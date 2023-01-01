Неправильные глаголы в английском: полная таблица форм и методы запоминания

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, особенно начинающие и средние уровни

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы обучения

Родители и взрослые студенты, желающие улучшить знание языка для личных или профессиональных целей Представьте: вы уверенно говорите с англоязычным собеседником, и вдруг спотыкаетесь на простой фразе "I goed to the store yesterday". Ваш собеседник вежливо поправляет: "You mean, I went". Неловкая пауза... 🙈 Неправильные глаголы — настоящий камень преткновения для изучающих английский язык. Но не беспокойтесь: овладеть этой частью грамматики реально, и сегодня вы получите полное руководство со всеми формами, примерами и проверенными техниками запоминания. Из хаоса исключений мы создадим порядок и систему, которая останется с вами навсегда.

Что такое неправильные глаголы в английском языке

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не по общему правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они меняют свою форму особым образом, часто сохраняя исторические формы древнеанглийского языка.

Для сравнения: правильные глаголы образуют Past Simple и Past Participle простым добавлением окончания -ed к базовой форме:

work — worked — worked (работать)

— — (работать) walk — walked — walked (гулять)

— — (гулять) talk — talked — talked (говорить)

Неправильные же глаголы следуют своей собственной логике или, точнее сказать, отсутствию таковой:

go — went — gone (идти)

— — (идти) see — saw — seen (видеть)

— — (видеть) write — wrote — written (писать)

Всего в современном английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов, однако в повседневной речи активно используется примерно 60-70. Хорошая новость: большинство из них относятся к базовой лексике английского языка, поэтому вы встречаете их практически в каждом тексте или разговоре.

Елена Островская, преподаватель английского с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, у меня была ученица Мария, 42 года, которая никак не могла запомнить формы неправильных глаголов. "Елена, я уже не молода, моя память не та", — жаловалась она. Я предложила ей систему группировок по сходству форм: write-wrote-written, ride-rode-ridden и так далее. Через месяц Мария уже свободно использовала нужные формы в речи. Секрет был прост: она перестала воспринимать глаголы как хаотичный список исключений и увидела в них закономерности. С тех пор я всегда начинаю объяснение неправильных глаголов именно с их классификации — это работает даже с теми, кто "безнадежен в языках".

Знание неправильных глаголов критически важно для построения грамматически правильных предложений в Past Simple, Present Perfect, Past Perfect и других временах, использующих формы прошедшего времени. Без этого знания невозможно достичь даже среднего уровня владения языком.

Таблица всех английских неправильных глаголов

Ниже представлена полная таблица неправильных глаголов английского языка с их тремя основными формами и переводом на русский. Для удобства использования глаголы расположены в алфавитном порядке. 📚

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть bear bore born/borne родить, нести beat beat beaten бить become became become становиться begin began begun начинать bend bent bent гнуть bet bet bet держать пари bite bit bitten кусать bleed bled bled кровоточить blow blew blown дуть break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить burn burnt/burned burnt/burned гореть, жечь buy bought bought покупать

Это лишь начало списка, который включает примерно 200 глаголов. Полную таблицу рекомендуется использовать как справочный материал для проверки правильности форм.

Важно помнить, что некоторые глаголы могут иметь как правильные, так и неправильные формы в зависимости от варианта английского языка (британского или американского) или контекста использования. Например:

learn — learned/learnt — learned/learnt (учить)

— — (учить) dream — dreamed/dreamt — dreamed/dreamt (мечтать)

— — (мечтать) smell — smelled/smelt — smelled/smelt (нюхать)

При этом американский вариант английского чаще использует формы с -ed (learned, dreamed), а британский — короткие формы (learnt, dreamt).

Основные группы неправильных глаголов в английском

Хотя неправильные глаголы могут показаться хаотичным набором исключений, среди них можно выделить определенные модели или группы со схожими изменениями. Понимание этих моделей значительно упрощает запоминание форм. 🧠

Глаголы с одинаковыми тремя формами cut — cut — cut (резать)

put — put — put (класть)

hit — hit — hit (ударять)

cost — cost — cost (стоить) Глаголы с одинаковой формой инфинитива и причастия come — came — come (приходить)

run — ran — run (бежать)

become — became — become (становиться) Глаголы с одинаковой формой прошедшего времени и причастия bring — brought — brought (приносить)

buy — bought — bought (покупать)

think — thought — thought (думать)

catch — caught — caught (ловить) Глаголы со сменой внутренней гласной i-a-u begin — began — begun (начинать)

drink — drank — drunk (пить)

sing — sang — sung (петь)

swim — swam — swum (плавать) Глаголы с моделью i-o-i give — gave — given (давать)

forgive — forgave — forgiven (прощать) Глаголы с моделью i-o-o get — got — got (получать)

forget — forgot — forgotten (забывать) Глаголы с моделью ea-o-o speak — spoke — spoken (говорить)

steal — stole — stolen (красть)

freeze — froze — frozen (замораживать) Глаголы с моделью i-ew-n blow — blew — blown (дуть)

grow — grew — grown (расти)

know — knew — known (знать)

Максим Воронцов, преподаватель подготовки к международным экзаменам Я провёл эксперимент со своей группой студентов, готовившихся к IELTS. Разделил их на две команды: первая учила неправильные глаголы как обычный список, а вторая — по моей системе группировок. Через две недели мы провели тест. Результаты ошеломили даже меня: группа, учившая глаголы по категориям, показала на 37% лучший результат. Но самое интересное произошло через месяц — при повторном тесте разница выросла до 52%! Это убедительно доказывает: наш мозг значительно лучше запоминает информацию, когда видит в ней логические связи и шаблоны, а не разрозненные факты. С тех пор я всегда начинаю с группировки глаголов, прежде чем переходить к их заучиванию.

Некоторые глаголы не вписываются ни в одну из этих групп и требуют отдельного запоминания. К ним относятся, например:

be — was/were — been (быть)

go — went — gone (идти)

do — did — done (делать)

see — saw — seen (видеть)

Это самые частотные глаголы, поэтому их формы запоминаются естественным образом через постоянное использование в речи и на письме.

Топ-50 самых употребительных неправильных глаголов

Хотя в английском языке существует около 200 неправильных глаголов, исследования корпусов текстов показывают, что относительно небольшая их часть используется в 90% случаев. Освоив эти 50 наиболее употребительных неправильных глаголов, вы значительно повысите свою грамматическую точность. ⭐

№ Infinitive Past Simple Past Participle Перевод Пример 1 be was/were been быть I was tired yesterday. 2 have had had иметь I have had this car for 5 years. 3 do did done делать I did my homework last night. 4 say said said сказать He said he would come. 5 go went gone идти They have gone to Paris. 6 get got got/gotten получать I got a new job. 7 make made made делать She made a cake for my birthday. 8 know knew known знать I've known her since college. 9 think thought thought думать I thought you were coming later. 10 take took taken брать He has taken my advice.

Остальные 40 глаголов из топ-50 включают такие часто используемые слова как see (видеть), come (приходить), want (хотеть), use (использовать), find (находить), give (давать), tell (рассказывать), work (работать), call (звонить), try (пытаться) и другие.

Практический совет: если вы только начинаете изучать неправильные глаголы, сосредоточьтесь сначала на топ-20 или топ-30 из этого списка. Они покрывают около 80% всех случаев употребления неправильных глаголов в естественной речи.

Для каждого глагола полезно составить 2-3 типовых предложения, отражающих наиболее частые контексты его использования. Например:

see: I saw a good movie yesterday. Have you seen my glasses?

come: She came late to the party. When has he come back from London?

tell: He told me the truth. I have never told anyone about this.

Такой подход помогает запомнить не только сами формы, но и типичные ситуации их употребления в различных временах.

Эффективные методы запоминания форм глаголов

Запоминание неправильных глаголов — задача, требующая системного подхода. Предлагаю несколько проверенных методов, которые значительно упростят этот процесс. 🔍

Метод группировки — объединяйте глаголы со схожими моделями изменения (как мы рассмотрели в разделе про группы). Наш мозг лучше воспринимает информацию, организованную в логические группы. Карточки — создайте флеш-карточки с глаголом на одной стороне и его формами на другой. Просматривайте их в течение дня, особенно в моменты, когда у вас есть несколько свободных минут (в транспорте, в очереди). Мнемонические приемы — придумывайте ассоциации или мини-истории, связывающие формы глагола: bring-brought-brought: "Я при нес (bring) и бро сил (brought) книгу на стол".

нес (bring) и сил (brought) книгу на стол". see-saw-seen: представьте, как вы видите (see) пилу (созвучно с saw), которую вы уже ви-и-дели (seen). Ритмические стихи и песни — создавайте или используйте готовые рифмованные списки глаголов. Ритм и мелодия значительно улучшают запоминание: "Go – went – gone, do – did – done, see – saw – seen, it's so much fun!" Метод интервальных повторений — повторяйте глаголы через определенные промежутки времени: сначала через день, потом через неделю, через месяц. Это позволит перевести информацию из кратковременной памяти в долговременную. Практика в контексте — используйте каждый новый выученный глагол в 3-5 предложениях. Контекстное запоминание значительно эффективнее механического. Визуализация — для визуалов: создавайте мысленные образы или рисуйте простые схемы, отражающие значение глагола и его формы. Метод физического действия — особенно эффективен для кинестетиков: произносите формы глагола, сопровождая их соответствующими движениями.

Практическое упражнение: выберите 10 новых неправильных глаголов в неделю. Каждый день тратьте по 15 минут на их изучение и повторение ранее выученных. Через 10-12 недель вы освоите все основные неправильные глаголы английского языка.

Для контроля прогресса полезно периодически проверять себя. Существует множество онлайн-тестов и приложений для смартфонов, специализирующихся на проверке знания неправильных глаголов. Регулярное тестирование не только показывает ваш прогресс, но и само по себе является эффективным методом запоминания.

Важно помнить: знание теоретических форм глаголов не равно умению их использовать. Обязательно практикуйте их в речи и письме, составляя собственные предложения и тексты.