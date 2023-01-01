Глагол to be в английском: все формы и правила использования

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском Столкнулись с глаголом to be в английском и запутались в его формах? Не удивительно — это самый важный и одновременно самый неправильный глагол во всём языке. В отличие от большинства английских глаголов, to be имеет уникальные формы для каждого лица и времени, а его использование критично для построения практически любого предложения. Давайте разложим по полочкам все формы этого глагола-хамелеона, чтобы вы могли уверенно использовать его в любой ситуации — от простого знакомства до сложных грамматических конструкций. 🔍

Что такое глагол to be и его значение в английском языке

Глагол to be — настоящий фундамент английского языка. По сути, это глагол-связка, который в русском языке соответствует глаголу "быть" и его формам "есть", "являться", "существовать", "находиться". Однако в английском его роль гораздо шире.

To be используется для:

Описания состояния или характеристик: I am happy (Я счастлив)

(Я счастлив) Указания местоположения: She is at work (Она на работе)

(Она на работе) Обозначения возраста: They are 25 years old (Им 25 лет)

(Им 25 лет) Образования длительных времен: We are studying (Мы учимся)

(Мы учимся) Формирования пассивного залога: The book was written (Книга была написана)

Главная особенность to be — его нестандартное спряжение. В то время как большинство английских глаголов имеют только одну или две различные формы в Present Simple (например, work/works), to be меняется в зависимости от лица и числа: am, is, are. То же самое происходит и в прошедшем времени: was, were.

Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды у меня была ученица, которая постоянно путала формы глагола to be. Она говорила "I is" вместо "I am" и "She are" вместо "She is". Мы разработали специальную технику — для каждого местоимения я подобрала цветовую ассоциацию: "I" был синим, как и "am", "she/he/it" — зелеными, как и "is", а "we/you/they" — красными, как и "are". Через неделю таких цветовых ассоциаций ошибки исчезли. Иногда нестандартный подход помогает справиться с самыми базовыми, но трудными для запоминания аспектами языка.

Формы глагола to be в настоящем, прошедшем и будущем времени

Рассмотрим все формы глагола to be в основных временах английского языка. Это позволит увидеть полную картину и понять логику изменений.

Лицо/число Present Simple Past Simple Future Simple I am was will be You are were will be He/She/It is was will be We are were will be You (множ.) are were will be They are were will be

В Present Perfect и других совершенных временах используется форма been:

Present Perfect: I have been, you have been, he has been и т.д.

и т.д. Past Perfect: I had been, you had been и т.д.

и т.д. Future Perfect: I will have been, you will have been и т.д.

В длительных временах глагол to be выступает вспомогательным и добавляет к себе еще одну форму "being":

Present Continuous: I am being, you are being и т.д.

и т.д. Past Continuous: I was being, you were being и т.д.

Важно отметить, что в Future Continuous используется конструкция "will be being", но она встречается крайне редко. 🕰️

Спряжение to be в утвердительных и отрицательных формах

Глагол to be имеет свои особенности при образовании отрицательных предложений. В отличие от других глаголов, он не требует вспомогательного do/does/did для отрицания.

Лицо/число Утверждение (Present) Отрицание (Present) Утверждение (Past) Отрицание (Past) I I am I am not (I'm not) I was I was not (I wasn't) You You are You are not (You aren't) You were You were not (You weren't) He/She/It He/She/It is He/She/It is not (isn't) He/She/It was He/She/It was not (wasn't) We We are We are not (We aren't) We were We were not (We weren't) They They are They are not (They aren't) They were They were not (They weren't)

При образовании отрицательных форм, частица "not" ставится непосредственно после формы глагола to be. В разговорной речи и неформальном письме чаще используются сокращенные формы:

am not — обычно не сокращается в утвердительных предложениях (но есть форма ain't в некоторых диалектах)

is not → isn't

are not → aren't

was not → wasn't

were not → weren't

will not be → won't be

Обратите внимание на форму "I'm not" — это единственное сокращение с "am not", которое широко используется. Формы типа "amn't" в стандартном английском не существует. 🚫

Особенности использования глагола to be в вопросах

Для образования вопросительных предложений с глаголом to be действует простое правило: форма глагола ставится перед подлежащим. В отличие от большинства других глаголов, to be не требует вспомогательных глаголов в вопросах.

Примеры вопросов с to be:

Present Simple: Am I late? Is she a doctor? Are they ready?

Past Simple: Was I wrong? Was it expensive? Were you there?

Future Simple: Will I be invited? Will he be angry? Will they be on time?

Для вопросительно-отрицательной формы, частица "not" добавляется после подлежащего или используется сокращенная форма:

полная форма: Am I not included? Is he not coming? Are they not aware?

сокращенная форма: Isn't he coming? Aren't they aware?

В разговорном английском вопросительно-отрицательные формы часто выражают удивление или недоверие: Aren't you cold? (Разве тебе не холодно?)

Михаил Соловьёв, лингвист Работая с американскими студентами, изучающими русский, я заметил интересную закономерность. Они быстрее осваивали русский глагол "быть", чем мои русские студенты английский "to be". Причина проста: в настоящем времени русский глагол "быть" обычно опускается, а в английском необходимо выбрать правильную форму из трех (am/is/are). Однажды я придумал мнемоническое правило: "IS" — для одного (I, She, He, It — все содержат букву "I"), "ARE" — для многих (You, We, They — более одного человека или множественное число). Этот простой прием значительно снизил количество ошибок в использовании to be у моих студентов.

Практические примеры употребления to be во всех временах

Разберем примеры использования глагола to be в различных временах, чтобы вы могли видеть его в контексте реальных предложений.

Present Simple:

I am a teacher. (Я учитель.)

(Я учитель.) She is not happy about it. (Она не довольна этим.)

(Она не довольна этим.) Are they at home? (Они дома?)

Past Simple:

I was tired yesterday. (Я был уставшим вчера.)

(Я был уставшим вчера.) The children were not in school last week. (Дети не были в школе на прошлой неделе.)

(Дети не были в школе на прошлой неделе.) Was the film interesting? (Фильм был интересным?)

Future Simple:

I will be 30 next month. (Мне исполнится 30 в следующем месяце.)

(Мне исполнится 30 в следующем месяце.) They won't be here tomorrow. (Их не будет здесь завтра.)

(Их не будет здесь завтра.) Will you be at the party? (Ты будешь на вечеринке?)

Present Continuous:

I am being careful with this. (Я осторожен с этим.)

(Я осторожен с этим.) She is being sarcastic. (Она саркастична [в данный момент].)

Present Perfect:

I have been sick for a week. (Я болею уже неделю.)

(Я болею уже неделю.) She has been in Paris before. (Она раньше была в Париже.)

Past Perfect:

They had been married for 10 years before they got divorced. (Они были в браке 10 лет, прежде чем развелись.)

Future Perfect:

By next year, I will have been a doctor for 20 years. (К следующему году я буду врачом уже 20 лет.)

Пассивные конструкции:

This book was written by a famous author. (Эта книга была написана известным автором.)

(Эта книга была написана известным автором.) These cars are made in Germany. (Эти машины производятся в Германии.)

Заметьте, как глагол to be может менять значение в зависимости от контекста и используемой грамматической структуры. Особенно важно обратить внимание на Present Continuous с to be (am being, is being, are being), так как эта форма обычно указывает на временное поведение или состояние, а не постоянную характеристику. 🔄