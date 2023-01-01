Неправильные прилагательные в английском: bad-worse-worst, их формы

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения и избежать типичных ошибок в языке Когда-то мой студент сказал: «Английская грамматика как игра с секретными боссами — вроде всё понятно, а потом выпрыгивает bad-worse-worst и ломает все правила». И в этом есть доля истины! 🧩 Неправильные прилагательные часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Особенно коварно слово "bad", которое меняется на "worse" и "worst" без всякого уважения к логике. Давайте разберемся, как укротить этого грамматического зверя и превратить его из проблемы в полезный инструмент для точного выражения своих мыслей.

Особый случай: неправильное прилагательное BAD

Английский язык богат на исключения, и прилагательное "bad" — одно из самых заметных. Это одно из немногих прилагательных, которое полностью меняет свою форму при образовании степеней сравнения, не следуя стандартным правилам добавления суффиксов -er или -est.

Для понимания исключительности этого слова, давайте сравним его с другими прилагательными:

Тип прилагательного Положительная Сравнительная Превосходная Стандартное короткое small smaller smallest Двусложное на -y happy happier happiest Многосложное beautiful more beautiful most beautiful Неправильное bad worse worst

Почему же "bad" так отличается от других? Дело в его этимологии. Слово "bad" происходит от древнеанглийского "bæddel" (гермафродит), которое позже сократилось до "bædling". А его сравнительная и превосходная формы происходят от совершенно другого корня — древнеанглийского "wyrsa" и "wyrst", что объясняет такое радикальное изменение.

В английском языке таких неправильных прилагательных всего несколько:

bad – worse – worst

good – better – best

little – less – least

many/much – more – most

far – farther/further – farthest/furthest

Анна Васильева, старший преподаватель английского языка

Однажды на экзамене кембриджского сертификата FCE я наблюдала интересный случай. Студентка уверенно говорила по-английски, но в какой-то момент сказала: "My experience was more bad than his". Экзаменатор почти незаметно поморщился. Когда девушка вышла, он сказал мне: "Она потеряла несколько баллов на элементарных вещах. Неправильные прилагательные — это как лакмусовая бумажка для выявления уровня знаний". И он был прав — понимание таких базовых, но нестандартных элементов языка действительно отличает тех, кто просто знает правила, от тех, кто чувствует язык.

Важно отметить: слово "bad" и его формы широко используются не только для описания качества или морального осуждения, но и в разговорной речи, идиомах, слэнге. Знание всех форм этого прилагательного — ключ к более точному и естественному английскому. 🔑

Образование степеней сравнения слова BAD

Образование степеней сравнения слова "bad" представляет собой классический случай супплетивизма — когда разные грамматические формы одного слова образуются от разных корней. В случае с "bad", мы имеем:

Положительная степень : bad [bæd] — плохой

: bad [bæd] — плохой Сравнительная степень : worse [wɜːs] — хуже

: worse [wɜːs] — хуже Превосходная степень: worst [wɜːst] — наихудший

Обратите внимание на произношение — между "bad" и его степенями сравнения нет фонетической связи. Это критически важно для правильного восприятия на слух и произношения.

Механизм формирования этих степеней отличается от стандартных правил английской грамматики:

Стандартное правило Применение к "bad" Фактический результат Добавление -er к положительной степени bad + er = "bader" ❌ worse ✓ Добавление -est к положительной степени bad + est = "badest" ❌ worst ✓ Использование more/most для многосложных more bad ❌ worse ✓ Использование most/most для многосложных most bad ❌ worst ✓

Важно отметить следующие особенности:

Формы "worse" и "worst" полностью заменяют конструкции "more bad" и "most bad", которые считаются грамматически некорректными. В британском и американском вариантах английского эти формы одинаковы — никаких региональных различий. Написание "worse" и "worst" не требует удвоения согласных или других изменений при добавлении окончаний.

Для лучшего запоминания можно использовать мнемоническую технику: Bad Worse Worst — по алфавиту (B идет перед W, а в слове "worst" есть дополнительная буква "t" по сравнению с "worse"). 📝

Когда и как использовать bad, worse, worst в речи

Успешное использование степеней сравнения слова "bad" зависит от понимания контекста и структур, в которых они применяются. Давайте рассмотрим основные сценарии употребления каждой формы.

1. Положительная степень (bad):

Для прямой характеристики объекта: "This is a bad idea." (Это плохая идея.)

В конструкциях "as bad as": "His cooking is as bad as mine." (Его готовка такая же плохая, как моя.)

С наречиями степени: "That film was really bad." (Тот фильм был действительно плохим.)

2. Сравнительная степень (worse):

При сравнении двух объектов: "The weather today is worse than yesterday." (Погода сегодня хуже, чем вчера.)

В конструкции "worse and worse": "The situation is getting worse and worse." (Ситуация становится всё хуже и хуже.)

С модификаторами: "It's much worse than I expected." (Это намного хуже, чем я ожидал.)

3. Превосходная степень (worst):

При сравнении трёх и более объектов: "This is the worst movie I've ever seen." (Это худший фильм, который я когда-либо видел.)

В фиксированных выражениях: "at (one's) worst", "in the worst case scenario" (в худшем случае)

В усилительных конструкциях: "That was the worst performance by far." (Это было безусловно худшее выступление.)

Михаил Сорокин, репетитор английского языка

Когда я начинал работать переводчиком в международной компании, то допустил неловкую ошибку на важных переговорах. Описывая неудачный квартал, я сказал: "Our sales were more bad than we forecasted" вместо "worse than we forecasted". Директор по развитию — носитель языка — деликатно исправил меня после встречи, сказав: "В английском есть всего несколько неправильных прилагательных, и каждая ошибка в них сразу выдаёт неопытного говорящего". С тех пор я всегда уделяю особое внимание таким тонкостям при подготовке студентов к собеседованиям и деловым презентациям, потому что именно эти "мелочи" создают общее впечатление о профессионализме.

Особое внимание следует уделить использованию этих форм в различных синтаксических конструкциях:

Предикативное использование (в роли части сказуемого): "The situation is bad." / "Things are getting worse." / "That was the worst day ever." Атрибутивное использование (в роли определения): "A bad habit" / "A worse alternative" / "The worst mistake" В устойчивых выражениях: "Bad news" / "For better or worse" / "The worst is yet to come"

Интересно, что "bad" может функционировать как наречие в неформальной речи: "I played bad today" (формально должно быть "badly"), но его степени сравнения "worse" и "worst" могут выступать как в роли прилагательного, так и в роли наречия без изменения формы: "He performed worse than last time." 🎭

Типичные ошибки при употреблении bad-worse-worst

Даже продвинутые изучающие английский язык допускают ошибки с неправильным прилагательным "bad". Рассмотрим наиболее распространённые из них, чтобы вы могли их избежать.

Ошибка №1: Использование "more bad" и "most bad"

❌ "His behavior is more bad than mine."

✅ "His behavior is worse than mine."

❌ "This is the most bad situation I've ever faced."

✅ "This is the worst situation I've ever faced."

Ошибка №2: Неверное использование артиклей с превосходной степенью

❌ "That was worst experience in my life."

✅ "That was the worst experience in my life."

Ошибка №3: Путаница между "worse" и "worst"

❌ "This movie is the worse of the two."

✅ "This movie is the worse of the two." (сравниваем только два)

❌ "My worst fear is that things will get worse."

✅ "My worst fear is that things will get worse." (неверная логика)

Ошибка №4: Неправильные комбинации со степенями сравнения

❌ "This is more worse than that."

✅ "This is worse than that." или "This is much worse than that."

Ошибка №5: Путаница между "bad" и "badly" как наречием

❌ "He performed bad." (формально некорректно, хотя часто используется в разговорной речи)

✅ "He performed badly."

✅ "He performed worse than last time." (правильное наречие в сравнительной степени)

Анализируя ошибки студентов, можно выделить несколько причин их возникновения:

Интерференция с родным языком — попытка перенести модель образования степеней сравнения из родного языка. Неполное усвоение исключений — знание правил без их полного понимания и автоматизации. Чрезмерная генерализация — попытка применить стандартное правило к исключению. Недостаточная практика — теоретическое знание без достаточного опыта применения.

Для преодоления этих ошибок рекомендуется:

Регулярно использовать эти формы в речи и письме

Вести дневник ошибок и регулярно просматривать его

Слушать аутентичные материалы, обращая внимание на использование степеней сравнения

Практиковать перифраз, чтобы развить гибкость в использовании этих форм

Помните, что даже носители языка иногда допускают ошибки с неправильными прилагательными в неформальной речи, но в академическом и деловом контекстах такие ошибки могут существенно подорвать вашу репутацию. 📊

Практические упражнения со степенями сравнения BAD

Теория остаётся лишь теорией без практического применения. Чтобы закрепить использование степеней сравнения "bad", предлагаю несколько эффективных упражнений. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Заполните пропуски

The traffic today is _ than it was yesterday. (bad) This is the _ restaurant I've ever been to. (bad) My cooking is _, but his is even _. (bad, bad) The weather keeps getting _ and _. (bad, bad) That was the _ decision we could have made. (bad)

Ответы: 1. worse, 2. worst, 3. bad, worse, 4. worse, worse, 5. worst

Упражнение 2: Перефразируйте предложения, используя "bad", "worse" или "worst"

The quality of service here is not as good as at the other hotel. Among all the options, this one has the least quality. The situation is deteriorating with each passing day. His performance wasn't satisfactory at all. Nothing could be more terrible than what we experienced that day.

Возможные ответы:

The quality of service here is worse than at the other hotel. Among all the options, this one is the worst. The situation is getting worse and worse each day. His performance was bad/really bad. That day was the worst experience possible.

Упражнение 3: Составьте предложения

Составьте предложения, используя данные слова и степени сравнения "bad":

economy / last year / this year / (worse) movie / ever seen / my opinion / (worst) weather / Monday / Tuesday / (bad, worse) choice / all possible options / (worst) situation / getting / every hour / (worse)

Примеры возможных предложений:

The economy this year is worse than last year. In my opinion, this is the worst movie I have ever seen. The weather was bad on Monday, but it was worse on Tuesday. This was the worst choice among all possible options. The situation is getting worse every hour.

Упражнение 4: Исправьте ошибки

His handwriting is more bad than mine. That was most bad day of my life. Is your headache getting badder? This is worser than I expected. He made the most worst mistake possible.

Правильные варианты:

His handwriting is worse than mine. That was the worst day of my life. Is your headache getting worse? This is worse than I expected. He made the worst mistake possible.

Упражнение 5: Применение в контексте

Прочитайте текст и подчеркните все случаи использования слова "bad" и его степеней сравнения. Затем объясните, почему в каждом случае используется именно эта форма:

"The weather was bad all week, but Friday was worse than any other day. In fact, it was the worst weather I had experienced in years. The bad news was that we had planned an outdoor event for Saturday. What was even worse, we had no backup plan. The worst thing about the whole situation was that we had already sold tickets and couldn't cancel."

Регулярная практика с такими упражнениями поможет автоматизировать правильное использование степеней сравнения "bad" и избежать типичных ошибок. Старайтесь также замечать эти формы при чтении и прослушивании английской речи — это ключ к естественному употреблению языка. 🗝️