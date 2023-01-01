Полное руководство по английским местоимениям: типы и правила

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, особенно на продвинутом уровне

Учителя и методисты, работающие с учащимися

Профессионалы, использующие английский язык в своей работе (например, IT-специалисты, переводчики) Освоение английских местоимений часто превращается в головоломку даже для продвинутых студентов. Эти маленькие, но мощные части речи способны полностью изменить смысл предложения при неправильном употреблении! 🧩 Путаница между "who" и "whom", неуверенность в выборе между "its" и "it's" или затруднения с неопределенными местоимениями — знакомые проблемы? Данный справочник разложит все по полочкам, предоставив структурированные таблицы и наглядные примеры каждого типа местоимений, чтобы вы больше никогда не сомневались в их правильном использовании.

Местоимения в английском языке: основная классификация

Местоимения — это слова, которые заменяют существительные или именные словосочетания, помогая избежать ненужных повторений и делая речь более связной. В английском языке выделяют восемь основных типов местоимений, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию. 📊

Личные местоимения — указывают на конкретных лиц или объекты (I, you, he, she, it, we, they)

— указывают на конкретных лиц или объекты (I, you, he, she, it, we, they) Притяжательные местоимения — выражают принадлежность (my, your, his, her, its, our, their)

— выражают принадлежность (my, your, his, her, its, our, their) Указательные местоимения — используются для указания на конкретные предметы (this, that, these, those)

— используются для указания на конкретные предметы (this, that, these, those) Возвратные местоимения — указывают, что действие направлено на самого субъекта (myself, yourself, himself...)

— указывают, что действие направлено на самого субъекта (myself, yourself, himself...) Взаимные местоимения — указывают на взаимоотношения между участниками (each other, one another)

— указывают на взаимоотношения между участниками (each other, one another) Вопросительные местоимения — используются для формирования вопросов (what, who, which, whose)

— используются для формирования вопросов (what, who, which, whose) Относительные местоимения — соединяют придаточные предложения с главными (who, whom, whose, which, that)

— соединяют придаточные предложения с главными (who, whom, whose, which, that) Неопределенные местоимения — обозначают неопределенные предметы или лица (some, any, much, many, few)

Анна Петрова, методист по английскому языку На своих занятиях я постоянно сталкиваюсь с одним и тем же явлением: студенты, даже владеющие обширным словарным запасом, допускают множество ошибок именно в использовании местоимений. Особенно показателен случай с Михаилом, IT-специалистом, который прекрасно знал техническую терминологию, но постоянно путал "he" и "him" в речи. Мы создали для него персонализированную таблицу личных местоимений с конкретными примерами из его профессиональной сферы. Через месяц тренировок его речь стала значительно грамотнее, а коллеги из международного отдела перестали переспрашивать, о ком именно он говорит в своих отчетах. Качественная систематизация действительно творит чудеса!

Личные и притяжательные местоимения: справочные таблицы

Личные местоимения в английском языке изменяются в зависимости от своей функции в предложении (подлежащее или дополнение), а также числа (единственное или множественное). Притяжательные местоимения выражают принадлежность и имеют две формы: присоединяемую и независимую. 🔍

Лицо Личные (подлежащее) Личные (дополнение) Притяжательные (присоединяемые) Притяжательные (независимые) 1-е ед. ч. I me my mine 2-е ед. ч. you you your yours 3-е ед. ч. (муж.) he him his his 3-е ед. ч. (жен.) she her her hers 3-е ед. ч. (нейтр.) it it its its 1-е мн. ч. we us our ours 2-е мн. ч. you you your yours 3-е мн. ч. they them their theirs

Различия между формами особенно важны в практическом использовании:

Личные местоимения-подлежащие: "I study English" (Я изучаю английский)

"I study English" (Я изучаю английский) Личные местоимения-дополнения: "He called me" (Он позвонил мне)

"He called me" (Он позвонил мне) Притяжательные присоединяемые: "This is my book" (Это моя книга)

"This is my book" (Это моя книга) Притяжательные независимые: "This book is mine" (Эта книга — моя)

Часто встречающиеся ошибки при использовании притяжательных местоимений:

Путаница между it's (сокращение от it is) и its (притяжательное местоимение): "The dog wagged its tail" (правильно) vs "The dog wagged it's tail" (неправильно) Использование your's вместо yours: "The decision is yours" (правильно) vs "The decision is your's" (неправильно) Забывание апострофа в yours': "The idea was yours" (притяжательное местоимение, без апострофа) vs "The store is my parents'" (притяжательный падеж существительного, с апострофом)

Указательные и возвратные местоимения: особенности

Указательные и возвратные местоимения имеют специфические функции, которые часто вызывают затруднения у изучающих английский язык. Но при правильном подходе они становятся мощными инструментами для точного выражения мысли. 🎯

Указательные местоимения помогают выделить конкретные объекты, указывая на их расположение в пространстве или времени:

This (этот) – указывает на ближайший предмет или ситуацию в настоящем: "This book is interesting."

(этот) – указывает на ближайший предмет или ситуацию в настоящем: "This book is interesting." That (тот) – указывает на удаленный предмет или прошлую ситуацию: "That movie we saw last week was amazing."

(тот) – указывает на удаленный предмет или прошлую ситуацию: "That movie we saw last week was amazing." These (эти) – множественное число от this: "These apples are fresh."

(эти) – множественное число от this: "These apples are fresh." Those (те) – множественное число от that: "Those buildings were constructed in the 19th century."

Основные правила использования указательных местоимений:

This/These используются для объектов, близких к говорящему физически или по времени That/Those используются для удаленных объектов или прошедших событий This/These часто указывают на то, что будет упомянуто далее, а that/those – на то, что уже упоминалось This может использоваться при представлении людей: "John, this is Mary."

Возвратные местоимения подчеркивают, что действие направлено на самого исполнителя этого действия:

Единственное число: myself, yourself, himself, herself, itself

Множественное число: ourselves, yourselves, themselves

Возвратные местоимения используются в трех основных случаях:

Для обозначения действия, направленного на себя: "She cut herself while cooking." Для усиления подлежащего или дополнения: "I myself don't believe it." или "Give it to the director himself." В некоторых устойчивых выражениях: "Help yourself to some cake." или "Make yourself at home."

Важно не путать возвратные местоимения с личными в объектном падеже. Сравните:

"I saw myself in the mirror." (возвратное – я увидел себя)

"She bought a gift for me." (личное – она купила подарок для меня)

Игорь Соколов, переводчик-синхронист Работая с международными делегациями, я часто наблюдаю, как русскоговорящие специалисты неправильно используют возвратные местоимения в английском языке. Однажды во время важных переговоров наш технический директор, пытаясь подчеркнуть свою непосредственную вовлеченность в проект, постоянно говорил "I did by myself" вместо правильного "I did it myself". Это создавало впечатление, будто он работал в полном одиночестве, хотя он хотел сказать, что лично контролировал процесс. После этого случая я создал для нашей компании краткую памятку по возвратным местоимениям с контрастными примерами. Теперь перед каждой международной встречей мы просматриваем эти материалы, что значительно улучшило качество коммуникации и избавило от недоразумений.

Вопросительные и относительные местоимения в таблицах

Вопросительные местоимения используются для формирования вопросов, а относительные – для соединения частей сложного предложения. Эти группы частично совпадают по форме, но выполняют разные функции в предложении. 🔄

Местоимение Функция в качестве вопросительного Пример вопроса Функция в качестве относительного Пример предложения с придаточным who спрашивает о людях (подлежащее) Who called you? относится к людям (подлежащее) The man who lives next door is a doctor. whom спрашивает о людях (дополнение) Whom did you invite? относится к людям (дополнение) The woman whom we met yesterday is my teacher. whose спрашивает о принадлежности Whose book is this? выражает принадлежность The boy whose bike was stolen is very upset. which выбор из ограниченного числа Which color do you prefer? относится к предметам/животным The book which I bought yesterday is interesting. what спрашивает о вещах/идеях What happened? относится к вещам/идеям I don't know what he wants. that — — универсальное (люди/вещи) The movie that we saw was excellent.

Особое внимание стоит уделить правилам использования относительных местоимений:

Who используется для людей в качестве подлежащего: "The woman who called you is my sister."

используется для людей в качестве подлежащего: "The woman who called you is my sister." Whom используется для людей в качестве дополнения (формальный стиль): "The candidate whom they chose has impressive credentials."

используется для людей в качестве дополнения (формальный стиль): "The candidate whom they chose has impressive credentials." Which используется для животных и предметов: "The car which was parked outside has been towed."

используется для животных и предметов: "The car which was parked outside has been towed." That может использоваться как для людей, так и для предметов: "The book that I read was fascinating."

может использоваться как для людей, так и для предметов: "The book that I read was fascinating." Whose выражает принадлежность для людей и предметов: "The company whose products we use has gone bankrupt."

Ключевые отличия в употреблении who и whom:

Who используется как подлежащее (кто совершает действие): "Who wrote this letter?" Whom используется как дополнение (на кого направлено действие): "Whom did you invite to the party?" Простой способ проверки: попробуйте заменить местоимение на he/she или him/her. Если подходит he/she — используйте who, если him/her — используйте whom.

В современном разговорном английском whom часто заменяется на who, особенно в неформальной речи. Однако в формальной письменной речи различие между who и whom сохраняется. 📝

Неопределенные местоимения: правила и исключения

Неопределенные местоимения обозначают неконкретные, неопределенные лица, предметы или количества. Эта группа местоимений отличается разнообразием и имеет ряд нюансов в употреблении. 🧮

Основные категории неопределенных местоимений:

Обозначающие количество: much, many, little, few, several, all, both, some, any Обозначающие неопределенные лица/предметы: somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing Обозначающие выбор: either, neither, each, every, other, another

Ключевые правила использования основных пар неопределенных местоимений:

Some/Any: Some обычно используется в утвердительных предложениях, any — в отрицательных и вопросительных.

I have some money. / I don't have any money. / Do you have any questions?

Исключение: Some используется в вопросах-предложениях: "Would you like some tea?"

Much/Many: Much используется с неисчисляемыми существительными, many — с исчисляемыми.

I don't have much time. / There aren't many people here.

Исключение: В разговорной речи часто используется "a lot of" для обоих случаев.

Little/Few: Little используется с неисчисляемыми существительными и имеет негативный оттенок (мало, недостаточно). Few — с исчисляемыми.

I have little patience. (недостаточно терпения) / Few students passed the exam. (мало студентов)

Модификация: A little/a few имеют положительный оттенок (немного, но достаточно): "I have a little money."

Either/Neither: Either означает "любой из двух", neither — "ни один из двух".

You can choose either option. / Neither answer is correct.

Грамматическая особенность: Оба согласуются с глаголом в единственном числе.

Составные неопределенные местоимения (somebody, anything, nowhere и т.д.) имеют особые правила согласования:

Всегда требуют глагол в единственном числе: "Nobody knows the answer." (не "know") Когда используются как антецедент, требуют местоимений they/their/them для гендерно-нейтрального обозначения: "Everyone should bring their own lunch." В отрицательных предложениях используются формы с "any-" или "no-": "I didn't see anybody" или "I saw nobody" (оба варианта правильны)

Распространенные ошибки при использовании неопределенных местоимений:

Двойное отрицание: "I don't have <s>nothing</s>" (неправильно) → "I don't have anything" или "I have nothing" (правильно)

Неправильное согласование: "Everyone <s>are</s> ready" (неправильно) → "Everyone is ready" (правильно)

Смешение much/many: "How <s>much</s> people came?" (неправильно) → "How many people came?" (правильно)

Путаница между few и a few: "I have few friends" (у меня мало друзей, негативный оттенок) vs "I have a few friends" (у меня есть несколько друзей, позитивный оттенок)