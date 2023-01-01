Таблица неправильных глаголов английского языка: полный список и классификация

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на уровне начинающих и средних.

Преподаватели английского языка, ищущие методы и материалы для обучения.

Любители английского языка, заинтересованные в улучшении своих грамматических навыков. Таблица неправильных глаголов в английском языке – это тот самый козырь в рукаве, который отличает новичка от продвинутого студента. Когда преподаватель просит поставить глагол "go" в прошедшее время, и вы уверенно отвечаете "went", а не ошибочное "goed" – это момент триумфа! Неправильные глаголы составляют лишь малую часть английского лексикона, но встречаются в речи постоянно. Без их знания невозможно грамотно выразить мысль, написать эссе или понять собеседника. Предлагаю полный список этих "нарушителей правил" с удобной классификацией и методами запоминания. 🔍

Что такое неправильные глаголы и почему они важны

Неправильные глаголы (irregular verbs) – это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не подчиняются общему правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они меняют свою форму особым образом, часто непредсказуемым для изучающих язык.

Почему же знание этих глаголов настолько критично для владения английским? 📊

Частота использования – среди 100 наиболее употребляемых глаголов английского языка около 70% являются неправильными

Грамматическая точность – неправильное употребление форм сразу выдаёт недостаточный уровень владения языком

Понимание контекста – многие неправильные глаголы имеют несколько значений в зависимости от контекста

Академическое письмо – без знания неправильных глаголов невозможно создавать качественные письменные работы

Елена Максимова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к важному собеседованию в международной компании. Мы усиленно работали над её английским, но она постоянно делала ошибки в неправильных глаголах. "Я knowed about this project" вместо "knew", "they goed there" вместо "went". На занятии перед собеседованием я предложила ей выучить не весь список, а только 20 самых частотных неправильных глаголов. Мы создали карточки и отработали их до автоматизма. Через неделю Мария позвонила с радостной новостью – она получила работу! По её словам, интервьюер отметил её "чистую и грамматически правильную речь". Иногда знание базовых, но правильно используемых конструкций важнее обширного, но "дырявого" словарного запаса.

Неправильные глаголы – это своеобразные языковые реликты, свидетельства эволюции английского языка. Они сохранили древние формы спряжения, в то время как большинство глаголов перешли к регулярной системе с окончанием -ed. Именно поэтому их нельзя вывести логически – их нужно запомнить.

Полная таблица всех форм неправильных глаголов

Ниже представлена исчерпывающая таблица неправильных глаголов английского языка. Для удобства использования глаголы расположены в алфавитном порядке. Каждый глагол представлен в трёх формах: инфинитив (Infinitive), прошедшее время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle). Также указано произношение и основное значение. 🗂️

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод arise arose arisen возникать be was/were been быть beat beat beaten бить become became become становиться begin began begun начинать bend bent bent гнуть bet bet bet держать пари bite bit bitten кусать bleed bled bled кровоточить blow blew blown дуть

Полная таблица содержит более 200 неправильных глаголов. Однако для эффективного изучения рекомендуется начать с наиболее часто используемых 50-70 глаголов, таких как be, have, do, go, say, see, get, make, know, take, come, think, give и другие.

Важно отметить, что некоторые глаголы могут иметь как правильные, так и неправильные формы, например:

learn – learned/learnt – learned/learnt (учить)

dream – dreamed/dreamt – dreamed/dreamt (мечтать)

burn – burned/burnt – burned/burnt (гореть)

Такие варианты часто связаны с различиями между британским и американским английским, где американский вариант тяготеет к регулярным формам на -ed.

Классификация неправильных глаголов по группам

Запоминание неправильных глаголов становится значительно проще, если их систематизировать по группам со схожими моделями образования форм. Такая классификация поможет увидеть закономерности и создаст логические связи для лучшего запоминания. 🧩

Выделяют следующие основные группы неправильных глаголов:

Группа Модель изменения Примеры Группа 1 Все три формы одинаковые cut – cut – cut, put – put – put, set – set – set Группа 2 Две последние формы одинаковые bring – brought – brought, buy – bought – bought, tell – told – told Группа 3 Все три формы разные begin – began – begun, drink – drank – drunk, sing – sang – sung Группа 4 Первая и третья формы совпадают come – came – come, run – ran – run, become – became – become Группа 5 Гласная i → a → u begin – began – begun, drink – drank – drunk, swim – swam – swum Группа 6 Гласная i → ou → i find – found – found, grind – ground – ground, wind – wound – wound Группа 7 Гласная ea → o → o speak – spoke – spoken, weave – wove – woven, freeze – froze – frozen

Дополнительно можно выделить группы глаголов с определёнными окончаниями:

Глаголы, заканчивающиеся на -ow: blow (blew, blown), grow (grew, grown), know (knew, known)

blow (blew, blown), grow (grew, grown), know (knew, known) Глаголы, заканчивающиеся на -eak: break (broke, broken), speak (spoke, spoken)

break (broke, broken), speak (spoke, spoken) Глаголы, заканчивающиеся на -ake: take (took, taken), shake (shook, shaken)

take (took, taken), shake (shook, shaken) Глаголы, заканчивающиеся на -ide: hide (hid, hidden), ride (rode, ridden)

Алексей Петров, преподаватель английской грамматики На моих курсах по углубленному изучению английского мы сталкивались с проблемой: студенты постоянно путали формы неправильных глаголов, особенно третью форму. Мы начали применять метод группировки, который я разработал. Для каждой группы мы создали отдельные карточки определенного цвета с мнемоническими ассоциациями. Например, для группы "i-a-u" (sing-sang-sung) мы использовали красные карточки и ассоциацию с музыкальной гаммой: "i" — высокая нота, "a" — средняя, "u" — низкая. Студенты стали запоминать не просто наборы форм, а системы. Результаты тестирования показали 87% правильных ответов вместо прежних 42%. Поразительно, что даже через полгода мои выпускники помнили эти формы — системный подход создал долговременные нейронные связи.

Стоит отметить, что некоторые неправильные глаголы имеют уникальные формы и не вписываются в классификацию. Это такие глаголы, как be (was/were, been), go (went, gone), do (did, done). Их необходимо запоминать индивидуально.

Эффективные методы запоминания форм глаголов

Запоминание неправильных глаголов может показаться сложной задачей, но существуют проверенные методики, которые значительно упрощают этот процесс. Рассмотрим самые эффективные из них. 🧠

Метод интервального повторения – научно доказано, что повторение материала через определённые промежутки времени (1 день, 3 дня, 1 неделя, 2 недели) закрепляет информацию в долговременной памяти. Используйте приложения с системой интервального повторения для изучения неправильных глаголов. Карточки и флэш-карты – создайте набор карточек с инфинитивом на одной стороне и формами Past Simple и Past Participle на другой. Просматривайте их в свободное время, например, в транспорте или в очереди. Метод историй – составляйте короткие истории, включающие различные формы неправильных глаголов. Например: "Yesterday I went to the park. I have never gone there before. The birds sang beautifully. I had never heard how they have sung." Фонетические ассоциации – создавайте звуковые ассоциации между формами глаголов. Например: "drink-drank-drunk" звучит как глотки при питье разной интенсивности. Визуализация и ассоциации – представляйте образы, связанные с глаголами и их формами. Для глагола "freeze-froze-frozen" можно представить постепенное замерзание воды. Группировка по моделям – изучайте глаголы группами по сходным моделям образования форм (как описано в предыдущем разделе). Песни и рифмовки – многие преподаватели создают специальные песни или стихи с неправильными глаголами. Найдите такие материалы или создайте собственные. Практика в контексте – используйте неправильные глаголы в реальных ситуациях: пишите тексты, говорите на английском, составляйте предложения с изучаемыми глаголами.

Для наиболее эффективного запоминания рекомендуется не пытаться выучить все глаголы сразу, а разбить их на небольшие группы по 7-10 глаголов. Начните с самых частотных:

Сверхчастотные: be, have, do, say, get, make, go, know, take, see

be, have, do, say, get, make, go, know, take, see Очень частотные: come, think, look, want, give, use, find, tell, ask, work

come, think, look, want, give, use, find, tell, ask, work Частотные: feel, leave, put, mean, keep, let, begin, seem, help, talk

Важно также периодически проверять себя с помощью тестов или упражнений. Это не только покажет прогресс в изучении, но и поможет закрепить знания. Существует множество онлайн-ресурсов, предлагающих такие проверочные задания.

Справочные материалы для скачивания и печати

Для удобства изучения и повторения неправильных глаголов я подготовил набор практических материалов, которые можно скачать, распечатать и использовать в любое время. Эти ресурсы помогут вам всегда иметь под рукой нужную информацию. 📝

Доступные материалы включают:

Полная таблица неправильных глаголов в формате PDF – компактная версия для печати, включающая все формы с транскрипцией и переводом

в формате PDF – компактная версия для печати, включающая все формы с транскрипцией и переводом Карточки для заучивания – набор готовых карточек с глаголами, которые можно распечатать, вырезать и использовать для метода интервального повторения

– набор готовых карточек с глаголами, которые можно распечатать, вырезать и использовать для метода интервального повторения Рабочие листы – упражнения разного уровня сложности для практики использования неправильных глаголов

– упражнения разного уровня сложности для практики использования неправильных глаголов Справочная таблица по группам глаголов – визуально организованный материал, показывающий модели изменения глаголов

– визуально организованный материал, показывающий модели изменения глаголов Настенная таблица – красочный постер формата А3 с основными неправильными глаголами, который можно повесить на видном месте

– красочный постер формата А3 с основными неправильными глаголами, который можно повесить на видном месте Мобильное приложение – ссылка на специализированное приложение для изучения неправильных глаголов с системой интервального повторения

Выбирайте формат, который наиболее удобен именно для вас. Некоторые предпочитают традиционные бумажные материалы, другие – цифровые версии. Важно, чтобы справочник был всегда под рукой, когда возникают сомнения относительно правильной формы глагола.

При работе с распечатанными материалами рекомендую следующие подходы:

Разместите таблицу неправильных глаголов на видном месте – на стене рядом с рабочим столом, на холодильнике или двери

Носите с собой карманную версию таблицы, чтобы повторять глаголы в свободные минуты

Регулярно выполняйте упражнения из рабочих листов – минимум 5-10 минут ежедневно

Отмечайте уже выученные глаголы цветным маркером, это создаст ощущение прогресса

Создайте собственную систему отметок для глаголов, которые даются особенно трудно

Помните, что ключ к запоминанию неправильных глаголов – регулярность и разнообразие методов. Комбинируйте различные подходы, и результат не заставит себя ждать!