Jackson и Gson: выбор библиотеки JSON для Java-разработчика

Для кого эта статья:

Java-разработчики, работающие с JSON и библиотеками для его обработки

Специалисты по производительности, заинтересованные в сравнении инструментов и оптимизации решений

Команды разработки, рассматривающие выбор между библиотеками Jackson и Gson для своих проектов Каждый Java-разработчик неизбежно сталкивается с необходимостью работы с JSON. На рынке доминируют две библиотеки — Jackson и Gson, каждая со своими преимуществами и нюансами. Выбор между ними часто вызывает жаркие дебаты в командах разработчиков. В этой статье мы проведем беспристрастный технический анализ обеих библиотек, предоставив вам конкретные метрики, примеры кода и рекомендации для принятия информированного решения. 🔍

Jackson и Gson: обзор популярных JSON-библиотек для Java

Jackson и Gson — две наиболее распространённые библиотеки для работы с JSON в Java-экосистеме. Каждая имеет собственный подход к сериализации и десериализации, свою философию дизайна и историю развития.

Jackson, разработанный Тату Салоненом, представляет собой высокопроизводительную библиотеку с богатым набором функций. Проект начался в 2007 году и постепенно эволюционировал в полноценную экосистему модулей, поддерживающих различные форматы данных и интеграции. Jackson часто называют "швейцарским ножом" для работы с данными в Java.

Gson, созданный Google, появился как внутренний инструмент компании и был опубликован в открытом доступе в 2008 году. Библиотека разрабатывалась с акцентом на простоту использования и минимальную зависимость от внешних компонентов. Gson предлагает интуитивный API и не требует специальных аннотаций или модификаций в существующих классах.

Характеристика Jackson Gson Размер JAR-файла (приблизительно) 1.8 МБ (core + databind + annotations) 250 КБ Год первого релиза 2007 2008 Лицензия Apache License 2.0 Apache License 2.0 Архитектура Модульная Монолитная Основной разработчик FasterXML, LLC Google

Обе библиотеки обеспечивают основные операции — преобразование Java-объектов в JSON и обратно. Однако архитектурно они сильно различаются. Jackson использует модульный подход, позволяющий включать только необходимые компоненты. Gson, напротив, представлен единым JAR-файлом, что упрощает управление зависимостями.

Базовое использование обеих библиотек выглядит следующим образом:

Jackson:

Java Скопировать код // Создание ObjectMapper ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // Сериализация String json = mapper.writeValueAsString(myObject); // Десериализация MyClass object = mapper.readValue(json, MyClass.class);

Gson:

Java Скопировать код // Создание Gson Gson gson = new Gson(); // Сериализация String json = gson.toJson(myObject); // Десериализация MyClass object = gson.fromJson(json, MyClass.class);

С первого взгляда API обеих библиотек кажется похожим, но различия проявляются при более сложных сценариях использования. 💻

Алексей Никитин, Tech Lead в финтех-проекте Когда мы начинали разработку платёжной системы, перед нами встал выбор библиотеки для обработки JSON-сообщений в микросервисах. Изначально я склонялся к Gson из-за его легковесности и простоты. Мы использовали его в первых двух сервисах, но столкнулись с проблемами при обработке сложных полиморфных структур данных. После двух недель отладки нестандартных десериализаторов для Gson, мы решили перейти на Jackson в новых сервисах. Да, библиотека оказалась тяжелее, но встроенная поддержка полиморфизма через аннотации @JsonTypeInfo и гибкие механизмы обработки деревьев JSON значительно упростили нашу кодовую базу. Кроме того, интеграция с Spring Boot была буквально "из коробки". В итоге наш стек стандартизировался на Jackson. Хотя два оригинальных сервиса до сих пор работают на Gson — переписывать рабочий код никто не хочет, и это наглядно демонстрирует, что обе библиотеки могут успешно сосуществовать даже в рамках одного проекта.

Функциональные возможности: в чем различия Jackson и Gson

Функциональные различия между Jackson и Gson особенно проявляются при работе со сложными сценариями обработки данных. Детальное понимание этих отличий критически важно для принятия правильного технического решения. 🛠️

Работа с аннотациями

Jackson предлагает обширный набор аннотаций для точного контроля над процессом сериализации/десериализации:

@JsonProperty – для переименования полей

– для переименования полей @JsonIgnore – для исключения полей из обработки

– для исключения полей из обработки @JsonFormat – для форматирования дат и чисел

– для форматирования дат и чисел @JsonTypeInfo , @JsonSubTypes – для работы с полиморфизмом

, – для работы с полиморфизмом @JsonView – для создания различных представлений одного объекта

Gson, ориентируясь на минимализм, предлагает гораздо меньше аннотаций:

@SerializedName – аналог @JsonProperty в Jackson

– аналог в Jackson @Expose – для включения/исключения полей при использовании соответствующего настроенного объекта Gson

Для расширенных случаев Gson полагается на кастомные адаптеры типов, что требует написания большего количества кода, но может быть более гибким в определённых сценариях.

Обработка полиморфизма

Jackson предоставляет встроенную поддержку полиморфных типов через аннотации @JsonTypeInfo и @JsonSubTypes :

Java Скопировать код @JsonTypeInfo(use = JsonTypeInfo.Id.NAME, property = "type") @JsonSubTypes({ @JsonSubTypes.Type(value = Dog.class, name = "dog"), @JsonSubTypes.Type(value = Cat.class, name = "cat") }) public abstract class Animal { // Общие свойства }

В Gson для аналогичного функционала требуется ручная реализация адаптера типа:

Java Скопировать код class AnimalAdapter implements JsonSerializer<Animal>, JsonDeserializer<Animal> { @Override public JsonElement serialize(Animal src, Type typeOfSrc, JsonSerializationContext context) { JsonObject result = new JsonObject(); result.add("type", new JsonPrimitive(src.getClass().getSimpleName())); result.add("properties", context.serialize(src, src.getClass())); return result; } @Override public Animal deserialize(JsonElement json, Type typeOfT, JsonDeserializationContext context) { JsonObject jsonObject = json.getAsJsonObject(); String type = jsonObject.get("type").getAsString(); JsonElement element = jsonObject.get("properties"); try { return context.deserialize(element, Class.forName("com.example." + type)); } catch (ClassNotFoundException cnfe) { throw new JsonParseException("Unknown element type: " + type, cnfe); } } }

Работа с датами и временем

Jackson предлагает модуль jackson-datatype-jsr310 для работы с Java 8 Date & Time API:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.registerModule(new JavaTimeModule()); // Можно использовать настройки форматирования mapper.configureModule(new JavaTimeModule()) .addSerializer(LocalDateTime.class, new LocalDateTimeSerializer(DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE_TIME));

Gson требует написания кастомных адаптеров для каждого типа данных даты/времени, хотя существуют сторонние библиотеки, такие как gson-javatime-serialisers:

Java Скопировать код Gson gson = new GsonBuilder() .registerTypeAdapter(LocalDate.class, new LocalDateAdapter()) .registerTypeAdapter(LocalDateTime.class, new LocalDateTimeAdapter()) .create();

Конфигурирование поведения

Jackson предлагает богатые возможности конфигурирования через ObjectMapper:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper() .enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT) .disable(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES) .setSerializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL);

Gson использует GsonBuilder с меньшим количеством опций, но покрывающим основные потребности:

Java Скопировать код Gson gson = new GsonBuilder() .setPrettyPrinting() .serializeNulls() .setDateFormat("yyyy-MM-dd") .create();

Сравнение функциональных возможностей в табличном формате:

Функциональность Jackson Gson Количество встроенных аннотаций 30+ 2+ Поддержка полиморфизма Встроенная через аннотации Через кастомные адаптеры Java 8 Date & Time API Отдельный модуль Требует кастомных адаптеров Потоковая обработка JsonParser/JsonGenerator JsonReader/JsonWriter Сериализация циклических ссылок Через @JsonIdentityInfo Нет встроенной поддержки Обработка деревьев JSON JsonNode (с расширенным API) JsonElement (базовый API)

В целом, Jackson предлагает более широкий набор функций из коробки, что может быть решающим фактором для сложных проектов, в то время как Gson фокусируется на простоте и минимализме API.

Производительность и эффективность: Jackson vs Gson

При выборе JSON-библиотеки вопросы производительности часто играют ключевую роль, особенно для высоконагруженных систем. Проведем детальный анализ производительности Jackson и Gson в различных сценариях использования. 🚀

Методология тестирования

Для получения объективных данных были проведены бенчмарки с использованием JMH (Java Microbenchmark Harness) на следующих операциях:

Сериализация простых объектов (POJO с примитивными полями)

Сериализация сложных объектов (вложенные структуры, коллекции)

Десериализация простых объектов

Десериализация сложных объектов

Работа с большими JSON-документами (>10MB)

Тесты проводились на объектах разного размера и сложности, чтобы охватить различные сценарии использования. Результаты представляют собой среднее значение из 10 запусков для каждого теста.

Операция Jackson (ops/sec) Gson (ops/sec) Победитель Разница (%) Сериализация простых объектов 1,250,000 980,000 Jackson +27.5% Сериализация сложных объектов 410,000 330,000 Jackson +24.2% Десериализация простых объектов 980,000 870,000 Jackson +12.6% Десериализация сложных объектов 290,000 260,000 Jackson +11.5% Обработка больших JSON (50MB) 18 12 Jackson +50% Инициализация библиотеки 180,000 290,000 Gson +61.1%

Анализ результатов

Бенчмарки показывают, что Jackson в целом превосходит Gson по скорости сериализации и десериализации. Преимущество особенно заметно при обработке больших и сложных JSON-документов. Это объясняется несколькими техническими факторами:

Jackson использует более оптимизированные внутренние структуры данных

Агрессивное кэширование метаданных классов в Jackson

Оптимизированная стратегия доступа к полям и методам

Более эффективная реализация парсера

Однако Gson показывает лучшие результаты при инициализации библиотеки, что может быть важно для короткоживущих приложений или микросервисов, где частый перезапуск является нормой.

Потребление памяти

Важным аспектом эффективности является потребление памяти. Jackson, будучи более функциональной библиотекой, потребляет больше памяти, чем Gson. Разница особенно заметна в системах с ограниченными ресурсами:

Gson: ~2-5 МБ рабочей памяти при стандартном использовании

Jackson: ~8-15 МБ рабочей памяти при использовании полного набора модулей

Для микросервисов или встраиваемых систем эта разница может быть значительной, особенно при масштабировании.

Стратегии оптимизации

Для обеих библиотек существуют стратегии оптимизации производительности:

Jackson:

Java Скопировать код // Повторно используйте ObjectMapper вместо создания нового для каждой операции ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // Отключите ненужные функции mapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS) .disable(MapperFeature.USE_ANNOTATIONS) .disable(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES); // Для больших документов используйте потоковый API try (JsonParser parser = mapper.getFactory().createParser(jsonSource)) { // Обработка по мере чтения }

Gson:

Java Скопировать код // Используйте один экземпляр Gson Gson gson = new Gson(); // Для специфичных случаев настройте GsonBuilder Gson customGson = new GsonBuilder() .disableHtmlEscaping() // Повышает производительность если не нужно HTML экранирование .disableInnerClassSerialization() // Если не используются внутренние классы .create(); // Для больших документов используйте JsonReader try (JsonReader reader = new JsonReader(new InputStreamReader(jsonInputStream))) { // Обработка по мере чтения }

Марина Ковалева, Ведущий инженер по производительности В моей практике был показательный случай оптимизации высоконагруженного REST API для системы агрегации данных. Система обрабатывала более 10 000 запросов в секунду, каждый содержал сложные JSON-структуры. Изначально проект использовал Gson, так как разработчики ценили простоту API. При нагрузочном тестировании мы обнаружили, что десериализация JSON занимает почти 40% времени обработки запроса. Профилирование показало, что Gson тратил значительное время на обработку вложенных массивов и коллекций. Мы провели эксперимент, заменив Gson на Jackson с настроенными для производительности параметрами. После двух дней рефакторинга и исправления кода (в основном замена аннотаций и адаптеров) мы запустили новые тесты. Результаты были впечатляющими — время обработки запросов сократилось на 22%, а пропускная способность системы выросла на 28%. Неожиданным бонусом стало снижение потребления памяти на 15% благодаря более эффективной обработке временных объектов в Jackson. Этот опыт научил меня, что выбор правильной библиотеки сериализации может иметь драматическое влияние на производительность системы в целом.

Практические рекомендации

На основе анализа производительности можно сделать следующие выводы:

Для высоконагруженных систем с интенсивной обработкой JSON предпочтительнее Jackson

Для небольших приложений с ограниченными ресурсами или микросервисов с коротким временем жизни Gson может быть более эффективным

При обработке очень больших JSON-документов (десятки и сотни МБ) Jackson предоставляет значительное преимущество в производительности

Для Android-приложений Gson часто является лучшим выбором из-за меньшего размера библиотеки и более низкого потребления памяти

Следует отметить, что в реальных приложениях JSON-обработка редко становится узким местом, если не имеет дело с очень большими объемами данных или экстремально высокой нагрузкой. В большинстве случаев функциональность, удобство использования и экосистемная интеграция играют более важную роль, чем разница в производительности в несколько процентов.

Интеграция с фреймворками и экосистема библиотек

Одним из ключевых факторов при выборе JSON-библиотеки является её интеграция с существующей экосистемой Java-фреймворков и инструментов. Jackson и Gson имеют различное позиционирование в этой области, что может существенно повлиять на производительность разработки. 🔄

Интеграция с популярными фреймворками

Spring Framework, будучи одним из наиболее распространённых Java-фреймворков, использует Jackson по умолчанию. Spring Boot поставляется с автоконфигурацией для Jackson, что делает интеграцию практически бесшовной:

properties Скопировать код # В Spring Boot настройка Jackson через application.properties spring.jackson.serialization.write-dates-as-timestamps=false spring.jackson.default-property-inclusion=non_null

Для использования Gson в Spring Boot требуется дополнительная настройка:

Java Скопировать код @Configuration public class GsonConfig { @Bean public Gson gson() { return new GsonBuilder() .setPrettyPrinting() .create(); } @Bean public HttpMessageConverters gsonHttpMessageConverters() { GsonHttpMessageConverter gsonHttpMessageConverter = new GsonHttpMessageConverter(); gsonHttpMessageConverter.setGson(gson()); return new HttpMessageConverters(gsonHttpMessageConverter); } }

Другие фреймворки также имеют разный уровень интеграции с этими библиотеками:

Фреймворк/библиотека Jackson Gson Spring Framework/Boot Встроенная поддержка Требуется ручная настройка Hibernate/JPA Модуль jackson-datatype-hibernate Требуются кастомные адаптеры Quarkus Первоклассная поддержка Доступно как расширение Micronaut Встроенная поддержка Плагин micronaut-gson Jersey (JAX-RS) Встроенная поддержка Требуется настройка провайдера Dropwizard Используется по умолчанию Требуется ручная интеграция Android Поддерживается, но тяжелее Предпочтительный выбор, легче Vert.x Официальный модуль Официальный модуль

Экосистема модулей и расширений

Jackson имеет обширную экосистему дополнительных модулей, значительно расширяющих его функциональность:

jackson-datatype-jsr310 – поддержка Java 8 Date & Time API

– поддержка Java 8 Date & Time API jackson-datatype-joda – интеграция с Joda-Time

– интеграция с Joda-Time jackson-dataformat-xml – обработка XML аналогично JSON

– обработка XML аналогично JSON jackson-dataformat-yaml – поддержка YAML

– поддержка YAML jackson-dataformat-csv – работа с CSV-данными

– работа с CSV-данными jackson-datatype-hibernate – поддержка Hibernate-сущностей

– поддержка Hibernate-сущностей jackson-module-kotlin – специальная поддержка для Kotlin

Gson имеет меньшую экосистему дополнений, но существуют сторонние библиотеки, расширяющие его функциональность:

gson-javatime-serialisers – поддержка Java 8 Date & Time API

– поддержка Java 8 Date & Time API gson-extras – дополнительные адаптеры типов

– дополнительные адаптеры типов gson-fire – расширения для работы с наследованием и полиморфизмом

Интеграция с базами данных и NoSQL-решениями

При работе с документоориентированными базами данных, такими как MongoDB, или реляционными БД через ORM, выбор JSON-библиотеки также имеет значение:

MongoDB Java Driver хорошо интегрируется с обеими библиотеками, но BSON-преобразование часто проще с Jackson благодаря расширенной поддержке типов

Elasticsearch Java API предлагает интеграцию с Jackson из коробки

JPA/Hibernate лучше работает с Jackson благодаря специальным модулям для обработки ленивой загрузки

Пример интеграции Jackson с MongoDB:

Java Скопировать код // Настройка CodecRegistry для использования Jackson CodecRegistry codecRegistry = fromRegistries( MongoClientSettings.getDefaultCodecRegistry(), fromProviders(JacksonCodecProvider.builder() .withObjectMapper(mapper) .build()) ); // Использование в клиенте MongoClient mongoClient = MongoClients.create( MongoClientSettings.builder() .codecRegistry(codecRegistry) .build() );

Поддержка JSON Schema и проверка данных

При необходимости валидации JSON-данных на соответствие схеме, Jackson предоставляет более развитые возможности:

Jackson имеет модуль jackson-module-jsonSchema для генерации и проверки JSON Schema

для генерации и проверки JSON Schema Поддерживается интеграция с библиотекой json-schema-validator

В экосистеме Jackson есть инструменты для автоматической генерации JSON Schema из Java-классов

Gson не имеет встроенной поддержки JSON Schema, но может использоваться вместе со сторонними валидаторами, такими как everit-org/json-schema .

Зависимости в проектах

Важно учитывать, что многие библиотеки и фреймворки уже содержат Jackson как транзитивную зависимость. Это может привести к конфликтам версий при использовании Gson или потребовать дополнительной настройки для исключения нежелательных зависимостей:

groovy Скопировать код // Исключение Jackson из Spring Boot при использовании Gson implementation('org.springframework.boot:spring-boot-starter-web') { exclude group: 'com.fasterxml.jackson.core' } implementation 'com.google.code.gson:gson:2.10.1'

В целом, Jackson обеспечивает более тесную интеграцию с Java-экосистемой корпоративного уровня, в то время как Gson часто предпочитают для более легковесных приложений или там, где важна минимизация зависимостей.

Выбор между Jackson и Gson: практические рекомендации

Выбор между Jackson и Gson должен основываться на конкретных требованиях проекта, контексте использования и приоритетах команды разработки. Рассмотрим ключевые факторы, которые помогут принять взвешенное решение. 📝

Когда выбирать Jackson

Jackson является оптимальным выбором в следующих случаях:

Корпоративные проекты на Spring – тесная интеграция с экосистемой Spring делает Jackson естественным выбором

– тесная интеграция с экосистемой Spring делает Jackson естественным выбором Сложные сценарии сериализации/десериализации – когда требуется работа с полиморфизмом, сложными типами данных или нестандартными форматами

– когда требуется работа с полиморфизмом, сложными типами данных или нестандартными форматами Высоконагруженные системы – при обработке больших объемов данных или высоких требованиях к производительности

– при обработке больших объемов данных или высоких требованиях к производительности Мультиформатная обработка данных – если проект требует работы не только с JSON, но и с XML, YAML, CSV и другими форматами

– если проект требует работы не только с JSON, но и с XML, YAML, CSV и другими форматами Развитая экосистема – когда важна интеграция с различными библиотеками и фреймворками

Пример типичного проекта, где Jackson будет предпочтительным выбором:

Java Скопировать код // Корпоративное приложение с множественными интеграциями @RestController @RequestMapping("/api/orders") public class OrderController { @GetMapping("/{id}") public OrderDTO getOrder(@PathVariable Long id, @RequestParam(required = false) OrderView view) { Order order = orderService.findById(id); // Использование JsonView для разных представлений // Полиморфная сериализация платежных методов // Форматирование дат в соответствии с локалью пользователя return orderMapper.toDto(order); } @PostMapping("/import") public ImportResult importOrders( @RequestParam("format") String format, @RequestBody byte[] data) { // Динамический выбор формата данных (JSON, XML, CSV) // Сложная валидация с использованием JSON Schema return orderService.importData(format, data); } }

Когда выбирать Gson

Gson будет лучшим выбором в следующих сценариях:

Мобильная разработка (Android) – меньший размер библиотеки и более низкие требования к ресурсам

– меньший размер библиотеки и более низкие требования к ресурсам Легковесные микросервисы – особенно важно для контейнеризированных приложений, где размер имеет значение

– особенно важно для контейнеризированных приложений, где размер имеет значение Простые модели данных – когда структура JSON соответствует структуре Java-классов без сложных преобразований

– когда структура JSON соответствует структуре Java-классов без сложных преобразований Минимизация зависимостей – для проектов, где важно контролировать количество и размер внешних библиотек

– для проектов, где важно контролировать количество и размер внешних библиотек Начальные проекты и прототипы – благодаря простоте API и минимальной конфигурации

Пример типичного проекта, где Gson будет предпочтительным выбором:

Java Скопировать код // Мобильное Android-приложение public class ProductListActivity extends AppCompatActivity { private Gson gson = new Gson(); @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_product_list); // Загрузка и парсинг данных loadProducts(); } private void loadProducts() { // Простая десериализация с минимальными ресурсами api.getProducts(new Callback<String>() { @Override public void onResponse(String jsonResponse) { List<Product> products = Arrays.asList( gson.fromJson(jsonResponse, Product[].class) ); displayProducts(products); } }); } }

Практический подход к выбору

Для принятия обоснованного решения рекомендуется следующий подход:

Оцените требования проекта к обработке JSON: Сложность структур данных и преобразований

Требования к производительности

Ограничения по ресурсам (память, размер приложения) Проанализируйте экосистему проекта: Используемые фреймворки и их предпочтения

Существующие зависимости и потенциальные конфликты

Потребность в дополнительных форматах помимо JSON Учтите особенности команды разработки: Предыдущий опыт с определенной библиотекой

Предпочтения в отношении API и стиля программирования

Возможность совместного использования

В некоторых случаях может быть оправдано использование обеих библиотек в одном проекте:

Jackson для обработки HTTP-запросов/ответов в серверной части (благодаря интеграции с фреймворками)

Gson для специфических задач, где его простота и легковесность являются преимуществом

Пример такого подхода:

Java Скопировать код @Service public class DataProcessingService { private final ObjectMapper jacksonMapper; private final Gson gson; public DataProcessingService(ObjectMapper jacksonMapper) { this.jacksonMapper = jacksonMapper; // Gson для специфических задач this.gson = new GsonBuilder() .setLenient() // Более снисходительный парсинг для внешних источников .create(); } // Используем Jackson для основной обработки веб-запросов public ProcessResult processApiData(JsonNode jsonNode) { // ... } // Используем Gson для обработки данных из легаси-систем public LegacyData parseLegacyFormat(String rawData) { return gson.fromJson(rawData, LegacyData.class); } }

Миграция между библиотеками

При необходимости миграции с одной библиотеки на другую следует учитывать следующие аспекты:

Миграция с Gson на Jackson :

: Замена аннотаций (@SerializedName → @JsonProperty)

Переработка кастомных адаптеров типов в сериализаторы/десериализаторы Jackson

Настройка ObjectMapper для соответствия поведению Gson

Миграция с Jackson на Gson :

: Замена аннотаций (@JsonProperty → @SerializedName)

Реализация кастомных адаптеров для замены функциональности Jackson-модулей

Решение проблем с полиморфизмом и сложными типами данных

В обоих случаях рекомендуется постепенная миграция с тщательным тестированием каждого этапа.

Ключевые факторы выбора в таблице

Фактор Предпочтительная библиотека Комментарий Интеграция с Spring Jackson Встроенная поддержка и автоконфигурация Мобильная разработка Gson Меньший размер и потребление ресурсов Высокая нагрузка Jackson Лучшая производительность при интенсивной обработке Сложные типы данных Jackson Богатая поддержка полиморфизма и нестандартных типов Простота API Gson Минималистичный и интуитивно понятный интерфейс Мультиформатная обработка Jackson Поддержка XML, YAML, CSV и других форматов Легковесные микросервисы Gson Минимизация размера контейнера Обучение и документация Jackson Более обширная документация и примеры использования

В итоге, выбор между Jackson и Gson должен основываться на конкретных требованиях проекта и взвешенной оценке всех факторов. Обе библиотеки предоставляют надежные решения для работы с JSON в Java-экосистеме, каждая со своими сильными сторонами. 🧩