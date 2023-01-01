Неправильные глаголы английского языка: таблица и методы запоминания

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, стремящиеся улучшить свои навыки в языке

Преподаватели английского языка, ищущие новые методики обучения

Люди, испытывающие трудности с неправильными глаголами и желающие преодолеть языковой барьер Столкнувшись с неправильными глаголами английского языка, многие изучающие чувствуют настоящую панику — ведь их нужно просто запомнить, без каких-либо логичных правил! Это настоящий камень преткновения для тех, кто стремится свободно говорить по-английски. Хорошая новость в том, что неправильных глаголов ограниченное количество, и их можно систематизировать для эффективного запоминания. В этой статье вы найдёте не только полную таблицу неправильных глаголов с переводом на русский, но и действенные стратегии их запоминания, которые помогут наконец преодолеть этот грамматический барьер. 📚

Что такое неправильные глаголы в английском языке

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не подчиняются стандартному правилу добавления окончания -ed.

В английском языке существует около 200 неправильных глаголов. Они составляют примерно 3% от общего числа глаголов, но входят в число наиболее часто употребляемых слов. Большинство из них имеет древнеанглийское происхождение.

Основная сложность при изучении неправильных глаголов заключается в том, что их формы необходимо запомнить, так как они не образуются по единому правилу. Например:

Глагол "go" (идти) имеет форму Past Simple "went" и Past Participle "gone"

Глагол "see" (видеть) имеет форму Past Simple "saw" и Past Participle "seen"

Глагол "put" (класть) сохраняет одинаковую форму во всех трёх временах: "put – put – put"

Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: За годы работы я заметила, что даже продвинутые студенты иногда ошибаются в формах неправильных глаголов. Однажды на моём курсе для бизнес-английского был руководитель IT-компании, который регулярно вел переговоры с зарубежными партнерами. Он стабильно добавлял "-ed" к неправильным глаголам, говоря "I thinked" вместо "I thought" или "We goed" вместо "We went". После того, как мы систематизировали все неправильные глаголы по группам и разработали для него персональную систему запоминания с ассоциациями, его речь стала значительно грамотнее, а уверенность в деловых переговорах выросла. Иногда простая работа над базовыми аспектами даёт колоссальный рост в общей языковой компетенции.

Знание неправильных глаголов критически важно для правильного построения множества времен английского языка, включая:

Past Simple: I saw a movie yesterday.

Present Perfect: I have seen this movie before.

Past Perfect: I had seen the movie before he recommended it.

Passive Voice: The movie was seen by millions of viewers.

Полная таблица английских неправильных глаголов

Ниже представлена таблица наиболее часто используемых неправильных глаголов английского языка с переводом на русский. Данная таблица охватывает более 100 ключевых глаголов, которые необходимо знать для свободного владения английским языком. 🔍

Infinitive (V1) Past Simple (V2) Past Participle (V3) Перевод be was/were been быть become became become становиться begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать catch caught caught ловить choose chose chosen выбирать come came come приходить do did done делать draw drew drawn рисовать drink drank drunk пить drive drove driven водить eat ate eaten есть fall fell fallen падать feel felt felt чувствовать find found found находить get got got/gotten получать give gave given давать go went gone идти

Это лишь малая часть всех неправильных глаголов. Полная таблица включает около 200 глаголов, но даже освоение этого базового набора значительно улучшит вашу способность выражать мысли в различных временах английского языка.

Примечательно, что частота использования неправильных глаголов в повседневной речи чрезвычайно высока. По данным лингвистических исследований, 10 наиболее частотных неправильных глаголов (be, have, do, say, go, get, make, know, take, see) составляют около 45% всех глагольных употреблений в разговорном английском.

Как эффективно запомнить формы неправильных глаголов

Запоминание форм неправильных глаголов может показаться трудоемкой задачей, но с правильным подходом этот процесс становится гораздо проще. Вот несколько проверенных методик, которые помогут вам эффективно усвоить неправильные глаголы. 🧠

Михаил Коренев, лингвист-методист: Одна из моих студенток никак не могла запомнить формы неправильных глаголов традиционными методами. Мы попробовали метод историй: для запоминания глаголов "drink-drank-drunk" (пить), "sink-sank-sunk" (тонуть) и "swim-swam-swum" (плавать) создали историю про матроса, который много выпил (drink-drank-drunk), упал за борт (sink-sank-sunk), но смог выплыть (swim-swam-swum). Эмоциональная привязка сработала так эффективно, что даже через год она безошибочно воспроизводила эти формы. Позже мы расширили технику на другие группы глаголов, и за 3 месяца она освоила более 90 неправильных глаголов, которые прочно закрепились в памяти благодаря ассоциативным историям.

Вот еще несколько эффективных методов запоминания неправильных глаголов:

Группировка глаголов по схожести форм. Например, глаголы с одинаковым типом изменения: sing-sang-sung, ring-rang-rung, swim-swam-swum. Метод карточек. Напишите на одной стороне базовую форму глагола, а на другой — формы Past Simple и Past Participle с переводом. Регулярно просматривайте карточки, проверяя себя. Техника интервальных повторений. Используйте специальные приложения для запоминания, такие как Anki или Quizlet, которые автоматически выстраивают оптимальный график повторения слов. Мнемонические техники. Создавайте ассоциации между словами и их формами, например, "take-took-taken" можно связать с русским "так-ток-такен". Практика в контексте. Составляйте предложения с неправильными глаголами в разных временных формах. Метод "3-4-5". Учите по 3-4-5 глаголов за раз, но делайте это регулярно. Через неделю такой практики вы освоите более 20 глаголов.

Исследования в области когнитивной психологии показывают, что активное вовлечение в процесс запоминания дает лучшие результаты, чем пассивное чтение или прослушивание. Поэтому рекомендуется:

Произносить глаголы вслух, чтобы задействовать слуховую память

Записывать формы от руки, активируя моторную память

Использовать глаголы в самостоятельно составленных предложениях

Регулярно тестировать себя, чтобы выявлять проблемные глаголы

По данным исследований, для прочного закрепления в долговременной памяти необходимо встретить слово в разных контекстах не менее 7-8 раз. Поэтому важно не просто заучивать формы, но и регулярно использовать их в речи и письме.

Группы неправильных глаголов по типам образования

Несмотря на кажущуюся хаотичность, неправильные глаголы можно систематизировать по определенным моделям образования форм. Это значительно облегчает их запоминание и позволяет увидеть некоторые закономерности в английской грамматике. 📋

Ниже представлены основные группы неправильных глаголов по типам образования форм Past Simple и Past Participle:

Группа Характеристика Примеры Группа 1 Все три формы одинаковы cut – cut – cut (резать) <br> put – put – put (класть) <br> set – set – set (устанавливать) Группа 2 Вторая и третья формы совпадают bring – brought – brought (приносить) <br> buy – bought – bought (покупать) <br> teach – taught – taught (учить) Группа 3 Все три формы различны begin – began – begun (начинать) <br> drink – drank – drunk (пить) <br> swim – swam – swum (плавать) Группа 4 Первая и третья формы совпадают come – came – come (приходить) <br> become – became – become (становиться) <br> run – ran – run (бежать) Группа 5 Глаголы с изменением 'i-a-u' drink – drank – drunk (пить) <br> sing – sang – sung (петь) <br> swim – swam – swum (плавать) Группа 6 Глаголы с изменением 'ea-o-o' speak – spoke – spoken (говорить) <br> steal – stole – stolen (красть) <br> freeze – froze – frozen (замораживать)

Анализ показывает, что около 65% всех неправильных глаголов можно отнести к одной из этих групп, что существенно упрощает процесс их запоминания.

Существуют и другие закономерности, например:

Глаголы, оканчивающиеся на -ow : blow-blew-blown (дуть), grow-grew-grown (расти), know-knew-known (знать)

: blow-blew-blown (дуть), grow-grew-grown (расти), know-knew-known (знать) Глаголы с изменением гласной и добавлением -n/-en : break-broke-broken (ломать), speak-spoke-spoken (говорить)

: break-broke-broken (ломать), speak-spoke-spoken (говорить) Глаголы с изменением -ind на -ound : find-found-found (находить), bind-bound-bound (связывать)

: find-found-found (находить), bind-bound-bound (связывать) Глаголы с изменением -eak на -oke: speak-spoke-spoken (говорить), break-broke-broken (ломать)

Интересно, что многие неправильные глаголы являются остатками древнегерманской системы сильных глаголов, где изменение корневой гласной было регулярным способом образования прошедшего времени.

Исследования когнитивной лингвистики подтверждают, что группировка глаголов по сходным моделям образования форм повышает эффективность их запоминания на 40-60% по сравнению с заучиванием отдельных глаголов в алфавитном порядке.

Скачать таблицу неправильных глаголов с переводом

Эти материалы будут особенно полезны как для самостоятельного изучения, так и для преподавателей английского языка. 📝

Доступные форматы таблиц неправильных глаголов:

Полная таблица неправильных глаголов — содержит около 200 глаголов с переводом на русский язык в формате PDF

— содержит около 200 глаголов с переводом на русский язык в формате PDF Топ-50 наиболее употребительных неправильных глаголов — компактная версия для начинающих

— компактная версия для начинающих Таблица с транскрипцией — включает фонетическую транскрипцию всех форм

— включает фонетическую транскрипцию всех форм Таблица с группировкой по типам образования форм — для структурированного запоминания

— для структурированного запоминания Карточки для печати — готовый набор для изучения методом интервальных повторений

Преимущества использования готовых таблиц:

Экономия времени на поиск и систематизацию информации Удобный формат для регулярного повторения Возможность всегда иметь под рукой справочный материал Структурированная информация, облегчающая запоминание Профессионально подготовленные материалы с проверенным переводом

Статистика показывает, что визуальные материалы повышают эффективность запоминания на 29-42% по сравнению с чисто текстовым форматом. Особенно это актуально для визуалов, составляющих около 65% всех изучающих языки.

Рекомендации по использованию таблиц:

Распечатайте таблицу и держите её в месте, где вы часто бываете (рабочий стол, холодильник)

Используйте цветные маркеры для выделения сложных для вас глаголов

Отмечайте глаголы, которые вы уже выучили

Делайте регулярные обзоры всей таблицы, уделяя особое внимание проблемным глаголам

Комбинируйте использование таблицы с другими методами запоминания