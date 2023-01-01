Тестирование void-методов в Mockito: проверка исключений с doThrow

Для кого эта статья:

Java-разработчики с опытом работы с юнит-тестами

Специалисты по тестированию программного обеспечения

Учащиеся и практикующие программисты, желающие улучшить навыки тестирования методов в Java Тестирование void-методов часто становится камнем преткновения для Java-разработчиков при написании юнит-тестов. Особую сложность представляет проверка корректности выброса исключений — как тестировать то, что не возвращает значение? Библиотека Mockito предлагает элегантное решение этой проблемы через механизм doThrow().when() , позволяющий имитировать исключения в void-методах с хирургической точностью. Мастерство работы с этим инструментом отличает опытного тестировщика от новичка, особенно когда речь идёт о сложных сценариях взаимодействия компонентов. 🧪

Особенности работы с void-методами в Mockito

При тестировании void-методов в Mockito возникает фундаментальное отличие от тестирования методов, возвращающих значение. Стандартный подход when().thenReturn() или when().thenThrow() не может быть применён напрямую, поскольку вызов void-метода не даёт объекта, к которому можно применить метод when() .

Эта особенность связана с тем, как Mockito перехватывает и обрабатывает вызовы методов. Для методов с возвращаемым значением инструмент может создать промежуточный прокси-объект, на котором настраиваются ожидания. Для void-методов такая схема технически неосуществима.

Андрей Савин, технический лид команды тестирования Однажды наша команда столкнулась с необходимостью тестирования сервиса обработки платежей. Ключевой void-метод processTransaction() должен был выбрасывать InsufficientFundsException при нехватке средств. Первоначально мы пытались использовать стандартный паттерн when().thenThrow() , но тесты не компилировались. Мы потратили почти день на отладку, пока не разобрались в особенностях работы Mockito с void-методами. Переход на doThrow().when() решил проблему, а наш тимлид внёс это знание в корпоративную базу знаний как обязательный паттерн.

Для работы с void-методами Mockito предлагает альтернативный синтаксис, основанный на "do*" семействе методов:

doThrow() — для имитации выброса исключения

doAnswer() — для выполнения произвольной логики

doNothing() — для явного указания, что метод не должен ничего делать

doCallRealMethod() — для вызова реальной реализации метода

Эти методы позволяют сначала определить поведение, а затем указать, к какому методу оно должно быть применено. Такой подход обратен традиционному, но предоставляет необходимую гибкость для тестирования void-методов. 🔄

Тип метода Стандартный синтаксис Альтернативный синтаксис Применимость для void-методов Возвращающий значение when(mock.method()).thenReturn(value) doReturn(value).when(mock).method() Не применимо Выбрасывающий исключение when(mock.method()).thenThrow(exception) doThrow(exception).when(mock).method() Только альтернативный синтаксис Void-метод Не применимо doNothing().when(mock).method() Только альтернативный синтаксис

Важно понимать, что тестирование void-методов часто требует проверки не результата, а побочных эффектов или взаимодействий с другими компонентами. В случае с исключениями мы проверяем, что метод действительно выбрасывает ожидаемое исключение при определённых условиях.

Механизм doThrow().when() для имитации исключений

Механизм doThrow().when() представляет собой мощный инструмент Mockito, специально разработанный для имитации исключений в void-методах. Его работа основана на двухэтапном процессе: сначала мы определяем, какое исключение должно быть выброшено, а затем указываем, при вызове какого метода это должно произойти.

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

Java Скопировать код // Настройка мока для выброса исключения doThrow(ExceptionType.class).when(mockObject).voidMethod(arguments); // Тестирование выброса исключения assertThrows(ExceptionType.class, () -> { mockObject.voidMethod(arguments); });

Этот подход позволяет гибко настраивать поведение мокированных объектов в различных сценариях тестирования. Рассмотрим ключевые возможности этого механизма: 🛠️

Выброс конкретных типов исключений — позволяет имитировать как проверяемые (checked), так и непроверяемые (unchecked) исключения

Выброс исключений с конкретными параметрами — возможность настроить детали выбрасываемого исключения

Условный выброс исключений — настройка выброса исключения только при определённых аргументах метода

Последовательный выброс разных исключений — имитация различного поведения при последовательных вызовах

Рассмотрим практические примеры применения этих возможностей:

Java Скопировать код // Выброс конкретного исключения doThrow(new IOException("Network failure")).when(fileProcessor).processFile("/path/to/file"); // Последовательный выброс разных исключений doThrow(IOException.class, IllegalStateException.class) .when(fileProcessor).processFile(anyString()); // Условный выброс исключения в зависимости от аргумента doThrow(IllegalArgumentException.class) .when(validator).validateData(argThat(data -> data == null || data.isEmpty()));

Михаил Петров, руководитель отдела обеспечения качества Работая над системой финансовой отчётности, мы столкнулись с проблемой тестирования компонента для отправки критически важных уведомлений. Метод sendAlertNotification() не возвращал результатов, но должен был выбрасывать NotificationFailedException при проблемах с сервисом оповещений. Сложность заключалась в том, что исключение должно было содержать специфический код ошибки в зависимости от причины сбоя. Используя doThrow().when() , мы смогли создать детальные тест-кейсы для каждого сценария ошибки: Java Скопировать код // Тест для сценария недоступности сервиса NotificationFailedException serviceUnavailable = new NotificationFailedException("Service unavailable", 503); doThrow(serviceUnavailable).when(notificationService) .sendAlertNotification(eq(CRITICAL), anyString()); // Проверка выброса исключения с правильным кодом NotificationFailedException exception = assertThrows( NotificationFailedException.class, () -> notificationService.sendAlertNotification(CRITICAL, "System down") ); assertEquals(503, exception.getErrorCode()); Этот подход позволил нам обеспечить 100% тестовое покрытие всех сценариев ошибок и существенно повысить надёжность системы.

Важно отметить, что doThrow() может быть использован и для методов, возвращающих значения, однако в этом случае классический синтаксис when().thenThrow() обычно более читаем и предпочтителен. Для void-методов doThrow().when() — единственно возможный подход.

Функциональность Синтаксис Особенности применения Выброс одиночного исключения doThrow(ExceptionClass).when(mock).method() Наиболее распространённый сценарий Выброс исключения с сообщением doThrow(new ExceptionClass("message")).when(mock).method() Позволяет проверить сообщение исключения Последовательные исключения doThrow(FirstException.class, SecondException.class).when(mock).method() Разные исключения при последовательных вызовах Условный выброс исключения doThrow(Exception.class).when(mock).method(argThat(predicate)) Исключение выбрасывается только при соответствии аргумента условию

Практические случаи проверки исключений в void-методах

Тестирование выброса исключений в void-методах играет ключевую роль в обеспечении надёжности программных систем. Рассмотрим несколько практических случаев, в которых такое тестирование особенно важно, и подходы к их реализации с использованием Mockito.

Сценарий 1: Проверка бизнес-правил и валидации

Многие методы валидации не возвращают результатов, а выбрасывают исключения при нарушении бизнес-правил. Такой подход является идиоматическим для Java и широко применяется в enterprise-системах.

Java Скопировать код @Test void shouldThrowValidationExceptionWhenUserDataInvalid() { // Arrange User invalidUser = new User(null, ""); doThrow(ValidationException.class).when(userValidator).validate(invalidUser); // Act & Assert assertThrows(ValidationException.class, () -> { userValidator.validate(invalidUser); }); // Verify verify(userValidator).validate(invalidUser); }

Сценарий 2: Операции с внешними системами

Методы, выполняющие операции с файловой системой, сетью или базами данных, часто реализованы как void-методы, которые могут выбрасывать различные исключения при сбоях.

Java Скопировать код @Test void shouldThrowIOExceptionWhenFileSystemUnavailable() { // Arrange String filePath = "/path/to/critical/file.dat"; doThrow(IOException.class).when(fileService).writeData(eq(filePath), any(byte[].class)); // Act & Assert byte[] data = "Important data".getBytes(); assertThrows(IOException.class, () -> { fileService.writeData(filePath, data); }); }

Сценарий 3: Каскадный выброс исключений через несколько слоёв

Особую ценность тестирование void-методов представляет при проверке корректного преобразования и прокидывания исключений между слоями приложения. 🔄

Java Скопировать код @Test void shouldWrapDatabaseExceptionInServiceException() { // Arrange Order order = new Order(/*...*/); doThrow(DatabaseException.class).when(orderRepository).save(order); // Act & Assert ServiceException exception = assertThrows(ServiceException.class, () -> { orderService.processOrder(order); }); // Проверяем, что исключение сервисного уровня содержит оригинальное исключение assertTrue(exception.getCause() instanceof DatabaseException); }

Сценарий 4: Проверка поведения при многократном выбросе исключений

Иногда необходимо проверить, как система реагирует на последовательные сбои, например, при реализации механизмов повторных попыток.

Java Скопировать код @Test void shouldRetryThreeTimesBeforeGivingUp() { // Arrange – настраиваем выброс исключения при каждом вызове doThrow(TransientNetworkException.class).when(networkClient).sendData(any()); // Act & Assert assertThrows(MaxRetriesExceededException.class, () -> { retryableService.sendWithRetry("payload"); }); // Verify – проверяем, что было сделано ровно 3 попытки verify(networkClient, times(3)).sendData(any()); }

Сценарий 5: Проверка очередности действий при выбросе исключения

Важно не только проверить сам факт выброса исключения, но и убедиться, что система корректно выполняет сопутствующие действия, такие как откат транзакции или освобождение ресурсов.

Java Скопировать код @Test void shouldReleaseResourcesWhenExceptionOccurs() { // Arrange Resource resource = mock(Resource.class); doThrow(ProcessingException.class).when(processor).process(any()); // Act try { resourceService.processWithResource(resource); fail("Expected exception was not thrown"); } catch (ProcessingException e) { // Expected exception } // Verify – проверяем, что ресурс был освобожден несмотря на исключение verify(resource).acquire(); verify(resource).release(); }

При тестировании void-методов, выбрасывающих исключения, важно учитывать следующие аспекты:

Тип исключения — проверяйте не только факт выброса исключения, но и его конкретный тип

Сообщение исключения — убедитесь, что сообщение содержит полезную диагностическую информацию

Причину исключения — для обёрнутых исключений проверяйте корректность цепочки причин

Побочные эффекты — проверяйте, что все необходимые действия (логирование, освобождение ресурсов) выполняются даже при выбросе исключения

Такой комплексный подход к тестированию исключений в void-методах существенно повышает надёжность и отказоустойчивость приложения в целом.

Сравнение when().thenThrow() и doThrow().when()

Библиотека Mockito предлагает два основных подхода к имитации выброса исключений: классический when().thenThrow() и альтернативный doThrow().when() . Понимание различий между ними критически важно для эффективного тестирования, особенно когда речь идёт о void-методах. ⚖️

Основное различие связано с механизмом работы Mockito при настройке моков. Когда вы используете when(mock.method()) , Mockito фактически вызывает указанный метод, чтобы перехватить его и настроить поведение. Для методов, возвращающих значение, это не проблема, но для void-методов такой вызов невозможно перехватить стандартным способом.

Характеристика when().thenThrow() doThrow().when() Работа с void-методами Не поддерживается (ошибка компиляции) Полностью поддерживается Синтаксическая читаемость Более естественная для многих разработчиков Менее привычная, "обратный" порядок Фактический вызов метода при настройке Да (метод вызывается в when()) Нет (метод не вызывается при настройке) Поддержка шпионов (spy) Ограниченная (может вызвать реальный метод) Полная (предотвращает вызов реального метода) Применимость к методам с побочными эффектами Проблематично (побочные эффекты срабатывают) Безопасно (побочные эффекты не срабатывают)

Рассмотрим некоторые ключевые сценарии, где разница между подходами становится особенно заметной:

Сценарий 1: Тестирование void-методов

Java Скопировать код // Не компилируется – void-метод не может использоваться в when() when(emailService.send(anyString(), anyString())).thenThrow(MailServerException.class); // Корректный подход для void-методов doThrow(MailServerException.class).when(emailService).send(anyString(), anyString());

Сценарий 2: Работа со шпионами (spy)

При использовании шпионов (spy) в Mockito, которые вызывают реальные методы, когда не настроено иное поведение, when() может привести к нежелательным побочным эффектам:

Java Скопировать код // Создаем шпиона FileLogger loggerSpy = spy(new FileLogger()); // Опасно – реальный метод writeLog будет вызван во время настройки! when(loggerSpy.writeLog("error")).thenThrow(IOException.class); // Безопасно – реальный метод не будет вызван при настройке doThrow(IOException.class).when(loggerSpy).writeLog("error");

Сценарий 3: Последовательные исключения

Оба подхода позволяют настраивать последовательные исключения, но синтаксис немного различается:

Java Скопировать код // Для методов с возвращаемым значением when(calculator.divide(10, 0)) .thenThrow(ArithmeticException.class) .thenThrow(IllegalStateException.class); // Для void-методов doThrow(FileNotFoundException.class, IOException.class) .when(fileProcessor).processFile(anyString());

Выбор между when().thenThrow() и doThrow().when() должен основываться на следующих принципах:

Для void-методов — используйте исключительно doThrow().when() , так как альтернатива невозможна

Для методов с возвращаемым значением — предпочтительно when().thenThrow() из-за более естественного синтаксиса

При работе со шпионами — используйте doThrow().when() для избежания нежелательных вызовов реальных методов

При тестировании методов с побочными эффектами — doThrow().when() будет безопаснее

Для обеспечения единообразия кодовой базы некоторые команды выбирают единый стиль (обычно doThrow().when() ) для всех типов методов, жертвуя немного читаемостью в пользу последовательности.

Стоит отметить, что аналогичные различия существуют и для других методов настройки поведения в Mockito: when().thenReturn() vs doReturn().when() , when().thenAnswer() vs doAnswer().when() и т.д. Понимание этих различий является ключом к эффективному использованию Mockito в тестировании.

Лучшие практики тестирования исключений в Mockito

Тестирование исключений в void-методах с использованием Mockito требует особого внимания к деталям и следования определенным практикам. Применение этих практик обеспечивает не только корректность тестов, но и их читаемость, поддерживаемость и информативность при сбоях. 🏆

1. Используйте assertThrows вместо try-catch

Современные фреймворки тестирования, такие как JUnit 5, предлагают специальные утверждения для проверки исключений, которые делают тесты более читаемыми:

Java Скопировать код // Предпочтительный способ Exception exception = assertThrows(ServiceException.class, () -> { service.performOperation(); }); assertEquals("Expected error message", exception.getMessage()); // Устаревший подход с try-catch try { service.performOperation(); fail("Expected ServiceException was not thrown"); } catch (ServiceException e) { assertEquals("Expected error message", e.getMessage()); }

2. Проверяйте не только тип, но и содержимое исключения

Полноценная проверка исключения должна включать в себя проверку:

Типа исключения и его подтипа

Текста сообщения (полностью или по ключевым фрагментам)

Кода ошибки (если применимо)

Вложенных причин исключения

Дополнительных атрибутов специфичных для вашего исключения

Java Скопировать код Exception exception = assertThrows(ValidationException.class, () -> { validator.validateUser(invalidUser); }); // Проверка сообщения assertTrue(exception.getMessage().contains("username cannot be empty")); // Проверка кода ошибки (если ваше исключение содержит такой атрибут) assertEquals(ErrorCode.INVALID_INPUT, ((ValidationException) exception).getErrorCode()); // Проверка причины assertTrue(exception.getCause() instanceof IllegalArgumentException);

3. Используйте матчеры аргументов для более точной настройки условий выброса исключения

Mockito предлагает богатый набор матчеров аргументов, которые позволяют точно указать, при каких условиях должно быть выброшено исключение:

Java Скопировать код // Выброс исключения только для определенного значения аргумента doThrow(SecurityException.class).when(securityService) .authorizeUser(eq("restricted_user")); // Выброс исключения при соответствии аргумента определенному условию doThrow(ValidationException.class).when(validator) .validateData(argThat(data -> data == null || data.isEmpty())); // Комбинирование матчеров doThrow(DatabaseException.class).when(repository) .save(argThat(entity -> entity.getId() == null), eq(SaveMode.STRICT));

4. Тестируйте каскадные исключения и их преобразования

В многослойной архитектуре исключения часто преобразуются при прохождении через слои. Тестирование должно проверять корректность этих преобразований:

Java Скопировать код // Настраиваем выброс низкоуровневого исключения doThrow(new SQLException("DB connection failed")).when(dataSource) .executeQuery(anyString()); // Проверяем, что сервисный слой обернул его в бизнес-исключение ServiceException exception = assertThrows(ServiceException.class, () -> { userService.getUserData(userId); }); // Проверяем правильность цепочки исключений assertTrue(exception.getCause() instanceof SQLException); assertTrue(exception.getMessage().contains("Failed to retrieve user data"));

5. Применяйте последовательные исключения для сложных сценариев

Иногда требуется проверить поведение системы при последовательных вызовах метода с разными результатами:

Java Скопировать код // Первые два вызова выбрасывают исключение, третий — нет doThrow(TimeoutException.class, TimeoutException.class) .doNothing() .when(networkService).connect(); // Проверяем успешное подключение после повторных попыток retryableService.connectWithRetry(); // Проверяем, что было сделано ровно 3 попытки verify(networkService, times(3)).connect();

6. Создавайте специализированные матчеры для сложных условий

Для сложной логики проверки аргументов полезно создавать специализированные матчеры:

Java Скопировать код class InvalidUserMatcher implements ArgumentMatcher<User> { @Override public boolean matches(User user) { return user != null && (user.getUsername() == null || user.getUsername().length() < 3 || user.getEmail() == null); } } // Использование в тесте doThrow(ValidationException.class).when(validator) .validateUser(argThat(new InvalidUserMatcher()));

7. Оптимизируйте проверки для однократных исключений

Для случаев, когда исключение должно быть выброшено только один раз, можно использовать комбинацию doThrow() и doNothing() :

Java Скопировать код // Первый вызов выбрасывает исключение, последующие — нет doThrow(ServiceUnavailableException.class).doNothing() .when(service).performOperation(); // Первый вызов приводит к исключению assertThrows(ServiceUnavailableException.class, () -> { service.performOperation(); }); // Второй вызов успешен service.performOperation(); // Не выбрасывает исключение

8. Тестируйте поведение системы при выбросе исключения

Помимо проверки самого факта выброса исключения, важно тестировать, что система корректно обрабатывает этот случай:

Java Скопировать код // Настраиваем мок для выброса исключения doThrow(IOException.class).when(fileSystem).writeData(any(), any()); // Выполняем операцию, которая должна обработать исключение boolean result = resilientService.trySaveData("filename", "data".getBytes()); // Проверяем, что операция корректно вернула false, а не пропустила исключение assertFalse(result); // Проверяем, что система выполнила все необходимые действия при ошибке verify(logger).logError(anyString(), any(IOException.class)); verify(metricCollector).incrementCounter("save_failures");

Следуя этим практикам, вы сможете создавать надежные и информативные тесты для проверки корректного поведения void-методов при выбросе исключений, что является критически важной составляющей общей стратегии тестирования.