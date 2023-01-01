Страны и национальности на английском: базовые знания для общения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Профессионалы, готовящиеся к международным конференциям и мероприятиям
Преподаватели и тренеры по английскому языку, желающие улучшить методику обучения
Знание названий стран и национальностей на английском — тот базовый словарный запас, без которого невозможно полноценное общение в мультикультурной среде. Представьте: вы заполняете анкету в международном аэропорту, знакомитесь с новыми людьми на конференции или просто рассказываете о своей родине иностранцу. В каждой из этих ситуаций требуется правильно назвать свою страну и национальность — казалось бы, элементарные вещи, на которых, тем не менее, спотыкаются даже те, кто неплохо владеет английским. Давайте систематизируем эти знания и создадим надёжную опору для ваших международных коммуникаций! 🌎
Как называются страны и национальности на английском
В английском языке названия стран и национальностей подчиняются определённым лингвистическим закономерностям, хотя и имеют немало исключений. Важно понимать разницу между названием страны (country), национальностью (nationality) и языком (language), которые в ряде случаев могут отличаться.
Названия стран в английском обычно употребляются с определённым артиклем the, если в названии есть слова republic, kingdom, states и т.д. Например: the United Kingdom, the United States, the Russian Federation. Однако большинство стран используются без артикля: Russia, Brazil, Japan.
|Страна (Country)
|Национальность (Nationality)
|Язык (Language)
|Russia
|Russian
|Russian
|France
|French
|French
|China
|Chinese
|Chinese
|Germany
|German
|German
|Spain
|Spanish
|Spanish
Для многих стран названия национальностей образуются путём добавления определённых суффиксов к названию страны:
- -ian/-an: Russia → Russian, America → American, Brazil → Brazilian
- -ish: Britain → British, Spain → Spanish, Poland → Polish
- -ese: Japan → Japanese, China → Chinese, Portugal → Portuguese
- -i: Pakistan → Pakistani, Iraq → Iraqi, Israel → Israeli
Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Недавно я работала с группой топ-менеджеров, готовившихся к международной конференции. Несмотря на их высокий уровень английского, многие допускали ошибки при назывании стран и национальностей. Один из руководителей постоянно говорил "I am Russia" вместо "I am Russian", а другой никак не мог запомнить, что жители Нидерландов — Dutch, а не "Netherlands" или "Netherlanders".
После систематизации материала и регулярных упражнений ошибки исчезли. Ключ был в том, что мы разделили все названия на логические группы по способу образования и регулярно возвращались к их использованию в разных контекстах. Особенно полезным оказалось составление рассказов о воображаемых путешествиях с упоминанием максимального количества стран и национальностей.
Особенности написания и произношения национальностей
Написание и произношение национальностей в английском языке имеет свои нюансы, которые важно учитывать. Во-первых, все названия национальностей пишутся с заглавной буквы, что отличает английский от многих других языков, включая русский: She is French (Она француженка).
В английском названия национальностей не меняются по родам, то есть форма остаётся одинаковой для мужчин и женщин: He is Italian и She is Italian. Для уточнения пола можно добавить слово man или woman: He is an Italian man.
Что касается произношения, многие национальности имеют особенности в ударении и звучании. Например:
- Japanese [ˌdʒæpəˈniːz] — ударение на последний слог
- Italian [ɪˈtæljən] — ударение на второй слог
- Portuguese [ˌpɔːtjuˈɡiːz] — ударение на последний слог
- Russian [ˈrʌʃən] — ударение на первый слог
Существует несколько сложных случаев, которые часто вызывают затруднения:
- Swiss [swɪs] — житель Швейцарии, не путать со Sweden [ˈswiːdən] — Швеция
- Dutch [dʌtʃ] — голландец/житель Нидерландов, не путать с Danish [ˈdeɪnɪʃ] — датчанин
- Thai [taɪ] — таец, не путать с Taiwanese [ˌtaɪwɑːˈniːz] — тайваньцем
Особое внимание следует уделить национальностям, которые заканчиваются на -ese, -ish или -ch. Когда они используются в качестве существительных, они могут обозначать как одного человека, так и целый народ:
- The Japanese work very hard. (Японцы очень трудолюбивы.)
- He is Japanese. (Он японец.)
В ряде случаев название национальности может отличаться от названия языка. Например, жители Швейцарии — Swiss, но они говорят на немецком, итальянском, французском или ретороманском языках, а не на "швейцарском".
Список стран и национальностей по географическим регионам
Для лучшего усвоения рассмотрим страны и национальности по географическим регионам. Такой подход помогает установить смысловые связи между похожими названиями и облегчает запоминание. 🗺️
Европа:
|Страна
|Национальность (прилагательное/существительное)
|Austria
|Austrian
|Belgium
|Belgian
|Croatia
|Croatian
|Czech Republic
|Czech
|Denmark
|Danish
|Finland
|Finnish
|France
|French
|Germany
|German
|Greece
|Greek
|Hungary
|Hungarian
|Ireland
|Irish
|Italy
|Italian
|Netherlands
|Dutch
|Norway
|Norwegian
|Poland
|Polish
|Portugal
|Portuguese
|Romania
|Romanian
|Russia
|Russian
|Spain
|Spanish
|Sweden
|Swedish
|Switzerland
|Swiss
|Ukraine
|Ukrainian
|United Kingdom
|British
Азия:
- China — Chinese
- India — Indian
- Japan — Japanese
- South Korea — South Korean (Korean)
- North Korea — North Korean (Korean)
- Thailand — Thai
- Vietnam — Vietnamese
- Indonesia — Indonesian
- Malaysia — Malaysian
- Philippines — Filipino
- Saudi Arabia — Saudi / Saudi Arabian
- Turkey — Turkish
- Israel — Israeli
- Iran — Iranian
- Iraq — Iraqi
Северная и Южная Америка:
- United States (USA) — American
- Canada — Canadian
- Mexico — Mexican
- Brazil — Brazilian
- Argentina — Argentine / Argentinian
- Chile — Chilean
- Colombia — Colombian
- Peru — Peruvian
- Venezuela — Venezuelan
Африка:
- Egypt — Egyptian
- South Africa — South African
- Nigeria — Nigerian
- Kenya — Kenyan
- Morocco — Moroccan
- Algeria — Algerian
- Tunisia — Tunisian
- Ghana — Ghanaian
- Cameroon — Cameroonian
Океания:
- Australia — Australian
- New Zealand — New Zealander / Kiwi (неформально)
- Fiji — Fijian
- Papua New Guinea — Papua New Guinean
Антон Соколов, профессиональный переводчик Когда я только начинал карьеру переводчика, меня отправили на международную выставку без достаточной подготовки. Мне пришлось представлять нашу делегацию перед бизнесменами из 25 стран. В какой-то момент я растерялся, называя представителя Нидерландов "Netherlandian" вместо "Dutch", а затем ещё и перепутал "Swedish" и "Swiss".
Это был болезненный, но важный урок. После этого случая я составил для себя полный список стран и национальностей, распределив их по географическим регионам, и регулярно повторял его. Особое внимание уделил "исключениям из правил". В следующий раз на подобном мероприятии я уже чувствовал себя уверенно и мог безошибочно идентифицировать любую страну и национальность. Этот навык не раз выручал меня в самых неожиданных ситуациях и значительно повысил мой профессиональный статус.
Грамматические правила использования национальностей
Правильное грамматическое использование национальностей в английском языке имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо учитывать при построении предложений.
Национальность как прилагательное:
Когда национальность выступает в качестве прилагательного, она ставится перед существительным и не изменяется по числам:
- A French restaurant (французский ресторан)
- French restaurants (французские рестораны)
- An Italian car (итальянская машина)
- Italian cars (итальянские машины)
Национальность как существительное:
Большинство названий национальностей могут использоваться как существительные. В этом случае они обозначают человека или людей данной национальности и изменяются по числам:
- A Russian (россиянин) — Russians (россияне)
- An American (американец) — Americans (американцы)
- A German (немец) — Germans (немцы)
Однако есть группа национальностей, которые требуют особого внимания:
- Неисчисляемые формы на -ese, -ss, -ch: Chinese, Japanese, Portuguese, Swiss, Dutch, French. Эти формы не изменяются по числам и не используются с неопределённым артиклем:
✓ He is Chinese. (Он китаец.) ✓ The Chinese are known for their cuisine. (Китайцы известны своей кухней.) ✗ A Chinese came to visit. (НЕПРАВИЛЬНО) ✓ A Chinese person came to visit. (Приходил китаец.)
- Национальности на -ish: British, Spanish, Polish, Turkish. Хотя они могут использоваться как собирательные существительные без изменения формы, для обозначения одного человека обычно используется конструкция с person/man/woman:
✓ The British drink a lot of tea. (Британцы пьют много чая.) ✓ A British woman was speaking with them. (С ними разговаривала британка.) ✗ A British was speaking with them. (НЕПРАВИЛЬНО)
Употребление с глаголом to be:
После глагола to be (am, is, are) национальность используется без артикля, когда речь идёт о гражданстве или происхождении:
- I am Russian. (Я россиянин.)
- She is Mexican. (Она мексиканка.)
- They are Australian. (Они австралийцы.)
Особые случаи:
Некоторые страны имеют две формы прилагательных для обозначения национальности с немного разными оттенками значения:
- Argentine (относящийся к стране) / Argentinian (относящийся к населению): Argentine beef (аргентинская говядина), Argentinian culture (аргентинская культура)
- Arab (этнический) / Arabian (географический): Arab people (арабский народ), Arabian Peninsula (Аравийский полуостров)
Национальность в сочетании с языком:
При указании на язык название национальности обычно используется без артикля:
- She speaks fluent Russian. (Она свободно говорит по-русски.)
- The book was translated into Chinese. (Книга была переведена на китайский.)
- I'm learning Spanish. (Я учу испанский.)
Важно помнить, что в английском языке нет предлога, эквивалентного русскому "по-" при обозначении языка (по-английски, по-немецки). Вместо этого используется прямое название языка: in English, in German.
Практические примеры использования национальностей в предложениях:
- My father is American, and my mother is Polish. (Мой отец — американец, а моя мать — полька.)
- We visited a French restaurant last night. (Вчера вечером мы посетили французский ресторан.)
- Japanese cars are very reliable. (Японские машины очень надёжные.)
- The Chinese have a rich cultural history. (У китайцев богатая культурная история.)
- She is studying Russian at university. (Она изучает русский язык в университете.)
- Many British people live in Spain. (Многие британцы живут в Испании.)
- He married an Italian woman last year. (В прошлом году он женился на итальянке.)
- Can you speak Portuguese? (Ты говоришь по-португальски?)
Владение названиями стран и национальностей на английском — не просто формальность, а необходимый инструмент для культурной компетенции и эффективной коммуникации. Эти знания формируют основу географического и культурного словаря, помогают избежать неловких ситуаций и значительно расширяют горизонты общения. Освоив этот базовый словарь и грамматические правила его использования, вы сделаете важный шаг к уверенному и грамотному владению английским языком в международном контексте. А что может быть ценнее в современном глобальном мире, чем способность правильно идентифицировать себя и других?