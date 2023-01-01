Три формы глагола live в английском: как правильно использовать

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому, таким как IELTS Каждый изучающий английский рано или поздно сталкивается с необходимостью запомнить три формы глаголов. Глагол "live" — один из самых частотных в английском языке, но знание его форм и особенностей употребления нередко вызывает затруднения у студентов. Многие допускают ошибки, не понимая, когда использовать "live", "lived" или "living". Давайте разберемся с этим глаголом раз и навсегда — так, чтобы вы могли уверенно применять его во всех временах английского языка и больше никогда не ошибаться! 🏠🌍

Глагол live в английском языке: основные формы

Глагол "live" относится к правильным глаголам английского языка. Это значит, что его прошедшая форма и причастие прошедшего времени образуются стандартным способом — добавлением окончания "-ed" к базовой форме глагола.

Основные формы глагола "live":

Базовая форма (инфинитив) : live [lɪv] — жить

: live [lɪv] — жить Прошедшее простое время : lived [lɪvd] — жил, жила, жило

: lived [lɪvd] — жил, жила, жило Причастие прошедшего времени: lived [lɪvd] — прожитый

Помимо этих трех основных форм, существуют также производные формы:

Причастие настоящего времени : living [ˈlɪvɪŋ] — живущий

: living [ˈlɪvɪŋ] — живущий Третье лицо единственного числа: lives [lɪvz] — живёт

Важно отметить, что глагол "live" имеет два основных значения:

Проживать, обитать где-то: I live in London. (Я живу в Лондоне.) Быть живым, существовать: Some people live to be 100 years old. (Некоторые люди доживают до 100 лет.)

Анна Степанова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Ольгой, которая готовилась к IELTS. Она постоянно путала произношение глагола "live" [lɪv] с существительным "life" [laɪf]. В результате, на пробном экзамене она сказала: "I life in Moscow" вместо "I live in Moscow". После этого мы разработали простую мнемонику: "I liVe with my Voice" (жиВу со своим голосом), где "v" в "live" соответствует звуку [v], в то время как "f" в "life" — это звук [f]. Эта простая ассоциация помогла ей раз и навсегда разграничить эти слова и не делать ошибок в реальном экзамене.

Таблица трех форм глагола live и их произношение

Для лучшего запоминания трех форм глагола "live" и их правильного произношения, рассмотрим подробную таблицу:

Форма глагола Написание Транскрипция Произношение Пример Базовая форма (V1) live [lɪv] лив I live in a small apartment. Прошедшее время (V2) lived [lɪvd] ливд She lived in Paris for ten years. Причастие прошедшего времени (V3) lived [lɪvd] ливд He has lived a full life. 3-е лицо ед. числа lives [lɪvz] ливз She lives next door. Причастие настоящего времени living [ˈlɪvɪŋ] ливин They are living abroad now.

Особенности произношения форм глагола "live":

В базовой форме "live" звук [v] произносится четко.

В форме прошедшего времени "lived" окончание "-ed" произносится как [d] после звонкого согласного [v].

В форме "lives" (3-е лицо ед. числа) окончание "-s" произносится как [z] после звонкого согласного [v].

В слове "living" ударение падает на первый слог.

🔊 Важно! Не путайте произношение глагола "live" [lɪv] с произношением существительного "life" [laɪf]. Это совершенно разные слова с разными значениями.

Использование глагола live в разных временах

Глагол "live" может использоваться во всех временах английского языка. Рассмотрим, как он ведет себя в различных временных формах с примерами:

Временная форма Утверждение Отрицание Вопрос Present Simple I live in London. I don't live in London. Do you live in London? Past Simple I lived in London for 5 years. I didn't live in London. Did you live in London? Future Simple I will live in London next year. I won't live in London. Will you live in London? Present Continuous I am living in London now. I am not living in London. Are you living in London? Present Perfect I have lived in London for 2 years. I haven't lived in London. Have you lived in London? Past Perfect I had lived in London before I moved to Paris. I hadn't lived in London before. Had you lived in London before?

Особенности использования глагола "live" в разных временах:

Present Simple используется для выражения постоянного места жительства: She lives in New York.

используется для выражения постоянного места жительства: Present Continuous может указывать на временное проживание: He is living with his parents until he finds an apartment.

может указывать на временное проживание: Present Perfect часто используется с "live" для обозначения периода времени: I have lived here since 2010. или They have lived together for 20 years.

часто используется с "live" для обозначения периода времени: или Past Simple используется для обозначения завершенного периода проживания в прошлом: We lived in Spain from 2005 to 2010.

Михаил Петров, переводчик и составитель учебных пособий Работая над переводом англоязычной биографии, я столкнулся с интересной ситуацией. В тексте была фраза "He lived to see his grandchildren grow up". Переводчик-новичок в нашей команде перевел это как "Он жил, чтобы увидеть, как вырастут его внуки", что технически верно по словам, но совершенно неверно по смыслу. Я объяснил ему, что конструкция "live to" в данном контексте означает "дожить до чего-то", и правильный перевод: "Он дожил до того момента, когда его внуки выросли". Этот случай наглядно показал, как важно понимать все нюансы употребления глагола "live" в различных контекстах. С тех пор мы создали специальный глоссарий с подобными идиоматическими выражениями для наших переводчиков.

Особенности употребления форм глагола live в речи

При использовании глагола "live" в речи следует учитывать некоторые особенности и устойчивые выражения, которые помогут вам звучать более естественно и грамотно:

1. Предлоги с глаголом "live":

live in + город/страна/большое место: I live in London/Russia/a big house.

+ город/страна/большое место: I live in London/Russia/a big house. live at + конкретный адрес: She lives at 123 Main Street.

+ конкретный адрес: She lives at 123 Main Street. live on + улица/этаж/небольшой остров: They live on Baker Street/the third floor/a small island.

+ улица/этаж/небольшой остров: They live on Baker Street/the third floor/a small island. live with + люди: I live with my parents/roommates.

2. Устойчивые выражения с глаголом "live":

live off (существовать за счет чего-то): He lives off his savings.

(существовать за счет чего-то): He lives off his savings. live on (питаться чем-то): She lives on fruits and vegetables.

(питаться чем-то): She lives on fruits and vegetables. live up to (соответствовать ожиданиям): The movie didn't live up to my expectations.

(соответствовать ожиданиям): The movie didn't live up to my expectations. live through (пережить что-то): They lived through the war.

(пережить что-то): They lived through the war. live by (следовать принципам): He lives by strict moral codes.

(следовать принципам): He lives by strict moral codes. live for (жить ради чего-то): She lives for her art.

3. Различия между "live" и близкими по смыслу глаголами:

live — долгосрочное или постоянное проживание в определенном месте: I live in Paris.

— долгосрочное или постоянное проживание в определенном месте: I live in Paris. stay — временное пребывание: I'm staying in a hotel for the weekend.

— временное пребывание: I'm staying in a hotel for the weekend. reside — более формальный эквивалент "live": He officially resides in Switzerland.

— более формальный эквивалент "live": He officially resides in Switzerland. dwell — устаревшее или литературное слово для "live": The hermit dwells in solitude in the mountains.

4. Важные аспекты использования в различных контекстах:

В деловой переписке для указания адреса часто используется конструкция reside at вместо live at .

вместо . При заполнении официальных форм и документов используйте точное местоположение: I live at 45 Oxford Street, apartment 3, London.

При разговоре о продолжительности проживания используйте Present Perfect с предлогами "for" или "since": I have lived here for 10 years / since 2010.

🌟 Помните: выбор правильного предлога с глаголом "live" важен для естественного и грамотного звучания вашей речи!

Практические упражнения с формами глагола live

Для закрепления материала предлагаю выполнить несколько практических упражнений с разными формами глагола "live". Проверьте свои знания и понимание!

Упражнение 1: Вставьте правильную форму глагола "live".

Jane ___ (live) in Boston since 2015. My grandparents ___ (live) in the same house for over 50 years before they moved. He ___ (live) a healthy lifestyle now, but he didn't use to. They ___ (live) in Spain when the pandemic started. By the time I graduate, I ___ (live) in this dormitory for four years.

Ответы: 1. has lived; 2. had lived; 3. is living; 4. were living; 5. will have lived

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях с глаголом "live".

She live in London since 2010. They are lived in a small apartment now. He has live a full and happy life. We was living in Paris when we met. I will living in New York next year.

Ответы: 1. She has lived in London since 2010. 2. They are living in a small apartment now. 3. He has lived a full and happy life. 4. We were living in Paris when we met. 5. I will be living/live in New York next year.

Упражнение 3: Переведите предложения на английский язык.

Я живу в Москве уже 10 лет. Мои родители всю жизнь прожили в одном городе. Она жила во Франции, когда начала изучать английский. В следующем году мы будем жить за городом. Ты когда-нибудь жил за границей?

Ответы: 1. I have lived in Moscow for 10 years already. 2. My parents have lived in the same city all their life. 3. She was living in France when she started learning English. 4. Next year we will be living in the countryside. 5. Have you ever lived abroad?

Упражнение 4: Составьте предложения с различными фразовыми глаголами, содержащими "live".

live up to / expectations / the movie / not live off / parents / not want to / he live for / weekends / only / she live through / difficult times / we / together live by / strict rules / the community

Ответы: 1. The movie did not live up to expectations. 2. He does not want to live off his parents. 3. She only lives for the weekends. 4. We lived through difficult times together. 5. The community lives by strict rules.

🎯 Практика — ключ к успеху! Регулярно выполняя подобные упражнения, вы закрепите навык использования глагола "live" во всех его формах и контекстах.