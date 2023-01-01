Глагол to be в английском: все формы и правила использования

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, особенно новички или те, кто испытывает сложности с грамматикой.

Преподаватели английского языка, ищущие методические подходы для объяснения грамматики.

Студенты языковых курсов, желающие углубить свои знания о употреблении глагола to be и освоить его формы. Глагол to be — камень преткновения для многих изучающих английский язык. Один маленький глагол, а сколько форм и правил использования! Давайте разложим по полочкам эту грамматическую головоломку и превратим её в понятную систему. Без знания форм глагола to be невозможно построить ни одно предложение, будь то настоящее, прошедшее или будущее время, ни один диалог или рассказ. Этот материал поможет вам раз и навсегда разобраться со всеми тонкостями использования трёх форм глагола to be — основы английской грамматики. 🔍

Глагол to be: основные формы и их значение

Глагол to be — один из самых важных глаголов английского языка, выполняющий множество функций. Он имеет три основные формы: am/is/are (Present), was/were (Past) и been (Perfect/Participle II). Понимание этих форм критически важно для правильного построения предложений.

В русском языке глагол "быть" часто опускается в настоящем времени, но в английском to be обязательно присутствует в каждом предложении, где есть сказуемое, выраженное этим глаголом.

Елена Сергеевна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала преподавать, одна моя ученица никак не могла запомнить три формы глагола to be. Мы перепробовали разные методики, пока однажды я не предложила ей простую ассоциацию: представить эти формы как три поколения одной семьи. "Am, is, are" — это настоящее, сегодняшний день, как мы сами. "Was, were" — это наши родители и их прошлое. А "been" — это мудрые бабушки и дедушки с их богатым жизненным опытом, который соединяет прошлое с настоящим. Эта образная ассоциация сработала настолько хорошо, что теперь я использую её со всеми своими учениками, и путаница с формами глагола to be исчезает быстро и навсегда.

Основные значения глагола to be:

Быть, существовать : I am happy — Я счастлив

: I am happy — Я счастлив Находиться : She is at home — Она дома

: She is at home — Она дома Являться : They are students — Они студенты

: They are students — Они студенты Вспомогательный глагол: She is reading — Она читает (в настоящем длительном времени)

Глагол to be — единственный в английском языке, который имеет столько различных форм в зависимости от лица и числа. Именно это и создает сложности при его изучении, но одновременно делает его уникальным инструментом языка. 🔑

Таблица всех форм глагола to be по временам

Давайте рассмотрим полную таблицу форм глагола to be во всех временах английского языка. Эта наглядная систематизация поможет вам легче запомнить и применять правильные формы глагола в зависимости от контекста.

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I am<br>You are<br>He/She/It is<br>We are<br>You are<br>They are I am not<br>You are not<br>He/She/It is not<br>We are not<br>You are not<br>They are not Am I?<br>Are you?<br>Is he/she/it?<br>Are we?<br>Are you?<br>Are they? Past Simple I was<br>You were<br>He/She/It was<br>We were<br>You were<br>They were I was not<br>You were not<br>He/She/It was not<br>We were not<br>You were not<br>They were not Was I?<br>Were you?<br>Was he/she/it?<br>Were we?<br>Were you?<br>Were they? Present Perfect I have been<br>You have been<br>He/She/It has been<br>We have been<br>You have been<br>They have been I have not been<br>You have not been<br>He/She/It has not been<br>We have not been<br>You have not been<br>They have not been Have I been?<br>Have you been?<br>Has he/she/it been?<br>Have we been?<br>Have you been?<br>Have they been? Past Perfect I had been<br>You had been<br>He/She/It had been<br>We had been<br>You had been<br>They had been I had not been<br>You had not been<br>He/She/It had not been<br>We had not been<br>You had not been<br>They had not been Had I been?<br>Had you been?<br>Had he/she/it been?<br>Had we been?<br>Had you been?<br>Had they been? Future Simple I will be<br>You will be<br>He/She/It will be<br>We will be<br>You will be<br>They will be I will not be<br>You will not be<br>He/She/It will not be<br>We will not be<br>You will not be<br>They will not be Will I be?<br>Will you be?<br>Will he/she/it be?<br>Will we be?<br>Will you be?<br>Will they be?

Важно отметить, что в сокращенных формах отрицаний используются следующие варианты:

am not = 'm not (I'm not happy)

is not = isn't (He isn't ready)

are not = aren't (They aren't here)

was not = wasn't (She wasn't at home)

were not = weren't (We weren't late)

have not been = haven't been (I haven't been there)

has not been = hasn't been (He hasn't been informed)

Обратите внимание, что для первого лица единственного числа (I) в настоящем времени не существует общепринятой сокращенной формы отрицания, поэтому "I am not" обычно не сокращается до "I amn't". Вместо этого в разговорной речи часто используется нестандартная форма "I ain't", но она считается неформальной и не рекомендуется для формального общения или письма. 📝

Особенности использования am, is, are в настоящем времени

Формы am, is и are используются в настоящем времени (Present Simple) и являются, пожалуй, наиболее часто употребляемыми формами глагола to be. Их правильное использование — фундамент грамотной английской речи.

Давайте разберемся, когда какую форму следует использовать:

am — используется только с местоимением I (я): I am a teacher. (Я учитель.)

— используется только с местоимением I (я): I am a teacher. (Я учитель.) is — используется с местоимениями he (он), she (она), it (оно/это) и с существительными в единственном числе: He is tall. (Он высокий.) Mary is at school. (Мэри в школе.) The book is interesting. (Книга интересная.)

— используется с местоимениями he (он), she (она), it (оно/это) и с существительными в единственном числе: He is tall. (Он высокий.) Mary is at school. (Мэри в школе.) The book is interesting. (Книга интересная.) are — используется с местоимениями you (ты, вы), we (мы), they (они) и с существительными во множественном числе: You are right. (Ты/Вы правы.) We are friends. (Мы друзья.) The students are in the classroom. (Студенты в классе.)

Важно помнить, что в английском языке, в отличие от русского, глагол-связка to be в настоящем времени никогда не опускается:

Я студент. — I am a student. (Не "I a student")

Она красивая. — She is beautiful. (Не "She beautiful")

Они дома. — They are at home. (Не "They at home")

Кроме того, формы глагола to be в настоящем времени используются для образования времени Present Continuous:

I am reading a book. (Я читаю книгу.)

She is watching TV. (Она смотрит телевизор.)

They are playing football. (Они играют в футбол.)

Александр Петрович, методист языкового центра Самый эффективный способ запомнить формы am, is, are, который я обнаружил за годы преподавания, связан с созданием устойчивых речевых шаблонов. На одном из занятий студент постоянно путал эти формы, особенно с существительными. Я предложил ему простое упражнение: каждое утро, описывая свой день, начинать с фразы "I am...", затем описывать близких "He is...", "She is...", и завершать коллективным "We are...", "They are...". Через неделю такой практики его мозг начал автоматически подставлять правильные формы, и ошибки исчезли. Это доказывает, что регулярное использование языковых конструкций в привязке к реальной жизни намного эффективнее, чем заучивание грамматических правил в отрыве от практики.

Формы am, is, are также используются в вопросительных предложениях, где они ставятся перед подлежащим:

Am I late? (Я опаздываю?)

Is she your sister? (Она твоя сестра?)

Are they ready? (Они готовы?)

В отрицательных предложениях после форм ам, is, are добавляется отрицательная частица not:

I am not tired. (Я не устал.)

He is not (isn't) happy. (Он не счастлив.)

They are not (aren't) here. (Их здесь нет.)

Освоение правильного использования форм am, is, are — это первый шаг к свободному владению английским языком. Регулярная практика с этими формами в разных контекстах поможет закрепить навык и избежать ошибок в будущем. 💪

Применение was и were: прошедшее время глагола to be

Формы was и were — это прошедшее время (Past Simple) глагола to be. Они используются для описания состояний, качеств, местоположения и действий, которые происходили в прошлом.

Правило использования форм was и were достаточно простое:

was используется с местоимениями I, he, she, it и с существительными в единственном числе: I was happy yesterday. (Я был счастлив вчера.) She was at home. (Она была дома.) The movie was interesting. (Фильм был интересным.)

используется с местоимениями I, he, she, it и с существительными в единственном числе: I was happy yesterday. (Я был счастлив вчера.) She was at home. (Она была дома.) The movie was interesting. (Фильм был интересным.) were используется с местоимениями you, we, they и с существительными во множественном числе: You were right. (Вы были правы.) We were friends. (Мы были друзьями.) The students were in the classroom. (Студенты были в классе.)

Формы was и were также используются для образования Past Continuous — прошедшего длительного времени:

I was reading a book when she called. (Я читал книгу, когда она позвонила.)

They were playing chess all evening. (Они играли в шахматы весь вечер.)

В вопросительных предложениях was и were ставятся перед подлежащим:

Was I wrong? (Я был неправ?)

Were they at the party? (Они были на вечеринке?)

В отрицательных предложениях после was и were добавляется отрицательная частица not:

I was not (wasn't) there. (Меня там не было.)

They were not (weren't) happy about it. (Они не были этому рады.)

Особенность Was Were Лицо и число I, he, she, it (единственное число) We, you, they (множественное число) Утверждение I was late. (Я опоздал.) We were tired. (Мы устали.) Отрицание She wasn't ready. (Она не была готова.) They weren't happy. (Они не были счастливы.) Вопрос Was it difficult? (Это было сложно?) Were you at home? (Вы были дома?) В Past Continuous He was sleeping. (Он спал.) They were working. (Они работали.)

Интересная особенность английской грамматики связана с условными предложениями второго типа (нереальное условие в настоящем). В таких предложениях, даже с местоимениями I, he, she, it, может использоваться форма were вместо was:

If I were you, I would accept the offer. (Если бы я был на твоём месте, я бы принял предложение.)

I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.)

Такое использование were считается более формальным и традиционным, хотя в современном английском часто можно встретить и форму was в подобных конструкциях, особенно в разговорной речи.

Освоив правила использования was и were, вы сделаете значительный шаг вперёд в изучении английской грамматики и сможете более точно выражать свои мысли, описывая прошлые события и состояния. 🕰️

Форма been и её роль в Perfect-конструкциях

Форма been — это третья базовая форма глагола to be, или причастие прошедшего времени (Past Participle). Она играет ключевую роль в образовании перфектных времён (Perfect Tenses) и пассивного залога (Passive Voice).

В отличие от am/is/are и was/were, форма been никогда не используется самостоятельно — она всегда сопровождается вспомогательными глаголами have, has или had.

Основные случаи использования формы been:

Present Perfect : I have been a teacher for 10 years. (Я учитель уже 10 лет.)

: I have been a teacher for 10 years. (Я учитель уже 10 лет.) Past Perfect : By the time I met her, she had been in London for a month. (К тому времени, как я встретил её, она уже месяц была в Лондоне.)

: By the time I met her, she had been in London for a month. (К тому времени, как я встретил её, она уже месяц была в Лондоне.) Future Perfect : By next year, I will have been married for 20 years. (К следующему году я буду в браке 20 лет.)

: By next year, I will have been married for 20 years. (К следующему году я буду в браке 20 лет.) Present Perfect Continuous: I have been being careful with my diet. (Я слежу за своим питанием [в последнее время].)

Форма been особенно важна для выражения длительности действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего момента или завершилось недавно и имеет связь с настоящим:

She has been ill since Monday. (Она болеет с понедельника.)

They have been friends for many years. (Они друзья уже много лет.)

I've been to Paris twice. (Я был в Париже дважды.)

Обратите внимание на разницу между "been to" и "been in":

"have been to" означает "посещал и вернулся назад": I have been to Japan. (Я был в Японии [и сейчас не там].)

"have been in" означает "находился в каком-то месте определённое время": He has been in this company for 5 years. (Он работает в этой компании 5 лет [и продолжает там работать].)

В вопросительных предложениях с Perfect-конструкциями вспомогательный глагол (have/has/had) ставится перед подлежащим:

Has she been to the new restaurant? (Она была в новом ресторане?)

Had they been informed before the meeting? (Их проинформировали перед собранием?)

В отрицательных предложениях после вспомогательного глагола добавляется отрицательная частица not:

I have not (haven't) been feeling well lately. (В последнее время я плохо себя чувствую.)

She had not (hadn't) been to the theater before. (Она раньше не была в театре.)

Форма been также используется в пассивном залоге с перфектными временами:

The report has been completed. (Отчёт был завершён.)

By the time I arrived, the decision had been made. (К моменту моего приезда решение уже было принято.)

Понимание того, как и когда использовать форму been, позволяет более точно выражать временные отношения и связи между событиями, что критически важно для продвинутого уровня владения английским языком. Регулярная практика с Perfect-конструкциями поможет вам свободно использовать форму been в речи и письме. 🌟