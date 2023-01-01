Сравнительная степень прилагательных в английском: правила, способы

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, желающие улучшить навыки делового общения на английском Сравнительная степень прилагательных — тот грамматический навык английского языка, который отличает уверенного собеседника от начинающего. Неправильное использование сравнительных конструкций может полностью исказить смысл сказанного или выдать в вас иностранца быстрее, чем акцент. Почему же так трудно запомнить, когда нужно добавлять "-er", а когда использовать "more"? Давайте разберёмся в правилах, которые помогут вам безошибочно сравнивать предметы и явления, произведя впечатление на собеседника и избежав неловких ситуаций в деловой и повседневной коммуникации. 🔍

Сравнительная степень прилагательных в английском языке используется, когда необходимо сравнить два объекта или явления. В отличие от русского языка, где обычно достаточно добавить суффикс "-ее" или "-ей" (умный — умнее), в английском существуют разные способы образования сравнительной степени в зависимости от длины и структуры прилагательного.

Существует два основных способа образования сравнительной степени в английском:

Синтетический (добавление суффикса -er): tall — taller (высокий — выше)

Аналитический (добавление слова more): beautiful — more beautiful (красивый — более красивый)

Выбор способа зависит прежде всего от количества слогов в прилагательном. Эту закономерность важно запомнить, так как неправильное образование сравнительной степени — одна из типичных ошибок изучающих английский язык.

Для сравнения двух объектов используется конструкция с союзом "than" (чем):

John is taller than Mike. — Джон выше, чем Майк.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:

Помню, как моя ученица Маша готовилась к собеседованию в международную компанию. Она прекрасно знала словарный запас и имела хорошее произношение, но делала систематические ошибки в сравнительных конструкциях: "My experience is more long than required", "The project is more cheap than expected".

Мы провели экстренное занятие перед интервью, систематизировали правила образования сравнительной степени. Создали карточки с часто используемыми прилагательными и практиковали их в контексте. Особое внимание уделили "ловушкам" — односложным прилагательным, оканчивающимся на согласную с предшествующей краткой гласной (big → bigger).

После интервью Маша позвонила мне с радостной новостью — ей предложили работу! HR-менеджер даже отметил её "точную и правильную речь". Ключом к успеху стали именно сравнительные конструкции, которые она использовала, описывая свои профессиональные преимущества.

Основные правила образования сравнительной степени

Чтобы правильно образовывать сравнительную степень прилагательных, необходимо следовать четким правилам, которые определяются количеством слогов в слове и его окончанием. 📏

Тип прилагательного Способ образования Примеры Односложные Добавление суффикса -er small → smaller<br>fast → faster Двусложные, оканчивающиеся на -y Замена y на i + er happy → happier<br>easy → easier Двусложные с ударением на последнем слоге Добавление -er polite → politer<br>complete → completer Большинство двусложных и все многосложные Добавление more перед прилагательным famous → more famous<br>intelligent → more intelligent

При образовании сравнительной степени односложных прилагательных и некоторых двусложных следует учитывать правила орфографии:

Если прилагательное оканчивается на одну согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается: big → bigger, hot → hotter

Если прилагательное оканчивается на -e, эта буква опускается: nice → nicer, wide → wider

Если прилагательное оканчивается на -y с предшествующей согласной, -y меняется на -i: dry → drier, shy → shier

Для выражения нарастания или убывания качества используются конструкции:

"getting + сравнительная степень": The situation is getting worse. (Ситуация становится хуже)

"сравнительная степень + and + сравнительная степень": The music got louder and louder. (Музыка становилась всё громче и громче)

Сравнительная степень односложных прилагательных

Односложные прилагательные образуют сравнительную степень путем добавления суффикса -er. Это самый простой и вместе с тем наиболее часто используемый тип прилагательных в повседневной речи. 👍

Примеры образования сравнительной степени односложных прилагательных:

tall (высокий) → taller (выше) short (короткий) → shorter (короче) fast (быстрый) → faster (быстрее) slow (медленный) → slower (медленнее)

Особое внимание следует уделить орфографическим изменениям, происходящим при добавлении суффикса -er:

Орфографическое правило Исходное прилагательное Сравнительная степень Пример в предложении Удвоение конечной согласной после краткой гласной big<br>hot<br>thin bigger<br>hotter<br>thinner My room is bigger than yours.<br>Today is hotter than yesterday. Опущение конечной -e nice<br>wide<br>late nicer<br>wider<br>later Her dress is nicer than mine.<br>This road is wider than that one. Без изменений cold<br>deep<br>cheap colder<br>deeper<br>cheaper Winter is colder than autumn.<br>This lake is deeper than expected.

При использовании сравнительной степени односложных прилагательных важно помнить следующие конструкции:

"A is + сравнительная степень + than B": Gold is heavier than silver. (Золото тяжелее серебра)

"A is + сравнительная степень + than + местоимение в объектном падеже": He is taller than me/than I am. (Он выше меня)

"much/far/a bit/a little/slightly + сравнительная степень": This book is much better than that one. (Эта книга намного лучше той)

Елена Соколова, переводчик-синхронист:

На международной конференции в Берлине мне довелось переводить выступление российского архитектора. Во время его презентации произошел интересный случай, связанный с употреблением сравнительной степени прилагательных.

Архитектор, говоривший по-английски с сильным акцентом, описывал новый проект небоскреба: "Our building will be more tall than Empire State Building". Я заметила, как несколько членов комиссии обменялись взглядами. В перерыве один из них подошел к докладчику и, извинившись, сказал: "I believe you meant 'taller than', not 'more tall than'".

Этот момент стал переломным для восприятия всей презентации. После исправления ошибки и демонстрации свободного владения сравнительными конструкциями в последующем выступлении отношение к проекту заметно улучшилось. Комиссия стала воспринимать докладчика серьезнее, и в итоге проект получил одобрение.

Иногда правильное употребление даже таких базовых грамматических конструкций, как сравнительная степень односложных прилагательных, может повлиять на профессиональное восприятие говорящего и результат всего мероприятия.

Многосложные прилагательные в сравнительной степени

Многосложные прилагательные (с тремя и более слогами) почти всегда образуют сравнительную степень аналитическим способом — с помощью добавления слова "more" перед прилагательным. Эта модель также применяется к большинству двусложных прилагательных. 🧩

Примеры образования сравнительной степени многосложных прилагательных:

beautiful (красивый) → more beautiful (более красивый) intelligent (умный) → more intelligent (более умный) comfortable (удобный) → more comfortable (более удобный) interesting (интересный) → more interesting (более интересный)

Двусложные прилагательные в основном следуют тому же правилу, но есть исключения:

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y: happy → happier (не "more happy")

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -le: simple → simpler (не "more simple")

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -er, -ow: clever → cleverer, narrow → narrower

Некоторые двусложные прилагательные допускают оба способа: common → commoner/more common, quiet → quieter/more quiet

С многосложными прилагательными часто используются слова-усилители, которые позволяют выразить степень превосходства:

much more / far more (намного более): The new version is much more efficient.

slightly more / a bit more (немного более): The red one is slightly more expensive.

considerably more (значительно более): This model is considerably more reliable.

increasingly more (всё более и более): The situation is becoming increasingly more complicated.

При сравнении равных качеств используется конструкция "as + прилагательное + as": This task is as difficult as the previous one. (Эта задача такая же сложная, как и предыдущая)

Для отрицательного сравнения используется конструкция "not as/so + прилагательное + as": The film was not as interesting as I expected. (Фильм был не таким интересным, как я ожидал)

Исключения и особые случаи в сравнительной степени

Как и во многих аспектах английской грамматики, правила образования сравнительной степени прилагательных имеют исключения, которые необходимо запомнить. Некоторые из наиболее часто используемых прилагательных образуют сравнительную степень не по стандартным правилам. ⚠️

Неправильные прилагательные с особыми формами сравнительной степени:

good/well → better (хороший/хорошо → лучше)

bad/badly → worse (плохой/плохо → хуже)

far → farther/further (далёкий → дальше) — farther обычно используется для физического расстояния, further — для переносного значения

little → less (маленький, мало → меньше)

many/much → more (много → больше)

old → older/elder (старый → старше) — elder используется только для членов семьи

Некоторые прилагательные по своей природе не могут иметь сравнительной степени, так как они уже описывают абсолютное качество:

Абсолютные прилагательные: perfect, excellent, unique, supreme, ideal, complete

Предельные прилагательные: dead, alive, pregnant, eternal, ultimate

Однако в разговорной речи можно встретить конструкции типа "more perfect" или "more unique", хотя формально они считаются некорректными.

Существуют особые конструкции для выражения сравнения:

the + сравнительная степень, the + сравнительная степень: The faster you run, the quicker you'll get tired. (Чем быстрее ты бежишь, тем быстрее устанешь)

less + прилагательное + than: This smartphone is less expensive than that one. (Этот смартфон менее дорогой, чем тот)

comparative + and + comparative: The weather is getting colder and colder. (Погода становится всё холоднее и холоднее)

В некоторых случаях возможно использование двойного сравнения для усиления смысла:

This issue is more important than more urgent. (Этот вопрос скорее важный, чем срочный)

Сравнительные конструкции могут использоваться с числительными и количественными словами:

twice/three times + сравнительная степень + than: This house is twice bigger than mine. (Этот дом в два раза больше моего)

сравнительная степень + by + число/количество: The price is higher by 20 dollars. (Цена выше на 20 долларов)