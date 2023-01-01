Глагол to be в английском: все формы и правила использования#Изучение английского
Столкнулись с глаголом to be в английском и запутались в его формах? Не удивительно — это самый важный и одновременно самый неправильный глагол во всём языке. В отличие от большинства английских глаголов, to be имеет уникальные формы для каждого лица и времени, а его использование критично для построения практически любого предложения. Давайте разложим по полочкам все формы этого глагола-хамелеона, чтобы вы могли уверенно использовать его в любой ситуации — от простого знакомства до сложных грамматических конструкций. 🔍
Что такое глагол to be и его значение в английском языке
Глагол to be — настоящий фундамент английского языка. По сути, это глагол-связка, который в русском языке соответствует глаголу "быть" и его формам "есть", "являться", "существовать", "находиться". Однако в английском его роль гораздо шире.
To be используется для:
- Описания состояния или характеристик:
I am happy(Я счастлив)
- Указания местоположения:
She is at work(Она на работе)
- Обозначения возраста:
They are 25 years old(Им 25 лет)
- Образования длительных времен:
We are studying(Мы учимся)
- Формирования пассивного залога:
The book was written(Книга была написана)
Главная особенность to be — его нестандартное спряжение. В то время как большинство английских глаголов имеют только одну или две различные формы в Present Simple (например, work/works), to be меняется в зависимости от лица и числа: am, is, are. То же самое происходит и в прошедшем времени: was, were.
Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды у меня была ученица, которая постоянно путала формы глагола to be. Она говорила "I is" вместо "I am" и "She are" вместо "She is". Мы разработали специальную технику — для каждого местоимения я подобрала цветовую ассоциацию: "I" был синим, как и "am", "she/he/it" — зелеными, как и "is", а "we/you/they" — красными, как и "are". Через неделю таких цветовых ассоциаций ошибки исчезли. Иногда нестандартный подход помогает справиться с самыми базовыми, но трудными для запоминания аспектами языка.
Формы глагола to be в настоящем, прошедшем и будущем времени
Рассмотрим все формы глагола to be в основных временах английского языка. Это позволит увидеть полную картину и понять логику изменений.
|Лицо/число
|Present Simple
|Past Simple
|Future Simple
|I
|am
|was
|will be
|You
|are
|were
|will be
|He/She/It
|is
|was
|will be
|We
|are
|were
|will be
|You (множ.)
|are
|were
|will be
|They
|are
|were
|will be
В Present Perfect и других совершенных временах используется форма been:
- Present Perfect:
I have been, you have been, he has beenи т.д.
- Past Perfect:
I had been, you had beenи т.д.
- Future Perfect:
I will have been, you will have beenи т.д.
В длительных временах глагол to be выступает вспомогательным и добавляет к себе еще одну форму "being":
- Present Continuous:
I am being, you are beingи т.д.
- Past Continuous:
I was being, you were beingи т.д.
Важно отметить, что в Future Continuous используется конструкция "will be being", но она встречается крайне редко. 🕰️
Спряжение to be в утвердительных и отрицательных формах
Глагол to be имеет свои особенности при образовании отрицательных предложений. В отличие от других глаголов, он не требует вспомогательного do/does/did для отрицания.
|Лицо/число
|Утверждение (Present)
|Отрицание (Present)
|Утверждение (Past)
|Отрицание (Past)
|I
|I am
|I am not (I'm not)
|I was
|I was not (I wasn't)
|You
|You are
|You are not (You aren't)
|You were
|You were not (You weren't)
|He/She/It
|He/She/It is
|He/She/It is not (isn't)
|He/She/It was
|He/She/It was not (wasn't)
|We
|We are
|We are not (We aren't)
|We were
|We were not (We weren't)
|They
|They are
|They are not (They aren't)
|They were
|They were not (They weren't)
При образовании отрицательных форм, частица "not" ставится непосредственно после формы глагола to be. В разговорной речи и неформальном письме чаще используются сокращенные формы:
- am not — обычно не сокращается в утвердительных предложениях (но есть форма ain't в некоторых диалектах)
- is not → isn't
- are not → aren't
- was not → wasn't
- were not → weren't
- will not be → won't be
Обратите внимание на форму "I'm not" — это единственное сокращение с "am not", которое широко используется. Формы типа "amn't" в стандартном английском не существует. 🚫
Особенности использования глагола to be в вопросах
Для образования вопросительных предложений с глаголом to be действует простое правило: форма глагола ставится перед подлежащим. В отличие от большинства других глаголов, to be не требует вспомогательных глаголов в вопросах.
Примеры вопросов с to be:
- Present Simple:
Am I late? Is she a doctor? Are they ready?
- Past Simple:
Was I wrong? Was it expensive? Were you there?
- Future Simple:
Will I be invited? Will he be angry? Will they be on time?
Для вопросительно-отрицательной формы, частица "not" добавляется после подлежащего или используется сокращенная форма:
- полная форма:
Am I not included? Is he not coming? Are they not aware?
- сокращенная форма:
Isn't he coming? Aren't they aware?
В разговорном английском вопросительно-отрицательные формы часто выражают удивление или недоверие:
Aren't you cold? (Разве тебе не холодно?)
Михаил Соловьёв, лингвист Работая с американскими студентами, изучающими русский, я заметил интересную закономерность. Они быстрее осваивали русский глагол "быть", чем мои русские студенты английский "to be". Причина проста: в настоящем времени русский глагол "быть" обычно опускается, а в английском необходимо выбрать правильную форму из трех (am/is/are). Однажды я придумал мнемоническое правило: "IS" — для одного (I, She, He, It — все содержат букву "I"), "ARE" — для многих (You, We, They — более одного человека или множественное число). Этот простой прием значительно снизил количество ошибок в использовании to be у моих студентов.
Практические примеры употребления to be во всех временах
Разберем примеры использования глагола to be в различных временах, чтобы вы могли видеть его в контексте реальных предложений.
Present Simple:
I am a teacher.(Я учитель.)
She is not happy about it.(Она не довольна этим.)
Are they at home?(Они дома?)
Past Simple:
I was tired yesterday.(Я был уставшим вчера.)
The children were not in school last week.(Дети не были в школе на прошлой неделе.)
Was the film interesting?(Фильм был интересным?)
Future Simple:
I will be 30 next month.(Мне исполнится 30 в следующем месяце.)
They won't be here tomorrow.(Их не будет здесь завтра.)
Will you be at the party?(Ты будешь на вечеринке?)
Present Continuous:
I am being careful with this.(Я осторожен с этим.)
She is being sarcastic.(Она саркастична [в данный момент].)
Present Perfect:
I have been sick for a week.(Я болею уже неделю.)
She has been in Paris before.(Она раньше была в Париже.)
Past Perfect:
They had been married for 10 years before they got divorced.(Они были в браке 10 лет, прежде чем развелись.)
Future Perfect:
By next year, I will have been a doctor for 20 years.(К следующему году я буду врачом уже 20 лет.)
Пассивные конструкции:
This book was written by a famous author.(Эта книга была написана известным автором.)
These cars are made in Germany.(Эти машины производятся в Германии.)
Заметьте, как глагол to be может менять значение в зависимости от контекста и используемой грамматической структуры. Особенно важно обратить внимание на Present Continuous с to be (am being, is being, are being), так как эта форма обычно указывает на временное поведение или состояние, а не постоянную характеристику. 🔄
Овладев всеми формами глагола to be, вы получаете ключ к построению практически любого английского предложения. Этот глагол — точка опоры для множества грамматических конструкций от простых описаний до сложных временных форм и пассивного залога. Регулярно практикуйтесь в использовании правильных форм to be, обращая внимание на контекст предложения и лицо подлежащего. Помните: даже небольшая ошибка в выборе формы может изменить значение всего высказывания, поэтому точность здесь — не просто грамматическое правило, а необходимость для ясного и эффективного общения.