Формы глагола come: использование в английской грамматике

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно на продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы.

Лингвисты и переводчики, интересующиеся нюансами языка. Глагол "come" входит в ТОП-20 самых используемых глаголов английского языка, при этом вызывает немало трудностей у изучающих. Почему? Он неправильный, что уже создаёт сложности, а его третья форма идентична первой, что сбивает с толку даже продвинутых студентов. Ошибки в употреблении "come" часто встречаются даже на экзаменах IELTS и TOEFL. Давайте раз и навсегда разберёмся со всеми формами этого коварного глагола, чтобы вы могли использовать его безупречно в любом контексте. 🔍

Три формы глагола come: базовая таблица и значения

Глагол "come" относится к группе неправильных глаголов в английском языке, а это значит, что его формы не образуются по стандартным правилам с добавлением окончаний -ed или -d. Вместо этого у него есть собственные, уникальные формы для выражения различных временных аспектов.

Инфинитив (V1) Простое прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) come came come

Основное значение глагола "come" — "приходить", "прибывать", однако его семантическое поле значительно шире. Вот основные значения этого многофункционального глагола:

Физическое перемещение в сторону говорящего или к определённому месту

Наступление определённого времени или события

Возникновение, появление чего-либо

Доведение до определённого состояния

Происхождение или источник

Примечательно, что "come" часто выступает в качестве компонента фразовых глаголов, таких как "come across" (натолкнуться), "come up with" (придумать), "come back" (вернуться), значительно расширяя свой функциональный потенциал.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, одна из самых распространённых ошибок моих студентов касалась именно глагола "come". Особенно в конструкциях Present Perfect. Они говорили: "He has comed" вместо правильного "He has come". Я разработала простой мнемонический приём: "Come now, came yesterday, have come already". Эта фраза помогла сотням моих студентов запомнить правильные формы. Более того, я заметила, что визуализация движения (показываю руками направление к себе при произнесении "come") значительно улучшает запоминание. Мозг связывает физическое действие со словом, и грамматическая форма закрепляется надёжнее.

Настоящая форма come: особенности использования

Базовая форма глагола "come" служит фундаментом для образования различных грамматических конструкций. Рассмотрим особенности её применения в разных временах и контекстах.

В настоящем простом времени (Present Simple) форма "come" используется со всеми лицами, кроме 3-го лица единственного числа, где добавляется окончание -s:

I come to work at 9 a.m. every day. — Я прихожу на работу в 9 утра каждый день.

They come from Italy. — Они родом из Италии.

She comes to visit us every Sunday. — Она приходит навестить нас каждое воскресенье.

Инфинитивная форма "come" также активно используется в будущем времени с модальными глаголами и в различных конструкциях:

I will come to your party tomorrow. — Я приду на твою вечеринку завтра.

You should come early to get a good seat. — Тебе следует прийти пораньше, чтобы занять хорошее место.

Let's come to an agreement. — Давайте придём к соглашению.

Отдельно стоит отметить использование "come" в повелительном наклонении:

Come here! — Иди сюда!

Come and see this! — Подойди и посмотри на это!

Don't come late. — Не приходи поздно.

Важно понимать, что глагол "come" имеет направленность к говорящему или к точке отсчёта в повествовании, в отличие от глагола "go", который обозначает движение от говорящего.

Контекст использования Пример с "come" Пример с "go" Говорящий находится в пункте назначения Please come to my office. (Говорящий в офисе) I'll go to your office. (Говорящий не в офисе) Действие в будущем Will you come to the cinema with me? (Приглашение) I'll go to the cinema tonight. (Сообщение о планах) Регулярные действия My parents come to visit us every month. I go to visit my parents every month.

При использовании "come" в настоящем продолженном времени (Present Continuous), стоит помнить о добавлении -ing и соответствующих изменениях в написании:

I am coming to help you. — Я иду, чтобы помочь тебе.

They are coming over for dinner. — Они придут к нам на ужин.

Is she coming to the meeting? — Она придёт на собрание?

Прошедшая форма came: правила и контекст применения

Вторая форма глагола "come" — "came" — используется исключительно для выражения действий в прошлом, преимущественно в простом прошедшем времени (Past Simple). Эта форма является неизменной для всех лиц и чисел, что упрощает её применение, но требует внимания к контексту для правильной интерпретации времени действия.

Сергей Николаев, переводчик и лингвист Работая над переводом англоязычного романа, я столкнулся с интересной ситуацией: автор виртуозно играл с формами глагола "come". В одном абзаце встречались все три формы, создавая особый ритм повествования. "They come to the old house every summer. Last year, they came in June. This year, they have come earlier." Переводя эти строки на русский, я должен был передать не только смысл, но и тонкое ощущение течения времени. Именно тогда я осознал, насколько важно понимать нюансы использования разных форм одного глагола. В русском переводе временная динамика передавалась через наречия и контекст, поскольку наша система времён устроена иначе. Это был ценный урок: иногда грамматика — это не просто правила, а инструмент художественной выразительности.

Рассмотрим основные случаи употребления формы "came":

Для обозначения однократных действий в прошлом: She came to the party yesterday. — Она пришла на вечеринку вчера.

Для выражения повторяющихся действий в прошлом: He came to visit us every weekend last summer. — Он приходил навещать нас каждые выходные прошлым летом.

В условных предложениях второго типа: If he came earlier, we would catch the train. — Если бы он пришёл раньше, мы бы успели на поезд.

Важно отличать контексты, где требуется именно "came", от ситуаций, где необходимо использовать Perfect forms с причастием "come":

Came : I came to London in 2010. (Конкретное действие в определённый момент прошлого)

: I came to London in 2010. (Конкретное действие в определённый момент прошлого) Have come : I have come to a conclusion. (Действие, результат которого актуален сейчас)

: I have come to a conclusion. (Действие, результат которого актуален сейчас) Had come: I had come home before it started raining. (Действие, предшествующее другому действию в прошлом)

Форма "came" часто используется в нарративах и рассказах о прошлом:

The opportunity came when I least expected it. — Возможность появилась, когда я меньше всего её ожидал.

Winter came early that year. — Зима наступила рано в том году.

How did you come to know each other? — Как вы познакомились? (букв. "Как вы пришли к знанию друг друга?")

При использовании "came" с временными маркерами прошлого времени, смысл высказывания становится однозначным:

She came last night. — Она пришла вчера вечером.

When did they come? — Когда они пришли?

I came as soon as I heard the news. — Я пришёл, как только услышал новость.

Особое внимание стоит уделить использованию "came" с предлогами и в фразовых глаголах, так как значение может существенно меняться:

The idea came to me while I was showering. — Эта идея пришла мне в голову, когда я принимал душ.

We came across an old photo album in the attic. — Мы случайно обнаружили старый фотоальбом на чердаке.

The dress came off easily. — Платье легко снялось.

Причастие прошедшего времени come: важные нюансы

Третья форма глагола "come" — "come" (причастие прошедшего времени) — представляет особую сложность для изучающих английский язык из-за своей идентичности с первой формой. Эта особенность часто приводит к путанице и ошибкам. Причастие "come" используется для образования перфектных времен и пассивного залога.

Ключевые случаи использования третьей формы глагола:

В Present Perfect: I have come to a decision. — Я принял решение.

В Past Perfect: By the time I arrived, they had come and gone. — К тому времени, когда я прибыл, они уже пришли и ушли.

В Future Perfect: By next month, we will have come full circle. — К следующему месяцу мы вернёмся к исходной точке.

В пассивных конструкциях: This tradition has come down to us from ancient times. — Эта традиция дошла до нас с древних времен.

Особое внимание следует уделить разграничению употребления "came" (V2) и "have/has come" (have/has + V3):

Came используется для однократных завершенных действий в прошлом с указанием конкретного времени: He came to London last year.

используется для однократных завершенных действий в прошлом с указанием конкретного времени: He came to London last year. Have/has come используется для действий, которые имеют связь с настоящим или результат которых актуален в настоящем: He has come to London (and is still here).

Причастие "come" также активно используется в составных временах с модальными глаголами:

She must have come while I was out. — Она, должно быть, пришла, пока меня не было.

They might have come if they had known about the party. — Они могли бы прийти, если бы знали о вечеринке.

You should have come earlier. — Тебе следовало прийти раньше.

В разговорной речи часто встречаются конструкции, где "come" выступает как часть составного сказуемого:

It has come to my attention that... — Мне стало известно, что...

The project has come to a standstill. — Проект приостановился.

The time has come to make a decision. — Пришло время принять решение.

Важно отметить, что третья форма "come" также используется в качестве причастия, выполняющего роль определения:

A newly come family moved in next door. — По соседству въехала недавно прибывшая семья.

Come spring, we'll start planting. — Когда придет весна, мы начнем сажать.

Интересно, что в некоторых устойчивых выражениях форма "come" приобретает специфические значения:

Come what may (Что бы ни случилось)

Come rain or shine (Несмотря ни на что)

Come to think of it (Если подумать)

Сложные случаи употребления форм глагола come

Несмотря на кажущуюся простоту, глагол "come" содержит множество подводных камней и нюансов, которые могут вызвать затруднения даже у опытных пользователей английского языка. Рассмотрим наиболее сложные случаи употребления этого многогранного глагола.

Одна из распространенных трудностей связана с использованием "come" и "go" для обозначения движения. Ключевой принцип заключается в точке отсчета:

"Come" указывает на движение к говорящему или к фокусу повествования

"Go" обозначает движение от говорящего или от фокуса повествования

Рассмотрим примеры:

"Please come to my office" (говорящий находится в офисе)

"I'll go to your office" (говорящий не в офисе)

Еще одна сложность возникает при переключении временной перспективы в косвенной речи:

Прямая речь: "I will come to see you tomorrow," she said.

Косвенная речь: She said that she would come to see me the next day.

Особого внимания заслуживают фразовые глаголы с "come", которые могут полностью менять значение базового глагола:

come about — случаться, происходить: How did this situation come about?

come across — натолкнуться, производить впечатление: I came across an interesting article.

come along — продвигаться, сопровождать: How is your project coming along?

come down with — заболеть: She came down with the flu.

come up with — придумать: We need to come up with a solution.

В некоторых идиоматических выражениях выбор формы глагола "come" может быть неочевидным:

When it comes to (когда речь идет о) — всегда используется форма "comes" независимо от подлежащего: When it comes to languages, she is an expert.

Come to think of it (если подумать) — используется базовая форма в качестве императива: Come to think of it, I've seen him before.

Стоит обратить внимание на использование "come" с предлогами, которые могут существенно изменять смысл:

come by — заходить, получать: She came by unexpectedly.

come for — приходить за (кем-то/чем-то): They came for their belongings.

come from — происходить из: Where do you come from?

come into — входить, получать наследство: She came into a fortune.

come to — приходить в сознание, достигать: The total comes to $500.

Еще одной сложностью является использование "come" для обозначения будущих событий в прошедшем контексте:

I knew that summer would come soon. — Я знал, что скоро наступит лето.

She promised that help would come. — Она обещала, что помощь придет.

Отдельно стоит упомянуть случаи, когда "come" используется в каузативной функции:

The button came off my coat. — Пуговица отвалилась от моего пальто.

His name didn't come to mind. — Его имя не пришло на ум.

В некоторых контекстах "come" может заменять другие глаголы движения для большей выразительности:

The car came speeding down the hill. (вместо "sped")

She came running when she heard the news. (вместо "ran")