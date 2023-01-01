Таблица неправильных глаголов английского языка: полный список и классификация#Изучение английского
Таблица неправильных глаголов в английском языке – это тот самый козырь в рукаве, который отличает новичка от продвинутого студента. Когда преподаватель просит поставить глагол "go" в прошедшее время, и вы уверенно отвечаете "went", а не ошибочное "goed" – это момент триумфа! Неправильные глаголы составляют лишь малую часть английского лексикона, но встречаются в речи постоянно. Без их знания невозможно грамотно выразить мысль, написать эссе или понять собеседника. Предлагаю полный список этих "нарушителей правил" с удобной классификацией и методами запоминания. 🔍
Что такое неправильные глаголы и почему они важны
Неправильные глаголы (irregular verbs) – это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не подчиняются общему правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они меняют свою форму особым образом, часто непредсказуемым для изучающих язык.
Почему же знание этих глаголов настолько критично для владения английским? 📊
- Частота использования – среди 100 наиболее употребляемых глаголов английского языка около 70% являются неправильными
- Грамматическая точность – неправильное употребление форм сразу выдаёт недостаточный уровень владения языком
- Понимание контекста – многие неправильные глаголы имеют несколько значений в зависимости от контекста
- Академическое письмо – без знания неправильных глаголов невозможно создавать качественные письменные работы
Елена Максимова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к важному собеседованию в международной компании. Мы усиленно работали над её английским, но она постоянно делала ошибки в неправильных глаголах. "Я knowed about this project" вместо "knew", "they goed there" вместо "went". На занятии перед собеседованием я предложила ей выучить не весь список, а только 20 самых частотных неправильных глаголов. Мы создали карточки и отработали их до автоматизма. Через неделю Мария позвонила с радостной новостью – она получила работу! По её словам, интервьюер отметил её "чистую и грамматически правильную речь". Иногда знание базовых, но правильно используемых конструкций важнее обширного, но "дырявого" словарного запаса.
Неправильные глаголы – это своеобразные языковые реликты, свидетельства эволюции английского языка. Они сохранили древние формы спряжения, в то время как большинство глаголов перешли к регулярной системе с окончанием -ed. Именно поэтому их нельзя вывести логически – их нужно запомнить.
Полная таблица всех форм неправильных глаголов
Ниже представлена исчерпывающая таблица неправильных глаголов английского языка. Для удобства использования глаголы расположены в алфавитном порядке. Каждый глагол представлен в трёх формах: инфинитив (Infinitive), прошедшее время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle). Также указано произношение и основное значение. 🗂️
|Infinitive
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|arise
|arose
|arisen
|возникать
|be
|was/were
|been
|быть
|beat
|beat
|beaten
|бить
|become
|became
|become
|становиться
|begin
|began
|begun
|начинать
|bend
|bent
|bent
|гнуть
|bet
|bet
|bet
|держать пари
|bite
|bit
|bitten
|кусать
|bleed
|bled
|bled
|кровоточить
|blow
|blew
|blown
|дуть
Полная таблица содержит более 200 неправильных глаголов. Однако для эффективного изучения рекомендуется начать с наиболее часто используемых 50-70 глаголов, таких как be, have, do, go, say, see, get, make, know, take, come, think, give и другие.
Важно отметить, что некоторые глаголы могут иметь как правильные, так и неправильные формы, например:
- learn – learned/learnt – learned/learnt (учить)
- dream – dreamed/dreamt – dreamed/dreamt (мечтать)
- burn – burned/burnt – burned/burnt (гореть)
Такие варианты часто связаны с различиями между британским и американским английским, где американский вариант тяготеет к регулярным формам на -ed.
Классификация неправильных глаголов по группам
Запоминание неправильных глаголов становится значительно проще, если их систематизировать по группам со схожими моделями образования форм. Такая классификация поможет увидеть закономерности и создаст логические связи для лучшего запоминания. 🧩
Выделяют следующие основные группы неправильных глаголов:
|Группа
|Модель изменения
|Примеры
|Группа 1
|Все три формы одинаковые
|cut – cut – cut, put – put – put, set – set – set
|Группа 2
|Две последние формы одинаковые
|bring – brought – brought, buy – bought – bought, tell – told – told
|Группа 3
|Все три формы разные
|begin – began – begun, drink – drank – drunk, sing – sang – sung
|Группа 4
|Первая и третья формы совпадают
|come – came – come, run – ran – run, become – became – become
|Группа 5
|Гласная i → a → u
|begin – began – begun, drink – drank – drunk, swim – swam – swum
|Группа 6
|Гласная i → ou → i
|find – found – found, grind – ground – ground, wind – wound – wound
|Группа 7
|Гласная ea → o → o
|speak – spoke – spoken, weave – wove – woven, freeze – froze – frozen
Дополнительно можно выделить группы глаголов с определёнными окончаниями:
- Глаголы, заканчивающиеся на -ow: blow (blew, blown), grow (grew, grown), know (knew, known)
- Глаголы, заканчивающиеся на -eak: break (broke, broken), speak (spoke, spoken)
- Глаголы, заканчивающиеся на -ake: take (took, taken), shake (shook, shaken)
- Глаголы, заканчивающиеся на -ide: hide (hid, hidden), ride (rode, ridden)
Алексей Петров, преподаватель английской грамматики
На моих курсах по углубленному изучению английского мы сталкивались с проблемой: студенты постоянно путали формы неправильных глаголов, особенно третью форму. Мы начали применять метод группировки, который я разработал. Для каждой группы мы создали отдельные карточки определенного цвета с мнемоническими ассоциациями. Например, для группы "i-a-u" (sing-sang-sung) мы использовали красные карточки и ассоциацию с музыкальной гаммой: "i" — высокая нота, "a" — средняя, "u" — низкая. Студенты стали запоминать не просто наборы форм, а системы. Результаты тестирования показали 87% правильных ответов вместо прежних 42%. Поразительно, что даже через полгода мои выпускники помнили эти формы — системный подход создал долговременные нейронные связи.
Стоит отметить, что некоторые неправильные глаголы имеют уникальные формы и не вписываются в классификацию. Это такие глаголы, как be (was/were, been), go (went, gone), do (did, done). Их необходимо запоминать индивидуально.
Эффективные методы запоминания форм глаголов
Запоминание неправильных глаголов может показаться сложной задачей, но существуют проверенные методики, которые значительно упрощают этот процесс. Рассмотрим самые эффективные из них. 🧠
- Метод интервального повторения – научно доказано, что повторение материала через определённые промежутки времени (1 день, 3 дня, 1 неделя, 2 недели) закрепляет информацию в долговременной памяти. Используйте приложения с системой интервального повторения для изучения неправильных глаголов.
- Карточки и флэш-карты – создайте набор карточек с инфинитивом на одной стороне и формами Past Simple и Past Participle на другой. Просматривайте их в свободное время, например, в транспорте или в очереди.
- Метод историй – составляйте короткие истории, включающие различные формы неправильных глаголов. Например: "Yesterday I went to the park. I have never gone there before. The birds sang beautifully. I had never heard how they have sung."
- Фонетические ассоциации – создавайте звуковые ассоциации между формами глаголов. Например: "drink-drank-drunk" звучит как глотки при питье разной интенсивности.
- Визуализация и ассоциации – представляйте образы, связанные с глаголами и их формами. Для глагола "freeze-froze-frozen" можно представить постепенное замерзание воды.
- Группировка по моделям – изучайте глаголы группами по сходным моделям образования форм (как описано в предыдущем разделе).
- Песни и рифмовки – многие преподаватели создают специальные песни или стихи с неправильными глаголами. Найдите такие материалы или создайте собственные.
- Практика в контексте – используйте неправильные глаголы в реальных ситуациях: пишите тексты, говорите на английском, составляйте предложения с изучаемыми глаголами.
Для наиболее эффективного запоминания рекомендуется не пытаться выучить все глаголы сразу, а разбить их на небольшие группы по 7-10 глаголов. Начните с самых частотных:
- Сверхчастотные: be, have, do, say, get, make, go, know, take, see
- Очень частотные: come, think, look, want, give, use, find, tell, ask, work
- Частотные: feel, leave, put, mean, keep, let, begin, seem, help, talk
Важно также периодически проверять себя с помощью тестов или упражнений. Это не только покажет прогресс в изучении, но и поможет закрепить знания. Существует множество онлайн-ресурсов, предлагающих такие проверочные задания.
Справочные материалы для скачивания и печати
Для удобства изучения и повторения неправильных глаголов я подготовил набор практических материалов, которые можно скачать, распечатать и использовать в любое время. Эти ресурсы помогут вам всегда иметь под рукой нужную информацию. 📝
Доступные материалы включают:
- Полная таблица неправильных глаголов в формате PDF – компактная версия для печати, включающая все формы с транскрипцией и переводом
- Карточки для заучивания – набор готовых карточек с глаголами, которые можно распечатать, вырезать и использовать для метода интервального повторения
- Рабочие листы – упражнения разного уровня сложности для практики использования неправильных глаголов
- Справочная таблица по группам глаголов – визуально организованный материал, показывающий модели изменения глаголов
- Настенная таблица – красочный постер формата А3 с основными неправильными глаголами, который можно повесить на видном месте
- Мобильное приложение – ссылка на специализированное приложение для изучения неправильных глаголов с системой интервального повторения
Выбирайте формат, который наиболее удобен именно для вас. Некоторые предпочитают традиционные бумажные материалы, другие – цифровые версии. Важно, чтобы справочник был всегда под рукой, когда возникают сомнения относительно правильной формы глагола.
При работе с распечатанными материалами рекомендую следующие подходы:
- Разместите таблицу неправильных глаголов на видном месте – на стене рядом с рабочим столом, на холодильнике или двери
- Носите с собой карманную версию таблицы, чтобы повторять глаголы в свободные минуты
- Регулярно выполняйте упражнения из рабочих листов – минимум 5-10 минут ежедневно
- Отмечайте уже выученные глаголы цветным маркером, это создаст ощущение прогресса
- Создайте собственную систему отметок для глаголов, которые даются особенно трудно
Помните, что ключ к запоминанию неправильных глаголов – регулярность и разнообразие методов. Комбинируйте различные подходы, и результат не заставит себя ждать!
Неправильные глаголы – это не просто грамматический аспект, который нужно вызубрить. Это живое свидетельство эволюции языка, его истории и уникальных особенностей. Овладение этими глаголами открывает дверь к более глубокому пониманию английского и позволяет выражать мысли точно и ёмко. Используйте предложенные таблицы, классификации и методы запоминания как инструменты, которые сделают ваше путешествие в мир английского языка более увлекательным и результативным. Главное – регулярная практика и системный подход. Удачи в изучении!