагола to be в настоящем времени используются для образования времени Present Continuous:
- I am reading a book. (Я читаю книгу.)
- She is watching TV. (Она смотрит телевизор.)
- They are playing football. (Они играют в футбол.)
Александр Петрович, методист языкового центра
Самый эффективный способ запомнить формы am, is, are, который я обнаружил за годы преподавания, связан с созданием устойчивых речевых шаблонов. На одном из занятий студент постоянно путал эти формы, особенно с существительными. Я предложил ему простое упражнение: каждое утро, описывая свой день, начинать с фразы "I am...", затем описывать близких "He is...", "She is...", и завершать коллективным "We are...", "They are...".
Через неделю такой практики его мозг начал автоматически подставлять правильные формы, и ошибки исчезли. Это доказывает, что регулярное использование языковых конструкций в привязке к реальной жизни намного эффективнее, чем заучивание грамматических правил в отрыве от практики.
Формы am, is, are также используются в вопросительных предложениях, где они ставятся перед подлежащим:
- Am I late? (Я опаздываю?)
- Is she your sister? (Она твоя сестра?)
- Are they ready? (Они готовы?)
В отрицательных предложениях после форм ам, is, are добавляется отрицательная частица not:
- I am not tired. (Я не устал.)
- He is not (isn't) happy. (Он не счастлив.)
- They are not (aren't) here. (Их здесь нет.)
Освоение правильного использования форм am, is, are — это первый шаг к свободному владению английским языком. Регулярная практика с этими формами в разных контекстах поможет закрепить навык и избежать ошибок в будущем. 💪
Применение was и were: прошедшее время глагола to be
Формы was и were — это прошедшее время (Past Simple) глагола to be. Они используются для описания состояний, качеств, местоположения и действий, которые происходили в прошлом.
Правило использования форм was и were достаточно простое:
- was используется с местоимениями I, he, she, it и с существительными в единственном числе: I was happy yesterday. (Я был счастлив вчера.) She was at home. (Она была дома.) The movie was interesting. (Фильм был интересным.)
- were используется с местоимениями you, we, they и с существительными во множественном числе: You were right. (Вы были правы.) We were friends. (Мы были друзьями.) The students were in the classroom. (Студенты были в классе.)
Формы was и were также используются для образования Past Continuous — прошедшего длительного времени:
- I was reading a book when she called. (Я читал книгу, когда она позвонила.)
- They were playing chess all evening. (Они играли в шахматы весь вечер.)
В вопросительных предложениях was и were ставятся перед подлежащим:
- Was I wrong? (Я был неправ?)
- Were they at the party? (Они были на вечеринке?)
В отрицательных предложениях после was и were добавляется отрицательная частица not:
- I was not (wasn't) there. (Меня там не было.)
- They were not (weren't) happy about it. (Они не были этому рады.)
|Особенность
|Was
|Were
|Лицо и число
|I, he, she, it (единственное число)
|We, you, they (множественное число)
|Утверждение
|I was late. (Я опоздал.)
|We were tired. (Мы устали.)
|Отрицание
|She wasn't ready. (Она не была готова.)
|They weren't happy. (Они не были счастливы.)
|Вопрос
|Was it difficult? (Это было сложно?)
|Were you at home? (Вы были дома?)
|В Past Continuous
|He was sleeping. (Он спал.)
|They were working. (Они работали.)
Интересная особенность английской грамматики связана с условными предложениями второго типа (нереальное условие в настоящем). В таких предложениях, даже с местоимениями I, he, she, it, может использоваться форма were вместо was:
- If I were you, I would accept the offer. (Если бы я был на твоём месте, я бы принял предложение.)
- I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.)
Такое использование were считается более формальным и традиционным, хотя в современном английском часто можно встретить и форму was в подобных конструкциях, особенно в разговорной речи.
Освоив правила использования was и were, вы сделаете значительный шаг вперёд в изучении английской грамматики и сможете более точно выражать свои мысли, описывая прошлые события и состояния. 🕰️
Форма been и её роль в Perfect-конструкциях
Форма been — это третья базовая форма глагола to be, или причастие прошедшего времени (Past Participle). Она играет ключевую роль в образовании перфектных времён (Perfect Tenses) и пассивного залога (Passive Voice).
В отличие от am/is/are и was/were, форма been никогда не используется самостоятельно — она всегда сопровождается вспомогательными глаголами have, has или had.
Основные случаи использования формы been:
- Present Perfect: I have been a teacher for 10 years. (Я учитель уже 10 лет.)
- Past Perfect: By the time I met her, she had been in London for a month. (К тому времени, как я встретил её, она уже месяц была в Лондоне.)
- Future Perfect: By next year, I will have been married for 20 years. (К следующему году я буду в браке 20 лет.)
- Present Perfect Continuous: I have been being careful with my diet. (Я слежу за своим питанием [в последнее время].)
Форма been особенно важна для выражения длительности действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего момента или завершилось недавно и имеет связь с настоящим:
- She has been ill since Monday. (Она болеет с понедельника.)
- They have been friends for many years. (Они друзья уже много лет.)
- I've been to Paris twice. (Я был в Париже дважды.)
Обратите внимание на разницу между "been to" и "been in":
- "have been to" означает "посещал и вернулся назад": I have been to Japan. (Я был в Японии [и сейчас не там].)
- "have been in" означает "находился в каком-то месте определённое время": He has been in this company for 5 years. (Он работает в этой компании 5 лет [и продолжает там работать].)
В вопросительных предложениях с Perfect-конструкциями вспомогательный глагол (have/has/had) ставится перед подлежащим:
- Has she been to the new restaurant? (Она была в новом ресторане?)
- Had they been informed before the meeting? (Их проинформировали перед собранием?)
В отрицательных предложениях после вспомогательного глагола добавляется отрицательная частица not:
- I have not (haven't) been feeling well lately. (В последнее время я плохо себя чувствую.)
- She had not (hadn't) been to the theater before. (Она раньше не была в театре.)
Форма been также используется в пассивном залоге с перфектными временами:
- The report has been completed. (Отчёт был завершён.)
- By the time I arrived, the decision had been made. (К моменту моего приезда решение уже было принято.)
Понимание того, как и когда использовать форму been, позволяет более точно выражать временные отношения и связи между событиями, что критически важно для продвинутого уровня владения английским языком. Регулярная практика с Perfect-конструкциями поможет вам свободно использовать форму been в речи и письме. 🌟
Глагол to be, несмотря на свою кажущуюся простоту, является ключевым элементом английской грамматики. Его три основные формы — am/is/are, was/were и been — открывают доступ к выражению состояний и действий во всех временах английского языка. Освоив правила использования этих форм и регулярно практикуя их в речи и письме, вы значительно повысите свою языковую компетенцию. Помните: чем больше вы говорите и пишете, используя различные формы глагола to be, тем естественнее становится ваш английский. Теория без практики мертва, поэтому активно применяйте полученные знания в реальном общении!