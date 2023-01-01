Engagement Rate в SMM: как рассчитать и повысить вовлеченность

Для кого эта статья:

Специалисты по социальным медиа и SMM

Маркетологи и аналитики

Владелцы бизнеса и контент-креаторы Когда я начинаю работу с новым клиентом, первое, что анализирую – уровень вовлеченности его аудитории. ER раскрывает истинную картину эффективности контента, показывая, насколько подписчики действительно взаимодействуют с публикациями, а не просто числятся в списке фолловеров. Давайте разберемся, как правильно рассчитывать этот показатель, какие значения считаются нормой в различных нишах, и что делать, если ваши метрики далеки от идеала. 📊

Что такое ER и почему этот показатель важен для SMM

Engagement Rate (ER) — это метрика, которая измеряет уровень вовлеченности аудитории в контент. По сути, ER показывает, насколько активно пользователи взаимодействуют с публикациями: лайкают, комментируют, сохраняют, репостят. В отличие от количества подписчиков, которое может быть накручено или содержать неактивные аккаунты, ER отражает реальный интерес аудитории.

Почему именно ER стал "золотым стандартом" в оценке эффективности SMM? Есть несколько весомых причин:

Качество выше количества — ER демонстрирует насколько аудитория действительно заинтересована в контенте, а не просто присутствует в подписчиках

— ER демонстрирует насколько аудитория действительно заинтересована в контенте, а не просто присутствует в подписчиках Отражение истинной ценности контента — высокий показатель вовлеченности говорит о том, что материал резонирует с аудиторией

— высокий показатель вовлеченности говорит о том, что материал резонирует с аудиторией Влияние на алгоритмы соцсетей — платформы отдают предпочтение контенту с высокой вовлеченностью, увеличивая его органический охват

— платформы отдают предпочтение контенту с высокой вовлеченностью, увеличивая его органический охват Инструмент для рекламодателей — бренды оценивают инфлюенсеров не по числу подписчиков, а по способности вызывать реакцию аудитории

— бренды оценивают инфлюенсеров не по числу подписчиков, а по способности вызывать реакцию аудитории Показатель ROI — ER позволяет оценить отдачу от вложенных в создание контента ресурсов

Анна Петрова, Head of SMM: Помню случай, когда мы работали с fashion-брендом, у которого было внушительные 150 тысяч подписчиков, но катастрофически низкий ER — всего 0,3%. При детальном анализе выяснилось, что 70% аудитории была либо неактивной, либо искусственно накрученной. Мы полностью пересмотрели стратегию, сфокусировавшись на создании вовлекающего контента для реальной целевой аудитории. За три месяца ER вырос до 2,7%, что для fashion-ниши является отличным показателем. При этом мы потеряли около 30% подписчиков, но зато остались с активной аудиторией, которая действительно конвертировалась в продажи. Именно тогда я окончательно убедилась, что ER — намного более значимый показатель, чем количество подписчиков.

Важно понимать, что не существует универсального "идеального" ER для всех аккаунтов. Средние показатели существенно варьируются в зависимости от платформы, ниши, размера аудитории и типа контента. Поэтому крайне важно учитывать контекст при анализе этой метрики. 📈

Формулы расчета Engagement Rate в разных соцсетях

Расчет Engagement Rate может различаться в зависимости от платформы и специфики взаимодействия пользователей. Рассмотрим основные формулы, которые применяются для различных социальных сетей.

Платформа Формула расчета Особенности VK (Лайки + Комментарии + Репосты) / Охват поста × 100% Учитывает реакции относительно охвата YouTube (Лайки + Комментарии) / Просмотры × 100% Учитывает активность по отношению к просмотрам TikTok (Лайки + Комментарии + Сохранения) / Просмотры × 100% Высокий вес имеют сохранения Twitter (Лайки + Ретвиты + Ответы) / Количество подписчиков × 100% Ретвиты имеют больший вес LinkedIn (Реакции + Комментарии + Репосты) / Охват × 100% Больший вес имеют комментарии и репосты

Существуют также универсальные формулы расчета ER, которые можно применять для большинства платформ. Рассмотрим основные из них:

1. ER by reach (ERR) – самая точная формула, учитывающая реальный охват:

ERR = (Общее количество взаимодействий / Охват) × 100%

2. ER by followers (ERF) – наиболее распространенная формула:

ERF = (Общее количество взаимодействий / Количество подписчиков) × 100%

3. ER by posts (ERP) – полезна для оценки среднего показателя по нескольким постам:

ERP = (Сумма ER всех постов за период / Количество постов) × 100%

4. ER by views (ERV) – актуальна для видеоконтента:

ERV = (Общее количество взаимодействий / Количество просмотров) × 100%

При расчете общего количества взаимодействий можно использовать различные подходы, учитывая "вес" разных действий пользователей:

Базовый подход : сложение всех взаимодействий с одинаковым весом

: сложение всех взаимодействий с одинаковым весом Взвешенный подход: присвоение разного веса различным типам взаимодействий (например, комментарий может иметь вес 2, а лайк — 1)

Важно выбрать один метод расчета и придерживаться его при анализе динамики показателей, чтобы обеспечить сопоставимость результатов. 🧮

Пример расчета ER для VK-поста:

Допустим, пост получил 150 лайков, 20 комментариев, 10 репостов, охват составил 3000 пользователей.

ER = (150 + 20 + 10) / 3000 × 100% = 6%

Это хороший показатель, который говорит о том, что контент резонирует с аудиторией и стимулирует взаимодействие.

Средние показатели ER по нишам: на что ориентироваться

Определение "хорошего" показателя ER зависит от множества факторов, но ориентация на средние значения по нишам помогает адекватно оценить эффективность контента. Важно понимать, что в разных сферах наблюдаются существенные различия в уровне вовлеченности.

Ниша Средний ER в VK Средний ER в YouTube Средний ER в TikTok Развлекательный контент 3-5% 4-8% 15-25% Бьюти и мода 2-4% 3-6% 10-18% Образовательный контент 2.5-4.5% 5-10% 8-15% Спорт и фитнес 3-6% 4-7% 12-20% Бизнес и финансы 1.5-3% 2-5% 5-10% Путешествия 3-5.5% 4-8% 10-18% B2B компании 1-2.5% 1-3% 3-8%

Максим Соколов, SMM-стратег: Когда я начал работать с проектом в узкоспециализированной B2B нише, клиент был разочарован показателем ER в 1,2%, считая его провальным. Я объяснил, что для B2B сегмента это фактически превосходный результат, учитывая специфику аудитории. Мы сравнили показатели с конкурентами, у которых ER колебался от 0,6% до 1%, что подтвердило успешность нашей стратегии. Важнее было отслеживать не абсолютные цифры ER, а конверсию взаимодействий в целевые действия: запросы демо-версий, регистрации на вебинары и заполненные контактные формы. Когда мы переориентировали отчетность на эти метрики, клиент увидел, что даже при относительно невысоком ER по сравнению с B2C нишами, кампания генерировала значительно больше квалифицированных лидов, чем раньше.

Помимо отраслевых различий, на средние показатели ER влияет и размер аудитории. Существует обратная зависимость: чем больше подписчиков, тем ниже, как правило, показатель вовлеченности. 📉

Микро-аккаунты (до 10,000 подписчиков): ER обычно 3-9%

(до 10,000 подписчиков): ER обычно 3-9% Средние аккаунты (10,000-100,000): ER около 2-5%

(10,000-100,000): ER около 2-5% Крупные аккаунты (100,000-1,000,000): ER около 1.5-3%

(100,000-1,000,000): ER около 1.5-3% Мега-аккаунты (более 1,000,000): ER обычно 1-2%

Тип контента также существенно влияет на уровень вовлеченности. Например, видео обычно генерирует более высокий ER, чем статичные изображения. Интерактивный контент (опросы, тесты, викторины) может повысить ER на 20-30% по сравнению с обычными постами.

При оценке своих показателей важно:

Сравнивать ER с предыдущими периодами для отслеживания динамики

Сопоставлять свои метрики со средними в нише, а не с абстрактными "идеальными" показателями

Анализировать ER на разных платформах по отдельности, учитывая их специфику

Учитывать сезонность и внешние факторы, влияющие на активность аудитории

Факторы, влияющие на уровень вовлеченности аудитории

Понимание факторов, влияющих на ER, позволяет целенаправленно работать над повышением вовлеченности. Рассмотрим ключевые элементы, определяющие уровень взаимодействия аудитории с контентом. 🔍

Качество и релевантность контента

Это фундаментальный фактор, определяющий уровень вовлеченности. Контент, который решает проблемы аудитории, вызывает эмоции или предоставляет ценную информацию, естественным образом генерирует больше взаимодействий.

Оригинальность материала (уникальный контент получает на 30-40% больше взаимодействий)

Визуальное качество (профессиональные фото/видео увеличивают ER в среднем на 25%)

Соответствие ожиданиям и интересам аудитории

Время и частота публикаций

Оптимальное время публикаций зависит от платформы и поведенческих паттернов аудитории:

Размещение контента в пиковые часы активности целевой аудитории может повысить ER на 15-25%

Чрезмерно частые публикации могут привести к "усталости" аудитории и снижению ER

Недостаточная регулярность постинга снижает вовлеченность из-за потери связи с подписчиками

Формат контента

Различные форматы демонстрируют разный уровень вовлеченности:

Короткие видео в среднем генерируют ER на 40% выше, чем статичные изображения

Посты с опросами и интерактивными элементами повышают вовлеченность на 20-30%

Личные истории и кейсы увеличивают ER примерно на 15-20% по сравнению с обобщенным контентом

Прямые трансляции могут повысить вовлеченность в 2-3 раза по сравнению с обычными постами

Активность автора в сообществе

Взаимодействие с аудиторией со стороны создателя контента существенно влияет на ER:

Ответы на комментарии увеличивают вероятность дальнейших взаимодействий на 25-30%

Участие в дискуссиях повышает лояльность аудитории и стимулирует её активность

Внимание к мнению подписчиков создает культуру вовлеченности

Технические и алгоритмические факторы

Механизмы работы платформ также влияют на показатели вовлеченности:

Использование нативных инструментов платформы (например, Stories, Reels) может увеличить охват и, как следствие, ER

Соответствие контента политикам платформ влияет на его распространение

Хэштеги, геотеги и другие метаданные могут повысить видимость контента для заинтересованной аудитории

Для повышения ER рекомендуется проводить A/B-тестирование различных подходов к созданию и публикации контента. Систематический анализ показателей вовлеченности по различным параметрам позволит выявить оптимальные стратегии для конкретной аудитории и ниши. 📋

Инструменты для автоматизации анализа ER и отчетности

Ручной расчет показателей вовлеченности отнимает много времени и чреват ошибками, особенно при работе с несколькими аккаунтами. Современные инструменты аналитики позволяют автоматизировать этот процесс и получать детализированные отчеты о эффективности контента. 🔧

Универсальные аналитические платформы

Popsters — мощный инструмент для анализа контента и конкурентов с функцией расчета ER по разным формулам. Поддерживает большинство социальных платформ.

— мощный инструмент для анализа контента и конкурентов с функцией расчета ER по разным формулам. Поддерживает большинство социальных платформ. Picalytics — сервис с углубленной аналитикой и визуализацией данных, позволяющий отслеживать динамику ER во времени.

— сервис с углубленной аналитикой и визуализацией данных, позволяющий отслеживать динамику ER во времени. Social Blade — платформа для комплексного анализа статистики каналов и аккаунтов на YouTube, Twitter, TikTok.

Встроенные инструменты платформ

VK Статистика — предоставляет подробные данные о взаимодействии с контентом, включая охват и вовлеченность.

— предоставляет подробные данные о взаимодействии с контентом, включая охват и вовлеченность. YouTube Analytics — детальная аналитика по видео, включая метрики удержания и взаимодействия.

— детальная аналитика по видео, включая метрики удержания и взаимодействия. TikTok Analytics — показатели вовлеченности аудитории и эффективности контента на платформе.

Специализированные инструменты для мониторинга ER

Socialbakers — комплексная платформа с углубленной аналитикой ER и бенчмаркингом по отраслям.

— комплексная платформа с углубленной аналитикой ER и бенчмаркингом по отраслям. Rival IQ — инструмент с функцией сравнительного анализа ER конкурентов и средних показателей по нише.

— инструмент с функцией сравнительного анализа ER конкурентов и средних показателей по нише. HypeAuditor — сервис с фокусом на анализ качества аудитории и реальной вовлеченности.

Инструменты для создания отчетов

DataStudio — платформа для создания интерактивных дашбордов с интеграцией данных из социальных сетей.

— платформа для создания интерактивных дашбордов с интеграцией данных из социальных сетей. Tableau — инструмент для создания профессиональных визуализаций данных о вовлеченности.

— инструмент для создания профессиональных визуализаций данных о вовлеченности. Looker Studio — сервис для разработки кастомизированных отчетов с метриками вовлеченности.

При выборе инструмента для анализа ER стоит ориентироваться на следующие критерии:

Поддержка необходимых платформ — убедитесь, что инструмент работает со всеми социальными сетями, которые вы используете

— убедитесь, что инструмент работает со всеми социальными сетями, которые вы используете Глубина аналитики — возможность детализации по различным параметрам (время, форматы, типы контента)

— возможность детализации по различным параметрам (время, форматы, типы контента) Удобство интерфейса — интуитивно понятная панель управления экономит время на анализ

— интуитивно понятная панель управления экономит время на анализ Возможности экспорта данных — наличие функций выгрузки отчетов в различных форматах

— наличие функций выгрузки отчетов в различных форматах Ценовая политика — соотношение функциональности и стоимости использования

Автоматизация анализа ER не только экономит время, но и помогает выявлять неочевидные паттерны и тренды в вовлеченности аудитории. Регулярный мониторинг этих показателей позволяет оперативно корректировать контент-стратегию для достижения максимальной эффективности. 📊