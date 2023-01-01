Как запомнить все формы глагола leave: инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Студенты изучающие английский язык, особенно неправильные глаголы

Преподаватели английского языка, стремящиеся улучшить методику обучения

Люди, готовящиеся к экзаменам на знание английского, таким как IELTS Глагол "leave" — один из тех коварных неправильных глаголов английского языка, который заставляет студентов ломать голову над правильным употреблением его форм в различных временах. Путаница с формами "leave", "left", "left" может стоить вам драгоценных баллов на экзамене IELTS или испортить впечатление от вашего делового письма. Я до сих пор помню свою студентку, которая в важном имейле написала "I leaved the documents on your desk" — такие ошибки могут создать не самое лучшее впечатление. Давайте раз и навсегда разберемся с формами этого важнейшего глагола и научимся использовать его безупречно! 📚

Три формы глагола leave: base, past и past participle

Глагол "leave" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это значит, что его формы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени образуются не по общему правилу с добавлением окончания -ed, а имеют особые формы.

Вот три основные формы глагола "leave":

Base form (основная форма) : leave [liːv] — используется в настоящем времени, будущем времени и инфинитиве

: leave [liːv] — используется в настоящем времени, будущем времени и инфинитиве Past Simple (прошедшее простое время) : left [left] — используется для описания действий в прошлом

: left [left] — используется для описания действий в прошлом Past Participle (причастие прошедшего времени): left [left] — используется в перфектных временах и пассивном залоге

Обратите внимание, что вторая и третья формы глагола "leave" совпадают и произносятся одинаково — [left]. Это значительно упрощает запоминание форм данного глагола по сравнению с такими неправильными глаголами, как "go-went-gone" или "take-took-taken", где все три формы различны.

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я заметила, что многие мои студенты регулярно путают формы глагола "leave". На одном из уроков студент среднего уровня упорно использовал форму "leaved" в Past Simple, несмотря на все мои предыдущие объяснения. Тогда я придумала мнемоническое правило: "Когда ты left (покинул) комнату, ты left (оставил) там свои вещи". Простая фраза с повторением формы "left" в двух разных значениях глагола помогла моим студентам запомнить правильную форму раз и навсегда. Иногда такие простые ассоциации работают лучше, чем часы зубрежки грамматических правил!

Основное значение глагола "leave" — "покидать", "уходить", "оставлять". Он используется в различных контекстах и имеет несколько смысловых оттенков:

Покидать место: I leave my house at 8 a.m. every day (Я покидаю свой дом каждый день в 8 утра)

Оставлять что-то где-то: I left my umbrella at the restaurant (Я оставил свой зонт в ресторане)

Оставлять в определенном состоянии: The news left me speechless (Эта новость оставила меня безмолвным)

Передавать что-то кому-то: She left all her money to charity (Она оставила все свои деньги на благотворительность)

Таблица основных форм глагола leave и произношение

Форма глагола Написание Транскрипция Примеры использования Base Form (V1) leave [liːv] I usually leave work at 5 p.m. <br> She will leave tomorrow. Past Simple (V2) left [left] I left my keys at home yesterday. <br> They left before the movie ended. Past Participle (V3) left [left] I have left several messages. <br> The door has been left open.

Для правильного произношения обратите внимание на следующие особенности:

В основной форме "leave" гласный звук долгий [iː], похожий на звук в слове "sea" или "see"

В формах "left" гласный звук короткий [e], как в словах "bet" или "get"

Конечный звук [v] в форме "leave" в формах прошедшего времени меняется на [ft]

Частые ошибки при использовании форм глагола "leave":

❌ I leaved the party early. — неправильно

✅ I left the party early. — правильно

❌ She has leaved already. — неправильно

✅ She has left already. — правильно

Особенности использования leave в разных временах

Рассмотрим, как глагол "leave" используется в различных временных формах английского языка, и какие нюансы следует учитывать при его применении.

Время Форма глагола Пример Комментарий Present Simple leave/leaves The train leaves at 8 p.m. Регулярные действия или расписания Present Continuous am/is/are leaving We are leaving in an hour. Действия в процессе или запланированные в ближайшем будущем Past Simple left She left without saying goodbye. Завершенные действия в прошлом Past Continuous was/were leaving I was leaving when you called. Процесс в прошлом, часто прерванный другим действием Present Perfect has/have left They have just left the building. Действия, связывающие прошлое с настоящим Past Perfect had left By the time I arrived, he had already left. Действия, завершившиеся до определенного момента в прошлом Future Simple will leave I will leave at dawn. Планы или предсказания на будущее

Обратите особое внимание на использование "leave" в Present Continuous для выражения ближайших планов: "I am leaving for London tomorrow" (Я уезжаю в Лондон завтра). Это типичное употребление для запланированных поездок и отъездов.

В Perfect Continuous временах глагол "leave" используется реже, поскольку он часто выражает завершенное действие, а не процесс:

✅ I have left my job. (Present Perfect) — Я уволился с работы.

❓ I have been leaving my job. (Present Perfect Continuous) — звучит странно, так как "leaving" в значении "увольнение" обычно не растягивается во времени.

Однако в некоторых контекстах Perfect Continuous возможен:

✅ I have been leaving earlier to avoid traffic. — Я стал уходить раньше, чтобы избежать пробок.

Глагол leave в устойчивых выражениях и фразовых глаголах

Глагол "leave" является основой для множества устойчивых выражений и фразовых глаголов, которые обогащают вашу речь и помогают выражаться более идиоматично. Знание этих выражений значительно повысит ваш уровень владения английским языком. 🚀

Популярные фразовые глаголы с "leave":

leave out (пропускать, исключать) — You left out an important detail in your report. (Ты пропустил важную деталь в своем отчете.)

(оставлять позади, забывать) — Don't leave behind any personal belongings. (Не оставляйте личные вещи.)

(оставлять позади, забывать) — Don't leave behind any personal belongings. (Не оставляйте личные вещи.) leave off (прекращать, останавливаться) — Let's leave off here and continue tomorrow. (Давайте остановимся здесь и продолжим завтра.)

(прекращать, останавливаться) — Let's leave off here and continue tomorrow. (Давайте остановимся здесь и продолжим завтра.)

(откладывать, не принимать во внимание) — Leaving aside the cost, is this product what you really need? (Отложив в сторону стоимость, это тот продукт, который вам действительно нужен?)

Устойчивые выражения и идиомы с глаголом "leave":

leave no stone unturned (использовать все возможные средства) — We will leave no stone unturned in our search for the truth. (Мы используем все возможные средства в поиске истины.)

(бросить кого-то в беде) — His business partner left him high and dry with all the debts. (Его деловой партнер бросил его с долгами.)

(оставить неприятное впечатление) — The way they treated their employees left a bad taste in my mouth. (То, как они обращались со своими сотрудниками, оставило у меня неприятное впечатление.)

(предоставить кого-то самому себе) — The children were left to their own devices while their parents were at work. (Дети были предоставлены сами себе, пока их родители были на работе.)

(держать кого-то в неведении) — Don't leave me in the dark about your plans. (Не держи меня в неведении относительно твоих планов.)

Алексей Соколов, переводчик и консультант по деловому английскому Работая с международными клиентами, я часто наблюдаю, как неправильное использование фразовых глаголов с "leave" может привести к недопониманию. Однажды российский менеджер в переписке с американскими партнерами написал "We will leave you with this problem", имея в виду "Мы поможем вам с этой проблемой". Американцы восприняли это как "Мы оставим вас наедине с этой проблемой" и были крайне недовольны. Правильнее было бы написать "We will help you tackle this issue". Этот случай показывает, насколько важно правильное понимание нюансов фразовых глаголов, особенно в деловой коммуникации.

При использовании фразовых глаголов с "leave" важно помнить, что многие из них могут разделяться, если объект выражен местоимением:

Don't leave out the details. (Не пропускайте детали.)

Don't leave them out. (Не пропускайте их.)

Практика применения форм глагола leave в предложениях

Лучший способ усвоить различные формы глагола "leave" и научиться правильно их использовать — это регулярная практика. Рассмотрим примеры использования этого глагола в различных контекстах и грамматических конструкциях.

Примеры с базовой формой (leave):

I usually leave home at 7 a.m. (Present Simple)

Please don't leave your belongings unattended. (Императив)

He wants to leave early tomorrow. (Инфинитив)

They are going to leave for Paris next week. (Конструкция "going to")

I will leave as soon as I finish my work. (Future Simple)

Примеры с формой прошедшего времени (left):

She left without saying goodbye. (Past Simple)

We left the restaurant around 10 p.m. (Past Simple)

When she left, everyone was surprised. (Past Simple в придаточном предложении)

I was leaving when you called. (Past Continuous)

They left before the storm began. (Past Simple с предлогом времени)

Примеры с причастием прошедшего времени (left):

I have left my keys at home. (Present Perfect)

The door had been left open all night. (Past Perfect Passive)

Having left early, she missed all the excitement. (Perfect Participle)

She has never left the country before. (Present Perfect с "never")

The book left on the table belongs to me. (Причастие в функции определения)

Упражнения для закрепления:

Заполните пропуски правильной формой глагола "leave":

I _ home at 8 o'clock every morning. (leave) Yesterday, she _ work early because she felt sick. (left) We have _ you a message on your answering machine. (left) By the time we arrived, the train had already _. (left) They will be _ for vacation next Monday. (leaving)

Как избежать типичных ошибок:

Запомните, что в Past Simple и Past Participle всегда используется форма "left", никогда "leaved"

Обратите внимание на предлоги, используемые с "leave": leave for (a place), leave from (a starting point), leave at (a specific time)

Не путайте "leave" (покидать, уходить) с "let" (позволять): "Leave me alone" (Оставь меня в покое) vs. "Let me go" (Позволь мне уйти)

При образовании вопросов и отрицаний в Present и Past Simple помните о вспомогательных глаголах: "Do you leave at 5?" (Ты уходишь в 5?), "She didn't leave early" (Она не ушла рано)

Регулярная практика с использованием этих примеров и упражнений поможет вам уверенно применять все формы глагола "leave" в различных контекстах и временах английского языка. Постепенно вы заметите, как использование правильных форм становится автоматическим, что значительно повысит качество вашей речи и письма. 💪