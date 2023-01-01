Полное руководство по английским местоимениям: типы и правила#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и изучающие английский язык, особенно на продвинутом уровне
- Учителя и методисты, работающие с учащимися
Профессионалы, использующие английский язык в своей работе (например, IT-специалисты, переводчики)
Освоение английских местоимений часто превращается в головоломку даже для продвинутых студентов. Эти маленькие, но мощные части речи способны полностью изменить смысл предложения при неправильном употреблении! 🧩 Путаница между "who" и "whom", неуверенность в выборе между "its" и "it's" или затруднения с неопределенными местоимениями — знакомые проблемы? Данный справочник разложит все по полочкам, предоставив структурированные таблицы и наглядные примеры каждого типа местоимений, чтобы вы больше никогда не сомневались в их правильном использовании.
Местоимения в английском языке: основная классификация
Местоимения — это слова, которые заменяют существительные или именные словосочетания, помогая избежать ненужных повторений и делая речь более связной. В английском языке выделяют восемь основных типов местоимений, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию. 📊
- Личные местоимения — указывают на конкретных лиц или объекты (I, you, he, she, it, we, they)
- Притяжательные местоимения — выражают принадлежность (my, your, his, her, its, our, their)
- Указательные местоимения — используются для указания на конкретные предметы (this, that, these, those)
- Возвратные местоимения — указывают, что действие направлено на самого субъекта (myself, yourself, himself...)
- Взаимные местоимения — указывают на взаимоотношения между участниками (each other, one another)
- Вопросительные местоимения — используются для формирования вопросов (what, who, which, whose)
- Относительные местоимения — соединяют придаточные предложения с главными (who, whom, whose, which, that)
- Неопределенные местоимения — обозначают неопределенные предметы или лица (some, any, much, many, few)
Анна Петрова, методист по английскому языку
На своих занятиях я постоянно сталкиваюсь с одним и тем же явлением: студенты, даже владеющие обширным словарным запасом, допускают множество ошибок именно в использовании местоимений. Особенно показателен случай с Михаилом, IT-специалистом, который прекрасно знал техническую терминологию, но постоянно путал "he" и "him" в речи. Мы создали для него персонализированную таблицу личных местоимений с конкретными примерами из его профессиональной сферы. Через месяц тренировок его речь стала значительно грамотнее, а коллеги из международного отдела перестали переспрашивать, о ком именно он говорит в своих отчетах. Качественная систематизация действительно творит чудеса!
Личные и притяжательные местоимения: справочные таблицы
Личные местоимения в английском языке изменяются в зависимости от своей функции в предложении (подлежащее или дополнение), а также числа (единственное или множественное). Притяжательные местоимения выражают принадлежность и имеют две формы: присоединяемую и независимую. 🔍
|Лицо
|Личные (подлежащее)
|Личные (дополнение)
|Притяжательные (присоединяемые)
|Притяжательные (независимые)
|1-е ед. ч.
|I
|me
|my
|mine
|2-е ед. ч.
|you
|you
|your
|yours
|3-е ед. ч. (муж.)
|he
|him
|his
|his
|3-е ед. ч. (жен.)
|she
|her
|her
|hers
|3-е ед. ч. (нейтр.)
|it
|it
|its
|its
|1-е мн. ч.
|we
|us
|our
|ours
|2-е мн. ч.
|you
|you
|your
|yours
|3-е мн. ч.
|they
|them
|their
|theirs
Различия между формами особенно важны в практическом использовании:
- Личные местоимения-подлежащие: "I study English" (Я изучаю английский)
- Личные местоимения-дополнения: "He called me" (Он позвонил мне)
- Притяжательные присоединяемые: "This is my book" (Это моя книга)
- Притяжательные независимые: "This book is mine" (Эта книга — моя)
Часто встречающиеся ошибки при использовании притяжательных местоимений:
- Путаница между it's (сокращение от it is) и its (притяжательное местоимение): "The dog wagged its tail" (правильно) vs "The dog wagged it's tail" (неправильно)
- Использование your's вместо yours: "The decision is yours" (правильно) vs "The decision is your's" (неправильно)
- Забывание апострофа в yours': "The idea was yours" (притяжательное местоимение, без апострофа) vs "The store is my parents'" (притяжательный падеж существительного, с апострофом)
Указательные и возвратные местоимения: особенности
Указательные и возвратные местоимения имеют специфические функции, которые часто вызывают затруднения у изучающих английский язык. Но при правильном подходе они становятся мощными инструментами для точного выражения мысли. 🎯
Указательные местоимения помогают выделить конкретные объекты, указывая на их расположение в пространстве или времени:
- This (этот) – указывает на ближайший предмет или ситуацию в настоящем: "This book is interesting."
- That (тот) – указывает на удаленный предмет или прошлую ситуацию: "That movie we saw last week was amazing."
- These (эти) – множественное число от this: "These apples are fresh."
- Those (те) – множественное число от that: "Those buildings were constructed in the 19th century."
Основные правила использования указательных местоимений:
- This/These используются для объектов, близких к говорящему физически или по времени
- That/Those используются для удаленных объектов или прошедших событий
- This/These часто указывают на то, что будет упомянуто далее, а that/those – на то, что уже упоминалось
- This может использоваться при представлении людей: "John, this is Mary."
Возвратные местоимения подчеркивают, что действие направлено на самого исполнителя этого действия:
- Единственное число: myself, yourself, himself, herself, itself
- Множественное число: ourselves, yourselves, themselves
Возвратные местоимения используются в трех основных случаях:
- Для обозначения действия, направленного на себя: "She cut herself while cooking."
- Для усиления подлежащего или дополнения: "I myself don't believe it." или "Give it to the director himself."
- В некоторых устойчивых выражениях: "Help yourself to some cake." или "Make yourself at home."
Важно не путать возвратные местоимения с личными в объектном падеже. Сравните:
- "I saw myself in the mirror." (возвратное – я увидел себя)
- "She bought a gift for me." (личное – она купила подарок для меня)
Игорь Соколов, переводчик-синхронист
Работая с международными делегациями, я часто наблюдаю, как русскоговорящие специалисты неправильно используют возвратные местоимения в английском языке. Однажды во время важных переговоров наш технический директор, пытаясь подчеркнуть свою непосредственную вовлеченность в проект, постоянно говорил "I did by myself" вместо правильного "I did it myself". Это создавало впечатление, будто он работал в полном одиночестве, хотя он хотел сказать, что лично контролировал процесс. После этого случая я создал для нашей компании краткую памятку по возвратным местоимениям с контрастными примерами. Теперь перед каждой международной встречей мы просматриваем эти материалы, что значительно улучшило качество коммуникации и избавило от недоразумений.
Вопросительные и относительные местоимения в таблицах
Вопросительные местоимения используются для формирования вопросов, а относительные – для соединения частей сложного предложения. Эти группы частично совпадают по форме, но выполняют разные функции в предложении. 🔄
|Местоимение
|Функция в качестве вопросительного
|Пример вопроса
|Функция в качестве относительного
|Пример предложения с придаточным
|who
|спрашивает о людях (подлежащее)
|Who called you?
|относится к людям (подлежащее)
|The man who lives next door is a doctor.
|whom
|спрашивает о людях (дополнение)
|Whom did you invite?
|относится к людям (дополнение)
|The woman whom we met yesterday is my teacher.
|whose
|спрашивает о принадлежности
|Whose book is this?
|выражает принадлежность
|The boy whose bike was stolen is very upset.
|which
|выбор из ограниченного числа
|Which color do you prefer?
|относится к предметам/животным
|The book which I bought yesterday is interesting.
|what
|спрашивает о вещах/идеях
|What happened?
|относится к вещам/идеям
|I don't know what he wants.
|that
|—
|—
|универсальное (люди/вещи)
|The movie that we saw was excellent.
Особое внимание стоит уделить правилам использования относительных местоимений:
- Who используется для людей в качестве подлежащего: "The woman who called you is my sister."
- Whom используется для людей в качестве дополнения (формальный стиль): "The candidate whom they chose has impressive credentials."
- Which используется для животных и предметов: "The car which was parked outside has been towed."
- That может использоваться как для людей, так и для предметов: "The book that I read was fascinating."
- Whose выражает принадлежность для людей и предметов: "The company whose products we use has gone bankrupt."
Ключевые отличия в употреблении who и whom:
- Who используется как подлежащее (кто совершает действие): "Who wrote this letter?"
- Whom используется как дополнение (на кого направлено действие): "Whom did you invite to the party?"
- Простой способ проверки: попробуйте заменить местоимение на he/she или him/her. Если подходит he/she — используйте who, если him/her — используйте whom.
В современном разговорном английском whom часто заменяется на who, особенно в неформальной речи. Однако в формальной письменной речи различие между who и whom сохраняется. 📝
Неопределенные местоимения: правила и исключения
Неопределенные местоимения обозначают неконкретные, неопределенные лица, предметы или количества. Эта группа местоимений отличается разнообразием и имеет ряд нюансов в употреблении. 🧮
Основные категории неопределенных местоимений:
- Обозначающие количество: much, many, little, few, several, all, both, some, any
- Обозначающие неопределенные лица/предметы: somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing
- Обозначающие выбор: either, neither, each, every, other, another
Ключевые правила использования основных пар неопределенных местоимений:
- Some/Any: Some обычно используется в утвердительных предложениях, any — в отрицательных и вопросительных.
I have some money. / I don't have any money. / Do you have any questions?
Исключение: Some используется в вопросах-предложениях: "Would you like some tea?"
- Much/Many: Much используется с неисчисляемыми существительными, many — с исчисляемыми.
I don't have much time. / There aren't many people here.
Исключение: В разговорной речи часто используется "a lot of" для обоих случаев.
- Little/Few: Little используется с неисчисляемыми существительными и имеет негативный оттенок (мало, недостаточно). Few — с исчисляемыми.
I have little patience. (недостаточно терпения) / Few students passed the exam. (мало студентов)
Модификация: A little/a few имеют положительный оттенок (немного, но достаточно): "I have a little money."
- Either/Neither: Either означает "любой из двух", neither — "ни один из двух".
You can choose either option. / Neither answer is correct.
Грамматическая особенность: Оба согласуются с глаголом в единственном числе.
Составные неопределенные местоимения (somebody, anything, nowhere и т.д.) имеют особые правила согласования:
- Всегда требуют глагол в единственном числе: "Nobody knows the answer." (не "know")
- Когда используются как антецедент, требуют местоимений they/their/them для гендерно-нейтрального обозначения: "Everyone should bring their own lunch."
- В отрицательных предложениях используются формы с "any-" или "no-": "I didn't see anybody" или "I saw nobody" (оба варианта правильны)
Распространенные ошибки при использовании неопределенных местоимений:
- Двойное отрицание: "I don't have <s>nothing</s>" (неправильно) → "I don't have anything" или "I have nothing" (правильно)
- Неправильное согласование: "Everyone <s>are</s> ready" (неправильно) → "Everyone is ready" (правильно)
- Смешение much/many: "How <s>much</s> people came?" (неправильно) → "How many people came?" (правильно)
- Путаница между few и a few: "I have few friends" (у меня мало друзей, негативный оттенок) vs "I have a few friends" (у меня есть несколько друзей, позитивный оттенок)
Мастерство в использовании местоимений — важный показатель языковой компетенции. Таблицы и примеры из этого справочника помогут вам избежать распространенных ошибок и сделать вашу речь более точной и естественной. Систематический подход к изучению местоимений позволяет преодолеть путаницу и неуверенность. Практикуйте каждый тип местоимений в контексте, обращая внимание на их функцию в предложении, и ваша английская речь станет значительно грамотнее. Превратите эти маленькие, но мощные слова из источника затруднений в надежный инструмент коммуникации!