Как правильно произносить these: 3 шага к идеальной артикуляции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, особенно русскоговорящие

Преподаватели английского языка

Профессионалы, которым необходимо улучшить произношение в деловом контексте Разобраться с произношением английского слова "these" может показаться простой задачей, но многие изучающие язык спотыкаются именно на этом коротком, часто используемом указательном местоимении. Неправильная артикуляция превращает профессиональную презентацию в неловкий момент, а деловую беседу — в испытание для собеседника. Особую сложность представляет межзубный звук [ð], который отсутствует в русском языке. Давайте разберемся, как произносить "these" так, чтобы даже носители языка не заподозрили в вас иностранца. 🎯

Точная транскрипция слова these: [ðiːz]

Транскрипция слова "these" в международной фонетической системе записывается как [ðiːz]. Каждый символ в этой записи имеет критическое значение для правильного произношения.

Разберем транскрипцию по элементам:

Символ Описание звука Аналог в русском [ð] Звонкий межзубный согласный Отсутствует (близко к мягкому "з" с языком между зубами) [iː] Долгий закрытый гласный переднего ряда Похож на протяжное "и" как в слове "мир", но более напряженный [z] Звонкий альвеолярный фрикативный согласный "з" как в слове "зима"

Ключевой особенностью произношения "these" является именно первый звук [ð], который часто вызывает затруднения. Важно также обратить внимание на долготу гласного [iː] — это не короткий звук, он должен звучать протяженно.

Для сравнения, вот как транскрибируются похожие указательные местоимения:

this [ðɪs] — единственное число, с коротким гласным [ɪ] и глухим [s] на конце

those [ðəʊz] — множественное число от "that", с дифтонгом [əʊ] и звонким [z]

they [ðeɪ] — личное местоимение с тем же начальным звуком [ð] и дифтонгом [eɪ]

Правильное произношение "these" создает фонетическую основу для множества грамматических конструкций, поскольку это слово входит в число 500 наиболее часто используемых в английском языке.

Пошаговое произношение звуков в these по-английски

Произношение "these" можно освоить, разбив процесс на три четких этапа. Рассмотрим каждый шаг подробно:

Шаг 1: Произнесение звука [ð]

Слегка приоткройте рот Разместите кончик языка между верхними и нижними зубами так, чтобы он был виден Выдохните, создавая вибрацию голосовых связок (звук должен быть звонким) Ощутите легкое дрожание языка при контакте с зубами

Шаг 2: Артикуляция долгого [iː]

После звука [ð] растяните губы в легкой улыбке Поднимите язык к верхнему нёбу, не касаясь его Произнесите протяжный звук "и", удерживая его примерно вдвое дольше, чем обычный русский "и" Сохраняйте напряжение в мышцах языка — звук должен быть "плотным"

Шаг 3: Завершение звуком [z]

Не прерывая звучания, переместите кончик языка к альвеолам (бугоркам за верхними зубами) Создайте узкий проход для воздуха между языком и нёбом Продолжайте звонкую вибрацию, образуя звук, похожий на жужжание Слегка ослабьте напряжение к концу звука

Екатерина Соколова, преподаватель фонетики английского языка У меня была студентка Алина, которая готовилась к международной конференции. Слово "these" появлялось в её презентации двенадцать раз, и каждый раз она произносила его как "зис". На наших занятиях мы использовали физический лайфхак — я просила её слегка прикусить кончик языка при произнесении первого звука. Через неделю тренировок у зеркала звук [ð] получался автоматически. На конференции один из американских коллег подошёл и спросил, где она так хорошо выучила английский. Алина рассказала, что ещё месяц назад не могла правильно произнести даже указательные местоимения. Секрет успеха — в пошаговой отработке каждого звука по отдельности перед их соединением.

Для достижения естественного звучания важно практиковать произношение целиком, плавно соединяя все три звука. Особое внимание обратите на переход между [ð] и [iː] — он должен быть мягким, без "запинки" или паузы.

Распространённые ошибки при артикуляции these

При произношении слова "these" русскоговорящие студенты регулярно совершают типичные ошибки, которые сразу выдают их акцент. Рассмотрим наиболее частые проблемы и пути их решения. 🔍

Ошибка Описание Как исправить Замена [ð] на [z] или [s] Произношение "зис" вместо правильного "ðиз" Тренировать положение языка между зубами, наблюдая в зеркало Произношение короткого [ɪ] вместо долгого [iː] Звучит как "ðɪз" (похоже на "this", но с [z]) Практиковать удержание гласного звука с помощью метронома Оглушение конечного [z] до [s] "ðиːс" вместо "ðиːз" Тренировать звонкость, положив руку на горло для контроля вибрации Добавление [э] в начале слова "эðиːз" с предварительным русским звуком Начинать произношение сразу с межзубного звука, без подготовки

Одна из самых коварных ошибок — смешение "these" [ðiːz] и "this" [ðɪs], особенно в быстрой речи. Помните о принципиальных различиях:

В "these" используется долгий гласный [iː], в "this" — краткий [ɪ]

"These" заканчивается на звонкий [z], "this" — на глухой [s]

"These" относится к множественному числу, "this" — к единственному

Ещё одна распространённая проблема — неправильное интонирование в предложениях. Указательное местоимение "these" часто требует логического ударения, особенно при противопоставлении:

I don't want THOSE books, I want THESE books.

Михаил Петров, фонетист и преподаватель английского языка Работая с топ-менеджером крупной компании, я столкнулся с интересным случаем "фонетической глухоты". Павел отлично знал грамматику и лексику, но в его речи слова "these", "this", "those" и даже "the" звучали практически одинаково — как русское "зис". Это создавало серьезные проблемы при деловых переговорах. Мы использовали метод контрастов: я записывал его речь, затем речь носителя языка, и мы анализировали различия с помощью спектрограмм. Потом переходили к физическим упражнениям: я просил его прикусить кончик языка зубами и попытаться произнести звук "з". Получался именно тот звук [ð], который нужен в начале слова "these". Через три недели ежедневных десятиминутных тренировок произношение улучшилось настолько, что на международном совещании никто не попросил Павла повторить сказанное — впервые за его карьеру.

Для исправления ошибок полезно использовать технику "сэндвича", когда проблемное слово произносится между двумя словами, которые вы уже освоили. Например: "say these words" — здесь вы сосредотачиваетесь на "these", но произносите его в контексте.

Аудиопримеры правильного произношения these

Слушание аутентичных образцов произношения — ключевой элемент в освоении правильной артикуляции слова "these". Регулярное прослушивание качественных аудиопримеров тренирует ваш слух и помогает сформировать правильный артикуляционный навык. 🎧

Для эффективной работы с аудиоматериалами рекомендую следующий алгоритм:

Слушайте пример произношения "these" в изолированном виде Повторяйте за диктором, стараясь точно копировать звуки Запишите собственное произношение и сравните с оригиналом Переходите к прослушиванию слова в контексте предложений Практикуйте произношение в различных фразах и с разной скоростью речи

Отличные источники аудиопримеров для слова "these":

Онлайн-словари с функцией произношения (Cambridge Dictionary, Oxford Learner's Dictionary)

Специализированные фонетические тренажеры (Forvo, YouGlish)

Подкасты для изучающих английский с транскриптами

Видеоуроки по произношению на YouTube от профессиональных фонетистов

Аудиокниги с параллельным текстом, где часто встречается слово "these"

Обратите внимание на разницу произношения в различных вариантах английского языка:

В британском английском звук [iː] более напряженный и "узкий"

В американском английском гласный звук может быть слегка дифтонгизирован (с призвуком [j])

В австралийском варианте межзубный звук [ð] иногда произносится с меньшим выдвижением языка

При работе с аудиопримерами особенно полезно обратить внимание на произношение "these" в различных контекстах:

"These are..." — часто встречающееся начало предложения

"...like these" — типичное окончание фразы

"All of these..." — произношение в середине фразы

"These things" — сочетание с последующим словом, начинающимся на согласный

"These apples" — сочетание со словом, начинающимся на гласный

Некоторые студенты находят полезным использовать технику "shadowing" (теневое повторение): слушать аудио и одновременно повторять за диктором, стараясь как можно точнее имитировать произношение и интонацию.

Практические упражнения для отработка звуков в these

Теоретические знания о произношении "these" необходимо закрепить практикой. Предлагаю комплекс упражнений, специально разработанных для отработки каждого звука и их комбинации. 🏋️‍♀️

Упражнение 1: "Межзубная гимнастика" для звука [ð]

Произнесите последовательность: "the, then, they, those, these" — 10 раз подряд Проговорите скороговорку: "These théspians thínk théy're thórough" — медленно, затем ускоряясь Потренируйте контраст [ð]/ , "these/zoom" — по 5 пар Потренируйте контраст [ð]/ , "these/soap" — по 5 пар

Упражнение 2: "Долгота гласного" для звука [iː]

Произнесите пары слов, подчеркивая разницу между [iː] и , "keen/kin" Проговорите рифмовку: "These keys freeze the bees' knees with ease" Произнесите "these" с постепенным удлинением гласного: "thees", "theees", "theeees" Сравните произношение в предложениях: "This is a pen" и "These are pens"

Упражнение 3: "Звонкий финал" для звука [z]

Произнесите последовательность слов со звуком [z] в конце: "bees", "knees", "please", "these" Сравните пары слов с [s] и [z] на конце: "peace/peas", "face/phase", "rice/rise", "this/these" Положив руку на горло, произнесите "these", фокусируясь на вибрации при финальном [z] Скажите фразы с окончанием на "these": "Give me these", "I like these", "Look at these"

Упражнение 4: "Интеграция звуков" для целостного произношения

Произнесите "these" сначала по слогам (ði-z), затем слитно с постепенным ускорением Прочитайте предложения с нарастающей сложностью: "These are books."

"I need these papers."

"Can you see these beautiful flowers?"

"These things happen when these people don't follow these rules." Запишите себя на диктофон, произнося короткий текст с множественным использованием "these"

Упражнение 5: "Минимальные пары" для закрепления различий Произнесите следующие пары предложений, четко дифференцируя указательные местоимения:

"This book is interesting. / These books are interesting."

"That car is expensive. / Those cars are expensive."

"This is what I mean. / These are what I mean."

"I want this one. / I want these ones."

Для максимального эффекта выполняйте упражнения ежедневно по 10-15 минут. Хороший результат дает техника "5-3-1":

5 минут на отработку отдельных звуков

3 минуты на произношение слова в различных контекстах

1 минута на свободную речь с использованием слова "these"

Важно практиковаться перед зеркалом, контролируя положение губ и языка, особенно при произнесении межзубного звука [ð]. Регулярность важнее длительности — лучше заниматься по 5-7 минут каждый день, чем 30 минут раз в неделю.