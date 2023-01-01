Степени сравнения прилагательных: путеводитель по английской грамматике#Изучение английского
Когда я впервые попросила своего ученика сравнить два объекта на английском языке, он задумчиво произнес: "This building is more tall than that one". В этот момент я поняла, что степени сравнения прилагательных — это не просто очередной грамматический раздел, а настоящий инструмент точного выражения мыслей, который многие изучающие язык используют неправильно. Разобравшись с тем, когда добавлять суффиксы "-er" и "-est", а когда применять "more" и "most", вы сможете избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. Эта статья — ваш путеводитель по лабиринту сравнительных и превосходных степеней английских прилагательных. 📝
Что такое степени сравнения прилагательных
Степени сравнения прилагательных в английском языке — это грамматическая категория, позволяющая сравнивать предметы, людей или явления по определенным качествам. В английском языке существуют три степени сравнения:
- Положительная степень (Positive Degree) — базовая форма прилагательного, не выражающая сравнения (tall, beautiful, interesting).
- Сравнительная степень (Comparative Degree) — форма, используемая при сравнении двух предметов (taller, more beautiful, more interesting).
- Превосходная степень (Superlative Degree) — форма, указывающая на наивысшую степень качества среди трех или более предметов (tallest, most beautiful, most interesting).
Правильное использование степеней сравнения — это не просто грамматическое правило, а способ точно выразить свои мысли. Неверное образование или употребление форм может привести к искажению смысла высказывания и недопониманию.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 10-летним стажем
Когда моя студентка Мария готовилась к международной конференции, где ей предстояло выступать на английском языке, она столкнулась с проблемой: сравнивая несколько технологий в своей презентации, она постоянно путалась в выборе между "more efficient" и "efficientеr". После нашего интенсивного занятия, где мы разобрали все нюансы образования степеней сравнения, она не только безошибочно подготовила презентацию, но и смогла уверенно отвечать на вопросы, используя сравнительные конструкции. Знание этих правил помогло ей звучать профессиональнее и увереннее перед иностранными коллегами.
Для наглядности представления информации о степенях сравнения, рассмотрим следующую таблицу:
|Степень сравнения
|Функция
|Пример
|Положительная
|Указывает на качество без сравнения
|This is a fast car.
|Сравнительная
|Сравнивает два предмета/явления
|This car is faster than that one.
|Превосходная
|Выделяет один предмет из группы
|This is the fastest car in the showroom.
Формирование степеней сравнения односложных прилагательных
Односложные прилагательные — это краткие слова, состоящие из одного слога, такие как "big", "small", "fast". Правила формирования степеней сравнения для них достаточно четкие и последовательные.
Для образования сравнительной степени к односложному прилагательному добавляется суффикс "-er", а для превосходной — "-est":
- Положительная → Сравнительная: tall → taller
- Положительная → Превосходная: tall → tallest
При этом необходимо соблюдать определенные орфографические правила:
- Если прилагательное оканчивается на немую "e", то добавляются только "r" или "st": nice → nicer → nicest.
- Если прилагательное заканчивается на согласную, которой предшествует краткий гласный звук, то конечная согласная удваивается: big → bigger → biggest.
- Если прилагательное заканчивается на "y", которой предшествует согласная, то "y" меняется на "i" перед добавлением окончания: dry → drier → driest.
Важно отметить, что перед превосходной степенью односложных прилагательных обычно ставится определенный артикль "the": the biggest, the fastest, the tallest.
Рассмотрим несколько примеров употребления односложных прилагательных в разных степенях сравнения:
- This mountain is high. That mountain is higher. Everest is the highest mountain in the world.
- The red car is fast. The blue car is faster. The black car is the fastest of all.
- Tom is a strong boy. Jack is stronger than Tom. Mike is the strongest boy in the class.
Правила сравнения многосложных прилагательных
Многосложные прилагательные — это слова, состоящие из двух и более слогов, такие как "beautiful", "interesting", "comfortable". Образование степеней сравнения для них происходит по другому принципу.
Основное правило: большинство двусложных и все многосложные прилагательные образуют сравнительную степень с помощью слова "more", а превосходную — с помощью "most":
- Положительная → Сравнительная: beautiful → more beautiful
- Положительная → Превосходная: beautiful → most beautiful
Однако существуют исключения для некоторых двусложных прилагательных:
- Двусложные прилагательные, заканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow, часто образуют степени сравнения с помощью суффиксов -er и -est: happy → happier → happiest, simple → simpler → simplest.
- Некоторые двусложные прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами (с суффиксами или с more/most): common → commoner/more common → commonest/most common.
Для большей наглядности представим различия в образовании степеней сравнения в таблице:
|Тип прилагательного
|Положительная
|Сравнительная
|Превосходная
|Двусложные на -y
|happy
|happier
|happiest
|Двусложные на -le
|simple
|simpler
|simplest
|Большинство двусложных
|famous
|more famous
|most famous
|Многосложные
|beautiful
|more beautiful
|most beautiful
Примеры использования многосложных прилагательных в контексте:
- The detective novel was interesting. The historical novel was more interesting. The fantasy novel was the most interesting of all three.
- This hotel room is comfortable. That hotel room is more comfortable. The presidential suite is the most comfortable room in the hotel.
- Her story was believable. His story was more believable. Your story was the most believable of all.
Исключения в степенях сравнения прилагательных
В английском языке, как и в любом другом, есть исключения, которые не подчиняются общим правилам. Некоторые прилагательные имеют нерегулярные формы степеней сравнения, которые необходимо запомнить. 🔍
Наиболее распространенные исключения:
- good → better → best
- bad → worse → worst
- far → farther/further → farthest/furthest
- little → less → least
- many/much → more → most
- old → older/elder → oldest/eldest
Обратите внимание на нюансы использования некоторых из этих исключений:
- "Farther" и "farthest" обычно используются для обозначения физического расстояния, в то время как "further" и "furthest" могут относиться как к физическому расстоянию, так и к абстрактным понятиям: "The furthest development of this theory".
- "Elder" и "eldest" используются только в качестве определений перед существительным и в основном относятся к членам семьи: "my elder brother", "the eldest son".
- "Older" и "oldest" могут использоваться в любом контексте: "She is older than me", "He is the oldest student in the class".
Помимо полностью нерегулярных форм, существуют также прилагательные, имеющие двойные формы сравнения, например:
- clever → cleverer/more clever → cleverest/most clever
- common → commoner/more common → commonest/most common
- quiet → quieter/more quiet → quietest/most quiet
В таких случаях выбор формы часто определяется контекстом, региональными предпочтениями или стилистическими соображениями. В американском английском чаще используются аналитические формы с "more" и "most".
Михаил Соколов, лингвист-практик
Работая с группой инженеров, готовящихся к международной стажировке, я заметил интересную закономерность. Даже технически подкованные люди, привыкшие к точности, систематически допускали ошибки в исключениях: говорили "more good" вместо "better" и "badder" вместо "worse". Мы создали систему мнемонических приёмов — например, связали "worse" с похожим по звучанию русским словом "урезать" (кое-что "хуже" часто означает, что оно "урезано" по качеству). Через неделю все исключения были усвоены, и на собеседовании с иностранными коллегами один из инженеров получил комплимент за "безупречную грамматику". Эти исключения, хоть их и немного, часто становятся языковыми маркерами, по которым носители сразу определяют уровень владения языком.
Употребление степеней сравнения в английской речи
Правильное употребление степеней сравнения прилагательных в английской речи требует не только знания правил их образования, но и понимания контекста и синтаксических конструкций, в которых они используются.
Основные конструкции со сравнительной степенью:
- Сравнение с "than": "This book is more interesting than that one." (Эта книга интереснее той.)
- Сравнение с "as ... as": "This car is as fast as that one." (Эта машина такая же быстрая, как та.)
- Отрицательное сравнение: "This test is not as difficult as I expected." (Этот тест не такой сложный, как я ожидал.)
- Прогрессивное сравнение: "The situation is getting worse." (Ситуация становится хуже.)
- Пропорциональное сравнение: "The more you practice, the better you become." (Чем больше ты тренируешься, тем лучше становишься.)
Конструкции с превосходной степенью:
- Стандартная конструкция: "This is the most beautiful painting I have ever seen." (Это самая красивая картина, которую я когда-либо видел.)
- Указание на группу: "She is the tallest student in our class." (Она самая высокая ученица в нашем классе.)
- Конструкция с "of": "He is the most intelligent of all the candidates." (Он самый умный из всех кандидатов.)
Типичные ошибки и как их избежать:
- Двойное сравнение: НЕПРАВИЛЬНО — "This is more better." ПРАВИЛЬНО — "This is better."
- Смешение "as" и "than": НЕПРАВИЛЬНО — "He is taller as me." ПРАВИЛЬНО — "He is taller than me."
- Неправильный выбор степени: НЕПРАВИЛЬНО — "This is the best of the two options." ПРАВИЛЬНО — "This is the better of the two options." (Для сравнения только двух предметов используется сравнительная, а не превосходная степень.)
- Неправильный артикль: НЕПРАВИЛЬНО — "She is a tallest girl." ПРАВИЛЬНО — "She is the tallest girl."
Практические советы по эффективному использованию степеней сравнения в речи:
- Используйте контекст для определения необходимой степени сравнения — если сравниваете два предмета, используйтеcomparative degree; если один предмет сравнивается с группой — превосходную.
- Обратите внимание на частицы и предлоги, сопровождающие степени сравнения (than, as, of, in).
- Избегайте избыточности — не используйте одновременно "more" и суффикс "-er" или "most" и суффикс "-est".
- При необходимости усилить сравнение используйте модификаторы: "much taller", "far more interesting", "by far the best".
Освоение степеней сравнения прилагательных — это не просто заучивание грамматических правил, а приобретение инструмента для точного выражения своих мыслей. Умение правильно сравнивать объекты, качества и явления делает вашу английскую речь не только грамматически корректной, но и более выразительной. Применяя знания о степенях сравнения на практике, вы сможете избежать типичных ошибок и сделать свою коммуникацию более эффективной. Наконец, помните — практика использования сравнительных конструкций в разговорной речи и на письме — самый действенный способ довести это умение до автоматизма.