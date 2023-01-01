Present Continuous в английском: как правильно описать действия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык

Для преподавателей английского языка

Для людей, стремящихся улучшить свои разговорные навыки на английском Представьте ситуацию: вы разговариваете с англоговорящим другом по телефону, и он спрашивает "What are you doing right now?". Растерялись? Не знаете, как правильно ответить? Это как раз тот момент, когда на сцену выходит Present Continuous — одно из самых практичных времён английской грамматики. Это ваш надёжный помощник для описания происходящего в данный момент. Давайте разберёмся, как безупречно использовать эту временную форму, чтобы уверенно отвечать на подобные вопросы и не теряться в разговоре. 🎯

Что такое Present Continuous: основные характеристики

Present Continuous (или Present Progressive) — это время, которое используется для описания действий, происходящих прямо сейчас или в текущий период. Это одно из первых времён, которое изучают студенты после знакомства с Present Simple, и оно играет ключевую роль в повседневной английской речи.

Present Continuous формируется с помощью вспомогательного глагола to be в настоящем времени (am/is/are) и смыслового глагола с окончанием -ing. Именно эта конструкция позволяет нам передать динамику происходящего в настоящем моменте.

Основные характеристики Present Continuous:

Описывает действия, происходящие в момент речи: I am writing an article now.

Указывает на временные, незавершённые действия: She is living in London until December.

Используется для запланированных действий в ближайшем будущем: We are meeting tomorrow at 5 p.m.

Может выражать раздражение при частых повторяющихся действиях: He is always coming late!

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Я частоObserva, как студенты путаются с Present Continuous, особенно на начальных этапах. Однажды на уроке со взрослой группой я попросила всех описать, что они делают в данный момент. Виктор, бизнесмен 45 лет, с уверенностью сказал: "I read a book". Я объяснила, что в этом случае нужно использовать Present Continuous: "I am reading a book". Чтобы закрепить понимание, я придумала игру: каждый выполнял какое-то действие, а другие должны были его описать. Когда Виктор начал печатать на телефоне, все хором сказали: "Victor is typing on his phone!" С тех пор группа безошибочно использовала Present Continuous для описания текущих действий.

Таблица Present Continuous: все формы в одном месте

Для наглядности и удобства запоминания, ниже представлена полная таблица форм Present Continuous для всех лиц и чисел. Она поможет систематизировать знания и быстро найти нужную форму. 📋

Лицо Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I am working I am not working Am I working? You You are working You are not working Are you working? He/She/It He/She/It is working He/She/It is not working Is he/she/it working? We We are working We are not working Are we working? You You are working You are not working Are you working? They They are working They are not working Are they working?

Обратите внимание на сокращённые формы, которые часто используются в разговорной речи и неформальной переписке:

I am → I'm

He is → He's

She is → She's

It is → It's

We are → We're

You are → You're

They are → They're

am not → (нет сокращения)

is not → isn't

are not → aren't

При образовании формы на -ing следует помнить о нескольких правилах:

Обычно просто добавляется окончание -ing: work → working, play → playing Если глагол оканчивается на -e, эта буква опускается: write → writing, make → making Если глагол оканчивается на согласную после краткого ударного гласного звука, конечная согласная удваивается: sit → sitting, swim → swimming Если глагол оканчивается на -l в британском английском, конечная -l удваивается: travel → travelling (BE) / traveling (AE) Если глагол оканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie → lying, die → dying

Правила использования Present Continuous в речи

Present Continuous — это не просто грамматическая конструкция, а инструмент, который помогает передать специфический контекст происходящего. Давайте рассмотрим ключевые случаи, когда применение этого времени наиболее уместно. 🔄

1. Действия, происходящие в момент речи

Основная функция Present Continuous — описание действий, которые происходят прямо сейчас, в момент говорения:

Look! It is raining. (Смотри! Идёт дождь.)

The children are playing in the garden. (Дети играют в саду.)

I can't talk right now. I am driving. (Я не могу сейчас говорить. Я за рулём.)

2. Временные действия в настоящем

Present Continuous используется для описания ситуаций, которые происходят в настоящий период времени, но не обязательно в момент речи:

I am studying English this year. (Я изучаю английский в этом году.)

She is working on a new project this month. (Она работает над новым проектом в этом месяце.)

They are staying at a hotel while their house is being renovated. (Они живут в отеле, пока их дом ремонтируют.)

3. Запланированные действия в ближайшем будущем

Present Continuous может выражать действия, запланированные на ближайшее будущее (обычно с указанием времени):

We are leaving tomorrow morning. (Мы уезжаем завтра утром.)

She is meeting her friends at 6 p.m. (Она встречается с друзьями в 6 вечера.)

I am not working this weekend. (Я не работаю в эти выходные.)

4. Выражение раздражения при повторяющихся действиях

С наречиями always, constantly, continually Present Continuous может выражать раздражение по поводу частых повторяющихся действий:

He is always losing his keys! (Он вечно теряет свои ключи!)

They are constantly complaining about everything. (Они постоянно жалуются на всё.)

She is continually interrupting me when I speak. (Она всё время перебивает меня, когда я говорю.)

Михаил Соколов, переводчик-синхронист На одной из международных конференций я столкнулся с забавной ситуацией. Русскоговорящий участник пытался объяснить американским коллегам, что происходит с его проектом, и постоянно использовал Present Simple вместо Present Continuous: "My team develops new software now". Американцы были сбиты с толку, так как воспринимали это как общую информацию о деятельности компании, а не текущую работу. Когда я подсказал ему использовать "My team is developing new software right now", коммуникация сразу наладилась. Этот случай показывает, насколько важно правильно выбирать временную форму для точной передачи контекста — разница между "делаем обычно" и "делаем сейчас" критична для понимания.

Отрицательные формы Present Continuous в таблице

Отрицательная форма Present Continuous строится путём добавления отрицательной частицы "not" после вспомогательного глагола (am, is, are). Для наглядности рассмотрим подробную таблицу с полными и сокращёнными формами. ⛔

Лицо Полная отрицательная форма Сокращённая отрицательная форма Пример I I am not I'm not I am not/I'm not studying now. You You are not You're not / You aren't You are not/You aren't listening to me. He He is not He's not / He isn't He is not/He isn't working today. She She is not She's not / She isn't She is not/She isn't feeling well. It It is not It's not / It isn't It is not/It isn't raining anymore. We We are not We're not / We aren't We are not/We aren't going there. You (множ.) You are not You're not / You aren't You are not/You aren't trying hard enough. They They are not They're not / They aren't They are not/They aren't coming to the party.

Важно отметить несколько особенностей при использовании отрицательных форм Present Continuous:

В формальной речи и письме чаще используются полные формы (am not, is not, are not). В разговорной речи преобладают сокращённые формы ('m not, isn't, aren't). Для первого лица единственного числа (I) существует только одно сокращение: I'm not. Форма "I amn't" не используется. При ответе на вопрос можно использовать краткие отрицательные ответы: "Are you working?" — "No, I'm not."

"Is she coming?" — "No, she isn't."

"Are they waiting for us?" — "No, they aren't."

Отрицательные формы Present Continuous часто используются в следующих контекстах:

Для отрицания текущего действия: I am not watching TV right now.

Для выражения отсутствия временного состояния: She is not living in Paris this year.

Для отмены запланированных действий: We are not meeting tomorrow.

Для противопоставления: I am working, but I am not enjoying it.

Как строить вопросы в Present Continuous

Умение правильно формулировать вопросы в Present Continuous — это важный навык для поддержания разговора и получения необходимой информации. Разберём основные типы вопросов и принципы их построения. ❓

Общие вопросы (Yes/No Questions)

Общие вопросы предполагают ответ "да" или "нет" и формируются путем перемещения вспомогательного глагола (am, is, are) перед подлежащим:

Am I speaking too fast? — Yes, you are. / No, you aren't.

Is she wearing a red dress? — Yes, she is. / No, she isn't.

Are they waiting outside? — Yes, they are. / No, they aren't.

Специальные вопросы (Wh-Questions)

Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова (what, where, why, when, how и т.д.), за которым следует вспомогательный глагол и подлежащее:

What are you doing? — I'm reading a book.

Where is he going? — He's going to the gym.

Why are they laughing? — They're laughing at a joke.

How is she feeling? — She's feeling better now.

Вопросы к подлежащему

В вопросах к подлежащему (who, what) вспомогательный глагол не используется, а вместо него добавляется is/are в зависимости от числа:

Who is singing in the shower? — Tom is singing in the shower.

What is making that noise? — The washing machine is making that noise.

Разделительные вопросы (Tag Questions)

Разделительные вопросы состоят из утверждения и краткого вопроса в конце. Если утверждение положительное, то вопрос отрицательный, и наоборот:

You are joking, aren't you? — Yes, I am. / No, I'm not.

She isn't working today, is she? — No, she isn't. / Yes, she is.

They are coming to the party, aren't they? — Yes, they are. / No, they aren't.

Альтернативные вопросы

Альтернативные вопросы предлагают выбор между двумя или более вариантами:

Are you studying English or French? — I'm studying English.

Is she wearing a blue dress or a green one? — She's wearing a blue dress.

Практические советы для формулирования вопросов в Present Continuous:

Запомните схему построения вопроса: вспомогательный глагол (am/is/are) + подлежащее + глагол с окончанием -ing + остальные члены предложения. Обращайте внимание на согласование вспомогательного глагола с подлежащим (I — am, he/she/it — is, we/you/they — are). При построении специальных вопросов не забывайте, что вопросительное слово всегда стоит в начале предложения. В разделительных вопросах следите за тем, чтобы "хвостик" соответствовал главному предложению по смыслу (положительное → отрицательный хвостик, отрицательное → положительный хвостик). Используйте краткие ответы в разговорной речи, не повторяя полное предложение.