Степени сравнения прилагательных в английском: простые правила

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык.

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения грамматических правил.

Русскоговорящие специалисты, работающие в международной среде и стремящиеся улучшить свой уровень английского. Овладение степенями сравнения прилагательных открывает двери к настоящему английскому языку — тому, на котором общаются носители. Ошибки в этой части грамматики мгновенно выдают иностранца, даже если остальная речь безупречна. "This city is more beautiful than London" или "This city is beautifuller than London"? Такие нюансы делают разницу между просто изучающим язык и человеком, который им действительно владеет. Давайте разберёмся в этих правилах раз и навсегда — чётко, по пунктам, с примерами из реальной жизни. 🚀

Три степени сравнения в английской грамматике

Степени сравнения прилагательных — это грамматическая категория, позволяющая сравнивать качества предметов или явлений. В английском языке существуют три степени сравнения прилагательных:

Положительная (Positive Degree) — исходная форма прилагательного, используемая без сравнения: tall (высокий), beautiful (красивый), good (хороший).

— исходная форма прилагательного, используемая без сравнения: tall (высокий), beautiful (красивый), good (хороший). Сравнительная (Comparative Degree) — форма, выражающая большую или меньшую степень качества при сравнении двух предметов: taller (выше), more beautiful (красивее), better (лучше).

— форма, выражающая большую или меньшую степень качества при сравнении двух предметов: taller (выше), more beautiful (красивее), better (лучше). Превосходная (Superlative Degree) — форма, выражающая наивысшую степень качества при сравнении трёх и более предметов: the tallest (самый высокий), the most beautiful (самый красивый), the best (самый лучший).

Понимание этих трёх степеней — фундамент для построения грамотных сравнений в английском языке. Рассмотрим типичные ситуации их использования:

Тип Ситуация использования Пример Положительная Описание характеристики без сравнения This is a long book. Сравнительная Сравнение двух объектов This book is longer than that one. Превосходная Выделение объекта среди множества This is the longest book in the library.

Елена Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинала преподавать, один ученик никак не мог понять, почему мы говорим "more important", но "bigger", а не "more big". Я предложила ему простую аналогию с русским: мы ведь тоже не говорим "более большой", а сразу "больше". Это подходит для коротких, частотных слов. А вот для многосложных прилагательных используем "более" (или more в английском). Этот приём сработал безотказно — студент сразу уловил логику и больше не путался. Иногда самые сложные грамматические концепции становятся понятными через подобные параллели с родным языком.

Правила образования сравнительной степени прилагательных

Образование сравнительной степени прилагательных в английском языке следует чётким правилам, зависящим от длины и окончания исходного прилагательного. 📏

Способ 1: Добавление суффикса -er

Этот способ применяется для:

Односложных прилагательных: tall → taller, small → smaller

Двусложных прилагательных, оканчивающихся на -y, -le, -er, -ow:

happy → happier (y меняется на i)

simple → simpler

clever → cleverer

narrow → narrower

Способ 2: Использование слова "more"

Этот способ применяется для:

Многосложных прилагательных (три и более слога): beautiful → more beautiful, interesting → more interesting

Большинства двусложных прилагательных: famous → more famous, careful → more careful

Особые правила правописания:

Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается: big → bigger, hot → hotter Если прилагательное оканчивается на -e, добавляется только -r: nice → nicer, large → larger Если прилагательное оканчивается на -y с предшествующей согласной, y меняется на i: happy → happier, easy → easier

При использовании сравнительной степени часто используется союз "than" (чем): "She is taller than her brother" (Она выше, чем её брат).

Для обозначения равенства качеств используется конструкция "as + прилагательное + as": "She is as tall as her mother" (Она такая же высокая, как её мать).

Особенности формирования превосходной степени

Формирование превосходной степени прилагательных подчиняется тем же принципам, что и сравнительной, но с некоторыми важными отличиями. 🏆

Способ 1: Добавление суффикса -est

Применяется для тех же категорий прилагательных, что и суффикс -er:

Односложные прилагательные: tall → the tallest, small → the smallest

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow:

happy → the happiest

simple → the simplest

clever → the cleverest

narrow → the narrowest

Способ 2: Использование словосочетания "the most"

Для тех же категорий прилагательных, что и "more":

Многосложные прилагательные: beautiful → the most beautiful

Большинство двусложных прилагательных: famous → the most famous

Критически важные моменты:

Обязательное использование артикля "the" перед превосходной степенью прилагательного. Правила правописания аналогичны правилам для сравнительной степени (удвоение согласной, замена -y на -i и т.д.). Контекст использования — превосходная степень применяется только при сравнении трёх или более объектов.

Часто превосходная степень сопровождается предлогом "in" или "of" для указания группы, внутри которой происходит сравнение:

"She is the tallest girl in her class." (Она самая высокая девочка в своём классе.)

"He is the most intelligent of all the students." (Он самый умный из всех учеников.)

Тип прилагательного Положительная Сравнительная Превосходная Односложные tall, short, big taller, shorter, bigger the tallest, the shortest, the biggest Двусложные на -y happy, easy, funny happier, easier, funnier the happiest, the easiest, the funniest Другие двусложные famous, careful more famous, more careful the most famous, the most careful Многосложные beautiful, interesting more beautiful, more interesting the most beautiful, the most interesting

Андрей Викторов, переводчик и лингвистический консультант: Работая с международной командой, я часто замечал, как русскоговорящие коллеги ошибаются в превосходной степени. Один талантливый программист постоянно забывал артикль "the", говоря "This is most important issue" вместо "This is the most important issue". В английском этот артикль — не просто формальность, а важный маркер превосходной степени. Мы провели "языковой хакатон", где каждый раз при использовании превосходной степени без "the" нужно было внести доллар в общую копилку. За неделю мой коллега полностью избавился от ошибки, а на собранные деньги мы устроили отличный командный ужин. Иногда игровой подход работает эффективнее любых грамматических упражнений.

Исключения и нестандартные прилагательные в английском

В английской грамматике существует ряд прилагательных, которые не подчиняются стандартным правилам образования степеней сравнения. Это нерегулярные или супплетивные формы, которые необходимо запомнить. ⚠️

Наиболее распространённые исключения:

good → better → the best (хороший → лучше → самый лучший)

bad → worse → the worst (плохой → хуже → самый плохой)

many/much → more → the most (много → больше → больше всего)

little → less → the least (мало → меньше → меньше всего)

far → farther/further → the farthest/furthest (далёкий → более далёкий → самый далёкий)

old → older/elder → the oldest/eldest (старый → старше → самый старый/старший)

Особые случаи:

Farther/Further: "Farther" обычно используется для физического расстояния, а "further" для переносного значения и абстрактных понятий: The station is farther than I thought. (Станция дальше, чем я думал.)

We need to discuss this matter further. (Нам нужно обсудить этот вопрос подробнее.) Older/Elder: "Elder" используется только атрибутивно (перед существительным) и только в отношении членов семьи: My elder brother lives in Canada. (Мой старший брат живёт в Канаде.)

She is older than me. (Она старше меня.) — Нельзя сказать "She is elder than me".

Прилагательные, не имеющие степеней сравнения:

Некоторые прилагательные по своей природе не могут иметь степеней сравнения, поскольку обозначают абсолютные качества:

perfect (совершенный)

unique (уникальный)

excellent (превосходный)

supreme (высший, верховный)

dead (мёртвый)

main (главный)

pregnant (беременная)

Технически неверно говорить "more perfect" или "more unique", хотя такие формы иногда встречаются в разговорной речи или для особого эмфазиса.

Двойные формы сравнительной и превосходной степени:

Некоторые прилагательные могут образовывать степени сравнения двумя способами:

clever → cleverer/more clever → the cleverest/the most clever

common → commoner/more common → the commonest/the most common

likely → likelier/more likely → the likeliest/the most likely

Выбор формы часто зависит от регионального варианта английского и личного предпочтения говорящего, хотя формы с "more/most" обычно считаются более формальными.

Практическое применение степеней сравнения в речи

Понимание правил формирования степеней сравнения — только первый шаг. Гораздо важнее уметь эффективно применять эти знания в реальной коммуникации. 💬

Контекст использования разных степеней:

Положительная степень используется: При простом описании: "This is a good book." (Это хорошая книга.)

В конструкциях равенства: "This book is as good as that one." (Эта книга так же хороша, как та.) Сравнительная степень применяется: При сравнении двух предметов/явлений: "This book is better than that one." (Эта книга лучше, чем та.)

В конструкциях с "and": "The weather is getting colder and colder." (Погода становится всё холоднее.)

В сложных сравнениях: "The more I read, the more I understand." (Чем больше я читаю, тем больше понимаю.) Превосходная степень используется: Для выделения объекта из группы: "This is the best book I've ever read." (Это лучшая книга, которую я когда-либо читал.)

При указании на предел качества: "She did her best." (Она сделала всё возможное.)

Типичные ошибки русскоговорящих:

Использование "more" с прилагательными, требующими суффикса -er: "more big" вместо "bigger"

Пропуск артикля "the" перед превосходной степенью: "most interesting book" вместо "the most interesting book"

Двойное сравнение: "more better" вместо просто "better"

Неправильное использование "than": "taller that him" вместо "taller than him"

Полезные речевые шаблоны:

Для выражения постепенного изменения: "The situation is getting worse." (Ситуация становится хуже.)

"The days are growing shorter." (Дни становятся короче.) Для выражения предпочтения: "I'd prefer a cheaper hotel." (Я бы предпочёл отель подешевле.)

"The sooner, the better." (Чем скорее, тем лучше.) Для усиления значения: "It's the absolute best!" (Это абсолютно лучшее!)

"This is by far the most expensive item." (Это, безусловно, самый дорогой предмет.)

Регулярная практика использования степеней сравнения в разговорной речи и письме позволит довести их применение до автоматизма. Особенно полезно составлять собственные предложения с исключениями и сложными случаями, чтобы закрепить правила в памяти.