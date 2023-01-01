Страны и национальности на английском: базовые знания для общения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Профессионалы, готовящиеся к международным конференциям и мероприятиям

Преподаватели и тренеры по английскому языку, желающие улучшить методику обучения Знание названий стран и национальностей на английском — тот базовый словарный запас, без которого невозможно полноценное общение в мультикультурной среде. Представьте: вы заполняете анкету в международном аэропорту, знакомитесь с новыми людьми на конференции или просто рассказываете о своей родине иностранцу. В каждой из этих ситуаций требуется правильно назвать свою страну и национальность — казалось бы, элементарные вещи, на которых, тем не менее, спотыкаются даже те, кто неплохо владеет английским. Давайте систематизируем эти знания и создадим надёжную опору для ваших международных коммуникаций! 🌎

Как называются страны и национальности на английском

В английском языке названия стран и национальностей подчиняются определённым лингвистическим закономерностям, хотя и имеют немало исключений. Важно понимать разницу между названием страны (country), национальностью (nationality) и языком (language), которые в ряде случаев могут отличаться.

Названия стран в английском обычно употребляются с определённым артиклем the, если в названии есть слова republic, kingdom, states и т.д. Например: the United Kingdom, the United States, the Russian Federation. Однако большинство стран используются без артикля: Russia, Brazil, Japan.

Страна (Country) Национальность (Nationality) Язык (Language) Russia Russian Russian France French French China Chinese Chinese Germany German German Spain Spanish Spanish

Для многих стран названия национальностей образуются путём добавления определённых суффиксов к названию страны:

-ian/-an: Russia → Russian, America → American, Brazil → Brazilian

-ish: Britain → British, Spain → Spanish, Poland → Polish

-ese: Japan → Japanese, China → Chinese, Portugal → Portuguese

-i: Pakistan → Pakistani, Iraq → Iraqi, Israel → Israeli

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Недавно я работала с группой топ-менеджеров, готовившихся к международной конференции. Несмотря на их высокий уровень английского, многие допускали ошибки при назывании стран и национальностей. Один из руководителей постоянно говорил "I am Russia" вместо "I am Russian", а другой никак не мог запомнить, что жители Нидерландов — Dutch, а не "Netherlands" или "Netherlanders". После систематизации материала и регулярных упражнений ошибки исчезли. Ключ был в том, что мы разделили все названия на логические группы по способу образования и регулярно возвращались к их использованию в разных контекстах. Особенно полезным оказалось составление рассказов о воображаемых путешествиях с упоминанием максимального количества стран и национальностей.

Особенности написания и произношения национальностей

Написание и произношение национальностей в английском языке имеет свои нюансы, которые важно учитывать. Во-первых, все названия национальностей пишутся с заглавной буквы, что отличает английский от многих других языков, включая русский: She is French (Она француженка).

В английском названия национальностей не меняются по родам, то есть форма остаётся одинаковой для мужчин и женщин: He is Italian и She is Italian. Для уточнения пола можно добавить слово man или woman: He is an Italian man.

Что касается произношения, многие национальности имеют особенности в ударении и звучании. Например:

Japanese [ˌdʒæpəˈniːz] — ударение на последний слог

Italian [ɪˈtæljən] — ударение на второй слог

Portuguese [ˌpɔːtjuˈɡiːz] — ударение на последний слог

Russian [ˈrʌʃən] — ударение на первый слог

Существует несколько сложных случаев, которые часто вызывают затруднения:

Swiss [swɪs] — житель Швейцарии, не путать со Sweden [ˈswiːdən] — Швеция

Dutch [dʌtʃ] — голландец/житель Нидерландов, не путать с Danish [ˈdeɪnɪʃ] — датчанин

Thai [taɪ] — таец, не путать с Taiwanese [ˌtaɪwɑːˈniːz] — тайваньцем

Особое внимание следует уделить национальностям, которые заканчиваются на -ese, -ish или -ch. Когда они используются в качестве существительных, они могут обозначать как одного человека, так и целый народ:

The Japanese work very hard. (Японцы очень трудолюбивы.)

He is Japanese. (Он японец.)

В ряде случаев название национальности может отличаться от названия языка. Например, жители Швейцарии — Swiss, но они говорят на немецком, итальянском, французском или ретороманском языках, а не на "швейцарском".

Список стран и национальностей по географическим регионам

Для лучшего усвоения рассмотрим страны и национальности по географическим регионам. Такой подход помогает установить смысловые связи между похожими названиями и облегчает запоминание. 🗺️

Европа:

Страна Национальность (прилагательное/существительное) Austria Austrian Belgium Belgian Croatia Croatian Czech Republic Czech Denmark Danish Finland Finnish France French Germany German Greece Greek Hungary Hungarian Ireland Irish Italy Italian Netherlands Dutch Norway Norwegian Poland Polish Portugal Portuguese Romania Romanian Russia Russian Spain Spanish Sweden Swedish Switzerland Swiss Ukraine Ukrainian United Kingdom British

Азия:

China — Chinese

India — Indian

Japan — Japanese

South Korea — South Korean (Korean)

North Korea — North Korean (Korean)

Thailand — Thai

Vietnam — Vietnamese

Indonesia — Indonesian

Malaysia — Malaysian

Philippines — Filipino

Saudi Arabia — Saudi / Saudi Arabian

Turkey — Turkish

Israel — Israeli

Iran — Iranian

Iraq — Iraqi

Северная и Южная Америка:

United States (USA) — American

Canada — Canadian

Mexico — Mexican

Brazil — Brazilian

Argentina — Argentine / Argentinian

Chile — Chilean

Colombia — Colombian

Peru — Peruvian

Venezuela — Venezuelan

Африка:

Egypt — Egyptian

South Africa — South African

Nigeria — Nigerian

Kenya — Kenyan

Morocco — Moroccan

Algeria — Algerian

Tunisia — Tunisian

Ghana — Ghanaian

Cameroon — Cameroonian

Океания:

Australia — Australian

New Zealand — New Zealander / Kiwi (неформально)

Fiji — Fijian

Papua New Guinea — Papua New Guinean

Антон Соколов, профессиональный переводчик Когда я только начинал карьеру переводчика, меня отправили на международную выставку без достаточной подготовки. Мне пришлось представлять нашу делегацию перед бизнесменами из 25 стран. В какой-то момент я растерялся, называя представителя Нидерландов "Netherlandian" вместо "Dutch", а затем ещё и перепутал "Swedish" и "Swiss". Это был болезненный, но важный урок. После этого случая я составил для себя полный список стран и национальностей, распределив их по географическим регионам, и регулярно повторял его. Особое внимание уделил "исключениям из правил". В следующий раз на подобном мероприятии я уже чувствовал себя уверенно и мог безошибочно идентифицировать любую страну и национальность. Этот навык не раз выручал меня в самых неожиданных ситуациях и значительно повысил мой профессиональный статус.

Грамматические правила использования национальностей

Правильное грамматическое использование национальностей в английском языке имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо учитывать при построении предложений.

Национальность как прилагательное:

Когда национальность выступает в качестве прилагательного, она ставится перед существительным и не изменяется по числам:

A French restaurant (французский ресторан)

French restaurants (французские рестораны)

An Italian car (итальянская машина)

Italian cars (итальянские машины)

Национальность как существительное:

Большинство названий национальностей могут использоваться как существительные. В этом случае они обозначают человека или людей данной национальности и изменяются по числам:

A Russian (россиянин) — Russians (россияне)

An American (американец) — Americans (американцы)

A German (немец) — Germans (немцы)

Однако есть группа национальностей, которые требуют особого внимания:

Неисчисляемые формы на -ese, -ss, -ch: Chinese, Japanese, Portuguese, Swiss, Dutch, French. Эти формы не изменяются по числам и не используются с неопределённым артиклем:

✓ He is Chinese. (Он китаец.) ✓ The Chinese are known for their cuisine. (Китайцы известны своей кухней.) ✗ A Chinese came to visit. (НЕПРАВИЛЬНО) ✓ A Chinese person came to visit. (Приходил китаец.)

Национальности на -ish: British, Spanish, Polish, Turkish. Хотя они могут использоваться как собирательные существительные без изменения формы, для обозначения одного человека обычно используется конструкция с person/man/woman:

✓ The British drink a lot of tea. (Британцы пьют много чая.) ✓ A British woman was speaking with them. (С ними разговаривала британка.) ✗ A British was speaking with them. (НЕПРАВИЛЬНО)

Употребление с глаголом to be:

После глагола to be (am, is, are) национальность используется без артикля, когда речь идёт о гражданстве или происхождении:

I am Russian. (Я россиянин.)

She is Mexican. (Она мексиканка.)

They are Australian. (Они австралийцы.)

Особые случаи:

Некоторые страны имеют две формы прилагательных для обозначения национальности с немного разными оттенками значения:

Argentine (относящийся к стране) / Argentinian (относящийся к населению): Argentine beef (аргентинская говядина), Argentinian culture (аргентинская культура)

Arab (этнический) / Arabian (географический): Arab people (арабский народ), Arabian Peninsula (Аравийский полуостров)

Национальность в сочетании с языком:

При указании на язык название национальности обычно используется без артикля:

She speaks fluent Russian. (Она свободно говорит по-русски.)

The book was translated into Chinese. (Книга была переведена на китайский.)

I'm learning Spanish. (Я учу испанский.)

Важно помнить, что в английском языке нет предлога, эквивалентного русскому "по-" при обозначении языка (по-английски, по-немецки). Вместо этого используется прямое название языка: in English, in German.

Практические примеры использования национальностей в предложениях:

My father is American, and my mother is Polish. (Мой отец — американец, а моя мать — полька.)

We visited a French restaurant last night. (Вчера вечером мы посетили французский ресторан.)

Japanese cars are very reliable. (Японские машины очень надёжные.)

The Chinese have a rich cultural history. (У китайцев богатая культурная история.)

She is studying Russian at university. (Она изучает русский язык в университете.)

Many British people live in Spain. (Многие британцы живут в Испании.)

He married an Italian woman last year. (В прошлом году он женился на итальянке.)

Can you speak Portuguese? (Ты говоришь по-португальски?)

Владение названиями стран и национальностей на английском — не просто формальность, а необходимый инструмент для культурной компетенции и эффективной коммуникации. Эти знания формируют основу географического и культурного словаря, помогают избежать неловких ситуаций и значительно расширяют горизонты общения. Освоив этот базовый словарь и грамматические правила его использования, вы сделаете важный шаг к уверенному и грамотному владению английским языком в международном контексте. А что может быть ценнее в современном глобальном мире, чем способность правильно идентифицировать себя и других?