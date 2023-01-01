Сравнительные степени в английском: от путаницы к уверенности

Для кого эта статья:

Новички в изучении английского языка

Ученики, которым требуется помощь в грамматике

Преподаватели английского языка для использования в учебном процессе Изучение сравнительных степеней в английском часто вызывает тихую панику у новичков: правила с исключениями, особые формы и непонятные конструкции. Но на самом деле эта тема гораздо проще, чем кажется на первый взгляд! 🧩 Представьте, что вы собираете пазл из нескольких крупных деталей, а не из тысячи мелких фрагментов. В этой статье мы разложим сравнительные степени на понятные компоненты, чтобы вы могли уверенно сравнивать предметы, людей и явления на английском языке без лишних головоломок.

Что такое сравнительные степени и зачем они нужны

Сравнительные степени прилагательных — это грамматические формы, которые помогают нам сравнивать предметы, людей или явления. Если в русском языке мы говорим "умнее", "красивее" или "интереснее", то в английском используются аналогичные формы: "smarter", "more beautiful", "more interesting".

Для чего же нужны сравнительные степени? Они выполняют три ключевые функции:

Помогают показать различия между объектами ("This book is better than that one" — "Эта книга лучше той")

Позволяют отслеживать изменения во времени ("The weather is getting colder" — "Погода становится холоднее")

Дают возможность выражать предпочтения ("I find documentaries more interesting than comedies" — "Я нахожу документальные фильмы более интересными, чем комедии")

Алексей Петров, преподаватель английского языка Когда я только начинал учить английский, сравнительные степени казались мне дремучим лесом. Однажды на собеседовании я хотел сказать, что новый проект "более амбициозный" (more ambitious), но выпалил "амбициознее" (ambitiousер), соединив русскую логику с английским словом. Интервьюер улыбнулся и поправил меня. Тот случай заставил меня систематизировать правила образования сравнительных степеней. Теперь я объясняю своим ученикам: "Представьте, что короткие прилагательные — это компактные машины, к которым просто прицепляем -er, а длинные — это автопоезда, которым нужен отдельный тягач more". Эта аналогия работает безотказно!

В английском языке существует три степени сравнения:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень tall (высокий) taller (выше) the tallest (самый высокий) beautiful (красивый) more beautiful (красивее) the most beautiful (самый красивый) good (хороший) better (лучше) the best (самый лучший)

В этой статье мы сосредоточимся на сравнительной степени — тех формах, которые позволяют нам сказать, что что-то "больше", "меньше", "лучше" или "хуже" чего-то другого. 📊

Как образовать сравнительную степень коротких прилагательных

Короткие прилагательные — это, как правило, односложные слова (например, tall, short, big, small) или двусложные, заканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow (например, happy, simple, clever, narrow). Для образования их сравнительной степени используем суффикс -er.

Основные правила образования сравнительной степени коротких прилагательных:

К большинству односложных прилагательных просто добавляем -er: tall → taller, old → older

Если прилагательное заканчивается на -e, добавляем только -r: nice → nicer, large → larger

Если прилагательное заканчивается на согласную + краткую гласную + согласную, последняя согласная удваивается: big → bigger, hot → hotter

Если прилагательное заканчивается на -y (после согласной), меняем y на i и добавляем -er: happy → happier, easy → easier

После сравнительной степени обычно используется союз "than" (чем): "He is taller than his brother" ("Он выше своего брата").

Примеры использования сравнительной степени коротких прилагательных:

This phone is cheaper than that one. (Этот телефон дешевле того.)

The weather is colder today. (Сегодня погода холоднее.)

My new apartment is bigger than my old one. (Моя новая квартира больше старой.)

She's happier now that she changed her job. (Она счастливее теперь, когда сменила работу.)

The test was easier than I expected. (Тест был легче, чем я ожидал.)

Обратите внимание, что правила орфографии играют важную роль при образовании сравнительных степеней. Неправильное написание может существенно изменить смысл предложения или сделать его непонятным для носителей языка. 📝

Сравнительные степени длинных прилагательных: особенности

Длинные прилагательные — это в основном слова, состоящие из двух и более слогов (кроме тех, что заканчиваются на -y, -le, -er, -ow). Для них сравнительная степень образуется с помощью слова "more".

Основное правило звучит просто: поставьте "more" перед прилагательным в положительной степени.

important → more important (более важный)

beautiful → more beautiful (более красивый)

expensive → more expensive (более дорогой)

interesting → more interesting (более интересный)

comfortable → more comfortable (более удобный)

Для выражения уменьшения качества используется слово "less" вместо "more":

important → less important (менее важный)

beautiful → less beautiful (менее красивый)

Ирина Соколова, репетитор по английскому У меня был ученик Миша, который постоянно путался с длинными прилагательными. Он упорно говорил "expensiver" вместо "more expensive". Чтобы помочь ему, я придумала игру "Длинный-короткий". Каждый раз, когда Миша видел прилагательное, он должен был быстро решить: это "длинное" слово (используем more) или "короткое" (добавляем -er). В качестве подсказки я предложила ему представлять, что слово состоит из кубиков — каждый слог это кубик. Если кубиков больше двух или два, но нет окончаний -y, -le, -er, -ow, значит используем "more". Через месяц такой практики ошибки исчезли, а Миша даже начал замечать ошибки в текстах своих одноклассников. 🎮

Сравнение использования сравнительных степеней коротких и длинных прилагательных:

Короткие прилагательные Длинные прилагательные Односложные или двусложные с определенными окончаниями Двусложные (кроме особых случаев) и трехсложные Добавляем суффикс -er Добавляем слово more перед прилагательным tall → taller important → more important clean → cleaner difficult → more difficult happy → happier expensive → more expensive

Иногда можно встретить двусложные прилагательные, которые допускают оба способа образования сравнительной степени, например: "clever — cleverer/more clever", "quiet — quieter/more quiet", "simple — simpler/more simple". В таких случаях более распространенным является первый вариант (с суффиксом -er). 🔄

Частые исключения при образовании сравнительных степеней

В английском языке, как и в любом другом, существуют исключения из правил. Некоторые прилагательные образуют сравнительную степень особым способом. Запоминание этих исключений необходимо для правильного использования языка. 🧠

Основные исключения при образовании сравнительных степеней:

good → better (хороший → лучше)

bad → worse (плохой → хуже)

far → farther/further (далекий → дальше)

little → less (маленький → меньше)

many/much → more (много → больше)

old → older/elder (старый → старше)

Обратите внимание на особенности использования некоторых из этих исключений:

"Farther" обычно используется для описания физического расстояния: "The station is farther than I thought." (Станция находится дальше, чем я думал.)

"Further" может использоваться как в значении расстояния, так и в более абстрактном смысле: "We need further information." (Нам нужна дополнительная информация.)

"Elder" используется преимущественно для членов семьи и не используется с "than": "My elder sister lives in London." (Моя старшая сестра живет в Лондоне.)

"Older" может использоваться в любых контекстах: "He is older than me." (Он старше меня.)

Примеры предложений с исключениями:

This restaurant is better than the one we visited last week. (Этот ресторан лучше того, который мы посетили на прошлой неделе.)

The situation became worse after the announcement. (Ситуация стала хуже после объявления.)

We have less time than I thought. (У нас меньше времени, чем я думал.)

I need more sugar in my coffee. (Мне нужно больше сахара в кофе.)

Эти исключения часто встречаются в повседневной речи, поэтому важно запомнить их и правильно использовать. Многие из них настолько распространены, что со временем их употребление становится автоматическим. 🔁

Типичные ошибки и лайфхаки для запоминания правил

При изучении сравнительных степеней учащиеся часто сталкиваются с определенными трудностями. Рассмотрим типичные ошибки и предложим эффективные способы их избежать. 💡

Распространенные ошибки при использовании сравнительных степеней:

Двойное сравнение: "more better" вместо просто "better"

Неправильное образование форм: "gooder" вместо "better", "badder" вместо "worse"

Путаница с длинными прилагательными: "beautifuler" вместо "more beautiful"

Забывание удвоения согласной: "biger" вместо "bigger"

Ошибки при изменении -y на -i: "easyer" вместо "easier"

Пропуск "than" в сравнении: "He is taller me" вместо "He is taller than me"

Лайфхаки для запоминания правил образования сравнительных степеней:

Метод "Один-два-три": Один слог — добавляем -er, два слога — смотрим на окончание, три слога — всегда more. Мнемоническое правило для исключений: "Good, better, best; Bad, worse, worst" — повторяйте эту фразу как мантру. Визуализация: Представляйте короткие слова с маленьким хвостиком -er, а длинные слова с большим more перед ними. Группировка по типам: Создайте карточки с группами прилагательных, объединенных общим правилом образования сравнительной степени. Практика через сравнение: Ежедневно сравнивайте предметы вокруг вас, используя разные прилагательные.

Практические упражнения, которые помогут закрепить правила:

Игра "Лучше-хуже" : Назовите предмет и предложите собеседнику сказать, что лучше или хуже этого предмета, используя сравнительную степень.

: Назовите предмет и предложите собеседнику сказать, что лучше или хуже этого предмета, используя сравнительную степень. Упражнение на трансформацию : Переделайте предложения, используя сравнительные степени. Например: "This book is interesting. That book is not so interesting." → "This book is more interesting than that one."

: Переделайте предложения, используя сравнительные степени. Например: "This book is interesting. That book is not so interesting." → "This book is more interesting than that one." Создание сравнительных цепочек : "A car is faster than a bicycle, but a plane is faster than a car."

: "A car is faster than a bicycle, but a plane is faster than a car." Аудиотренировка: Слушайте песни или смотрите видео на английском, обращая внимание на использование сравнительных степеней.

И, наконец, один из самых эффективных методов — регулярная практика. Чем больше вы используете сравнительные степени в речи и письме, тем естественнее они будут звучать и тем меньше ошибок вы будете совершать. 🌟