Как произносить this: секреты звука [ðɪs] и правильной артикуляции

Для многих изучающих английский язык слово "this" становится первым серьезным фонетическим испытанием. Межзубной звук [ð], отсутствующий в большинстве языков мира, заставляет студентов часами корчить гримасы перед зеркалом. Что же скрывается за загадочной транскрипцией [ðɪs]? Как правильно расположить язык, чтобы не превратить "this" в "зис" или "дис"? Разберем каждый звук этого, казалось бы, простого слова и раскроем фонетические секреты, о которых молчат на стандартных уроках английского. 🔍

Что значит транскрипция [ðɪs] в слове this

Транскрипция [ðɪs] — это фонетическая запись произношения слова "this" согласно Международному фонетическому алфавиту (IPA). Каждый символ в ней представляет конкретный звук, а вместе они образуют звуковую картину слова.

Давайте расшифруем каждый элемент:

[ð] — звонкий межзубной согласный, при произнесении которого кончик языка помещается между зубами

[ɪ] — краткий гласный звук, похожий на русский "и", но более открытый

[s] — глухой свистящий согласный, аналогичный русскому "с"

Транскрипция даёт нам точное представление о звучании слова, избегая неоднозначностей, присущих написанию. Ведь в английском языке буквосочетание "th" может произноситься как [ð] (звонкий вариант в словах this, that, these) или как [θ] (глухой вариант в словах think, thunder, teeth).

Звук в транскрипции Соответствующие буквы Тип звука Особенность артикуляции [ð] th Звонкий межзубной согласный Язык между зубами [ɪ] i Краткий гласный переднего ряда Расслабленное произношение [s] s Глухой свистящий согласный Воздух проходит через узкую щель

Понимание транскрипции позволяет не только правильно произносить слова, но и осознанно работать над каждым элементом произношения. Для многих учащихся это прорыв в освоении английской фонетики. 🔊

Межзубной звук

Межзубной звук [ð] — настоящая головная боль для изучающих английский язык. Это звонкий фрикативный согласный, требующий особой позиции артикуляционного аппарата.

Ольга Петрова, фонетист, преподаватель английского языка высшей категории Помню случай с моим студентом Михаилом, инженером 45 лет. На первом занятии он категорически заявил: "Я никогда не смогу произнести это ваше английское 'th'! У меня язык просто не помещается между зубами!" Мы начали с визуализации. Я попросила его представить, что он слегка прикусывает кончик языка, но не болезненно, а лишь обозначая контакт. Затем мы перешли к ощущениям: "Почувствуйте, как воздух создаёт лёгкую вибрацию между языком и верхними зубами." Через три недели ежедневных пятиминутных упражнений Михаил впервые чисто произнёс "this". Его лицо в тот момент выражало такое искреннее удивление и радость, словно он только что совершил научное открытие. "Теперь я понимаю, — сказал он, — дело не в строении моего рта, а в точности движений и практике!"

Для правильной артикуляции звука [ð] следуйте этим шагам:

Расположите кончик языка между верхними и нижними зубами так, чтобы он слегка касался верхних зубов Убедитесь, что язык не прижат к зубам слишком сильно — воздух должен свободно проходить Включите голос — звук [ð] звонкий, то есть голосовые связки должны вибрировать Направьте воздушную струю через узкую щель между языком и зубами Ощутите лёгкую вибрацию в области кончика языка

Важно понимать: при произнесении звука [ð] язык не должен полностью блокировать поток воздуха, как при произнесении [d]. Скорее, воздух должен "просачиваться" через узкую щель, создавая характерный шум.

Если вы испытываете трудности с артикуляцией, попробуйте произнести русский звук "з", одновременно помещая язык между зубами. Это поможет ощутить правильное положение артикуляционного аппарата. 👅

Краткий гласный

Второй звук в транскрипции слова "this" — краткий гласный [ɪ]. Это один из самых частотных звуков английского языка, который встречается во множестве слов, включая "sit", "bit", "pin".

Звук [ɪ] отличается от русского "и" несколькими ключевыми характеристиками:

Более краткое произношение — звук как бы "обрывается"

Язык расположен немного ниже и дальше от нёба, чем при русском "и"

Губы слегка растянуты, но не напряжены

Звук произносится более расслабленно, без напряжения мышц гортани

Для правильного произношения представьте, что вы собираетесь произнести русский звук "и", но останавливаетесь на полпути, не доводя язык до максимально высокого положения.

Андрей Соколов, переводчик-синхронист В начале карьеры я часто сталкивался с ситуацией, когда носители английского "не узнавали" слова с кратким [ɪ], если я произносил их с русским "и". Особенно запомнился конфуз на международной конференции, когда моё "this is" с русским протяжным "и" было воспринято как "these". Смысл предложения исказился, и докладчик недоуменно переспросил. После этого случая я разработал для себя метод "микроподстройки": при произнесении краткого [ɪ] я представляю, что у меня во рту небольшая горошина, которую нельзя раздавить языком о нёбо. Это помогает держать язык в нужной позиции — не слишком высоко, создавая то самое "недотянутое и" английского языка. Спустя месяц целенаправленной практики разница между моим [ɪ] и русским "и" стала отчётливой даже для меня самого. А носители языка перестали переспрашивать.

Характеристика Английский [ɪ] Русский "и" Длительность Краткий Может быть как кратким, так и долгим Положение языка Передний ряд, чуть ниже высокого подъёма Передний ряд, высокий подъём Напряжение Расслабленное произношение Более напряжённое произношение Примеры слов this, sit, big, lip иглы, милый, сила

Практика произношения звука [ɪ] в минимальных парах поможет развить чувство различия между похожими звуками:

ship [ʃɪp] vs. sheep [ʃiːp]

bit [bɪt] vs. beat [biːt]

this [ðɪs] vs. these [ðiːz]

Регулярно отрабатывая произношение, вы научитесь чувствовать разницу между кратким [ɪ] и долгим [iː], что значительно улучшит вашу речь. 🎯

Глухой согласный

Завершающий звук в слове "this" — глухой свистящий согласный [s]. Этот звук обычно не вызывает серьезных трудностей у русскоговорящих учащихся, поскольку он достаточно близок к русскому "с".

Особенности артикуляции звука [s]:

Кончик языка находится за нижними зубами, не касаясь их

Средняя часть языка приподнята к альвеолам (бугоркам за верхними зубами)

Между языком и альвеолами образуется узкая щель, через которую проходит воздух

Голосовые связки не вибрируют — звук полностью глухой

Губы слегка растянуты, образуя узкую щель

При произнесении [s] важно обратить внимание на несколько нюансов:

Английский [s] часто произносится с большей энергией и напором воздуха, чем русский "с" Язык может располагаться немного дальше от зубов, чем при произнесении русского аналога Воздушная струя направлена вдоль языка, создавая характерный свистящий шум

В контексте слова "this" звук [s] произносится особенно чётко в конечной позиции. Однако следует помнить, что в беглой речи, особенно перед словами, начинающимися с гласных, этот звук может частично озвончаться, приближаясь к [z], например: "this is" [ðɪz ɪz].

Для отработки произношения полезно практиковать противопоставление звуков [s] и [z] в минимальных парах:

sip [sɪp] — zip [zɪp]

bus [bʌs] — buzz [bʌz]

price [praɪs] — prize [praɪz]

Произношение [s] в конце слова "this" требует чёткой артикуляции без смягчения, которое часто происходит в русском языке перед гласными следующего слова. Сохраняйте твёрдость произношения для достижения естественного английского звучания. 🔊

Типичные ошибки и практика произношения слова this

Несмотря на кажущуюся простоту, слово "this" содержит фонетические подводные камни, о которые разбиваются многие изучающие английский язык. Давайте рассмотрим наиболее распространённые ошибки и способы их преодоления.

Ключевые ошибки при произношении "this":

Замена межзубного [ð] на [д], [з] или [т] ("дис", "зис", "тис")

Произнесение русского "и" вместо краткого английского [ɪ]

Смягчение конечного [s] или его замена на [з]

Неправильное ударение (ударение должно падать на единственный слог)

Излишнее растягивание гласного звука [ɪ]

Для эффективной работы над произношением слова "this" рекомендуется следующая последовательность упражнений:

Изолированная тренировка звука [ð]: начните с простого помещения языка между зубами и произнесения протяжного "зззз" в этом положении Отработка слогов: практикуйте сочетания [ðɪ], [ðæ], [ðʌ], постепенно увеличивая скорость произнесения Минимальные пары: тренируйте различение звуков в парах "this — these", "this — think", "this — did" Скороговорки: используйте фразы вроде "This is this and that is that" для автоматизации произношения Зеркальная практика: наблюдайте за положением языка и губ в зеркале при произнесении слова

Особое внимание следует уделить позиции в связной речи. Слово "this" часто выступает в функции указательного местоимения или определителя перед существительными, и его произношение может слегка меняться в зависимости от контекста.

Комплексное упражнение для практики произношения "this" в различных контекстах:

This is my book. [ðɪs ɪz maɪ bʊk]

I like this music. [aɪ laɪk ðɪs mjuːzɪk]

This book is interesting. [ðɪs bʊk ɪz ˈɪntrəstɪŋ]

What is this? [wɒt ɪz ðɪs]

This coffee is hot. [ðɪs ˈkɒfi ɪz hɒt]

Помните, что произношение — это мышечный навык, требующий регулярной практики. Пять минут ежедневных упражнений перед зеркалом дадут лучший результат, чем часовой марафон раз в неделю. Записывайте свою речь и сравнивайте с эталонным произношением — это поможет отследить прогресс и выявить области для дальнейшего улучшения. 💪