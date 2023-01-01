Как запомнить все формы глагола leave: инструкция для новичков#Изучение английского
Глагол "leave" — один из тех коварных неправильных глаголов английского языка, который заставляет студентов ломать голову над правильным употреблением его форм в различных временах. Путаница с формами "leave", "left", "left" может стоить вам драгоценных баллов на экзамене IELTS или испортить впечатление от вашего делового письма. Я до сих пор помню свою студентку, которая в важном имейле написала "I leaved the documents on your desk" — такие ошибки могут создать не самое лучшее впечатление. Давайте раз и навсегда разберемся с формами этого важнейшего глагола и научимся использовать его безупречно! 📚
Три формы глагола leave: base, past и past participle
Глагол "leave" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это значит, что его формы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени образуются не по общему правилу с добавлением окончания -ed, а имеют особые формы.
Вот три основные формы глагола "leave":
- Base form (основная форма): leave [liːv] — используется в настоящем времени, будущем времени и инфинитиве
- Past Simple (прошедшее простое время): left [left] — используется для описания действий в прошлом
- Past Participle (причастие прошедшего времени): left [left] — используется в перфектных временах и пассивном залоге
Обратите внимание, что вторая и третья формы глагола "leave" совпадают и произносятся одинаково — [left]. Это значительно упрощает запоминание форм данного глагола по сравнению с такими неправильными глаголами, как "go-went-gone" или "take-took-taken", где все три формы различны.
Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я заметила, что многие мои студенты регулярно путают формы глагола "leave". На одном из уроков студент среднего уровня упорно использовал форму "leaved" в Past Simple, несмотря на все мои предыдущие объяснения. Тогда я придумала мнемоническое правило: "Когда ты left (покинул) комнату, ты left (оставил) там свои вещи". Простая фраза с повторением формы "left" в двух разных значениях глагола помогла моим студентам запомнить правильную форму раз и навсегда. Иногда такие простые ассоциации работают лучше, чем часы зубрежки грамматических правил!
Основное значение глагола "leave" — "покидать", "уходить", "оставлять". Он используется в различных контекстах и имеет несколько смысловых оттенков:
- Покидать место: I leave my house at 8 a.m. every day (Я покидаю свой дом каждый день в 8 утра)
- Оставлять что-то где-то: I left my umbrella at the restaurant (Я оставил свой зонт в ресторане)
- Оставлять в определенном состоянии: The news left me speechless (Эта новость оставила меня безмолвным)
- Передавать что-то кому-то: She left all her money to charity (Она оставила все свои деньги на благотворительность)
Таблица основных форм глагола leave и произношение
|Форма глагола
|Написание
|Транскрипция
|Примеры использования
|Base Form (V1)
|leave
|[liːv]
|I usually leave work at 5 p.m. <br> She will leave tomorrow.
|Past Simple (V2)
|left
|[left]
|I left my keys at home yesterday. <br> They left before the movie ended.
|Past Participle (V3)
|left
|[left]
|I have left several messages. <br> The door has been left open.
Для правильного произношения обратите внимание на следующие особенности:
- В основной форме "leave" гласный звук долгий [iː], похожий на звук в слове "sea" или "see"
- В формах "left" гласный звук короткий [e], как в словах "bet" или "get"
- Конечный звук [v] в форме "leave" в формах прошедшего времени меняется на [ft]
Частые ошибки при использовании форм глагола "leave":
- ❌ I leaved the party early. — неправильно
- ✅ I left the party early. — правильно
- ❌ She has leaved already. — неправильно
- ✅ She has left already. — правильно
Особенности использования leave в разных временах
Рассмотрим, как глагол "leave" используется в различных временных формах английского языка, и какие нюансы следует учитывать при его применении.
|Время
|Форма глагола
|Пример
|Комментарий
|Present Simple
|leave/leaves
|The train leaves at 8 p.m.
|Регулярные действия или расписания
|Present Continuous
|am/is/are leaving
|We are leaving in an hour.
|Действия в процессе или запланированные в ближайшем будущем
|Past Simple
|left
|She left without saying goodbye.
|Завершенные действия в прошлом
|Past Continuous
|was/were leaving
|I was leaving when you called.
|Процесс в прошлом, часто прерванный другим действием
|Present Perfect
|has/have left
|They have just left the building.
|Действия, связывающие прошлое с настоящим
|Past Perfect
|had left
|By the time I arrived, he had already left.
|Действия, завершившиеся до определенного момента в прошлом
|Future Simple
|will leave
|I will leave at dawn.
|Планы или предсказания на будущее
Обратите особое внимание на использование "leave" в Present Continuous для выражения ближайших планов: "I am leaving for London tomorrow" (Я уезжаю в Лондон завтра). Это типичное употребление для запланированных поездок и отъездов.
В Perfect Continuous временах глагол "leave" используется реже, поскольку он часто выражает завершенное действие, а не процесс:
- ✅ I have left my job. (Present Perfect) — Я уволился с работы.
- ❓ I have been leaving my job. (Present Perfect Continuous) — звучит странно, так как "leaving" в значении "увольнение" обычно не растягивается во времени.
Однако в некоторых контекстах Perfect Continuous возможен:
- ✅ I have been leaving earlier to avoid traffic. — Я стал уходить раньше, чтобы избежать пробок.
Глагол leave в устойчивых выражениях и фразовых глаголах
Глагол "leave" является основой для множества устойчивых выражений и фразовых глаголов, которые обогащают вашу речь и помогают выражаться более идиоматично. Знание этих выражений значительно повысит ваш уровень владения английским языком. 🚀
Популярные фразовые глаголы с "leave":
- leave out (пропускать, исключать) — You left out an important detail in your report. (Ты пропустил важную деталь в своем отчете.)
- leave behind (оставлять позади, забывать) — Don't leave behind any personal belongings. (Не оставляйте личные вещи.)
- leave off (прекращать, останавливаться) — Let's leave off here and continue tomorrow. (Давайте остановимся здесь и продолжим завтра.)
- leave aside (откладывать, не принимать во внимание) — Leaving aside the cost, is this product what you really need? (Отложив в сторону стоимость, это тот продукт, который вам действительно нужен?)
- leave alone (оставлять в покое) — Leave me alone, I need to concentrate. (Оставь меня в покое, мне нужно сосредоточиться.)
Устойчивые выражения и идиомы с глаголом "leave":
- leave no stone unturned (использовать все возможные средства) — We will leave no stone unturned in our search for the truth. (Мы используем все возможные средства в поиске истины.)
- leave someone high and dry (бросить кого-то в беде) — His business partner left him high and dry with all the debts. (Его деловой партнер бросил его с долгами.)
- leave a bad taste in one's mouth (оставить неприятное впечатление) — The way they treated their employees left a bad taste in my mouth. (То, как они обращались со своими сотрудниками, оставило у меня неприятное впечатление.)
- leave someone to their own devices (предоставить кого-то самому себе) — The children were left to their own devices while their parents were at work. (Дети были предоставлены сами себе, пока их родители были на работе.)
- leave someone in the dark (держать кого-то в неведении) — Don't leave me in the dark about your plans. (Не держи меня в неведении относительно твоих планов.)
Алексей Соколов, переводчик и консультант по деловому английскому Работая с международными клиентами, я часто наблюдаю, как неправильное использование фразовых глаголов с "leave" может привести к недопониманию. Однажды российский менеджер в переписке с американскими партнерами написал "We will leave you with this problem", имея в виду "Мы поможем вам с этой проблемой". Американцы восприняли это как "Мы оставим вас наедине с этой проблемой" и были крайне недовольны. Правильнее было бы написать "We will help you tackle this issue". Этот случай показывает, насколько важно правильное понимание нюансов фразовых глаголов, особенно в деловой коммуникации.
При использовании фразовых глаголов с "leave" важно помнить, что многие из них могут разделяться, если объект выражен местоимением:
- Don't leave out the details. (Не пропускайте детали.)
- Don't leave them out. (Не пропускайте их.)
Практика применения форм глагола leave в предложениях
Лучший способ усвоить различные формы глагола "leave" и научиться правильно их использовать — это регулярная практика. Рассмотрим примеры использования этого глагола в различных контекстах и грамматических конструкциях.
Примеры с базовой формой (leave):
- I usually leave home at 7 a.m. (Present Simple)
- Please don't leave your belongings unattended. (Императив)
- He wants to leave early tomorrow. (Инфинитив)
- They are going to leave for Paris next week. (Конструкция "going to")
- I will leave as soon as I finish my work. (Future Simple)
Примеры с формой прошедшего времени (left):
- She left without saying goodbye. (Past Simple)
- We left the restaurant around 10 p.m. (Past Simple)
- When she left, everyone was surprised. (Past Simple в придаточном предложении)
- I was leaving when you called. (Past Continuous)
- They left before the storm began. (Past Simple с предлогом времени)
Примеры с причастием прошедшего времени (left):
- I have left my keys at home. (Present Perfect)
- The door had been left open all night. (Past Perfect Passive)
- Having left early, she missed all the excitement. (Perfect Participle)
- She has never left the country before. (Present Perfect с "never")
- The book left on the table belongs to me. (Причастие в функции определения)
Упражнения для закрепления:
Заполните пропуски правильной формой глагола "leave":
- I _ home at 8 o'clock every morning. (leave)
- Yesterday, she _ work early because she felt sick. (left)
- We have _ you a message on your answering machine. (left)
- By the time we arrived, the train had already _. (left)
- They will be _ for vacation next Monday. (leaving)
Как избежать типичных ошибок:
- Запомните, что в Past Simple и Past Participle всегда используется форма "left", никогда "leaved"
- Обратите внимание на предлоги, используемые с "leave": leave for (a place), leave from (a starting point), leave at (a specific time)
- Не путайте "leave" (покидать, уходить) с "let" (позволять): "Leave me alone" (Оставь меня в покое) vs. "Let me go" (Позволь мне уйти)
- При образовании вопросов и отрицаний в Present и Past Simple помните о вспомогательных глаголах: "Do you leave at 5?" (Ты уходишь в 5?), "She didn't leave early" (Она не ушла рано)
Регулярная практика с использованием этих примеров и упражнений поможет вам уверенно применять все формы глагола "leave" в различных контекстах и временах английского языка. Постепенно вы заметите, как использование правильных форм становится автоматическим, что значительно повысит качество вашей речи и письма. 💪
Правильное использование трех форм глагола "leave" открывает перед вами целый мир возможностей для точного выражения мыслей в английском языке. Помните: leave-left-left — это не просто три слова для запоминания, а инструменты, помогающие строить грамматически верные предложения во всех временах. Практикуйте их использование в устойчивых выражениях, обращайте внимание на фразовые глаголы, и вскоре вы заметите, как качество вашей английской речи поднимется на новый уровень. Главное — не оставляйте практику на потом!