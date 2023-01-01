Технический перевод: англо-русские трансформации в инженерном деле

Для кого эта статья:

Профессиональные переводчики, занимающиеся техническим переводом

Специалисты в области технических наук и инженерии

Студенты и преподаватели курсов переводоведения и технического перевода Технический перевод — это высокоточный интеллектуальный процесс, требующий не только лингвистической компетенции, но и глубокого понимания предметной области. При переводе с английского на русский язык трансформируются не просто слова, но целые концептуальные системы, технические парадигмы и профессиональные реалии. Каждое неверно переведенное слово может привести к катастрофическим последствиям: от финансовых убытков до угрозы жизни людей. Именно поэтому технический переводчик должен виртуозно балансировать между буквальностью и адаптацией, соблюдая точность терминологии и естественность изложения на целевом языке. 🔍

Специфика технического перевода с английского на русский

Технический перевод с английского на русский имеет ряд фундаментальных особенностей, обусловленных различиями в лингвистических системах и технических традициях двух языков. Русский и английский принадлежат к разным языковым группам, что создаёт определённые структурные барьеры при передаче технической информации.

Одной из ключевых особенностей является различие синтаксических структур. Английский язык тяготеет к компактности выражений, широко использует атрибутивные цепочки и инфинитивные конструкции. Русский же характеризуется развитой системой падежей, причастных оборотов и более длинными предложениями с чётко выраженными логическими связями.

Александр Корнилов, технический переводчик с 15-летним стажем Однажды мне поручили перевод документации к промышленному холодильному оборудованию объёмом более 200 страниц. Текст изобиловал сложными атрибутивными конструкциями типа "high-pressure low-temperature refrigeration system safety valve adjustment procedure". Первоначально я пытался сохранить компактность оригинала, но быстро осознал, что русский синтаксис требует развёрнутых конструкций с предлогами и падежными формами. Ключом к решению стало последовательное развёртывание английских атрибутивных цепочек в русские предложные конструкции: "процедура регулировки предохранительного клапана системы охлаждения, работающей при высоком давлении и низкой температуре". Увеличение объёма текста примерно на 30% оказалось неизбежным, но зато инструкция стала абсолютно понятной для русскоязычных технических специалистов.

Помимо синтаксических различий, существуют и концептуальные расхождения в технических традициях. Например:

Англо-американская инженерная традиция часто использует эмпирический подход и практическую направленность изложения, тогда как русская техническая школа тяготеет к теоретическому обоснованию и систематическому описанию процессов.

В англоязычной технической документации часто используются сокращения и акронимы без расшифровки, что требует от переводчика дополнительных исследований.

Различия в системах измерений (имперская vs метрическая) требуют не только лингвистического, но и математического преобразования информации.

Специфика номенклатуры деталей и компонентов может существенно отличаться, даже если речь идёт об идентичных технических объектах.

Отдельного внимания заслуживает вопрос стилистики технического перевода. Английский технический стиль допускает использование личных местоимений, активного залога и даже элементов разговорной речи. Русская техническая литература традиционно более формальна, предпочитает безличные конструкции, пассивный залог и строгую терминологию.

Особенность Английский технический текст Русский технический текст Синтаксическая структура Компактные конструкции, атрибутивные цепочки Развёрнутые конструкции с причастными оборотами Использование залогов Преобладание активного залога Преобладание пассивного залога Личные местоимения Допустимы ("You should check...") Избегаются в пользу безличных форм ("Необходимо проверить...") Императивные конструкции Прямые указания ("Press the button") Инфинитивные конструкции ("Нажать кнопку")

Терминология технических текстов: особенности перевода

Терминологическая точность — краеугольный камень технического перевода. Неверный перевод термина может полностью дискредитировать документ и привести к катастрофическим последствиям при его практическом применении. При работе с англо-русской технической терминологией возникают специфические сложности, требующие системного подхода к их решению. 📚

Прежде всего, следует отметить проблему многозначности технических терминов. Многие английские технические термины имеют различные значения в зависимости от контекста и области применения. Например, слово "power" может переводиться как "мощность", "энергия", "питание", "степень" или даже "полномочия" в зависимости от контекста.

Другой аспект — это вариативность перевода при отсутствии устоявшихся эквивалентов. Когда речь идёт о новейших технологиях или уникальных технических решениях, переводчик сталкивается с необходимостью создания терминологического эквивалента, который бы органично вписывался в существующую русскую техническую терминосистему.

Мария Савельева, редактор технических переводов При работе над переводом документации по новой системе машинного обучения мы столкнулись с термином "feature engineering". В первых вариантах перевода использовались различные конструкции: "инженерия признаков", "конструирование признаков", "разработка характеристик". Для принятия окончательного решения мы провели консультации с специалистами отрасли и анализ существующей русскоязычной литературы по данной тематике. В итоге, на основе частотности употребления и согласованности с другими терминами этой области был выбран вариант "инженерия признаков". Мы также создали проектный глоссарий, где зафиксировали это решение вместе с контекстуальными примерами и обоснованием выбора. Это позволило обеспечить терминологическую согласованность в масштабе всего проекта объёмом более 1000 страниц и значительно ускорить работу команды переводчиков.

Отдельно следует отметить проблему "ложных друзей переводчика" — слов, которые звучат похоже в обоих языках, но имеют разное значение. В техническом переводе эта проблема усугубляется наличием интернациональной терминологии, которая, тем не менее, может иметь различные смысловые оттенки в разных языках.

Accurate — часто переводится не как "аккуратный", а как "точный".

— часто переводится не как "аккуратный", а как "точный". Actual — не "актуальный", а "фактический", "действительный".

— не "актуальный", а "фактический", "действительный". Control — в технических текстах чаще "управление", а не "контроль".

— в технических текстах чаще "управление", а не "контроль". Decade — может означать не только "десятилетие", но и "декада" (десять единиц чего-либо).

— может означать не только "десятилетие", но и "декада" (десять единиц чего-либо). Silicon — "кремний" (химический элемент), а не "силикон" (полимерный материал).

Стратегии работы с технической терминологией включают:

Создание и поддержание специализированных глоссариев под каждый проект. Консультации с предметными экспертами для верификации терминов. Использование отраслевых стандартов и нормативных документов как источников утверждённой терминологии. Анализ контекстуального употребления термина в корпусах специализированных текстов. Использование принципа терминологической согласованности (один концепт — один термин) в рамках всего документа.

Методология технического перевода: подходы и приёмы

Технический перевод требует структурированного методологического подхода, позволяющего обеспечить не только лингвистическую адекватность, но и техническую точность итогового текста. Переводчик должен следовать определённому алгоритму работы с текстом, применяя специфические техники и инструменты на каждом этапе процесса. 🛠️

Процесс технического перевода можно разделить на несколько последовательных этапов:

Анализ исходного текста — определение типа документа, его назначения, целевой аудитории и терминологической насыщенности. Исследовательская работа — изучение предметной области, консультации с экспертами, составление глоссария. Подготовка перевода — создание первичного варианта перевода с учётом технических и лингвистических особенностей. Редактирование — проверка терминологической точности, стилистической адекватности и соответствия техническим реалиям. Верификация — проверка перевода предметным специалистом. Финальная адаптация — форматирование, адаптация графических элементов, подготовка к публикации.

На этапе непосредственного перевода применяются различные трансформационные техники, позволяющие адаптировать англоязычный технический текст к нормам русского языка:

Техника перевода Описание Пример Транскрипция/транслитерация Передача звукового/буквенного облика термина Interface → интерфейс; scanner → сканер Калькирование Буквальный перевод терминологических компонентов Hard disk → жёсткий диск; data processing → обработка данных Экспликация Описательный перевод с раскрытием сущности термина Downtime → время простоя оборудования Грамматическая трансформация Изменение синтаксической структуры Oil-cooled engine → двигатель с масляным охлаждением Модуляция Смысловое развитие понятия Failure-free operation → безотказная работа

Особого внимания заслуживает проблема перевода технических неологизмов и безэквивалентной лексики. В таких случаях переводчик должен принимать решение о выборе оптимального способа передачи термина, руководствуясь следующими принципами:

Сохранение технической точности и однозначности понимания.

Соответствие сложившимся в отрасли терминологическим традициям.

Благозвучие и грамматическая корректность в русском языке.

Возможность образования производных лексических единиц при необходимости.

Современный технический переводчик также должен активно использовать инструменты автоматизации и управления терминологией. Системы Translation Memory (TM) и терминологические базы данных существенно повышают согласованность и эффективность перевода, особенно при работе с масштабными техническими проектами. Однако автоматизация не отменяет необходимости критического анализа и экспертной оценки результатов машинного перевода.

При переводе технических документов с чёткой структурой (инструкций, спецификаций, патентов) особое значение приобретает соблюдение жанрово-стилистических конвенций. Например, патентные формулы имеют строго регламентированную структуру, которая должна быть сохранена при переводе для сохранения юридической силы документа. Аналогичные требования предъявляются к сертификатам соответствия, техническим регламентам и стандартам.

Точность в техническом переводе: критерии и стандарты

Точность — фундаментальное требование к техническому переводу, имеющее многомерную природу. Она охватывает не только лексико-семантическую эквивалентность, но и соответствие техническим реалиям, нормативно-правовым аспектам и функциональному назначению документа. ⚖️

Оценка качества технического перевода должна основываться на комплексе взаимосвязанных критериев:

Терминологическая точность — корректная передача специальных терминов с учётом их контекстуального значения и отраслевой специфики.

— корректная передача специальных терминов с учётом их контекстуального значения и отраслевой специфики. Фактологическая точность — корректное отображение технических характеристик, параметров, процессов и взаимосвязей.

— корректное отображение технических характеристик, параметров, процессов и взаимосвязей. Функциональная точность — сохранение коммуникативной функции текста (инструктирование, описание, регламентирование и т.д.).

— сохранение коммуникативной функции текста (инструктирование, описание, регламентирование и т.д.). Формальная точность — соблюдение отраслевых стандартов оформления, структурирования и представления технической информации.

Международный стандарт ISO 17100:2015 "Переводческие услуги. Требования к услугам перевода" устанавливает базовые требования к процессам технического перевода, включая необходимость тщательного редактирования и контроля качества. Согласно данному стандарту, технический перевод должен выполняться переводчиком, обладающим не только лингвистической компетенцией, но и предметными знаниями в соответствующей технической области.

Отраслевые стандарты могут устанавливать дополнительные критерии точности для конкретных видов технической документации. Например, в сфере медицинской техники и фармацевтики действуют строгие требования к единообразию терминологии, соответствию нормативным документам и абсолютной однозначности формулировок. В аэрокосмической отрасли особое внимание уделяется точной передаче процедурных инструкций и предупреждений о безопасности.

Для обеспечения высокой точности технического перевода рекомендуется использовать многоступенчатую систему контроля качества:

Самопроверка переводчиком — первичная верификация терминологии и технических аспектов. Редакторская проверка — анализ текста с точки зрения лингвистической корректности и стилистического соответствия. Техническая верификация — проверка предметным специалистом для подтверждения фактической точности. Финальное тестирование — для инструкций и руководств проверка понятности и исполнимости переведенных инструкций.

Особое внимание следует уделять точности при переводе критически важной информации:

Числовых данных, единиц измерения и технических параметров.

Предупреждений о безопасности и предостережений.

Процедурных инструкций и алгоритмов действий.

Наименований деталей, узлов и компонентов.

Нормативных требований и ссылок на стандарты.

В контексте международных проектов технический перевод должен также учитывать региональные особенности и соответствовать локальным нормативным требованиям. Это особенно актуально при переводе документации на оборудование, подлежащее сертификации и регистрации в соответствии с российскими техническими регламентами.

Распространённые ошибки в техническом переводе и их решения

Даже опытные технические переводчики сталкиваются с типичными проблемами, которые могут снизить качество итогового текста. Понимание природы этих ошибок и стратегий их предотвращения позволяет существенно повысить качество технического перевода. 🚫

Среди наиболее распространённых ошибок при переводе технических текстов с английского на русский можно выделить следующие категории:

Терминологические ошибки — неверный выбор эквивалента термина, смешение терминов из разных предметных областей, использование устаревшей терминологии. Структурно-синтаксические ошибки — калькирование английской синтаксической структуры, неадекватное членение предложений, нарушение логических связей. Фактические ошибки — неверная передача числовых данных, единиц измерения, технических характеристик. Стилистические ошибки — несоответствие функциональному стилю технической документации, смешение регистров. Логические ошибки — нарушение причинно-следственных связей, неадекватная передача условных конструкций.

Ошибки при переводе числовых данных и единиц измерения заслуживают особого внимания. Неверный перевод десятичного разделителя (точка в английском vs запятая в русском), неправильный пересчёт единиц измерения (дюймы в миллиметры, фунты в килограммы) или ошибка в порядке величины могут привести к катастрофическим последствиям при практическом применении переведённого документа.

Типичная ошибка Пример Решение Буквальный перевод идиоматических технических выражений "Bleeding the system" → "кровопускание системы" вместо корректного "удаление воздуха из системы" Выявление и изучение технических идиом, составление глоссария специфических выражений Неверная интерпретация многозначных технических терминов "Power supply" переведено как "подача энергии" вместо "блок питания" Анализ контекста, консультация с техническими экспертами Некорректный перевод сокращений и аббревиатур "PC board" переведено как "компьютерная плата" вместо "печатная плата" Составление списка отраслевых аббревиатур с корректными эквивалентами Неадекватный перевод предупреждений о безопасности "Caution: Hot surface" переведено как "Внимание: Горячая поверхность" вместо стандартного "Осторожно! Горячая поверхность" Использование стандартизированных формулировок для предупреждений Неверный перевод модальности "The valve should be opened" переведено как "Клапан должен быть открыт" (обязательное действие) вместо "Клапан следует открыть" (рекомендация) Четкое различение степеней модальности в контексте технических инструкций

Для минимизации ошибок в техническом переводе рекомендуется:

Разработать и придерживаться чёткого алгоритма работы с техническим текстом, включающего этапы подготовки, перевода и верификации.

Создавать и систематически пополнять предметно-ориентированные глоссарии и базы терминов.

Использовать авторитетные отраслевые источники для проверки терминологии и технических концепций.

Применять системы контроля качества, включающие автоматические проверки на согласованность терминологии.

Привлекать предметных экспертов для консультаций и верификации перевода.

Постоянно повышать собственную техническую грамотность в соответствующей предметной области.

Особой проблемой является перевод документации на новейшее оборудование или технологии, когда устоявшаяся терминология ещё не сформирована. В таких случаях рекомендуется опираться на аналогичные концепты в смежных областях и придерживаться принципа терминологической согласованности в рамках всего проекта.