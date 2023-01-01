Стандарты оформления docstring в Python: пишем понятную документацию

Для кого эта статья:

Python-разработчики, желающие улучшить качество своего кода

Студенты и новички в программировании, изучающие стандарты написания кода

Руководители команд разработки, заинтересованные в повышении эффективности работы группы Код на Python как открытая книга — прочитать может каждый, но извлечь из неё пользу могут лишь те, кто разбирается в авторском стиле. Подобно тому, как литературные произведения имеют предсказуемую структуру, Python-код также должен следовать определенным конвенциям, особенно когда речь идет о документировании кода. Именно docstring и стандарты PEP превращают бессистемный набор функций в удобочитаемый, профессиональный код, который становится понятным с первого взгляда и не требует дополнительных усилий для расшифровки. 📚

Что такое docstring и зачем нужны стандарты в Python

Docstring (сокращение от "documentation string") — это строка документации, которая служит для описания модулей, классов, функций и методов в Python. Она размещается сразу после объявления и перед телом кода, заключённая в тройные кавычки, что делает её многострочной по умолчанию.

Но зачем тратить время на написание документации, когда можно просто писать код? 🤔 Причина проста: код пишется один раз, а читается многократно — как вами, так и другими разработчиками.

Алексей Смирнов, технический лид в команде разработки Как-то раз мы унаследовали проект от команды, которая полностью игнорировала docstrings. Я потратил почти две недели, разбираясь в кодовой базе размером примерно в 30 000 строк. Функции с неочевидными названиями вроде process_data или handle_exception без документации превращались в настоящие головоломки. После этого кейса я ввёл в команде правило: код без docstring не проходит ревью. За три месяца производительность выросла на 30%, а количество багов снизилось вдвое — просто потому, что все стали лучше понимать, что и как работает.

Стандарты документирования в Python решают несколько ключевых проблем:

Снижение когнитивной нагрузки — не нужно "держать в голове" всю логику кода

— одинаковый формат документации делает работу предсказуемой Автоматизация — docstrings используются для генерации документации инструментами вроде Sphinx

Согласно исследованию Stack Overflow, более 70% разработчиков тратят больше времени на чтение существующего кода, чем на написание нового. Именно поэтому стандарты документации — это не прихоть, а необходимость в профессиональной разработке.

Характеристика Код без docstring Код с docstring Время на понимание нового кода В среднем 2-3 часа 30-60 минут Скорость онбординга новых сотрудников 2-3 недели 1-1.5 недели Количество уточняющих вопросов Высокое Низкое Возможность автоматической генерации документации Отсутствует Есть

Основные требования PEP 257 для оформления документации

PEP 257 — это документ, который определяет стандарты для написания docstring в Python. Разработанный Гвидо ван Россумом, Барри Варшавом и Дэвидом Гудгером, этот стандарт устанавливает базовые правила, которые должен соблюдать каждый Python-разработчик.

Основные требования PEP 257:

Все публичные модули, функции, классы и методы должны иметь docstrings . Не-публичные методы могут обойтись и без них, но все равно должны иметь комментарии, описывающие их функциональность.

. Пишите его так, будто объясняете функциональность коллеге за обедом. Однострочные docstrings должны быть действительно однострочными . Тройные кавычки открываются и закрываются на той же строке.

, за которым следует пустая строка, а затем более подробное описание. Избегайте повторения имени функции/метода в docstring — это избыточно и усложняет чтение.

Вот пример правильного однострочного docstring:

Python Скопировать код def get_user_by_id(user_id): """Return user object for the given user ID.""" return db.query(User).filter(User.id == user_id).first()

И пример правильного многострочного docstring:

Python Скопировать код def calculate_tax(income, tax_rate=0.2): """Calculate tax amount based on income and tax rate. Args: income (float): Gross income amount. tax_rate (float, optional): Tax rate as a decimal. Defaults to 0.2. Returns: float: Calculated tax amount. Raises: ValueError: If income is negative. """ if income < 0: raise ValueError("Income cannot be negative") return income * tax_rate

Важно помнить, что docstring должен обеспечивать достаточную информацию для использования функции или класса без необходимости заглядывать в исходный код. Это особенно важно для библиотек и API, где пользователи могут не иметь доступа к исходникам.

Популярные стили форматирования docstring: сравнение подходов

PEP 257 устанавливает лишь базовые правила для docstring, но не определяет конкретный формат структурирования информации внутри документации. Именно поэтому в сообществе Python сформировались несколько популярных стилей, каждый со своими особенностями. 🔍

Стиль Особенности Популярность Подходит для Google style Секции выделяются заголовками, аргументы описываются в формате "name (type): description" Очень высокая Большинство проектов, особенно с TensorFlow и другими Google-технологиями NumPy style Расширение Google style с более подробным форматированием для научных проектов Высокая в научной среде Научные вычисления, анализ данных, проекты с NumPy/SciPy/Pandas reStructuredText (reST) Использует специальные директивы Sphinx, более формальный синтаксис Средняя Проекты с генерацией документации Sphinx, многие стандартные библиотеки Python Epytext Формат, подобный JavaDoc Низкая Устаревшие проекты

Рассмотрим примеры трёх наиболее распространённых стилей для одной и той же функции:

1. Google style:

Python Скопировать код def connect_to_database(host, port=5432, user=None, password=None): """Establishes connection to PostgreSQL database. Args: host (str): Database server hostname or IP address. port (int, optional): Port number. Defaults to 5432. user (str, optional): Username for authentication. If None, uses system user. password (str, optional): Password for authentication. Returns: Connection: Database connection object. Raises: ConnectionError: If connection cannot be established. """

2. NumPy style:

Python Скопировать код def connect_to_database(host, port=5432, user=None, password=None): """Establishes connection to PostgreSQL database. Parameters ---------- host : str Database server hostname or IP address. port : int, optional Port number. Default is 5432. user : str, optional Username for authentication. If None, uses system user. password : str, optional Password for authentication. Returns ------- Connection Database connection object. Raises ------ ConnectionError If connection cannot be established. """

3. reStructuredText (reST):

Python Скопировать код def connect_to_database(host, port=5432, user=None, password=None): """Establishes connection to PostgreSQL database. :param host: Database server hostname or IP address. :type host: str :param port: Port number, defaults to 5432 :type port: int, optional :param user: Username for authentication, if None uses system user :type user: str, optional :param password: Password for authentication :type password: str, optional :returns: Database connection object :rtype: Connection :raises ConnectionError: If connection cannot be established """

Какой стиль выбрать? Это зависит от нескольких факторов:

Google style обеспечивает хороший баланс между читаемостью и информативностью

NumPy style предпочтителен для научных проектов с математическими формулами

reStructuredText лучше интегрируется с инструментами Sphinx

Наталья Петрова, руководитель отдела обеспечения качества кода В нашем проекте мы начинали без единого стандарта документации. Каждый писал docstrings, как привык. Когда команда выросла до 15 человек, у нас образовалось четыре разных стиля в одной кодовой базе! На ревью кода тратилось неоправданно много времени. Мы провели голосование и выбрали Google style как наиболее интуитивно понятный. Затем настроили линтеры и внедрили автоматическую проверку при коммитах. Результат превзошёл ожидания: время на ревью сократилось на 40%, а количество вопросов между разработчиками уменьшилось почти на 70%. Главное, что мы вынесли из этого опыта: важен не столько выбор конкретного стиля, сколько его последовательное применение во всей кодовой базе.

PEP 8: правила оформления заголовков функций и классов

Если PEP 257 регламентирует стандарты документирования, то PEP 8 — это руководство по стилю кодирования Python, включающее правила именования и оформления заголовков функций, классов и других элементов кода. Эти стандарты неразрывно связаны с docstring, формируя полноценный профессиональный подход к разработке. 🛠️

Основные правила PEP 8 для заголовков функций и классов:

Имена функций: Используйте snake_case (слова в нижнем регистре, разделённые подчёркиваниями)

Используйте CamelCase (каждое слово с заглавной буквы, без разделителей) Имена констант: Используйте UPPERSNAKECASE (все заглавные буквы, разделённые подчёркиваниями)

Начинайте с одного подчёркивания (methodname) "Очень приватные" методы/атрибуты: Начинайте с двух подчёркиваний (_methodname)

Вот несколько примеров правильного именования по PEP 8:

Python Скопировать код # Функции def calculate_average(numbers): """Return the average of a list of numbers.""" return sum(numbers) / len(numbers) # Классы class DatabaseConnection: """Class for managing database connections.""" def __init__(self, host, port): """Initialize connection with host and port.""" self.host = host self.port = port def _validate_credentials(self): """Internal method to validate credentials.""" pass def __execute_raw_query(self, query): """Very private method for executing raw SQL queries.""" pass # Константы MAX_CONNECTION_ATTEMPTS = 3 DEFAULT_TIMEOUT = 30

Помимо именования, PEP 8 регламентирует и другие аспекты оформления заголовков:

Расположение импортов: стандартная библиотека, сторонние библиотеки, локальные импорты — с пустыми строками между группами

4 пробела для отступов, без табуляций Максимальная длина строки: 79 символов для кода, 72 для docstring и комментариев

Соблюдение PEP 8 не просто делает код "красивым" — оно значительно упрощает чтение и понимание кода другими разработчиками, что критически важно в командных проектах.

Инструменты автоматизации проверки docstring-стандартов

Помнить все правила PEP 8 и PEP 257 — задача не из легких даже для опытного разработчика. К счастью, в экосистеме Python существует множество инструментов, которые автоматизируют проверку соответствия кода стандартам и помогают поддерживать высокое качество документации. 🤖

Основные инструменты для проверки docstring и форматирования кода:

pylint — один из самых всеобъемлющих инструментов для статического анализа, который проверяет как соответствие PEP 8, так и наличие docstring

— объединяет функциональность PyFlakes, pycodestyle и McCabe для комплексной проверки кода pydocstyle — специализированный инструмент для проверки соответствия docstring стандарту PEP 257

— бескомпромиссный форматтер кода, который автоматически приводит код к единому стилю docformatter — инструмент для автоматического форматирования docstring

Пример настройки pre-commit хука для автоматизации проверки при коммите:

yaml Скопировать код # .pre-commit-config.yaml repos: - repo: https://github.com/pycqa/flake8 rev: 6.0.0 hooks: - id: flake8 - repo: https://github.com/pycqa/pydocstyle rev: 6.3.0 hooks: - id: pydocstyle - repo: https://github.com/psf/black rev: 23.3.0 hooks: - id: black - repo: https://github.com/myint/docformatter rev: v1.7.5 hooks: - id: docformatter - repo: https://github.com/econchick/interrogate rev: 1.5.0 hooks: - id: interrogate args: [-vv, -i, --fail-under=80]

Интеграция этих инструментов в процесс разработки даёт множество преимуществ:

Автоматизация рутинных проверок экономит время разработчиков

Единообразие кода и документации упрощает поддержку проекта

Для интеграции этих инструментов с популярными IDE:

PyCharm: Встроенная поддержка PEP 8 и возможность установки плагинов для других инструментов

Расширения Python и Python Docstring Generator обеспечивают поддержку стандартов и автоматическое создание docstring Jupyter Notebook: Расширение nbqa позволяет запускать инструменты проверки кода на ячейках Jupyter

Наиболее эффективный подход — настроить проверку на трёх уровнях:

Локально: Интеграция с IDE для мгновенной обратной связи При коммите: Pre-commit хуки для предотвращения коммитов с нарушениями В CI/CD: Автоматизированные проверки при Pull Request и деплое