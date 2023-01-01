Месяцы на английском: правильное произношение и употребление

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на начальном и среднем уровнях

Для людей, работающих в международной среде и нуждающихся в точной коммуникации

Для преподавателей английского языка и студентов, изучающих грамматику и лексику английского Знание названий месяцев на английском — это не просто элементарный словарный запас, а необходимый инструмент для эффективной коммуникации в глобальном мире. Независимо от того, заполняете ли вы международные документы, бронируете отель за границей или просто обсуждаете планы с англоговорящими коллегами, точное использование и правильное произношение названий месяцев открывает двери к успешному общению. Эта статья даст вам исчерпывающее руководство по всем 12 месяцам английского календаря: от безупречного произношения до грамматических тонкостей и любопытных исторических фактов. 📅

Месяцы на английском по порядку: полный список

Английский календарь, как и русский, состоит из 12 месяцев. Однако важно помнить, что названия месяцев в английском языке всегда пишутся с заглавной буквы – это одно из базовых правил английской грамматики, о котором часто забывают начинающие изучать язык.

Давайте рассмотрим полный список месяцев с переводом и базовой транскрипцией:

Месяц на английском Транскрипция Перевод на русский January [ˈdʒænjueri] январь February [ˈfebrueri] февраль March [mɑːrtʃ] март April [ˈeɪprəl] апрель May [meɪ] май June [dʒuːn] июнь July [dʒʊˈlaɪ] июль August [ˈɔːgəst] август September [sepˈtembər] сентябрь October [ɒkˈtəʊbər] октябрь November [nəʊˈvembər] ноябрь December [dɪˈsembər] декабрь

При использовании месяцев в практических ситуациях важно учитывать форматы записи дат, которые различаются в британском и американском английском:

Британский формат: день/месяц/год (25 December 2023 или 25/12/2023)

Американский формат: месяц/день/год (December 25, 2023 или 12/25/2023)

Это различие может вызвать путаницу в международной коммуникации, особенно при работе с документами или планировании встреч. Например, запись 05/04/2023 в британском формате означает 5 апреля, а в американском — 4 мая. 🗓️

Елена Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне обратился бизнесмен, который пропустил важную онлайн-конференцию с американскими партнёрами. Причина оказалась банальной — неправильное понимание даты. В приглашении было указано "09/10/2022", что он интерпретировал по-европейски как 9 октября, тогда как американцы имели в виду 10 сентября. Этот случай стал отличным примером для моих студентов о важности понимания различий в форматах дат. Теперь я всегда рекомендую при международном общении выписывать название месяца словами или уточнять формат, чтобы избежать подобных недоразумений.

Как правильно произносить названия месяцев на английском

Правильное произношение названий месяцев — ключ к тому, чтобы вас поняли носители языка. Некоторые названия, например, February [ˈfebrueri] или September [sepˈtembər], могут представлять сложность для русскоговорящих из-за специфических сочетаний звуков.

Разберем подробнее особенности произношения каждого месяца:

January [ˈdʒænjueri] – обратите внимание на звук [dʒ] в начале слова, как в слове "джем". Ударение падает на первый слог.

[ˈfebrueri] – многие носители языка "проглатывают" первое [r], произнося что-то ближе к [ˈfebjueri]. March [mɑːrtʃ] – звук [ɑː] произносится как долгий, открытый звук.

[mɑːrtʃ] – звук [ɑː] произносится как долгий, открытый звук. April [ˈeɪprəl] – начинается с дифтонга [eɪ], похожего на русское "эй".

[ˈeɪprəl] – начинается с дифтонга [eɪ], похожего на русское "эй". May [meɪ] – самое короткое название, произносится как дифтонг [eɪ] с начальным [m].

[meɪ] – самое короткое название, произносится как дифтонг [eɪ] с начальным [m]. June [dʒuːn] – содержит долгий звук [uː], похожий на русское "у".

[dʒuːn] – содержит долгий звук [uː], похожий на русское "у". July [dʒʊˈlaɪ] – ударение падает на второй слог, который произносится как дифтонг [aɪ], похожий на русское "ай".

[dʒʊˈlaɪ] – ударение падает на второй слог, который произносится как дифтонг [aɪ], похожий на русское "ай". August [ˈɔːgəst] – первый слог содержит долгий звук [ɔː].

[ˈɔːgəst] – первый слог содержит долгий звук [ɔː]. September [sepˈtembər] – ударение падает на второй слог, последний слог произносится нейтрально.

[sepˈtembər] – ударение падает на второй слог, последний слог произносится нейтрально. October [ɒkˈtəʊbər] – ударение падает на второй слог, содержащий дифтонг [əʊ].

[ɒkˈtəʊbər] – ударение падает на второй слог, содержащий дифтонг [əʊ]. November [nəʊˈvembər] – ударение падает на второй слог.

[nəʊˈvembər] – ударение падает на второй слог. December [dɪˈsembər] – ударение падает на второй слог.

[nəʊˈvembər] – ударение падает на второй слог. December [dɪˈsembər] – ударение падает на второй слог.

Распространённые ошибки русскоговорящих при произношении месяцев:

Неправильная постановка ударения (особенно в July, September, October, November, December)

Произнесение звука [r] на русский манер, особенно в February, March и April

Некорректное произношение дифтонгов в May [meɪ], April [ˈeɪprəl], July [dʒʊˈlaɪ]

Попытка произнести все буквы в February, тогда как носители часто пропускают первую [r]

Для совершенствования произношения рекомендуется прослушивать аудиозаписи носителей языка и практиковаться в произношении месяцев в контексте полных дат. Например, "I was born on the fifth of April" или "The meeting is scheduled for June tenth". 🔊

Особенности написания и употребления английских месяцев

В английском языке названия месяцев имеют ряд особенностей, которые важно учитывать при письме и устной речи:

Заглавная буква : все месяцы в английском всегда пишутся с заглавной буквы, независимо от их позиции в предложении (January, February, March и т.д.).

: все месяцы в английском всегда пишутся с заглавной буквы, независимо от их позиции в предложении (January, February, March и т.д.). Отсутствие склонения : в отличие от русского языка, названия месяцев в английском не склоняются по падежам.

: в отличие от русского языка, названия месяцев в английском не склоняются по падежам. Артикли : перед названиями месяцев обычно не используется артикль, за исключением некоторых конструкций.

: перед названиями месяцев обычно не используется артикль, за исключением некоторых конструкций. Предлоги: с месяцами используются определённые предлоги: "in" (in January), "during" (during February), "by" (by March).

Рассмотрим некоторые грамматические конструкции с месяцами:

Грамматическая конструкция Пример Комментарий in + месяц I was born in August. Указание на месяц, когда что-то происходит/произошло in + the + месяц + of + год In the January of 2019, we moved to London. Формальное указание на конкретный месяц определённого года from + месяц + to + месяц The project will run from March to June. Указание на период времени by + месяц We must finish the task by April. Крайний срок выполнения during + месяц I usually take vacation during July. В течение указанного месяца месяц + день, + год December 25, 2023 Американский формат даты день + месяц + год 25 December 2023 Британский формат даты

Примеры правильного использования месяцев в предложениях:

"My birthday is in October." (Мой день рождения в октябре.)

"We're planning to launch the new product in November 2023." (Мы планируем запустить новый продукт в ноябре 2023 года.)

"The festival takes place from July to August every year." (Фестиваль проходит с июля по август каждый год.)

"She will graduate by May if all goes well." (Она закончит учебу к маю, если все пойдет хорошо.)

"The coldest temperatures are usually recorded in January." (Самые низкие температуры обычно регистрируются в январе.)

Михаил Дорохов, переводчик-синхронист На одной из международных конференций я стал свидетелем забавной ситуации. Российский докладчик, говоря по-английски, упомянул, что проект стартовал "в июле месяце" — "in July month". Это вызвало недоумение у аудитории, поскольку в английском языке слово "month" после названия месяца не употребляется — это явная калька с русского. Корректно было бы сказать просто "in July". Это частая ошибка, которую делают русскоговорящие при изучении английского. Помню, после мероприятия ко мне подошли несколько участников с просьбой объяснить другие особенности использования дат и времени в английском языке. Эта ситуация лишний раз подтвердила, насколько важно знать не только сами слова, но и правила их употребления в речи.

Сокращенные названия месяцев в английском языке

В деловой переписке, документах и при ведении записей часто используются сокращения названий месяцев. Существует несколько стандартов сокращений, но наиболее распространены трёхбуквенные аббревиатуры и более короткие формы для некоторых месяцев.

Стандартные сокращения месяцев:

January – Jan.

February – Feb.

March – Mar.

April – Apr.

May – May (обычно не сокращается из-за краткости)

June – Jun.

July – Jul.

August – Aug.

September – Sept. или Sep.

October – Oct.

November – Nov.

December – Dec.

Важно отметить, что в американском английском после сокращений обычно ставится точка, тогда как в британском английском точка может отсутствовать (например, Jan вместо Jan.).

Контексты использования сокращений названий месяцев:

Деловая переписка : в электронных письмах и деловой корреспонденции для экономии места.

: в электронных письмах и деловой корреспонденции для экономии места. Таблицы и графики : когда пространство ограничено.

: когда пространство ограничено. Формальные документы : в договорах, юридических документах, где даты часто пишутся в сокращенной форме.

: в договорах, юридических документах, где даты часто пишутся в сокращенной форме. Планировщики и календари : в планировщиках и ежедневниках для компактности.

: в планировщиках и ежедневниках для компактности. Технические тексты: в инструкциях, руководствах и технических текстах.

При использовании сокращений месяцев в датах важно соблюдать последовательность и избегать двусмысленности. Например, запись "23 Sep 2023" или "Sep 23, 2023" однозначно указывает на 23 сентября 2023 года.

В некоторых формальных контекстах, особенно в юридических документах, рекомендуется избегать сокращений и писать названия месяцев полностью, чтобы исключить любую возможность неправильной интерпретации. 📝

Интересные факты о названиях месяцев в английском языке

Названия месяцев в английском языке имеют богатую историю, уходящую корнями в древнеримский календарь. Понимание происхождения этих названий не только обогащает ваш кругозор, но и помогает лучше запомнить и использовать их.

Происхождение названий месяцев:

January (январь) — назван в честь римского бога Януса, покровителя дверей и ворот, с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны (в прошлое и будущее).

(февраль) — от латинского "februare" (очищать). В Древнем Риме в этом месяце проводились фестивали очищения. March (март) — назван в честь римского бога войны Марса. Исторически это был первый месяц римского календаря.

(март) — назван в честь римского бога войны Марса. Исторически это был первый месяц римского календаря. April (апрель) — происходит от латинского "aperire" (открывать), возможно, отражая открытие бутонов и цветов весной.

(апрель) — происходит от латинского "aperire" (открывать), возможно, отражая открытие бутонов и цветов весной. May (май) — назван в честь римской богини Майи, покровительницы плодородия.

(май) — назван в честь римской богини Майи, покровительницы плодородия. June (июнь) — в честь римской богини Юноны, супруги верховного бога Юпитера.

(июнь) — в честь римской богини Юноны, супруги верховного бога Юпитера. July (июль) — назван в честь Юлия Цезаря после его смерти (ранее этот месяц назывался Quintilis — пятый).

(июль) — назван в честь Юлия Цезаря после его смерти (ранее этот месяц назывался Quintilis — пятый). August (август) — в честь первого римского императора Августа (ранее назывался Sextilis — шестой).

(август) — в честь первого римского императора Августа (ранее назывался Sextilis — шестой). September (сентябрь) — от латинского "septem" (семь), так как был седьмым месяцем в римском календаре.

(сентябрь) — от латинского "septem" (семь), так как был седьмым месяцем в римском календаре. October (октябрь) — от латинского "octo" (восемь), восьмой месяц римского календаря.

(октябрь) — от латинского "octo" (восемь), восьмой месяц римского календаря. November (ноябрь) — от латинского "novem" (девять), девятый месяц римского календаря.

(ноябрь) — от латинского "novem" (девять), девятый месяц римского календаря. December (декабрь) — от латинского "decem" (десять), десятый месяц римского календаря.

(ноябрь) — от латинского "novem" (девять), девятый месяц римского календаря. December (декабрь) — от латинского "decem" (десять), десятый месяц римского календаря.

Интересно, что последние четыре месяца года сохранили числовые названия из римского календаря, хотя их порядковые номера изменились. Это произошло потому, что изначально римский год начинался с марта, а не с января. 🏛️

Любопытные факты о месяцах в англоязычной культуре:

В англосаксонском календаре месяцы имели собственные названия, отражающие природные явления. Например, январь назывался "Wulf-monath" (волчий месяц), а ноябрь — "Blot-monath" (месяц жертвоприношений).

Присоединение "ember" в последних четырёх месяцах года (September, October, November, December) связано с латинским словом "mensis" (месяц).

В юлианском календаре, введённом Юлием Цезарем, February имел 29 дней каждые четыре года, что и положило начало високосным годам.

Некоторые месяцы получили дополнительные дни при реформе календаря императором Августом, который хотел, чтобы "его" месяц (August) был не короче месяца Юлия Цезаря (July).

Стихотворение "Thirty days hath September..." — популярная английская мнемоника для запоминания количества дней в каждом месяце.

Знание этих фактов может стать отличным дополнением к базовым знаниям о месяцах и поможет глубже понять английский язык и культуру англоговорящих стран. 📚