Тестирование void-методов в Mockito: проверка исключений с doThrow#Тесты Java
Для кого эта статья:
- Java-разработчики с опытом работы с юнит-тестами
- Специалисты по тестированию программного обеспечения
Учащиеся и практикующие программисты, желающие улучшить навыки тестирования методов в Java
Тестирование void-методов часто становится камнем преткновения для Java-разработчиков при написании юнит-тестов. Особую сложность представляет проверка корректности выброса исключений — как тестировать то, что не возвращает значение? Библиотека Mockito предлагает элегантное решение этой проблемы через механизм
doThrow().when(), позволяющий имитировать исключения в void-методах с хирургической точностью. Мастерство работы с этим инструментом отличает опытного тестировщика от новичка, особенно когда речь идёт о сложных сценариях взаимодействия компонентов. 🧪
Особенности работы с void-методами в Mockito
При тестировании void-методов в Mockito возникает фундаментальное отличие от тестирования методов, возвращающих значение. Стандартный подход
when().thenReturn() или
when().thenThrow() не может быть применён напрямую, поскольку вызов void-метода не даёт объекта, к которому можно применить метод
when().
Эта особенность связана с тем, как Mockito перехватывает и обрабатывает вызовы методов. Для методов с возвращаемым значением инструмент может создать промежуточный прокси-объект, на котором настраиваются ожидания. Для void-методов такая схема технически неосуществима.
Андрей Савин, технический лид команды тестирования
Однажды наша команда столкнулась с необходимостью тестирования сервиса обработки платежей. Ключевой void-метод
processTransaction()должен был выбрасывать
InsufficientFundsExceptionпри нехватке средств. Первоначально мы пытались использовать стандартный паттерн
when().thenThrow(), но тесты не компилировались. Мы потратили почти день на отладку, пока не разобрались в особенностях работы Mockito с void-методами. Переход на
doThrow().when()решил проблему, а наш тимлид внёс это знание в корпоративную базу знаний как обязательный паттерн.
Для работы с void-методами Mockito предлагает альтернативный синтаксис, основанный на "do*" семействе методов:
doThrow()— для имитации выброса исключения
doAnswer()— для выполнения произвольной логики
doNothing()— для явного указания, что метод не должен ничего делать
doCallRealMethod()— для вызова реальной реализации метода
Эти методы позволяют сначала определить поведение, а затем указать, к какому методу оно должно быть применено. Такой подход обратен традиционному, но предоставляет необходимую гибкость для тестирования void-методов. 🔄
|Тип метода
|Стандартный синтаксис
|Альтернативный синтаксис
|Применимость для void-методов
|Возвращающий значение
|
when(mock.method()).thenReturn(value)
|
doReturn(value).when(mock).method()
|Не применимо
|Выбрасывающий исключение
|
when(mock.method()).thenThrow(exception)
|
doThrow(exception).when(mock).method()
|Только альтернативный синтаксис
|Void-метод
|Не применимо
|
doNothing().when(mock).method()
|Только альтернативный синтаксис
Важно понимать, что тестирование void-методов часто требует проверки не результата, а побочных эффектов или взаимодействий с другими компонентами. В случае с исключениями мы проверяем, что метод действительно выбрасывает ожидаемое исключение при определённых условиях.
Механизм doThrow().when() для имитации исключений
Механизм
doThrow().when() представляет собой мощный инструмент Mockito, специально разработанный для имитации исключений в void-методах. Его работа основана на двухэтапном процессе: сначала мы определяем, какое исключение должно быть выброшено, а затем указываем, при вызове какого метода это должно произойти.
Базовый синтаксис выглядит следующим образом:
// Настройка мока для выброса исключения
doThrow(ExceptionType.class).when(mockObject).voidMethod(arguments);
// Тестирование выброса исключения
assertThrows(ExceptionType.class, () -> {
mockObject.voidMethod(arguments);
});
Этот подход позволяет гибко настраивать поведение мокированных объектов в различных сценариях тестирования. Рассмотрим ключевые возможности этого механизма: 🛠️
- Выброс конкретных типов исключений — позволяет имитировать как проверяемые (checked), так и непроверяемые (unchecked) исключения
- Выброс исключений с конкретными параметрами — возможность настроить детали выбрасываемого исключения
- Условный выброс исключений — настройка выброса исключения только при определённых аргументах метода
- Последовательный выброс разных исключений — имитация различного поведения при последовательных вызовах
Рассмотрим практические примеры применения этих возможностей:
// Выброс конкретного исключения
doThrow(new IOException("Network failure")).when(fileProcessor).processFile("/path/to/file");
// Последовательный выброс разных исключений
doThrow(IOException.class, IllegalStateException.class)
.when(fileProcessor).processFile(anyString());
// Условный выброс исключения в зависимости от аргумента
doThrow(IllegalArgumentException.class)
.when(validator).validateData(argThat(data -> data == null || data.isEmpty()));
Михаил Петров, руководитель отдела обеспечения качества
Работая над системой финансовой отчётности, мы столкнулись с проблемой тестирования компонента для отправки критически важных уведомлений. Метод
sendAlertNotification()не возвращал результатов, но должен был выбрасывать
NotificationFailedExceptionпри проблемах с сервисом оповещений.
Сложность заключалась в том, что исключение должно было содержать специфический код ошибки в зависимости от причины сбоя. Используя
doThrow().when(), мы смогли создать детальные тест-кейсы для каждого сценария ошибки:
// Тест для сценария недоступности сервиса NotificationFailedException serviceUnavailable = new NotificationFailedException("Service unavailable", 503); doThrow(serviceUnavailable).when(notificationService) .sendAlertNotification(eq(CRITICAL), anyString()); // Проверка выброса исключения с правильным кодом NotificationFailedException exception = assertThrows( NotificationFailedException.class, () -> notificationService.sendAlertNotification(CRITICAL, "System down") ); assertEquals(503, exception.getErrorCode());
Этот подход позволил нам обеспечить 100% тестовое покрытие всех сценариев ошибок и существенно повысить надёжность системы.
Важно отметить, что
doThrow() может быть использован и для методов, возвращающих значения, однако в этом случае классический синтаксис
when().thenThrow() обычно более читаем и предпочтителен. Для void-методов
doThrow().when() — единственно возможный подход.
|Функциональность
|Синтаксис
|Особенности применения
|Выброс одиночного исключения
|
doThrow(ExceptionClass).when(mock).method()
|Наиболее распространённый сценарий
|Выброс исключения с сообщением
|
doThrow(new ExceptionClass("message")).when(mock).method()
|Позволяет проверить сообщение исключения
|Последовательные исключения
|
doThrow(FirstException.class, SecondException.class).when(mock).method()
|Разные исключения при последовательных вызовах
|Условный выброс исключения
|
doThrow(Exception.class).when(mock).method(argThat(predicate))
|Исключение выбрасывается только при соответствии аргумента условию
Практические случаи проверки исключений в void-методах
Тестирование выброса исключений в void-методах играет ключевую роль в обеспечении надёжности программных систем. Рассмотрим несколько практических случаев, в которых такое тестирование особенно важно, и подходы к их реализации с использованием Mockito.
Сценарий 1: Проверка бизнес-правил и валидации
Многие методы валидации не возвращают результатов, а выбрасывают исключения при нарушении бизнес-правил. Такой подход является идиоматическим для Java и широко применяется в enterprise-системах.
@Test
void shouldThrowValidationExceptionWhenUserDataInvalid() {
// Arrange
User invalidUser = new User(null, "");
doThrow(ValidationException.class).when(userValidator).validate(invalidUser);
// Act & Assert
assertThrows(ValidationException.class, () -> {
userValidator.validate(invalidUser);
});
// Verify
verify(userValidator).validate(invalidUser);
}
Сценарий 2: Операции с внешними системами
Методы, выполняющие операции с файловой системой, сетью или базами данных, часто реализованы как void-методы, которые могут выбрасывать различные исключения при сбоях.
@Test
void shouldThrowIOExceptionWhenFileSystemUnavailable() {
// Arrange
String filePath = "/path/to/critical/file.dat";
doThrow(IOException.class).when(fileService).writeData(eq(filePath), any(byte[].class));
// Act & Assert
byte[] data = "Important data".getBytes();
assertThrows(IOException.class, () -> {
fileService.writeData(filePath, data);
});
}
Сценарий 3: Каскадный выброс исключений через несколько слоёв
Особую ценность тестирование void-методов представляет при проверке корректного преобразования и прокидывания исключений между слоями приложения. 🔄
@Test
void shouldWrapDatabaseExceptionInServiceException() {
// Arrange
Order order = new Order(/*...*/);
doThrow(DatabaseException.class).when(orderRepository).save(order);
// Act & Assert
ServiceException exception = assertThrows(ServiceException.class, () -> {
orderService.processOrder(order);
});
// Проверяем, что исключение сервисного уровня содержит оригинальное исключение
assertTrue(exception.getCause() instanceof DatabaseException);
}
Сценарий 4: Проверка поведения при многократном выбросе исключений
Иногда необходимо проверить, как система реагирует на последовательные сбои, например, при реализации механизмов повторных попыток.
@Test
void shouldRetryThreeTimesBeforeGivingUp() {
// Arrange – настраиваем выброс исключения при каждом вызове
doThrow(TransientNetworkException.class).when(networkClient).sendData(any());
// Act & Assert
assertThrows(MaxRetriesExceededException.class, () -> {
retryableService.sendWithRetry("payload");
});
// Verify – проверяем, что было сделано ровно 3 попытки
verify(networkClient, times(3)).sendData(any());
}
Сценарий 5: Проверка очередности действий при выбросе исключения
Важно не только проверить сам факт выброса исключения, но и убедиться, что система корректно выполняет сопутствующие действия, такие как откат транзакции или освобождение ресурсов.
@Test
void shouldReleaseResourcesWhenExceptionOccurs() {
// Arrange
Resource resource = mock(Resource.class);
doThrow(ProcessingException.class).when(processor).process(any());
// Act
try {
resourceService.processWithResource(resource);
fail("Expected exception was not thrown");
} catch (ProcessingException e) {
// Expected exception
}
// Verify – проверяем, что ресурс был освобожден несмотря на исключение
verify(resource).acquire();
verify(resource).release();
}
При тестировании void-методов, выбрасывающих исключения, важно учитывать следующие аспекты:
- Тип исключения — проверяйте не только факт выброса исключения, но и его конкретный тип
- Сообщение исключения — убедитесь, что сообщение содержит полезную диагностическую информацию
- Причину исключения — для обёрнутых исключений проверяйте корректность цепочки причин
- Побочные эффекты — проверяйте, что все необходимые действия (логирование, освобождение ресурсов) выполняются даже при выбросе исключения
Такой комплексный подход к тестированию исключений в void-методах существенно повышает надёжность и отказоустойчивость приложения в целом.
Сравнение when().thenThrow() и doThrow().when()
Библиотека Mockito предлагает два основных подхода к имитации выброса исключений: классический
when().thenThrow() и альтернативный
doThrow().when(). Понимание различий между ними критически важно для эффективного тестирования, особенно когда речь идёт о void-методах. ⚖️
Основное различие связано с механизмом работы Mockito при настройке моков. Когда вы используете
when(mock.method()), Mockito фактически вызывает указанный метод, чтобы перехватить его и настроить поведение. Для методов, возвращающих значение, это не проблема, но для void-методов такой вызов невозможно перехватить стандартным способом.
|Характеристика
|when().thenThrow()
|doThrow().when()
|Работа с void-методами
|Не поддерживается (ошибка компиляции)
|Полностью поддерживается
|Синтаксическая читаемость
|Более естественная для многих разработчиков
|Менее привычная, "обратный" порядок
|Фактический вызов метода при настройке
|Да (метод вызывается в when())
|Нет (метод не вызывается при настройке)
|Поддержка шпионов (spy)
|Ограниченная (может вызвать реальный метод)
|Полная (предотвращает вызов реального метода)
|Применимость к методам с побочными эффектами
|Проблематично (побочные эффекты срабатывают)
|Безопасно (побочные эффекты не срабатывают)
Рассмотрим некоторые ключевые сценарии, где разница между подходами становится особенно заметной:
Сценарий 1: Тестирование void-методов
// Не компилируется – void-метод не может использоваться в when()
when(emailService.send(anyString(), anyString())).thenThrow(MailServerException.class);
// Корректный подход для void-методов
doThrow(MailServerException.class).when(emailService).send(anyString(), anyString());
Сценарий 2: Работа со шпионами (spy)
При использовании шпионов (spy) в Mockito, которые вызывают реальные методы, когда не настроено иное поведение,
when() может привести к нежелательным побочным эффектам:
// Создаем шпиона
FileLogger loggerSpy = spy(new FileLogger());
// Опасно – реальный метод writeLog будет вызван во время настройки!
when(loggerSpy.writeLog("error")).thenThrow(IOException.class);
// Безопасно – реальный метод не будет вызван при настройке
doThrow(IOException.class).when(loggerSpy).writeLog("error");
Сценарий 3: Последовательные исключения
Оба подхода позволяют настраивать последовательные исключения, но синтаксис немного различается:
// Для методов с возвращаемым значением
when(calculator.divide(10, 0))
.thenThrow(ArithmeticException.class)
.thenThrow(IllegalStateException.class);
// Для void-методов
doThrow(FileNotFoundException.class, IOException.class)
.when(fileProcessor).processFile(anyString());
Выбор между
when().thenThrow() и
doThrow().when() должен основываться на следующих принципах:
- Для void-методов — используйте исключительно
doThrow().when(), так как альтернатива невозможна
- Для методов с возвращаемым значением — предпочтительно
when().thenThrow()из-за более естественного синтаксиса
- При работе со шпионами — используйте
doThrow().when()для избежания нежелательных вызовов реальных методов
- При тестировании методов с побочными эффектами —
doThrow().when()будет безопаснее
Для обеспечения единообразия кодовой базы некоторые команды выбирают единый стиль (обычно
doThrow().when()) для всех типов методов, жертвуя немного читаемостью в пользу последовательности.
Стоит отметить, что аналогичные различия существуют и для других методов настройки поведения в Mockito:
when().thenReturn() vs
doReturn().when(),
when().thenAnswer() vs
doAnswer().when() и т.д. Понимание этих различий является ключом к эффективному использованию Mockito в тестировании.
Лучшие практики тестирования исключений в Mockito
Тестирование исключений в void-методах с использованием Mockito требует особого внимания к деталям и следования определенным практикам. Применение этих практик обеспечивает не только корректность тестов, но и их читаемость, поддерживаемость и информативность при сбоях. 🏆
1. Используйте assertThrows вместо try-catch
Современные фреймворки тестирования, такие как JUnit 5, предлагают специальные утверждения для проверки исключений, которые делают тесты более читаемыми:
// Предпочтительный способ
Exception exception = assertThrows(ServiceException.class, () -> {
service.performOperation();
});
assertEquals("Expected error message", exception.getMessage());
// Устаревший подход с try-catch
try {
service.performOperation();
fail("Expected ServiceException was not thrown");
} catch (ServiceException e) {
assertEquals("Expected error message", e.getMessage());
}
2. Проверяйте не только тип, но и содержимое исключения
Полноценная проверка исключения должна включать в себя проверку:
- Типа исключения и его подтипа
- Текста сообщения (полностью или по ключевым фрагментам)
- Кода ошибки (если применимо)
- Вложенных причин исключения
- Дополнительных атрибутов специфичных для вашего исключения
Exception exception = assertThrows(ValidationException.class, () -> {
validator.validateUser(invalidUser);
});
// Проверка сообщения
assertTrue(exception.getMessage().contains("username cannot be empty"));
// Проверка кода ошибки (если ваше исключение содержит такой атрибут)
assertEquals(ErrorCode.INVALID_INPUT, ((ValidationException) exception).getErrorCode());
// Проверка причины
assertTrue(exception.getCause() instanceof IllegalArgumentException);
3. Используйте матчеры аргументов для более точной настройки условий выброса исключения
Mockito предлагает богатый набор матчеров аргументов, которые позволяют точно указать, при каких условиях должно быть выброшено исключение:
// Выброс исключения только для определенного значения аргумента
doThrow(SecurityException.class).when(securityService)
.authorizeUser(eq("restricted_user"));
// Выброс исключения при соответствии аргумента определенному условию
doThrow(ValidationException.class).when(validator)
.validateData(argThat(data -> data == null || data.isEmpty()));
// Комбинирование матчеров
doThrow(DatabaseException.class).when(repository)
.save(argThat(entity -> entity.getId() == null), eq(SaveMode.STRICT));
4. Тестируйте каскадные исключения и их преобразования
В многослойной архитектуре исключения часто преобразуются при прохождении через слои. Тестирование должно проверять корректность этих преобразований:
// Настраиваем выброс низкоуровневого исключения
doThrow(new SQLException("DB connection failed")).when(dataSource)
.executeQuery(anyString());
// Проверяем, что сервисный слой обернул его в бизнес-исключение
ServiceException exception = assertThrows(ServiceException.class, () -> {
userService.getUserData(userId);
});
// Проверяем правильность цепочки исключений
assertTrue(exception.getCause() instanceof SQLException);
assertTrue(exception.getMessage().contains("Failed to retrieve user data"));
5. Применяйте последовательные исключения для сложных сценариев
Иногда требуется проверить поведение системы при последовательных вызовах метода с разными результатами:
// Первые два вызова выбрасывают исключение, третий — нет
doThrow(TimeoutException.class, TimeoutException.class)
.doNothing()
.when(networkService).connect();
// Проверяем успешное подключение после повторных попыток
retryableService.connectWithRetry();
// Проверяем, что было сделано ровно 3 попытки
verify(networkService, times(3)).connect();
6. Создавайте специализированные матчеры для сложных условий
Для сложной логики проверки аргументов полезно создавать специализированные матчеры:
class InvalidUserMatcher implements ArgumentMatcher<User> {
@Override
public boolean matches(User user) {
return user != null &&
(user.getUsername() == null ||
user.getUsername().length() < 3 ||
user.getEmail() == null);
}
}
// Использование в тесте
doThrow(ValidationException.class).when(validator)
.validateUser(argThat(new InvalidUserMatcher()));
7. Оптимизируйте проверки для однократных исключений
Для случаев, когда исключение должно быть выброшено только один раз, можно использовать комбинацию
doThrow() и
doNothing():
// Первый вызов выбрасывает исключение, последующие — нет
doThrow(ServiceUnavailableException.class).doNothing()
.when(service).performOperation();
// Первый вызов приводит к исключению
assertThrows(ServiceUnavailableException.class, () -> {
service.performOperation();
});
// Второй вызов успешен
service.performOperation(); // Не выбрасывает исключение
8. Тестируйте поведение системы при выбросе исключения
Помимо проверки самого факта выброса исключения, важно тестировать, что система корректно обрабатывает этот случай:
// Настраиваем мок для выброса исключения
doThrow(IOException.class).when(fileSystem).writeData(any(), any());
// Выполняем операцию, которая должна обработать исключение
boolean result = resilientService.trySaveData("filename", "data".getBytes());
// Проверяем, что операция корректно вернула false, а не пропустила исключение
assertFalse(result);
// Проверяем, что система выполнила все необходимые действия при ошибке
verify(logger).logError(anyString(), any(IOException.class));
verify(metricCollector).incrementCounter("save_failures");
Следуя этим практикам, вы сможете создавать надежные и информативные тесты для проверки корректного поведения void-методов при выбросе исключений, что является критически важной составляющей общей стратегии тестирования.
Тестирование void-методов в Mockito с проверкой исключений — это важный навык для обеспечения надежности программного обеспечения. Использование
doThrow().when()вместо традиционного
when().thenThrow()позволяет элегантно обойти ограничения void-методов и создать эффективные тесты. Помните, что тщательное тестирование исключительных ситуаций — это не просто дополнение, а фундаментальная часть процесса разработки, которая помогает предотвратить сбои в боевых условиях. Применяя рассмотренные практики, вы значительно повысите качество своего кода и сократите количество непредвиденных ошибок в продакшене.