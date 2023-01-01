7 проверенных методов для быстрого освоения степеней сравнения

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Степени сравнения в английском часто становятся камнем преткновения для изучающих язык. Запомнить, когда добавлять суффикс -er, а когда использовать more, что делать с исключениями и двусложными прилагательными — задача не из легких. Но что, если существуют проверенные методы, позволяющие освоить эту тему за считанные часы вместо недель монотонной зубрежки? Представляю вам семь эффективных стратегий, которые помогли сотням моих студентов уверенно овладеть степенями сравнения и навсегда забыть о связанных с ними трудностях. 🚀

Основные правила степеней сравнения: быстрый старт

Прежде чем погружаться в продвинутые методики запоминания, важно четко понимать базовые правила образования степеней сравнения. Это фундамент, без которого сложно двигаться дальше.

В английском языке существует три степени сравнения прилагательных:

Положительная степень — базовая форма прилагательного (tall, beautiful, good)

— базовая форма прилагательного (tall, beautiful, good) Сравнительная степень — используется при сравнении двух объектов (taller, more beautiful, better)

— используется при сравнении двух объектов (taller, more beautiful, better) Превосходная степень — указывает на наивысшую степень качества среди трех и более объектов (tallest, most beautiful, best)

Для быстрого запоминания основных правил образования степеней сравнения используйте следующую таблицу:

Тип прилагательного Сравнительная степень Превосходная степень Примеры Односложные +er the +est tall → taller → the tallest Двусложные на -y, -le, -ow, -er +er the +est happy → happier → the happiest Другие двусложные и многосложные more + the most + beautiful → more beautiful → the most beautiful Исключения особая форма особая форма good → better → the best

Ключевой момент: не пытайтесь запомнить все сразу. Разбейте правила на логические блоки и осваивайте их поэтапно:

Сначала освойте односложные прилагательные (short, long, big) Затем двусложные, оканчивающиеся на -y (happy, easy, busy) После этого перейдите к прилагательным, требующим more/most В конце сосредоточьтесь на исключениях

Начните практиковаться с простыми предложениями, постепенно усложняя структуру. Например: "This book is short. That book is shorter. His book is the shortest." 📚

Мнемонические техники для запоминания исключений

Исключения — главная причина головной боли при изучении степеней сравнения. Но с правильными мнемоническими техниками они превращаются из проблемы в забавные лингвистические головоломки.

Мария Соколова, методист по английскому языку

Помню случай с Алексеем, студентом, который постоянно путал исключения. Мы создали для него персональную "галерею исключений" — короткие истории для каждого неправильного прилагательного. Для запоминания good-better-best мы придумали историю: "У нас была хорошая (good) идея, потом появилась лучшая (better), а затем пришла самая лучшая (best) — выучить все сразу с помощью мнемотехники!" Через неделю Алексей не только безошибочно применял все исключения, но и придумал собственные мнемонические приемы для других грамматических тем. Спустя месяц его речь стала настолько беглой, что преподаватель на курсах переместил его в продвинутую группу.

Вот несколько проверенных мнемонических техник для ключевых исключений:

Рифмующийся стишок: "Good, better, best, never let it rest, till your good is better, and your better is best!" — мощный прием для запоминания одного из самых частых исключений.

"BAD подрался с WORSE, и тот стал WORST врагом" — эмоциональная ассоциация помогает закрепить формы прилагательного "bad". Визуализация: представьте, как "far" (далеко) становится "further" (дальше), потому что вы добавляете дистанцию (+ther), а затем "furthest" (самый далекий), потому что добавляете ещё больше расстояния (+est).

"BAD подрался с WORSE, и тот стал WORST врагом" — эмоциональная ассоциация помогает закрепить формы прилагательного "bad". Визуализация: представьте, как "far" (далеко) становится "further" (дальше), потому что вы добавляете дистанцию (+ther), а затем "furthest" (самый далекий), потому что добавляете ещё больше расстояния (+est).

представьте, как "far" (далеко) становится "further" (дальше), потому что вы добавляете дистанцию (+ther), а затем "furthest" (самый далекий), потому что добавляете ещё больше расстояния (+est). Песня-напоминалка: положите основные исключения на известную мелодию и напевайте её для запоминания.

Особое внимание уделите этим частотным исключениям:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень Мнемоническая подсказка good/well better best "B" как в "Better" и "Best" — они родственники! bad worse worst Чем хуже (worse), тем больше "r" исчезает в worst much/many more most Все начинаются с "m" — трио на букву "м" little less least "L" как "Low" — все три формы начинаются с L far farther/further farthest/furthest Добавляйте буквы, как добавляете расстояние

Для закрепления создайте карточки с исключениями и просматривайте их ежедневно по 5 минут. Через неделю вы заметите, что произносите формы автоматически, без необходимости вспоминать правила. 🎯

Визуальные схемы и таблицы для прилагательных

Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст. Используйте это преимущество, применяя визуальные схемы и цветовое кодирование для запоминания степеней сравнения.

Создайте свою "карту степеней сравнения" с использованием следующих принципов:

Цветовое кодирование: выделите односложные прилагательные одним цветом, двусложные — другим, исключения — третьим

выделите односложные прилагательные одним цветом, двусложные — другим, исключения — третьим Пространственное расположение: размещайте связанные элементы рядом для усиления ассоциаций

размещайте связанные элементы рядом для усиления ассоциаций Графические маркеры: используйте стрелки, подчеркивания и рамки для выделения важных закономерностей

используйте стрелки, подчеркивания и рамки для выделения важных закономерностей Размер шрифта: более важные элементы делайте крупнее

Визуальный метод особенно эффективен для запоминания особых случаев изменения написания при добавлении суффиксов:

Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, согласная удваивается: big → bigger → biggest Если прилагательное оканчивается на -e, буква e опускается: nice → nicer → nicest Если прилагательное оканчивается на -y, y меняется на i: happy → happier → happiest

Дмитрий Ковалев, преподаватель английского для бизнеса

Работая с группой топ-менеджеров, готовящихся к международным переговорам, я столкнулся с интересной проблемой. Несмотря на высокий общий уровень английского, многие путались в степенях сравнения во время стресса презентаций. Я разработал для них систему "визуальных якорей" — цветные карточки с градиентной заливкой (от светлого к темному), где каждый оттенок соответствовал степени сравнения. Прилагательное "important" было на светлом фоне, "more important" — на среднем, "the most important" — на самом насыщенном. Результат превзошел ожидания. Во время следующих переговоров мои подопечные не допустили ни одной ошибки в степенях сравнения, а техника цветовой визуализации помогла им запомнить ключевые точки выступлений. Один из участников позже рассказал, что во время особенно стрессовой части переговоров просто вспомнил цвет своей карточки с нужным прилагательным — и это спасло его от ошибки.

Создайте таблицу-шпаргалку и держите её перед глазами во время учебы или работы. Постепенно ваш мозг начнет автоматически применять правильные формы. ✏️

Метод ассоциаций: связываем степени с образами

Ассоциативное мышление — мощный инструмент для быстрого запоминания грамматических правил. Суть метода в том, чтобы связать абстрактные правила с яркими, эмоциональными или необычными образами.

Создайте собственную систему ассоциаций для степеней сравнения:

Визуализируйте размер: представьте, как односложные прилагательные — это маленькие кубики, к которым вы добавляете блоки "-er" или "-est", делая конструкцию выше

представьте, как односложные прилагательные — это маленькие кубики, к которым вы добавляете блоки "-er" или "-est", делая конструкцию выше Используйте жесты: показывайте руками уровни — чем выше степень сравнения, тем выше поднимается рука

показывайте руками уровни — чем выше степень сравнения, тем выше поднимается рука Создайте мысленную карту: представьте дорогу с тремя остановками, где каждая остановка — это степень сравнения

Для многосложных прилагательных создайте историю: слово "more" — это магический ключ, который открывает дверь к сравнению, а "most" — золотой ключ, открывающий дверь к превосходству.

Примеры ассоциаций для конкретных прилагательных:

Tall (высокий) → Представьте растущую башню: tall (обычная башня) → taller (башня с дополнительным этажом) → tallest (небоскреб) Beautiful (красивый) → Визуализируйте цветок: beautiful (распускающийся бутон) → more beautiful (цветок в полном цвету) → most beautiful (целый сад цветов) Good (хороший) → Представьте лестницу качества: good (первая ступень) → better (средняя ступень) → best (вершина лестницы)

Такие ассоциации работают благодаря тому, что наш мозг лучше запоминает информацию, связанную с образами, эмоциями и движением. При создании ассоциаций придерживайтесь правила: чем ярче, необычнее и личностно значимее образ, тем эффективнее запоминание. 🎭

Практические упражнения с игровыми элементами

Теория без практики — как автомобиль без топлива. Чтобы закрепить знания о степенях сравнения, нужно использовать их в реальных ситуациях с элементами игры и соревнования.

Вот несколько эффективных игровых упражнений:

"Степенной детектив": найдите в любимой книге или статье на английском все прилагательные в степенях сравнения и объясните их употребление

найдите в любимой книге или статье на английском все прилагательные в степенях сравнения и объясните их употребление "Сравнительное домино": создайте карточки с прилагательными в разных степенях и составляйте из них логические цепочки

создайте карточки с прилагательными в разных степенях и составляйте из них логические цепочки "Сравнительный баттл": участники по очереди называют сравнения, начиная каждое предложение с последнего слова предыдущего участника

участники по очереди называют сравнения, начиная каждое предложение с последнего слова предыдущего участника "Превосходная фантазия": придумайте самые необычные сравнения для обычных предметов, используя превосходную степень

Для самостоятельной практики попробуйте следующие упражнения:

Сравнительный дневник: ежедневно записывайте 5 предложений со степенями сравнения о вашем дне Голосовые заметки: надиктовывайте сравнения во время прогулки или поездки "Трансформатор": превращайте обычные предложения в предложения со степенями сравнения Ситуативная практика: опишите комнату, используя все три степени сравнения для разных объектов

Используйте онлайн-ресурсы и мобильные приложения, которые предлагают интерактивные упражнения со степенями сравнения. Многие из них используют элементы геймификации: очки, уровни, достижения, что делает процесс обучения более увлекательным. 🎮

Регулярно проверяйте свой прогресс, выполняя небольшие тесты. Это поможет выявить области, требующие дополнительной практики, и закрепит уверенность в темах, которые вы уже освоили.

Ускоренное повторение: закрепляем результат

Даже самые эффективные методы запоминания требуют системного повторения для закрепления результата. Используйте метод интервального повторения — научно обоснованный подход к оптимизации процесса запоминания.

План ускоренного повторения степеней сравнения:

День 1: Изучите основные правила и сделайте первые упражнения

Изучите основные правила и сделайте первые упражнения День 2: Повторите материал и добавьте новые примеры

Повторите материал и добавьте новые примеры День 4: Быстрое повторение с акцентом на проблемные моменты

Быстрое повторение с акцентом на проблемные моменты День 7: Полный обзор всей темы с усложненными упражнениями

Полный обзор всей темы с усложненными упражнениями День 14: Финальное повторение с проверкой на автоматизм использования

Для эффективного повторения используйте технику "активного вспоминания" — не просто перечитывайте материал, а пытайтесь воспроизвести его по памяти, а затем проверяйте правильность.

Создайте собственные флеш-карточки с прилагательными и их степенями сравнения. На одной стороне напишите базовую форму прилагательного, на другой — сравнительную и превосходную степени. Просматривайте карточки в свободное время: в транспорте, в очереди, перед сном.

Интегрируйте повторение в повседневную жизнь:

Наклейте стикеры со степенями сравнения на предметы, с которыми взаимодействуете каждый день Установите обои на телефон с таблицей исключений Создайте напоминания в календаре для регулярного повторения Заведите привычку использовать новые формы в реальных разговорах или письменной коммуникации

Помните: повторение должно быть активным и осознанным, а не механическим. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к материалу, старайтесь увидеть его под новым углом или применить в новом контексте. 🔄

Применение в реальной коммуникации

Финальный и решающий этап в освоении степеней сравнения — их использование в настоящей языковой среде. Знание правил без практики их применения мало что значит в реальном общении.

Способы интеграции степеней сравнения в повседневное общение:

Языковые партнеры: найдите собеседника для регулярной практики английского с акцентом на использование сравнений

найдите собеседника для регулярной практики английского с акцентом на использование сравнений Тематические дискуссии: выбирайте темы, которые естественным образом требуютcomparisons (например, обзоры продуктов, фильмов, путешествий)

выбирайте темы, которые естественным образом требуютcomparisons (например, обзоры продуктов, фильмов, путешествий) Ролевые игры: моделируйте ситуации, где необходимо использовать сравнительные конструкции (например, выбор между вариантами, убеждение кого-либо)

моделируйте ситуации, где необходимо использовать сравнительные конструкции (например, выбор между вариантами, убеждение кого-либо) Письменная практика: ведите блог на английском, где регулярно сравниваете различные аспекты вашей жизни или интересов

Используйте аутентичные материалы для развития "чувства языка":

Читайте отзывы на продукты — они часто содержат множество сравнений Просматривайте рекламу на английском — маркетологи обожают превосходные степени Слушайте подкасты или смотрите видео с дебатами — они полны сравнительных конструкций Обращайте внимание на заголовки новостей — журналисты часто используют степени сравнения для привлечения внимания

Создайте свой "сравнительный словарь" — коллекцию наиболее употребительных в вашей сфере прилагательных в разных степенях сравнения. Регулярно пополняйте его новыми находками из реальных текстов и разговоров. 🌐