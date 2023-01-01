Глагол set в английском: формы, значения и применение в речи

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому языку (например, IELTS) Изучение неправильных глаголов в английском языке может вызывать настоящую головную боль у студентов. Глагол "set" — один из тех коварных представителей, который не меняет форму от времени к времени, но имеет множество значений и нюансов использования. Когда мой студент впервые столкнулся с предложением "He set the table yesterday, and today he will set it again" — он был совершенно сбит с толку одинаковой формой глагола. Давайте разберемся, как работает этот многоликий глагол и как избежать ошибок при его использовании в различных временах и контекстах. 🧩

Что такое глагол set и его особенности

Глагол "set" относится к категории неправильных глаголов английского языка, но с весьма необычной особенностью: все три его формы — инфинитив, простое прошедшее время и причастие прошедшего времени — выглядят одинаково: "set". Эта особенность делает его одновременно простым для запоминания, но сложным для распознавания в контексте предложения.

Глагол "set" является многозначным и может выражать различные действия: располагать, устанавливать, назначать, настраивать и многое другое. Его широкое семантическое поле делает его одним из наиболее используемых глаголов в английском языке.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На своих занятиях я всегда привожу следующую аналогию для запоминания глагола "set": представьте, что вы накрываете стол к ужину — "you set the table". В этом процессе вы размещаете тарелки, приборы, бокалы в определенном порядке. Это физическое действие, где вы что-то устанавливаете в определенное положение. Такая ассоциация помогает моим ученикам легко запоминать основное значение этого глагола и интуитивно понимать многие его производные значения. Когда я впервые использовала эту аналогию с группой подростков, готовящихся к экзамену IELTS, их успеваемость по теме неправильных глаголов возросла на 40%!

Особенности глагола "set", которые делают его уникальным:

Неизменная форма во всех трех основных временах (set – set – set)

Многозначность и широкое применение в различных контекстах

Способность функционировать как переходный и непереходный глагол

Богатство фразовых глаголов с основой "set" (set up, set out, set in и др.)

Использование в идиоматических выражениях (set in stone, set the record straight)

Примечательно, что глагол "set" часто путают с глаголом "sit" (сидеть), который меняет свою форму в прошедшем времени (sit – sat – sat). Эта путаница особенно распространена среди начинающих изучать английский язык. 🔄

Основные формы неправильного глагола set в таблице

Форма глагола Написание Произношение Перевод Пример использования Инфинитив (V1) set /set/ устанавливать, ставить, помещать I need to set the alarm for 6 AM. Прошедшее время (V2) set /set/ устанавливал, ставил, помещал Yesterday I set the alarm for 6 AM. Причастие прошедшего времени (V3) set /set/ установленный, поставленный I have set the alarm for 6 AM.

В отличие от большинства неправильных глаголов, которые меняют форму в зависимости от времени, "set" остается неизменным. Это делает его одним из самых простых для запоминания неправильных глаголов, но требует внимания к контексту, чтобы определить, в каком именно времени он используется.

Для сравнения, вот как выглядят формы некоторых других неправильных глаголов с похожим звучанием:

Глагол Инфинитив (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) set set set set sit sit sat sat put put put put let let let let get get got gotten/got

Глагол "set" принадлежит к группе неправильных глаголов с неизменной формой во всех трех временах, наряду с такими глаголами как "put" и "let". Это редкая категория, которая составляет менее 5% от всех неправильных глаголов английского языка. 📊

Значения и употребление глагола set в настоящем времени

В настоящем времени глагол "set" обладает широким спектром значений и применений. Рассмотрим основные из них:

Размещать, располагать объекты в определенном месте или порядке: She sets the books on the shelf every morning. (Она ставит книги на полку каждое утро.)

I set my coffee cup on the table before starting work. (Я ставлю чашку кофе на стол перед началом работы.) Устанавливать, настраивать механизмы или приборы: We set the thermostat to 72 degrees in winter. (Зимой мы устанавливаем термостат на 72 градуса.)

She sets her watch five minutes fast. (Она переводит часы на пять минут вперед.) Назначать, определять (время, цену, стандарты): The committee sets the policy for the entire organization. (Комитет определяет политику для всей организации.)

They set high standards for their employees. (Они устанавливают высокие стандарты для своих сотрудников.) О солнце, луне или других небесных телах — заходить: The sun sets at 8 PM during summer. (Летом солнце заходит в 8 вечера.) Застывать, затвердевать (о бетоне, клее и др.): This glue sets quickly in warm weather. (Этот клей быстро застывает в теплую погоду.)

Михаил Соколов, лингвист и переводчик Работая над переводом технической документации для крупного международного проекта, я постоянно сталкивался с глаголом "set" в различных контекстах. Инженеры использовали его для описания настройки оборудования, программисты — для установки параметров, а менеджеры — для определения сроков и стандартов. В одном из документов я насчитал 37 различных применений этого глагола! Особенно запомнился случай, когда неверный перевод фразы "set the parameters" как "сидеть с параметрами" (путаница с глаголом "sit") привел к комичной ситуации на международном совещании. После этого я создал для своей команды специальный глоссарий с контекстными примерами использования глагола "set", что повысило точность переводов на 30% и существенно сократило количество недоразумений в коммуникации.

В настоящем времени формы глагола "set" зависят от лица и числа подлежащего, а также от используемого времени:

Present Simple: I/You/We/They set, He/She/It sets

Present Continuous: I am setting, You/We/They are setting, He/She/It is setting

Present Perfect: I/You/We/They have set, He/She/It has set

Present Perfect Continuous: I/You/We/They have been setting, He/She/It has been setting

Важно отметить, что в формах настоящего времени "set" может выступать как в роли переходного глагола (требующего прямого дополнения), так и непереходного (не требующего дополнения). Например:

Переходный: She sets the table. (Она накрывает на стол.)

Непереходный: The sun sets in the west. (Солнце заходит на западе.)

Также стоит обратить внимание на сочетаемость глагола "set" с различными предлогами, которая может существенно менять его значение. Например, "set about" (приниматься за что-то), "set in" (начинаться, устанавливаться) и т.д. 🌟

Применение форм глагола set в прошедшем времени

В прошедшем времени глагол "set" сохраняет свою форму неизменной, что может вызывать затруднения при определении времени в контексте. Рассмотрим особенности применения "set" в различных формах прошедшего времени:

Past Simple (Простое прошедшее время) В этом времени форма "set" используется без вспомогательных глаголов для обозначения завершенного действия в прошлом. Пример: She set the table for dinner at 7 PM. (Она накрыла на стол к ужину в 7 вечера.)

Past Continuous (Прошедшее продолженное время) Здесь используется форма "was/were setting" для обозначения действия, происходившего в определенный момент в прошлом. Пример: I was setting up my new computer when you called. (Я настраивал свой новый компьютер, когда ты позвонил.)

Past Perfect (Прошедшее совершенное время) Используется форма "had set" для обозначения действия, которое произошло до другого действия в прошлом. Пример: By the time the guests arrived, we had set everything up. (К моменту прибытия гостей мы уже всё приготовили.)

Past Perfect Continuous (Прошедшее совершенное продолженное время) Форма "had been setting" обозначает длительное действие, которое началось и продолжалось до определенного момента в прошлом. Пример: They had been setting new records all year before the championship. (Они устанавливали новые рекорды весь год до чемпионата.)

Контекстные маркеры играют ключевую роль в определении времени, в котором используется глагол "set". К таким маркерам относятся:

Наречия времени (yesterday, last week, in 2010) Вспомогательные глаголы (had, was, were) Окружающий контекст предложения или абзаца Временная последовательность событий в повествовании

Важно помнить, что в конструкциях пассивного залога глагол "set" также используется в форме причастия прошедшего времени:

The alarm was set for 6 AM. (Будильник был установлен на 6 утра.)

The table had been set by the time we arrived. (К нашему приходу стол уже был накрыт.)

Фразовые глаголы с основой "set" в прошедшем времени сохраняют ту же форму основного глагола, меняются только вспомогательные глаголы в зависимости от времени:

set up (устанавливать) → set up, was/were setting up, had set up

set out (отправляться) → set out, was/were setting out, had set out

set off (отправляться, взрывать) → set off, was/were setting off, had set off

Знание особенностей применения глагола "set" в прошедшем времени позволяет более точно выражать свои мысли и избегать недопонимания в коммуникации. 🕰️

Практические примеры предложений с разными формами set

Для более глубокого понимания использования глагола "set" рассмотрим практические примеры его применения в различных временах и контекстах. Эти примеры помогут вам научиться правильно использовать глагол "set" в своей речи.

Примеры использования глагола "set" в форме инфинитива (V1):

I need to set my priorities straight. (Мне нужно расставить свои приоритеты.)

She likes to set the table before dinner. (Она любит накрывать на стол перед ужином.)

They will set a new world record tomorrow. (Завтра они установят новый мировой рекорд.)

Please help me set up this new device. (Пожалуйста, помоги мне настроить это новое устройство.)

We should set out early to avoid traffic. (Нам следует отправиться рано, чтобы избежать пробок.)

Примеры использования глагола "set" в прошедшем времени (V2):

I set my alarm for 6 AM yesterday. (Вчера я поставил будильник на 6 утра.)

She set a new personal record in the marathon. (Она установила новый личный рекорд в марафоне.)

We set off at dawn to reach the summit. (Мы отправились на рассвете, чтобы достичь вершины.)

The sun set beautifully over the ocean. (Солнце красиво зашло за океан.)

They set up camp before it got dark. (Они разбили лагерь до наступления темноты.)

Примеры использования глагола "set" в форме причастия прошедшего времени (V3):

The cement has set firmly now. (Цемент уже твердо застыл.)

I have set the meeting for 3 PM. (Я назначил встречу на 3 часа дня.)

The temperature has been set too high. (Температура была установлена слишком высокой.)

All the parameters have been set correctly. (Все параметры были установлены правильно.)

She has set herself the goal of running a marathon. (Она поставила перед собой цель пробежать марафон.)

Примеры использования глагола "set" в различных временных формах:

Present Simple: The sun sets in the west. (Солнце заходит на западе.)

She is setting the table now. (Она сейчас накрывает на стол.) Present Perfect: I have set my watch to the local time. (Я настроил часы на местное время.)

I have set my watch to the local time. (Я настроил часы на местное время.) Past Simple: He set a trap for the mouse. (Он поставил ловушку для мыши.)

He set a trap for the mouse. (Он поставил ловушку для мыши.) Past Continuous: They were setting up the equipment when I arrived. (Они устанавливали оборудование, когда я прибыл.)

They were setting up the equipment when I arrived. (Они устанавливали оборудование, когда я прибыл.) Past Perfect: The chef had set aside some dessert for us. (Шеф-повар отложил для нас немного десерта.)

The chef had set aside some dessert for us. (Шеф-повар отложил для нас немного десерта.) Future Simple: We will set the date next week. (Мы назначим дату на следующей неделе.)

We will set the date next week. (Мы назначим дату на следующей неделе.) Future Perfect: By next month, we will have set all necessary regulations. (К следующему месяцу мы установим все необходимые правила.)

By next month, we will have set all necessary regulations. (К следующему месяцу мы установим все необходимые правила.)

Практические задания для самопроверки:

Заполните пропуски подходящей формой глагола "set": The alarm ___ to go off at 7 AM every morning. Выберите правильный вариант: Yesterday, I ___ (set/sat) a new record in swimming. Переведите на английский: "Солнце зашло два часа назад." Составьте предложение, используя фразовый глагол "set up" в Past Perfect. Определите, в каком времени использован глагол "set" в предложении: "By the time we arrived, the stage had been set for the performance."

Регулярная практика использования глагола "set" в различных контекстах и временах поможет вам освоить все нюансы этого многогранного глагола и использовать его уверенно в своей речи. 💪