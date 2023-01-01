Английские предлоги: таблицы и система для безошибочного использования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на разных уровнях

Преподаватели английского языка

Лингвисты и те, кто интересуется грамматикой английского языка Предлоги в английском языке — те маленькие слова, которые вызывают огромные трудности у изучающих. Когда использовать "in", "at" или "on"? Почему мы говорим "interested in", но "good at"? Правильно подобранный предлог меняет смысл фразы, а ошибка может привести к недопониманию или даже конфузу. Систематизированные таблицы предлогов — это карта сокровищ для изучающих английский, позволяющая наконец разложить этот грамматический хаос по понятным полочкам и сделать уверенные шаги к грамотной речи. 🗺️

Что такое предлоги и зачем нужна их таблица

Предлоги — это служебные слова, которые указывают на отношения между словами в предложении. Они описывают место, время, направление, причину и множество других связей. По сути, предлоги — это клей, скрепляющий английскую речь и придающий ей логичность и точность.

Большинство учащихся сталкиваются с тремя ключевыми проблемами при изучении предлогов:

Многозначность: один предлог может иметь множество значений (in может означать как место "in London", так и время "in July")

Отсутствие прямых соответствий между языками: что в русском языке выражается падежом, в английском часто передаётся предлогом

Устойчивые выражения и идиомы, где предлоги кажутся нелогичными: "depend on", "laugh at", "interested in"

Именно поэтому структурированная таблица предлогов становится не просто полезным, а необходимым инструментом для изучающих язык. Она позволяет:

Систематизировать знания и увидеть общую картину

Легче запоминать сложные случаи употребления

Быстро находить нужный предлог в конкретной ситуации

Отслеживать свой прогресс в освоении этой части речи

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню своего студента Андрея, программиста, который никак не мог уловить логику использования английских предлогов. Его аналитический ум требовал системы, а не разрозненных правил. Мы создали персонализированную таблицу предлогов, группируя их по смыслу и частоте употребления. Через месяц он признался, что впервые почувствовал контроль над этой частью грамматики. "Это как отладка кода — когда видишь всю структуру, ошибки найти проще", — сказал он. Спустя полгода Андрей успешно прошёл интервью в международную компанию на английском языке без единой предложной ошибки!

Классификация английских предлогов по типам

Для эффективного изучения предлоги необходимо классифицировать. Традиционно выделяют несколько основных категорий предлогов, каждая из которых имеет свои особенности и правила употребления. 🧩

Тип предлогов Основная функция Примеры Предлоги места Указывают на местоположение in, on, at, under, between, among Предлоги времени Указывают на временные отношения at, on, in, during, for, since Предлоги направления Указывают на движение и направление to, toward(s), from, into, onto Предлоги причины и цели Показывают причинно-следственные связи because of, due to, for, in order to Предлоги в устойчивых выражениях Фиксированные сочетания с глаголами, прилагательными и существительными depend on, afraid of, reason for

Существует также деление предлогов по структуре:

Простые предлоги — состоят из одного слова: at, in, on, for, with

— состоят из одного слова: at, in, on, for, with Составные предлоги — образованы несколькими словами: in front of, due to, because of, according to

— образованы несколькими словами: in front of, due to, because of, according to Групповые предлоги — группы слов, функционирующие как предлоги: by means of, in spite of, with regard to

Важно понимать, что одни и те же предлоги могут принадлежать к разным категориям в зависимости от контекста. Например, предлог "in" может указывать на место (in the room), время (in August) или состояние (in love).

Кроме того, существуют так называемые "маскирующиеся предлоги" — слова, которые в одном контексте выступают как предлоги, а в другом — как наречия или части фразовых глаголов:

"I saw him after dinner" (предлог)

dinner" (предлог) "He came after " (наречие)

" (наречие) "Please turn off the light" (часть фразового глагола "turn off")

Именно эта многогранность предлогов делает их систематизацию через таблицы особенно ценной для изучающих язык. 📋

Предлоги места, времени и направления: таблицы с объяснениями

Предлоги места, времени и направления формируют базовый уровень понимания этой части речи. Рассмотрим каждую категорию подробнее, с примерами и исключениями.

Предлоги места

Предлог Основное значение Примеры Особые случаи in Внутри замкнутого пространства, в границах in a box, in London, in the garden Используется с большими географическими объектами (страны, крупные города) on На поверхности, в контакте с поверхностью on the table, on the wall, on the island Также используется для улиц (on Baker Street) и этажей (on the first floor) at Конкретная точка, местоположение at the door, at the station, at home Используется с адресами и маленькими географическими объектами under Ниже чего-либо, под under the table, under the tree Может означать "менее чем": under 18 years old between Между двумя объектами between the houses, between you and me Только для двух объектов (для трёх и более — among)

Важно учитывать особенности использования предлогов места с различными типами локаций:

Учреждения : at school/work/university (когда речь о деятельности), in school/university (внутри здания)

: at school/work/university (когда речь о деятельности), in school/university (внутри здания) Транспорт : on the bus/train/plane (как на поверхности), in a car/taxi (внутри замкнутого пространства)

: on the bus/train/plane (как на поверхности), in a car/taxi (внутри замкнутого пространства) Мероприятия: at a party/concert/meeting (в конкретной точке)

Предлоги времени следуют своей логике, которая часто вызывает трудности у изучающих английский язык:

at — точное время: at 5 o'clock, at noon, at midnight

— точное время: at 5 o'clock, at noon, at midnight on — дни и даты: on Monday, on June 5th, on my birthday

— дни и даты: on Monday, on June 5th, on my birthday in — более длительные периоды: in June, in 2023, in the morning

Предлоги направления помогают описывать движение и передвижение:

to — движение по направлению к чему-либо: go to London, walk to school

— движение по направлению к чему-либо: go to London, walk to school toward(s) — движение в сторону чего-либо, необязательно с целью достичь объект: walk towards the mountain

— движение в сторону чего-либо, необязательно с целью достичь объект: walk towards the mountain from — точка начала движения: come from France, take it from the shelf

— точка начала движения: come from France, take it from the shelf into — движение внутрь: go into the house, jump into the pool

— движение внутрь: go into the house, jump into the pool through — движение через что-либо, сквозь: walk through the forest, look through the window

Алексей Иванов, переводчик-синхронист На одной из первых международных конференций я столкнулся с неожиданной трудностью — постоянно путал предлоги в спонтанной речи. Особенно запомнился момент, когда вместо "I'll see you at the conference" я сказал "I'll see you on the conference", вызвав недоумение у собеседника. Решение нашлось в визуализации: я создал мысленные образы для каждого предлога места. Для "at" — это точка на карте, для "in" — коробка, для "on" — поверхность стола. Когда я говорил "at the bus stop", представлял булавку на карте у остановки. Через несколько месяцев такой практики предлоги стали использоваться автоматически, без необходимости задумываться. Этот метод я рекомендую всем своим студентам, особенно визуалам.

Сложные случаи: предлоги в устойчивых выражениях

Устойчивые выражения с предлогами — пожалуй, самый сложный аспект для изучающих английский язык. Здесь логика часто отступает, уступая место языковой традиции и историческим особенностям развития языка. 🧠

Можно выделить несколько категорий таких выражений:

Глагол + предлог : rely on, consist of, depend on

: rely on, consist of, depend on Прилагательное + предлог : afraid of, interested in, famous for

: afraid of, interested in, famous for Существительное + предлог: reason for, solution to, damage to

Наиболее эффективный способ изучения таких сочетаний — это группировка по предлогам или по смысловым категориям. Например:

Выражения с предлогом "of":

afraid of (бояться чего-то)

aware of (осознавать что-то)

tired of (уставать от чего-то)

capable of (способный на что-то)

proud of (гордиться чем-то)

Выражения с предлогом "about":

worry about (беспокоиться о)

think about (думать о)

talk about (говорить о)

complain about (жаловаться на)

enthusiastic about (проявлять энтузиазм по поводу)

Особое внимание следует уделить случаям, когда один и тот же глагол может сочетаться с разными предлогами, меняя своё значение:

look at (смотреть на) vs. look for (искать) vs. look after (заботиться)

think of (иметь мнение) vs. think about (размышлять о)

agree with (соглашаться с кем-то) vs. agree to (соглашаться на что-то)

Также существуют идиоматические выражения с предлогами, которые особенно трудны для понимания без контекста:

at a loss (в замешательстве)

in the long run (в долгосрочной перспективе)

on the whole (в целом)

under the weather (нездоровый)

by heart (наизусть)

Для эффективного запоминания таких выражений рекомендуется:

Учить их в контексте предложений или мини-историй

Группировать по смыслу или по используемому предлогу

Использовать ассоциативные техники (например, визуализацию)

Регулярно практиковать их в речи и письме

Создавать собственные примеры с этими выражениями

Помните, что даже носители языка иногда ошибаются в употреблении предлогов в устойчивых выражениях, поэтому будьте терпеливы к себе и регулярно обращайтесь к справочным материалам. 📚

Практическое применение таблицы предлогов в обучении

Знание теории предлогов мало чего стоит без умения применять их на практике. Рассмотрим, как максимально эффективно интегрировать таблицы предлогов в процесс обучения английскому языку. 🎯

Существует несколько проверенных стратегий использования таблиц предлогов:

Поэтапное освоение — начинайте с базовых предлогов места и времени, постепенно добавляя направления и устойчивые выражения Тематические блоки — изучайте предлоги в контексте определённых тем: путешествия, образование, работа Визуализация — создавайте мысленные образы или схемы для лучшего понимания пространственных отношений Регулярное повторение — возвращайтесь к уже изученным предлогам через определённые промежутки времени

Для разных этапов обучения подходят разные упражнения с использованием таблиц предлогов:

Начальный уровень : заполнение пропусков в предложениях, выбор правильного предлога из нескольких вариантов

: заполнение пропусков в предложениях, выбор правильного предлога из нескольких вариантов Средний уровень : перефразирование предложений, использование предлогов в диалогах и рассказах

: перефразирование предложений, использование предлогов в диалогах и рассказах Продвинутый уровень: анализ ошибок, использование предлогов в идиомах и фразовых глаголах

Одним из наиболее эффективных приёмов является создание персонализированной таблицы предлогов. Ведите собственный "журнал предлогов", куда будете записывать новые выражения, которые встречаете в текстах, видео или разговорах. Группируйте их по типам или по предлогам, и периодически просматривайте для закрепления.

Кроме того, рассмотрите следующие практические приёмы:

Карточки : создайте флэш-карты с предлогами на одной стороне и примерами использования на другой

: создайте флэш-карты с предлогами на одной стороне и примерами использования на другой Цветовое кодирование : выделяйте разные типы предлогов разными цветами в своих записях

: выделяйте разные типы предлогов разными цветами в своих записях Составление предложений : придумывайте собственные предложения с новыми предложными выражениями

: придумывайте собственные предложения с новыми предложными выражениями Игры : используйте настольные игры или приложения, фокусирующиеся на предлогах

: используйте настольные игры или приложения, фокусирующиеся на предлогах Грамматические диктанты: слушайте короткие тексты и записывайте их, обращая особое внимание на предлоги

Для преподавателей особенно полезно создавать тематические таблицы предлогов под конкретные уроки или темы. Например, если тема урока "Путешествия", можно составить таблицу со всеми предлогами, которые используются при описании перемещений: "arrive at/in", "depart from", "stay at/in", "travel by/on" и т.д.

И наконец, важно помнить, что правильное употребление предлогов приходит с практикой. Чтение аутентичных текстов, просмотр фильмов и сериалов, общение с носителями языка — все эти активности помогают развивать "чувство языка" и интуитивное понимание правильного использования предлогов.