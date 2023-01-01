Степени сравнения прилагательных: путеводитель по английской грамматике

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным конференциям или стажировкам Когда я впервые попросила своего ученика сравнить два объекта на английском языке, он задумчиво произнес: "This building is more tall than that one". В этот момент я поняла, что степени сравнения прилагательных — это не просто очередной грамматический раздел, а настоящий инструмент точного выражения мыслей, который многие изучающие язык используют неправильно. Разобравшись с тем, когда добавлять суффиксы "-er" и "-est", а когда применять "more" и "most", вы сможете избежать типичных ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. Эта статья — ваш путеводитель по лабиринту сравнительных и превосходных степеней английских прилагательных. 📝

Что такое степени сравнения прилагательных

Степени сравнения прилагательных в английском языке — это грамматическая категория, позволяющая сравнивать предметы, людей или явления по определенным качествам. В английском языке существуют три степени сравнения:

Положительная степень (Positive Degree) — базовая форма прилагательного, не выражающая сравнения (tall, beautiful, interesting).

— базовая форма прилагательного, не выражающая сравнения (tall, beautiful, interesting). Сравнительная степень (Comparative Degree) — форма, используемая при сравнении двух предметов (taller, more beautiful, more interesting).

— форма, используемая при сравнении двух предметов (taller, more beautiful, more interesting). Превосходная степень (Superlative Degree) — форма, указывающая на наивысшую степень качества среди трех или более предметов (tallest, most beautiful, most interesting).

Правильное использование степеней сравнения — это не просто грамматическое правило, а способ точно выразить свои мысли. Неверное образование или употребление форм может привести к искажению смысла высказывания и недопониманию.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 10-летним стажем Когда моя студентка Мария готовилась к международной конференции, где ей предстояло выступать на английском языке, она столкнулась с проблемой: сравнивая несколько технологий в своей презентации, она постоянно путалась в выборе между "more efficient" и "efficientеr". После нашего интенсивного занятия, где мы разобрали все нюансы образования степеней сравнения, она не только безошибочно подготовила презентацию, но и смогла уверенно отвечать на вопросы, используя сравнительные конструкции. Знание этих правил помогло ей звучать профессиональнее и увереннее перед иностранными коллегами.

Для наглядности представления информации о степенях сравнения, рассмотрим следующую таблицу:

Степень сравнения Функция Пример Положительная Указывает на качество без сравнения This is a fast car. Сравнительная Сравнивает два предмета/явления This car is faster than that one. Превосходная Выделяет один предмет из группы This is the fastest car in the showroom.

Формирование степеней сравнения односложных прилагательных

Односложные прилагательные — это краткие слова, состоящие из одного слога, такие как "big", "small", "fast". Правила формирования степеней сравнения для них достаточно четкие и последовательные.

Для образования сравнительной степени к односложному прилагательному добавляется суффикс "-er", а для превосходной — "-est":

Положительная → Сравнительная: tall → taller

Положительная → Превосходная: tall → tallest

При этом необходимо соблюдать определенные орфографические правила:

Если прилагательное оканчивается на немую "e", то добавляются только "r" или "st": nice → nicer → nicest. Если прилагательное заканчивается на согласную, которой предшествует краткий гласный звук, то конечная согласная удваивается: big → bigger → biggest. Если прилагательное заканчивается на "y", которой предшествует согласная, то "y" меняется на "i" перед добавлением окончания: dry → drier → driest.

Важно отметить, что перед превосходной степенью односложных прилагательных обычно ставится определенный артикль "the": the biggest, the fastest, the tallest.

Рассмотрим несколько примеров употребления односложных прилагательных в разных степенях сравнения:

This mountain is high. That mountain is higher. Everest is the highest mountain in the world.

The red car is fast. The blue car is faster. The black car is the fastest of all.

Tom is a strong boy. Jack is stronger than Tom. Mike is the strongest boy in the class.

Правила сравнения многосложных прилагательных

Многосложные прилагательные — это слова, состоящие из двух и более слогов, такие как "beautiful", "interesting", "comfortable". Образование степеней сравнения для них происходит по другому принципу.

Основное правило: большинство двусложных и все многосложные прилагательные образуют сравнительную степень с помощью слова "more", а превосходную — с помощью "most":

Положительная → Сравнительная: beautiful → more beautiful

Положительная → Превосходная: beautiful → most beautiful

Однако существуют исключения для некоторых двусложных прилагательных:

Двусложные прилагательные, заканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow, часто образуют степени сравнения с помощью суффиксов -er и -est: happy → happier → happiest, simple → simpler → simplest. Некоторые двусложные прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами (с суффиксами или с more/most): common → commoner/more common → commonest/most common.

Для большей наглядности представим различия в образовании степеней сравнения в таблице:

Тип прилагательного Положительная Сравнительная Превосходная Двусложные на -y happy happier happiest Двусложные на -le simple simpler simplest Большинство двусложных famous more famous most famous Многосложные beautiful more beautiful most beautiful

Примеры использования многосложных прилагательных в контексте:

The detective novel was interesting. The historical novel was more interesting. The fantasy novel was the most interesting of all three.

This hotel room is comfortable. That hotel room is more comfortable. The presidential suite is the most comfortable room in the hotel.

Her story was believable. His story was more believable. Your story was the most believable of all.

Исключения в степенях сравнения прилагательных

В английском языке, как и в любом другом, есть исключения, которые не подчиняются общим правилам. Некоторые прилагательные имеют нерегулярные формы степеней сравнения, которые необходимо запомнить. 🔍

Наиболее распространенные исключения:

good → better → best

bad → worse → worst

far → farther/further → farthest/furthest

little → less → least

many/much → more → most

old → older/elder → oldest/eldest

Обратите внимание на нюансы использования некоторых из этих исключений:

"Farther" и "farthest" обычно используются для обозначения физического расстояния, в то время как "further" и "furthest" могут относиться как к физическому расстоянию, так и к абстрактным понятиям: "The furthest development of this theory". "Elder" и "eldest" используются только в качестве определений перед существительным и в основном относятся к членам семьи: "my elder brother", "the eldest son". "Older" и "oldest" могут использоваться в любом контексте: "She is older than me", "He is the oldest student in the class".

Помимо полностью нерегулярных форм, существуют также прилагательные, имеющие двойные формы сравнения, например:

clever → cleverer/more clever → cleverest/most clever

common → commoner/more common → commonest/most common

quiet → quieter/more quiet → quietest/most quiet

В таких случаях выбор формы часто определяется контекстом, региональными предпочтениями или стилистическими соображениями. В американском английском чаще используются аналитические формы с "more" и "most".

Михаил Соколов, лингвист-практик Работая с группой инженеров, готовящихся к международной стажировке, я заметил интересную закономерность. Даже технически подкованные люди, привыкшие к точности, систематически допускали ошибки в исключениях: говорили "more good" вместо "better" и "badder" вместо "worse". Мы создали систему мнемонических приёмов — например, связали "worse" с похожим по звучанию русским словом "урезать" (кое-что "хуже" часто означает, что оно "урезано" по качеству). Через неделю все исключения были усвоены, и на собеседовании с иностранными коллегами один из инженеров получил комплимент за "безупречную грамматику". Эти исключения, хоть их и немного, часто становятся языковыми маркерами, по которым носители сразу определяют уровень владения языком.

Употребление степеней сравнения в английской речи

Правильное употребление степеней сравнения прилагательных в английской речи требует не только знания правил их образования, но и понимания контекста и синтаксических конструкций, в которых они используются.

Основные конструкции со сравнительной степенью:

Сравнение с "than": "This book is more interesting than that one." (Эта книга интереснее той.)

Сравнение с "as ... as": "This car is as fast as that one." (Эта машина такая же быстрая, как та.)

Отрицательное сравнение: "This test is not as difficult as I expected." (Этот тест не такой сложный, как я ожидал.)

Прогрессивное сравнение: "The situation is getting worse." (Ситуация становится хуже.)

Пропорциональное сравнение: "The more you practice, the better you become." (Чем больше ты тренируешься, тем лучше становишься.)

Конструкции с превосходной степенью:

Стандартная конструкция: "This is the most beautiful painting I have ever seen." (Это самая красивая картина, которую я когда-либо видел.)

Указание на группу: "She is the tallest student in our class." (Она самая высокая ученица в нашем классе.)

Конструкция с "of": "He is the most intelligent of all the candidates." (Он самый умный из всех кандидатов.)

Типичные ошибки и как их избежать:

Двойное сравнение: НЕПРАВИЛЬНО — "This is more better." ПРАВИЛЬНО — "This is better." Смешение "as" и "than": НЕПРАВИЛЬНО — "He is taller as me." ПРАВИЛЬНО — "He is taller than me." Неправильный выбор степени: НЕПРАВИЛЬНО — "This is the best of the two options." ПРАВИЛЬНО — "This is the better of the two options." (Для сравнения только двух предметов используется сравнительная, а не превосходная степень.) Неправильный артикль: НЕПРАВИЛЬНО — "She is a tallest girl." ПРАВИЛЬНО — "She is the tallest girl."

Практические советы по эффективному использованию степеней сравнения в речи:

Используйте контекст для определения необходимой степени сравнения — если сравниваете два предмета, используйтеcomparative degree; если один предмет сравнивается с группой — превосходную.

Обратите внимание на частицы и предлоги, сопровождающие степени сравнения (than, as, of, in).

Избегайте избыточности — не используйте одновременно "more" и суффикс "-er" или "most" и суффикс "-est".

При необходимости усилить сравнение используйте модификаторы: "much taller", "far more interesting", "by far the best".