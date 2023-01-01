Стратегия голубого океана: как найти путь вне конкуренции

Для кого эта статья:

Предприниматели и бизнесмены, ищущие новые стратегии развития

Руководители и стратеги, стремящиеся к инновациям в своих компаниях

Студенты и специалисты по менеджменту, изучающие современные подходы в бизнесе Представьте: вместо сражения с конкурентами за каждую крупицу рыночной доли, вы создаете собственное игровое поле, где правила диктуете вы. Именно так действуют компании-визионеры, применяющие стратегию голубого океана — один из самых революционных подходов в современном бизнес-мышлении. За 20 лет с момента публикации книги авторов В. Чан Кима и Рене Моборн, десятки компаний трансформировали целые индустрии, найдя путь от кровавой конкуренции к открытым возможностям. Эта концепция не просто теория — это работающий инструмент создания прорывных бизнес-моделей, который превращает аутсайдеров в лидеров рынка и позволяет получать сверхприбыли там, где другие даже не догадываются искать. 🚀

Что такое стратегия голубого океана: основная идея

Стратегия голубого океана — это бизнес-подход, направленный на поиск и создание новых рыночных пространств, где конкуренция становится несущественной. Эта концепция, разработанная профессорами INSEAD В. Чан Кимом и Рене Моборн, предлагает альтернативу традиционной конкурентной борьбе.

Суть стратегии заключается в отказе от привычной конкуренции на существующих переполненных рынках (красных океанах) и создании принципиально новых областей, где правила игры еще не установлены, а конкуренты отсутствуют (голубые океаны).

Метафора "океанов" выбрана авторами неслучайно:

Красный океан — существующее рыночное пространство, окрашенное в красный цвет от конкурентной "крови", где границы индустрии четко определены и правила конкурентной игры известны всем игрокам.

Голубой океан — неизведанное рыночное пространство, свободное от конкуренции, где спрос создается, а не отвоевывается.

Ключевым преимуществом голубых океанов является то, что они предлагают возможность одновременного снижения издержек и повышения ценности для потребителей — инновация ценности. Это фундаментально отличает данный подход от классических стратегий, где приходится выбирать между дифференциацией и лидерством по издержкам.

Антон Верещагин, директор по инновационному развитию

В 2017 году ко мне обратился владелец небольшой сети кофеен, страдающий от жесткой конкуренции. "У нас отличный кофе, но в радиусе километра еще 12 таких же заведений. Мы тонем в красном океане", — жаловался он. Проанализировав ситуацию, мы выявили неочевидную возможность: в этом деловом районе работало множество программистов, которые часами сидели в кафе с ноутбуками. Вместо того чтобы конкурировать за "обычных" клиентов, мы полностью переформатировали три точки под "коворкинг-кофейни" с почасовой оплатой, высокоскоростным интернетом, розетками у каждого места и звукоизолированными кабинами для созвонов. Через 8 месяцев средний чек вырос на 78%, появились корпоративные клиенты, а главное — исчезла прямая конкуренция. Мой клиент создал свой маленький голубой океан в перенасыщенной индустрии кофеен.

Важно понимать, что создание голубого океана — не просто выход на новый рынок или технологическая инновация. Это системный подход к пересмотру границ рынка и созданию нового ценностного предложения, которое делает конкуренцию неуместной. 💡

Сферы применения стратегии Примеры компаний Инновация ценности Развлечения Cirque du Soleil Цирк без животных + театральное искусство Автомобилестроение Tesla Электромобили премиум-класса + цифровая экосистема Ритейл IKEA Самосборная мебель + шоурум-склад Технологии Apple (iPod+iTunes) Интеграция устройства и музыкального сервиса

Четыре ключевых принципа создания голубого океана

Стратегия голубого океана основывается на четырех основополагающих принципах, которые направляют компании от конкурентного мышления к созданию новых рыночных пространств. Эти принципы формируют структурированный подход к разработке и реализации инновационной стратегии.

1. Реконструкция границ рынка

Первый принцип требует преодоления существующих рыночных границ для выявления возможностей создания голубого океана. В. Чан Ким и Рене Моборн предлагают шесть путей реконструкции рыночных границ:

Анализ альтернативных отраслей — рассмотрение не только прямых конкурентов, но и компаний, предлагающих альтернативные продукты или услуги

— рассмотрение не только прямых конкурентов, но и компаний, предлагающих альтернативные продукты или услуги Анализ стратегических групп — изучение компаний с различными стратегиями внутри одной отрасли

— изучение компаний с различными стратегиями внутри одной отрасли Анализ цепочки покупателей — выход за рамки непосредственных потребителей и рассмотрение всех участников процесса принятия решения

— выход за рамки непосредственных потребителей и рассмотрение всех участников процесса принятия решения Анализ дополнительных продуктов и услуг — поиск ценности за пределами основного предложения

— поиск ценности за пределами основного предложения Пересмотр функционально-эмоциональной ориентации отрасли — изменение баланса между рациональными и эмоциональными аспектами предложения

— изменение баланса между рациональными и эмоциональными аспектами предложения Анализ тенденций во времени — выявление ключевых трендов, которые могут изменить ценность для потребителя

2. Фокус на общей картине, а не на цифрах

Второй принцип призывает преодолеть операционную близорукость, характерную для большинства стратегических планирований. Вместо погружения в цифры и детали текущего рынка, компаниям рекомендуется:

Использовать методологию "Стратегической канвы" для визуализации текущей конкурентной ситуации и поиска возможностей для инноваций

Привлекать к процессу стратегического планирования сотрудников разных уровней и подразделений

Проводить полевые исследования потребительского опыта, а не полагаться только на аналитические отчеты

3. Выход за пределы существующего спроса

Третий принцип фокусируется на максимальном расширении голубого океана путем обращения к нынешним непотребителям. Авторы выделяют три уровня непотребителей:

Непотребители "первого уровня" — находятся на границе рынка, используют минимум предложений отрасли, готовы сменить поставщика при первой возможности

— находятся на границе рынка, используют минимум предложений отрасли, готовы сменить поставщика при первой возможности Непотребители "второго уровня" — сознательно отказываются от предложений отрасли, считая их неприемлемыми или дорогими

— сознательно отказываются от предложений отрасли, считая их неприемлемыми или дорогими Непотребители "третьего уровня" — никогда не рассматривали предложения рынка как релевантные для себя

4. Правильная стратегическая последовательность

Четвертый принцип определяет последовательность разработки и проверки бизнес-модели голубого океана для минимизации рисков:

Полезность — предложение должно обладать исключительной полезностью для потребителя Цена — должна быть доступной и привлекательной для массового рынка Издержки — бизнес-модель должна обеспечивать целевую структуру издержек для получения прибыли Внедрение — преодоление организационных препятствий для успешной реализации стратегии

Эти четыре принципа образуют системный подход, который позволяет компаниям методично разрабатывать и реализовывать стратегию голубого океана, значительно снижая риски, связанные с созданием нового рыночного пространства. 🧠

Красный vs голубой океан: фундаментальные отличия

Противопоставление стратегий красного и голубого океанов — ключевой элемент концепции В. Чан Кима и Рене Моборн. Понимание принципиальных различий между этими подходами позволяет переосмыслить стратегическое направление компании.

Параметр Стратегия красного океана Стратегия голубого океана Рыночное пространство Конкурентная борьба в существующем пространстве Создание нового, свободного от конкуренции пространства Конкуренция Победа над конкурентами Выход за рамки конкуренции Спрос Эксплуатация существующего спроса Создание и завоевание нового спроса Выбор ценности/затраты Компромисс между ценностью и затратами Интеграция низких затрат и высокой ценности (инновация ценности) Стратегическая ориентация Дифференциация ИЛИ низкие затраты Дифференциация И низкие затраты Результат Постепенное улучшение в рамках границ отрасли Прорывное создание ценности, формирование новой отрасли

В красных океанах компании сражаются за ограниченный спрос, снижая цены и увеличивая издержки на маркетинг и продвижение. Это приводит к "коммодитизации" товаров и услуг, когда уникальные предложения быстро копируются, а маржа неуклонно снижается.

Напротив, голубые океаны характеризуются отсутствием жесткой конкуренции и высоким потенциалом роста. Компании, создавшие голубой океан, как правило, получают преимущество первопроходца и могут долгое время оставаться недосягаемыми для конкурентов.

Ключевое различие лежит в основе стратегического мышления:

Красный океан : "Как победить конкурентов?"

: "Как победить конкурентов?" Голубой океан: "Как сделать конкуренцию неактуальной?"

Переход от красного к голубому океану требует кардинального изменения мышления — от конкурентного к ценностному. Компании должны не просто улучшать существующие параметры конкуренции, но и создавать новые, ранее не предлагавшиеся в отрасли.

Инновация ценности в голубом океане достигается через стратегию "четырех действий":

Упразднить — Какие факторы, которые отрасль принимает как должное, следует полностью исключить?

— Какие факторы, которые отрасль принимает как должное, следует полностью исключить? Снизить — Какие факторы следует значительно снизить по сравнению со стандартами отрасли?

— Какие факторы следует значительно снизить по сравнению со стандартами отрасли? Повысить — Какие факторы следует значительно повысить по сравнению со стандартами отрасли?

— Какие факторы следует значительно повысить по сравнению со стандартами отрасли? Создать — Какие факторы, никогда не предлагавшиеся в отрасли, следует создать?

Важно понимать, что создание голубого океана — не единоразовое действие, а постоянный процесс. Со временем даже самые инновационные голубые океаны могут "краснеть" по мере появления подражателей. Поэтому компаниям необходимо регулярно переосмысливать свои ценностные предложения. ⚓

Как компании создают новые рыночные пространства

Создание голубых океанов не является результатом случая или неожиданного озарения — это структурированный процесс с определенными шагами и инструментами. Рассмотрим ключевые методологии, используемые компаниями для систематического открытия новых рыночных пространств.

1. Стратегическая канва

Стратегическая канва — аналитический инструмент, графически представляющий текущую конкурентную среду и выявляющий возможности для создания голубого океана. Она включает:

Факторы конкуренции — параметры, по которым компании отрасли конкурируют и инвестируют

— параметры, по которым компании отрасли конкурируют и инвестируют Кривые ценности — графические профили компаний, показывающие их предложение по каждому фактору

Анализ стратегической канвы позволяет выявить стратегическую конвергенцию в отрасли (когда кривые ценности конкурентов схожи) и создать принципиально новую кривую ценности.

2. Модель четырех действий (ERRC)

Чтобы преодолеть компромисс между дифференциацией и низкими издержками, компании используют модель четырех действий:

Eliminate (Упразднить) — исключение факторов, считающихся обязательными в отрасли

— исключение факторов, считающихся обязательными в отрасли Reduce (Снизить) — снижение некоторых параметров ниже отраслевого стандарта

— снижение некоторых параметров ниже отраслевого стандарта Raise (Повысить) — повышение определенных параметров выше отраслевого стандарта

— повышение определенных параметров выше отраслевого стандарта Create (Создать) — внедрение новых, ранее не существовавших в отрасли факторов

Результатом применения модели становится решетка "Упразднить-Снизить-Повысить-Создать", которая трансформирует традиционную кривую ценности отрасли.

Максим Северов, стратегический директор В 2019 году я работал с производителем офисной мебели, который десятилетиями конкурировал в красном океане. Рентабельность падала, а дифференциация становилась все сложнее. Применив модель четырех действий, мы совершили настоящий прорыв: • Упразднили: сложные механизмы регулировки, избыточный ассортимент моделей • Снизили: вес конструкций, использование дорогих материалов в невидимых частях • Повысили: экологичность, возможность вторичной переработки, модульность • Создали: цифровой паспорт мебели с AR-визуализацией, программу обратного выкупа Эта трансформация позволила создать новую категорию "умной экологичной мебели", сократив при этом производственные затраты на 32%. Компания вышла из ценовой войны и нашла новую аудиторию среди экологически ответственных корпоративных клиентов. Что меня поразило больше всего — мы не изобрели ни одной новой технологии. Мы просто по-новому скомбинировали существующие элементы, создав уникальное ценностное предложение.

3. Три характеристики хорошей стратегии голубого океана

При создании новых рыночных пространств компаниям следует ориентироваться на три ключевые характеристики эффективной стратегии:

Фокус — концентрация на определенных факторах, а не распыление ресурсов на все аспекты конкуренции

— концентрация на определенных факторах, а не распыление ресурсов на все аспекты конкуренции Дивергенция — отличие от стандартных кривых ценности конкурентов

— отличие от стандартных кривых ценности конкурентов Привлекательный слоган — четкое и убедительное сообщение о сути предложения

4. Преодоление организационных барьеров

Создание голубого океана часто сталкивается с четырьмя типами барьеров:

Когнитивный барьер — необходимость убедить сотрудников в необходимости стратегических изменений

— необходимость убедить сотрудников в необходимости стратегических изменений Ресурсный барьер — ограниченность ресурсов для реализации новой стратегии

— ограниченность ресурсов для реализации новой стратегии Мотивационный барьер — преодоление сопротивления ключевых заинтересованных сторон

— преодоление сопротивления ключевых заинтересованных сторон Политический барьер — противодействие влиятельных групп внутри организации

Для преодоления этих барьеров авторы концепции предлагают процесс "справедливой стратегии", который включает вовлечение сотрудников всех уровней в разработку стратегии, объяснение ее необходимости и обеспечение прозрачности процесса. 🏗️

Истории успеха применения концепции голубого океана

Концепция голубого океана не является абстрактной теорией — множество компаний успешно применили эти принципы для трансформации отраслей и создания новых рыночных пространств. Рассмотрим наиболее показательные примеры, демонстрирующие силу этой стратегии.

Cirque du Soleil: Реинвенция циркового искусства

Классический пример стратегии голубого океана — трансформация традиционного цирка компанией Cirque du Soleil. В 1980-х годах цирковая индустрия находилась в упадке из-за растущей непопулярности выступлений с животными и конкуренции с другими формами развлечений.

Стратегия Cirque du Soleil базировалась на модели четырех действий:

Упразднили: выступления с животными, звездных исполнителей, несколько арен одновременно

выступления с животными, звездных исполнителей, несколько арен одновременно Снизили: веселье и юмор, опасность трюков

веселье и юмор, опасность трюков Повысили: уникальность площадки, художественную ценность

уникальность площадки, художественную ценность Создали: тематическое представление, утонченную среду, несколько шоу

Результат: Cirque du Soleil создал новое рыночное пространство между традиционным цирком и театром, привлекая взрослую аудиторию, готовую платить премиальные цены за уникальный опыт.

Nintendo Wii: Революция в игровой индустрии

В середине 2000-х годов Nintendo столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Sony PlayStation и Microsoft Xbox. Вместо участия в гонке технических характеристик Nintendo применила стратегию голубого океана.

Упразднили: сложные контроллеры, акцент на графические возможности

сложные контроллеры, акцент на графические возможности Снизили: стоимость консоли, технологическую сложность

стоимость консоли, технологическую сложность Повысили: простоту использования, социальное взаимодействие во время игры

простоту использования, социальное взаимодействие во время игры Создали: интуитивное управление движениями, игры для неигрового рынка

Результат: Nintendo Wii стала самой быстропродаваемой консолью своего времени, привлекла новую аудиторию (пожилых людей, женщин, семьи) и создала новый сегмент рынка — казуальные игры с физической активностью.

Yellow Tail: Демократизация винного рынка

Австралийский бренд Yellow Tail произвел революцию на американском винном рынке, который традиционно делился на дешевые и премиальные вина.

Упразднили: сложную терминологию, винный этикет, выдержку

сложную терминологию, винный этикет, выдержку Снизили: сложность выбора, разнообразие ассортимента

сложность выбора, разнообразие ассортимента Повысили: простоту потребления, визуальную привлекательность

простоту потребления, визуальную привлекательность Создали: веселое, доступное восприятие вина, яркую узнаваемую упаковку

Результат: За два года Yellow Tail стал самым продаваемым импортным вином в США, привлекая новую категорию потребителей, которые ранее предпочитали пиво и коктейли.

Ключевые факторы успеха в историях голубого океана

Анализируя успешные примеры создания голубых океанов, можно выделить общие факторы:

Фокус на непотребителях — все успешные компании обращались к людям, ранее не пользовавшимся продуктами отрасли

— все успешные компании обращались к людям, ранее не пользовавшимся продуктами отрасли Радикальное упрощение — снижение сложности часто становилось ключом к расширению рынка

— снижение сложности часто становилось ключом к расширению рынка Смещение эмоциональной/функциональной ориентации — переосмысление баланса между рациональными и эмоциональными аспектами продукта

— переосмысление баланса между рациональными и эмоциональными аспектами продукта Интеграция с трендами — успешные стратегии голубого океана часто усиливались существующими социальными тенденциями

Важно отметить, что голубые океаны могут быть созданы в любой отрасли — от производства до услуг, от B2C до B2B. Ключевым является не область деятельности, а способность пересмотреть устоявшиеся правила игры и создать новую ценность для потребителей. 🌊