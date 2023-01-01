Степени сравнения в английском: правила, исключения, примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.

Профессионалы, нуждающиеся в улучшении навыков деловой коммуникации на английском языке.

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения и развития учащихся. Английские степени сравнения – тот грамматический аспект, который превращает простое описание в яркое сравнение, создает контраст и добавляет выразительности вашей речи. Будь то IELTS эссе, деловой email или повседневный разговор – степени сравнения работают как лингвистический инструмент, позволяющий ранжировать качества и выделять уникальные характеристики. Этот гайд раскроет все аспекты этой темы: от базовых правил до нюансов, которые отличают уверенных пользователей языка от новичков. Изучив эти правила, вы будете говорить точнее, писать увереннее и звучать естественнее. 💪

Что такое степени сравнения и их роль в английском

Степени сравнения прилагательных – это грамматическая категория, позволяющая сравнивать предметы, людей и явления по определенным качествам или характеристикам. В английском языке существуют три степени сравнения: положительная (positive), сравнительная (comparative) и превосходная (superlative).

Положительная степень – это базовая форма прилагательного, используемая для описания качества без сравнения (tall, beautiful, good).

– это базовая форма прилагательного, используемая для описания качества без сравнения (tall, beautiful, good). Сравнительная степень – используется для сравнения двух предметов или людей (taller, more beautiful, better).

– используется для сравнения двух предметов или людей (taller, more beautiful, better). Превосходная степень – указывает на наивысшую степень качества среди трех или более объектов (tallest, most beautiful, best).

Степени сравнения играют критическую роль в английской коммуникации, выполняя несколько важных функций:

Функция Описание Пример Выражение контраста Подчеркивание различий между объектами My phone is newer than yours. Передача точности Указание на степень качества This is the most efficient solution. Создание эмфазы Усиление эмоционального воздействия That was the worst mistake ever! Аргументация Построение логических связей The cheaper option is not always better.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на занятии продвинутого уровня я столкнулась с интересным случаем. Студент Алексей, руководитель IT-компании, постоянно делал ошибки в степенях сравнения во время подготовки к презентации на международной конференции. "Our product is more better than competitors" – говорил он с уверенностью бизнесмена. Мы провели специальный интенсив по степеням сравнения. Через неделю на пробной презентации Алексей безошибочно использовал конструкции: "Our solution is more efficient than any competitor's" и "This is the most reliable system on the market". После успешного выступления на конференции он признался: "Именно корректное использование сравнений помогло мне четко выделить преимущества нашего продукта и заключить два международных контракта". Правильные степени сравнения стали для него не просто грамматикой, а инструментом бизнес-коммуникации.

Образование сравнительной и превосходной степени

Существуют два основных способа образования степеней сравнения: синтетический (с помощью суффиксов) и аналитический (с помощью вспомогательных слов). Выбор способа зависит от характеристик прилагательного: его длины, происхождения и фонетических особенностей.

Синтетический способ применяется для:

Односложных прилагательных: tall → taller → tallest

Двусложных прилагательных, оканчивающихся на -y, -er, -le, -ow: happy → happier → happiest

Аналитический способ используется для:

Прилагательных из трех и более слогов: beautiful → more beautiful → most beautiful

Большинства двусложных прилагательных: famous → more famous → most famous

Правила образования степеней сравнения требуют внимания к орфографическим нюансам:

Если прилагательное оканчивается на -e, при добавлении суффикса -er или -est добавляется только -r/-st: nice → nicer → nicest Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, конечная согласная удваивается: big → bigger → biggest Если прилагательное заканчивается на -y с предшествующей согласной, -y меняется на -i: easy → easier → easiest

Существуют также прилагательные с супплетивными формами – их степени сравнения образуются от разных корней:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень good better best bad worse worst little less least many/much more most far farther/further farthest/furthest

При использовании сравнительной степени часто применяется союз "than", а с превосходной степенью обычно используется определенный артикль "the": She is taller than her brother. This is the tallest building in our city. 📏

Особые случаи и исключения в степенях сравнения

Несмотря на относительную систематичность правил, степени сравнения прилагательных в английском языке содержат немало особых случаев, требующих внимания. Владение этими исключениями отличает продвинутого пользователя языка от начинающего.

Прилагательные с двумя формами степеней сравнения

Clever : cleverer/more clever, cleverest/most clever

: cleverer/more clever, cleverest/most clever Common : commoner/more common, commonest/most common

: commoner/more common, commonest/most common Likely : likelier/more likely, likeliest/most likely

: likelier/more likely, likeliest/most likely Pleasant : pleasanter/more pleasant, pleasantest/most pleasant

: pleasanter/more pleasant, pleasantest/most pleasant Simple: simpler/more simple, simplest/most simple

Выбор формы часто определяется контекстом и стилем речи, причем аналитические формы (с more/most) звучат более формально.

Прилагательные, не имеющие степеней сравнения

Некоторые прилагательные по своей семантике не могут иметь степеней сравнения, так как выражают абсолютные качества или принадлежность:

Абсолютные понятия : perfect, unique, excellent, primary

: perfect, unique, excellent, primary Категориальные прилагательные : atomic, digital, medical, wooden

: atomic, digital, medical, wooden Прилагательные с географическими или национальными значениями: American, Chinese, French

Однако в разговорной речи некоторые из этих "неизменяемых" прилагательных иногда всё же употребляются в сравнительной или превосходной степени: "This solution is more perfect" или "The most unique experience".

Особые конструкции сравнения

Двойное сравнение (для выражения параллельных изменений): The more you practice, the better you become. Усиление с помощью модификаторов: This test is much harder than I expected. It's by far the most interesting book I've ever read. Ослабление сравнения: This restaurant is a bit cheaper than that one. The hotel was slightly less comfortable than advertised.

Важно помнить, что при сравнении необходимо соблюдать логическую последовательность и избегать двойных сравнений типа "more better" или "most biggest", которые являются грамматически неверными. ⚠️

Сложные конструкции и устойчивые выражения

За пределами базовых правил образования степеней сравнения лежит целый пласт сложных конструкций и идиоматических выражений, мастерское использование которых значительно повышает уровень владения языком.

Усложненные конструкции сравнения

as...as (для выражения равенства): This task is as difficult as the previous one.

(для выражения равенства): This task is as difficult as the previous one. not as/so...as (для отрицания равенства): The film was not as entertaining as I had hoped.

(для отрицания равенства): The film was not as entertaining as I had hoped. less...than (для выражения меньшей степени): The problem was less complicated than it seemed.

(для выражения меньшей степени): The problem was less complicated than it seemed. the least (для выражения наименьшей степени): This is the least expensive option available.

Сравнительные обороты с предлогами

superior/inferior to : Their service is superior to their competitors'.

: Their service is superior to their competitors'. preferable to : Working from home is preferable to commuting every day.

: Working from home is preferable to commuting every day. prior to: This rule was established prior to the new regulations.

Михаил Соколов, переводчик и методист

Работая над переводом технической документации для немецкой компании, я столкнулся с интересной ситуацией. Немецкие коллеги прислали документ, в котором была фраза: "This method is 5 times more efficient than the standard procedure." При проверке выяснилось, что реальные цифры показывали 500% эффективность по сравнению со стандартной процедурой. Я обратил внимание заказчика на некорректность фразы: если что-то в 5 раз эффективнее, это означает 500% от базового значения, что корректно записывается как "5 times as efficient" или просто "5 times efficient". Это вызвало целую дискуссию в техническом отделе. В итоге мы не только исправили документацию, но и создали внутреннее руководство по корректному использованию сравнительных конструкций в технических текстах. Оказалось, что правильное использование степеней сравнения – не просто вопрос грамматики, но и точности передачи технической информации.

Идиоматические выражения со степенями сравнения

Английский язык богат устойчивыми выражениями, использующими степени сравнения прилагательных:

Better late than never – Лучше поздно, чем никогда.

– Лучше поздно, чем никогда. The sooner the better – Чем раньше, тем лучше.

– Чем раньше, тем лучше. Better safe than sorry – Береженого Бог бережет.

– Береженого Бог бережет. The more the merrier – Чем больше, тем веселее.

– Чем больше, тем веселее. Easier said than done – Легче сказать, чем сделать.

Способы усиления и смягчения сравнения

Для тонкой настройки степени сравнения используются различные модификаторы:

Усиление:

far/by far : This is by far the best performance I've seen.

: This is by far the best performance I've seen. much/a lot : The new version is much better than the previous one.

: The new version is much better than the previous one. even: The situation is even worse than we thought.

Смягчение:

a bit/a little : The red one is a bit more expensive.

: The red one is a bit more expensive. slightly : Today's weather is slightly warmer.

: Today's weather is slightly warmer. somewhat: The newer model is somewhat more efficient.

Освоение этих конструкций позволяет выражать сравнения с высокой точностью и нюансами, что особенно важно для академического письма, деловой коммуникации и успешной сдачи экзаменов высокого уровня. 🎯

Практикум: упражнения по степеням сравнения

Теоретические знания степеней сравнения прилагательных требуют практического закрепления. Предлагаем комплекс упражнений разного уровня сложности для отработки этого грамматического аспекта.

Базовый уровень: Образование форм степеней сравнения

Образуйте сравнительную и превосходную степени следующих прилагательных:

cold — ___ — ___ expensive — ___ — ___ good — ___ — ___ comfortable — ___ — ___ busy — ___ — ___

Средний уровень: Завершение предложений

Дополните предложения, используя правильную форму прилагательных в скобках:

This task is ___ (difficult) than I expected. That was ___ (bad) presentation I've ever seen. The weather today is ___ (good) than yesterday. She is ___ (talented) student in our class. This book is ___ (interesting) than the film.

Продвинутый уровень: Коррекция ошибок

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

This is the most easiest way to solve the problem. My computer is more faster than yours. She is intellegenter than her brother. This restaurant has the goodest food in town. The more harder you work, the more successful you will be.

Экспертный уровень: Перевод сложных конструкций

Переведите на английский язык, используя подходящие сравнительные конструкции:

Чем дольше я здесь живу, тем больше мне нравится этот город. Эта задача не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Новый метод гораздо эффективнее традиционного подхода. Это, безусловно, самое уникальное предложение на рынке. Результаты оказались несколько лучше, чем мы ожидали.

Практический кейс: Написание сравнительного эссе

Напишите короткое эссе (150-200 слов) на тему "Преимущества и недостатки жизни в большом городе по сравнению с маленьким". Используйте как минимум 10 различных прилагательных в сравнительной или превосходной степени.

Ключ к упражнениям базового уровня:

cold — colder — coldest expensive — more expensive — most expensive good — better — best comfortable — more comfortable — most comfortable busy — busier — busiest

Систематическая практика с использованием этих упражнений поможет довести навык использования степеней сравнения до автоматизма и избежать типичных ошибок при сдаче экзаменов или в реальной коммуникации. 📝