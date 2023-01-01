Стратегия голубого океана: как найти путь вне конкуренции
Представьте: вместо сражения с конкурентами за каждую крупицу рыночной доли, вы создаете собственное игровое поле, где правила диктуете вы. Именно так действуют компании-визионеры, применяющие стратегию голубого океана — один из самых революционных подходов в современном бизнес-мышлении. За 20 лет с момента публикации книги авторов В. Чан Кима и Рене Моборн, десятки компаний трансформировали целые индустрии, найдя путь от кровавой конкуренции к открытым возможностям. Эта концепция не просто теория — это работающий инструмент создания прорывных бизнес-моделей, который превращает аутсайдеров в лидеров рынка и позволяет получать сверхприбыли там, где другие даже не догадываются искать. 🚀
Что такое стратегия голубого океана: основная идея
Стратегия голубого океана — это бизнес-подход, направленный на поиск и создание новых рыночных пространств, где конкуренция становится несущественной. Эта концепция, разработанная профессорами INSEAD В. Чан Кимом и Рене Моборн, предлагает альтернативу традиционной конкурентной борьбе.
Суть стратегии заключается в отказе от привычной конкуренции на существующих переполненных рынках (красных океанах) и создании принципиально новых областей, где правила игры еще не установлены, а конкуренты отсутствуют (голубые океаны).
Метафора "океанов" выбрана авторами неслучайно:
- Красный океан — существующее рыночное пространство, окрашенное в красный цвет от конкурентной "крови", где границы индустрии четко определены и правила конкурентной игры известны всем игрокам.
- Голубой океан — неизведанное рыночное пространство, свободное от конкуренции, где спрос создается, а не отвоевывается.
Ключевым преимуществом голубых океанов является то, что они предлагают возможность одновременного снижения издержек и повышения ценности для потребителей — инновация ценности. Это фундаментально отличает данный подход от классических стратегий, где приходится выбирать между дифференциацией и лидерством по издержкам.
Антон Верещагин, директор по инновационному развитию
В 2017 году ко мне обратился владелец небольшой сети кофеен, страдающий от жесткой конкуренции. "У нас отличный кофе, но в радиусе километра еще 12 таких же заведений. Мы тонем в красном океане", — жаловался он.
Проанализировав ситуацию, мы выявили неочевидную возможность: в этом деловом районе работало множество программистов, которые часами сидели в кафе с ноутбуками. Вместо того чтобы конкурировать за "обычных" клиентов, мы полностью переформатировали три точки под "коворкинг-кофейни" с почасовой оплатой, высокоскоростным интернетом, розетками у каждого места и звукоизолированными кабинами для созвонов.
Через 8 месяцев средний чек вырос на 78%, появились корпоративные клиенты, а главное — исчезла прямая конкуренция. Мой клиент создал свой маленький голубой океан в перенасыщенной индустрии кофеен.
Важно понимать, что создание голубого океана — не просто выход на новый рынок или технологическая инновация. Это системный подход к пересмотру границ рынка и созданию нового ценностного предложения, которое делает конкуренцию неуместной. 💡
|Сферы применения стратегии
|Примеры компаний
|Инновация ценности
|Развлечения
|Cirque du Soleil
|Цирк без животных + театральное искусство
|Автомобилестроение
|Tesla
|Электромобили премиум-класса + цифровая экосистема
|Ритейл
|IKEA
|Самосборная мебель + шоурум-склад
|Технологии
|Apple (iPod+iTunes)
|Интеграция устройства и музыкального сервиса
Четыре ключевых принципа создания голубого океана
Стратегия голубого океана основывается на четырех основополагающих принципах, которые направляют компании от конкурентного мышления к созданию новых рыночных пространств. Эти принципы формируют структурированный подход к разработке и реализации инновационной стратегии.
1. Реконструкция границ рынка
Первый принцип требует преодоления существующих рыночных границ для выявления возможностей создания голубого океана. В. Чан Ким и Рене Моборн предлагают шесть путей реконструкции рыночных границ:
- Анализ альтернативных отраслей — рассмотрение не только прямых конкурентов, но и компаний, предлагающих альтернативные продукты или услуги
- Анализ стратегических групп — изучение компаний с различными стратегиями внутри одной отрасли
- Анализ цепочки покупателей — выход за рамки непосредственных потребителей и рассмотрение всех участников процесса принятия решения
- Анализ дополнительных продуктов и услуг — поиск ценности за пределами основного предложения
- Пересмотр функционально-эмоциональной ориентации отрасли — изменение баланса между рациональными и эмоциональными аспектами предложения
- Анализ тенденций во времени — выявление ключевых трендов, которые могут изменить ценность для потребителя
2. Фокус на общей картине, а не на цифрах
Второй принцип призывает преодолеть операционную близорукость, характерную для большинства стратегических планирований. Вместо погружения в цифры и детали текущего рынка, компаниям рекомендуется:
- Использовать методологию "Стратегической канвы" для визуализации текущей конкурентной ситуации и поиска возможностей для инноваций
- Привлекать к процессу стратегического планирования сотрудников разных уровней и подразделений
- Проводить полевые исследования потребительского опыта, а не полагаться только на аналитические отчеты
3. Выход за пределы существующего спроса
Третий принцип фокусируется на максимальном расширении голубого океана путем обращения к нынешним непотребителям. Авторы выделяют три уровня непотребителей:
- Непотребители "первого уровня" — находятся на границе рынка, используют минимум предложений отрасли, готовы сменить поставщика при первой возможности
- Непотребители "второго уровня" — сознательно отказываются от предложений отрасли, считая их неприемлемыми или дорогими
- Непотребители "третьего уровня" — никогда не рассматривали предложения рынка как релевантные для себя
4. Правильная стратегическая последовательность
Четвертый принцип определяет последовательность разработки и проверки бизнес-модели голубого океана для минимизации рисков:
- Полезность — предложение должно обладать исключительной полезностью для потребителя
- Цена — должна быть доступной и привлекательной для массового рынка
- Издержки — бизнес-модель должна обеспечивать целевую структуру издержек для получения прибыли
- Внедрение — преодоление организационных препятствий для успешной реализации стратегии
Эти четыре принципа образуют системный подход, который позволяет компаниям методично разрабатывать и реализовывать стратегию голубого океана, значительно снижая риски, связанные с созданием нового рыночного пространства. 🧠
Красный vs голубой океан: фундаментальные отличия
Противопоставление стратегий красного и голубого океанов — ключевой элемент концепции В. Чан Кима и Рене Моборн. Понимание принципиальных различий между этими подходами позволяет переосмыслить стратегическое направление компании.
|Параметр
|Стратегия красного океана
|Стратегия голубого океана
|Рыночное пространство
|Конкурентная борьба в существующем пространстве
|Создание нового, свободного от конкуренции пространства
|Конкуренция
|Победа над конкурентами
|Выход за рамки конкуренции
|Спрос
|Эксплуатация существующего спроса
|Создание и завоевание нового спроса
|Выбор ценности/затраты
|Компромисс между ценностью и затратами
|Интеграция низких затрат и высокой ценности (инновация ценности)
|Стратегическая ориентация
|Дифференциация ИЛИ низкие затраты
|Дифференциация И низкие затраты
|Результат
|Постепенное улучшение в рамках границ отрасли
|Прорывное создание ценности, формирование новой отрасли
В красных океанах компании сражаются за ограниченный спрос, снижая цены и увеличивая издержки на маркетинг и продвижение. Это приводит к "коммодитизации" товаров и услуг, когда уникальные предложения быстро копируются, а маржа неуклонно снижается.
Напротив, голубые океаны характеризуются отсутствием жесткой конкуренции и высоким потенциалом роста. Компании, создавшие голубой океан, как правило, получают преимущество первопроходца и могут долгое время оставаться недосягаемыми для конкурентов.
Ключевое различие лежит в основе стратегического мышления:
- Красный океан: "Как победить конкурентов?"
- Голубой океан: "Как сделать конкуренцию неактуальной?"
Переход от красного к голубому океану требует кардинального изменения мышления — от конкурентного к ценностному. Компании должны не просто улучшать существующие параметры конкуренции, но и создавать новые, ранее не предлагавшиеся в отрасли.
Инновация ценности в голубом океане достигается через стратегию "четырех действий":
- Упразднить — Какие факторы, которые отрасль принимает как должное, следует полностью исключить?
- Снизить — Какие факторы следует значительно снизить по сравнению со стандартами отрасли?
- Повысить — Какие факторы следует значительно повысить по сравнению со стандартами отрасли?
- Создать — Какие факторы, никогда не предлагавшиеся в отрасли, следует создать?
Важно понимать, что создание голубого океана — не единоразовое действие, а постоянный процесс. Со временем даже самые инновационные голубые океаны могут "краснеть" по мере появления подражателей. Поэтому компаниям необходимо регулярно переосмысливать свои ценностные предложения. ⚓
Как компании создают новые рыночные пространства
Создание голубых океанов не является результатом случая или неожиданного озарения — это структурированный процесс с определенными шагами и инструментами. Рассмотрим ключевые методологии, используемые компаниями для систематического открытия новых рыночных пространств.
1. Стратегическая канва
Стратегическая канва — аналитический инструмент, графически представляющий текущую конкурентную среду и выявляющий возможности для создания голубого океана. Она включает:
- Факторы конкуренции — параметры, по которым компании отрасли конкурируют и инвестируют
- Кривые ценности — графические профили компаний, показывающие их предложение по каждому фактору
Анализ стратегической канвы позволяет выявить стратегическую конвергенцию в отрасли (когда кривые ценности конкурентов схожи) и создать принципиально новую кривую ценности.
2. Модель четырех действий (ERRC)
Чтобы преодолеть компромисс между дифференциацией и низкими издержками, компании используют модель четырех действий:
- Eliminate (Упразднить) — исключение факторов, считающихся обязательными в отрасли
- Reduce (Снизить) — снижение некоторых параметров ниже отраслевого стандарта
- Raise (Повысить) — повышение определенных параметров выше отраслевого стандарта
- Create (Создать) — внедрение новых, ранее не существовавших в отрасли факторов
Результатом применения модели становится решетка "Упразднить-Снизить-Повысить-Создать", которая трансформирует традиционную кривую ценности отрасли.
Максим Северов, стратегический директор
В 2019 году я работал с производителем офисной мебели, который десятилетиями конкурировал в красном океане. Рентабельность падала, а дифференциация становилась все сложнее.
Применив модель четырех действий, мы совершили настоящий прорыв:
• Упразднили: сложные механизмы регулировки, избыточный ассортимент моделей • Снизили: вес конструкций, использование дорогих материалов в невидимых частях • Повысили: экологичность, возможность вторичной переработки, модульность • Создали: цифровой паспорт мебели с AR-визуализацией, программу обратного выкупа
Эта трансформация позволила создать новую категорию "умной экологичной мебели", сократив при этом производственные затраты на 32%. Компания вышла из ценовой войны и нашла новую аудиторию среди экологически ответственных корпоративных клиентов.
Что меня поразило больше всего — мы не изобрели ни одной новой технологии. Мы просто по-новому скомбинировали существующие элементы, создав уникальное ценностное предложение.
3. Три характеристики хорошей стратегии голубого океана
При создании новых рыночных пространств компаниям следует ориентироваться на три ключевые характеристики эффективной стратегии:
- Фокус — концентрация на определенных факторах, а не распыление ресурсов на все аспекты конкуренции
- Дивергенция — отличие от стандартных кривых ценности конкурентов
- Привлекательный слоган — четкое и убедительное сообщение о сути предложения
4. Преодоление организационных барьеров
Создание голубого океана часто сталкивается с четырьмя типами барьеров:
- Когнитивный барьер — необходимость убедить сотрудников в необходимости стратегических изменений
- Ресурсный барьер — ограниченность ресурсов для реализации новой стратегии
- Мотивационный барьер — преодоление сопротивления ключевых заинтересованных сторон
- Политический барьер — противодействие влиятельных групп внутри организации
Для преодоления этих барьеров авторы концепции предлагают процесс "справедливой стратегии", который включает вовлечение сотрудников всех уровней в разработку стратегии, объяснение ее необходимости и обеспечение прозрачности процесса. 🏗️
Истории успеха применения концепции голубого океана
Концепция голубого океана не является абстрактной теорией — множество компаний успешно применили эти принципы для трансформации отраслей и создания новых рыночных пространств. Рассмотрим наиболее показательные примеры, демонстрирующие силу этой стратегии.
Cirque du Soleil: Реинвенция циркового искусства
Классический пример стратегии голубого океана — трансформация традиционного цирка компанией Cirque du Soleil. В 1980-х годах цирковая индустрия находилась в упадке из-за растущей непопулярности выступлений с животными и конкуренции с другими формами развлечений.
Стратегия Cirque du Soleil базировалась на модели четырех действий:
- Упразднили: выступления с животными, звездных исполнителей, несколько арен одновременно
- Снизили: веселье и юмор, опасность трюков
- Повысили: уникальность площадки, художественную ценность
- Создали: тематическое представление, утонченную среду, несколько шоу
Результат: Cirque du Soleil создал новое рыночное пространство между традиционным цирком и театром, привлекая взрослую аудиторию, готовую платить премиальные цены за уникальный опыт.
Nintendo Wii: Революция в игровой индустрии
В середине 2000-х годов Nintendo столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Sony PlayStation и Microsoft Xbox. Вместо участия в гонке технических характеристик Nintendo применила стратегию голубого океана.
- Упразднили: сложные контроллеры, акцент на графические возможности
- Снизили: стоимость консоли, технологическую сложность
- Повысили: простоту использования, социальное взаимодействие во время игры
- Создали: интуитивное управление движениями, игры для неигрового рынка
Результат: Nintendo Wii стала самой быстропродаваемой консолью своего времени, привлекла новую аудиторию (пожилых людей, женщин, семьи) и создала новый сегмент рынка — казуальные игры с физической активностью.
Yellow Tail: Демократизация винного рынка
Австралийский бренд Yellow Tail произвел революцию на американском винном рынке, который традиционно делился на дешевые и премиальные вина.
- Упразднили: сложную терминологию, винный этикет, выдержку
- Снизили: сложность выбора, разнообразие ассортимента
- Повысили: простоту потребления, визуальную привлекательность
- Создали: веселое, доступное восприятие вина, яркую узнаваемую упаковку
Результат: За два года Yellow Tail стал самым продаваемым импортным вином в США, привлекая новую категорию потребителей, которые ранее предпочитали пиво и коктейли.
Ключевые факторы успеха в историях голубого океана
Анализируя успешные примеры создания голубых океанов, можно выделить общие факторы:
- Фокус на непотребителях — все успешные компании обращались к людям, ранее не пользовавшимся продуктами отрасли
- Радикальное упрощение — снижение сложности часто становилось ключом к расширению рынка
- Смещение эмоциональной/функциональной ориентации — переосмысление баланса между рациональными и эмоциональными аспектами продукта
- Интеграция с трендами — успешные стратегии голубого океана часто усиливались существующими социальными тенденциями
Важно отметить, что голубые океаны могут быть созданы в любой отрасли — от производства до услуг, от B2C до B2B. Ключевым является не область деятельности, а способность пересмотреть устоявшиеся правила игры и создать новую ценность для потребителей. 🌊
Стратегия голубого океана — не просто бизнес-модель, а философия, меняющая подход к конкуренции и инновациям. Вместо улучшения существующих продуктов она предлагает создавать новые рыночные категории. Вместо борьбы за доли рынка — формирование нового спроса. Компании, овладевшие этим искусством, не просто выживают в конкурентной среде — они процветают, создавая будущее своих отраслей. Принципы голубого океана требуют мужества для отказа от конвенций, мудрости для анализа скрытых возможностей и решительности для воплощения радикально новых идей. Но потенциальное вознаграждение — бизнес, который развивается не вопреки, а благодаря своей уникальности, стоит этих усилий.