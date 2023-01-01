Как задавать специальные вопросы в английском: теория и практика

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Учителя и преподаватели английского языка

Специалисты, работающие в международной среде и нуждающиеся в улучшении навыков общения Умение задавать правильные вопросы — ключ к успешной коммуникации на любом языке. В английском языке специальные вопросы играют роль мощного инструмента для получения конкретной информации: они помогают узнать время, место, причину, способ действия и многое другое. Даже при базовом словарном запасе, владея техникой построения специальных вопросов, вы сможете вести полноценную беседу, уточнять детали и избегать недопонимания. Давайте разберемся, как грамотно конструировать эти лингвистические формулы, чтобы они работали безотказно в любой ситуации. 🔍

Что такое специальные вопросы в английском языке

Специальные вопросы (Wh-questions) — это вопросы, которые начинаются с вопросительного слова и требуют развернутого ответа, а не просто "да" или "нет". Они позволяют получить конкретную информацию о человеке, предмете, времени, месте, причине, образе действия и т.д.

В отличие от общих вопросов, которые начинаются с вспомогательного или модального глагола (Do you like coffee? — Yes, I do / No, I don't), специальные вопросы всегда содержат вопросительное слово, указывающее на тип запрашиваемой информации.

Елена Соколова, методист языкового центра Однажды ко мне пришел ученик, который мог свободно использовать общие вопросы, но терялся, когда нужно было задать уточняющий вопрос. На собеседовании в международную компанию его спросили: "Why do you want to work for our company?" Он так растерялся, что ответил просто: "Yes, I do." После этого случая мы целенаправленно работали над специальными вопросами, и через месяц он уже мог свободно вести деловую переписку с зарубежными партнерами, задавая четкие вопросы: "When can you deliver the goods?", "How much will it cost?", "Where should we send the documents?".

Давайте рассмотрим главные отличия специальных вопросов от других типов вопросов в английском языке:

Тип вопроса Начало вопроса Ожидаемый ответ Пример Общий (Yes/No question) Вспомогательный/модальный глагол Да/Нет Do you speak English? Специальный (Wh-question) Вопросительное слово Информация Where do you live? Альтернативный (Alternative) Вспомогательный/модальный глагол Один из вариантов Do you prefer tea or coffee? Разделительный (Tag question) Утверждение Подтверждение You speak English, don't you?

Специальные вопросы незаменимы, когда нужно:

Получить конкретную информацию о человеке, предмете или явлении

Уточнить детали планов, договоренностей или событий

Выяснить причины, способы действия, временные рамки

Вести глубокую, содержательную беседу

Проверить понимание собеседником информации

Основные вопросительные слова и их функции

Каждое вопросительное слово в английском языке имеет свою функцию и помогает получить определенный тип информации. Владение всеми этими словами позволяет задавать точные и разнообразные вопросы. 🤔

What (что, какой) — используется для получения информации о предметах, явлениях, действиях: "What is your name?", "What time is it?"

— используется для получения информации о предметах, явлениях, действиях: "What is your name?", "What time is it?" Where (где, куда) — спрашивает о месте: "Where do you live?", "Where are you going?"

— спрашивает о месте: "Where do you live?", "Where are you going?" When (когда) — касается времени: "When does the movie start?", "When were you born?"

— касается времени: "When does the movie start?", "When were you born?" Why (почему) — выясняет причину: "Why are you late?", "Why did you choose this university?"

— выясняет причину: "Why are you late?", "Why did you choose this university?" Who (кто) — спрашивает о людях: "Who called you yesterday?", "Who is your favorite writer?"

— спрашивает о людях: "Who called you yesterday?", "Who is your favorite writer?" How (как) — узнает о способе действия: "How did you solve this problem?", "How can I help you?"

— узнает о способе действия: "How did you solve this problem?", "How can I help you?" Which (который, какой) — используется при выборе из ограниченного количества вариантов: "Which book do you prefer?", "Which color suits me better?"

— используется при выборе из ограниченного количества вариантов: "Which book do you prefer?", "Which color suits me better?" Whose (чей) — спрашивает о принадлежности: "Whose car is parked outside?", "Whose idea was it?"

Часто вопросительные слова комбинируются с другими словами, образуя устойчивые вопросительные словосочетания:

How many — сколько (с исчисляемыми существительными): "How many books have you read?"

— сколько (с исчисляемыми существительными): "How many books have you read?" How much — сколько (с неисчисляемыми существительными или о цене): "How much water do you drink daily?", "How much does it cost?"

— сколько (с неисчисляемыми существительными или о цене): "How much water do you drink daily?", "How much does it cost?" How often — как часто: "How often do you go to the gym?"

— как часто: "How often do you go to the gym?" How long — как долго: "How long have you been studying English?"

— как долго: "How long have you been studying English?" What kind/sort/type of — какой вид/тип/разновидность: "What kind of music do you like?"

— какой вид/тип/разновидность: "What kind of music do you like?" What about — как насчет: "What about going to the cinema tonight?"

Эти вопросительные слова и выражения — основа для формирования специальных вопросов, без которых невозможно представить полноценное общение на английском языке.

Схема построения специальных вопросов

Построение правильного специального вопроса требует соблюдения определенной структуры. Освоив базовую схему и понимая логику ее применения, вы сможете формулировать корректные вопросы практически автоматически. 📝

Общая формула специального вопроса выглядит так:

Вопросительное слово + вспомогательный/модальный глагол + подлежащее + основной глагол + остальная часть предложения

Эта схема работает для большинства времен и ситуаций, но имеет некоторые вариации в зависимости от используемого времени и наличия модальных глаголов.

Михаил Петров, преподаватель английского языка Как-то я работал с группой бизнес-английского, и один из студентов — директор по продажам крупной компании — никак не мог освоить порядок слов в специальных вопросах. На важных переговорах с иностранными партнерами он задавал вопросы типа "Why you did not inform us?" вместо "Why did you not inform us?", что создавало впечатление недостаточной компетентности. Я предложил ему мнемоническую технику: представить порядок слов как движение по лестнице — сначала "вопросительное слово" (верхняя ступенька), затем "вспомогательный глагол" (вторая ступенька), "подлежащее" (третья) и т.д. Через неделю тренировок с этим образом он полностью избавился от ошибок, и его английская речь стала гораздо увереннее. На следующих переговорах он уже безупречно формулировал вопросы: "When can you deliver the products?", "How much will it cost in total?".

Разберем применение схемы на конкретных примерах:

Where do you live? (Where — вопросительное слово, do — вспомогательный глагол, you — подлежащее, live — основной глагол)

(Where — вопросительное слово, do — вспомогательный глагол, you — подлежащее, live — основной глагол) When did she arrive? (When — вопросительное слово, did — вспомогательный глагол, she — подлежащее, arrive — основной глагол)

(When — вопросительное слово, did — вспомогательный глагол, she — подлежащее, arrive — основной глагол) Why are they laughing? (Why — вопросительное слово, are — вспомогательный глагол, they — подлежащее, laughing — основной глагол)

Важно отметить особые случаи:

Если вопросительное слово является подлежащим (who, what): в этом случае порядок слов будет как в утвердительном предложении, без вспомогательного глагола. Who called you yesterday? (Who — и вопросительное слово, и подлежащее, called — глагол)

What happened to your car? (What — и вопросительное слово, и подлежащее, happened — глагол) С модальными глаголами: модальный глагол занимает место вспомогательного. How can I help you? (How — вопросительное слово, can — модальный глагол, I — подлежащее, help — основной глагол)

Where should we meet? (Where — вопросительное слово, should — модальный глагол, we — подлежащее, meet — основной глагол) С глаголом to be в качестве смыслового глагола: он сам выполняет роль вспомогательного. Where are you from? (Where — вопросительное слово, are — глагол to be, you — подлежащее)

Why was she angry? (Why — вопросительное слово, was — глагол to be, she — подлежащее)

Особенности специальных вопросов в разных временах

Формирование специальных вопросов варьируется в зависимости от времени глагола в предложении. Каждое время требует использования определенных вспомогательных глаголов или их особых форм. 🕒

Время Вспомогательный глагол Пример Present Simple do/does Where do you work?<br>What does she study? Past Simple did When did you arrive?<br>How did they solve this problem? Future Simple will When will you call me?<br>What will happen next? Present Continuous am/is/are What are you doing now?<br>Why is he crying? Past Continuous was/were What were you doing at 5 PM yesterday?<br>Why was she waiting for so long? Present Perfect have/has How long have you known each other?<br>What has she prepared for dinner? Past Perfect had Why had you left before I arrived?<br>What had happened before the police came?

Особое внимание стоит уделить нюансам формирования вопросов в каждом времени:

Present Simple : Не забывайте об окончании -s/-es в 3-м лице единственного числа в утвердительной форме, но при образовании вопроса оно переходит на вспомогательный глагол does: "What does she do for a living?"

: Не забывайте об окончании -s/-es в 3-м лице единственного числа в утвердительной форме, но при образовании вопроса оно переходит на вспомогательный глагол does: "What does she do for a living?" Past Simple : Используется единый вспомогательный глагол did для всех лиц и чисел, основной глагол всегда в базовой форме: "Where did you go yesterday?"

: Используется единый вспомогательный глагол did для всех лиц и чисел, основной глагол всегда в базовой форме: "Where did you go yesterday?" Present Continuous : Обратите внимание на окончание -ing у смыслового глагола: "What are you reading now?"

: Обратите внимание на окончание -ing у смыслового глагола: "What are you reading now?" Present Perfect : Важно использовать причастие прошедшего времени (Past Participle) после have/has: "How long have you lived here?"

: Важно использовать причастие прошедшего времени (Past Participle) после have/has: "How long have you lived here?" Future Simple: После вопросительного слова ставится will, затем подлежащее и основной глагол без to: "When will they arrive?"

Одна из наиболее распространенных ошибок при образовании специальных вопросов — неправильный выбор вспомогательного глагола или неверный порядок слов. Например, говорящие часто путают: "Why you are crying?" вместо правильного "Why are you crying?" или "Where you did go?" вместо "Where did you go?".

Помните также, что в разговорной речи вопросы часто сокращаются:

"What's your name?" вместо "What is your name?"

"Where've you been?" вместо "Where have you been?"

"Why'd you do that?" вместо "Why did you do that?"

Такие сокращения делают речь более естественной и беглой, но важно понимать их полную форму, особенно на начальных этапах изучения.

Практическое использование специальных вопросов

Специальные вопросы — не просто грамматическая конструкция, а практический инструмент, который помогает эффективно общаться в различных жизненных ситуациях. Умелое использование таких вопросов делает коммуникацию более целенаправленной и результативной. 🗣️

Вот некоторые распространенные ситуации, где специальные вопросы особенно полезны:

Знакомство и светская беседа: "Where are you from?"

"What do you do for a living?"

"How long have you been working there?"

"Which part of the city do you live in?" Путешествия и ориентация на местности: "How can I get to the nearest metro station?"

"Where is the check-in desk?"

"When does the last train leave?"

"How much is a one-way ticket to London?" Шоппинг и рестораны: "How much does this cost?"

"What size do you have in stock?"

"Which dish would you recommend?"

"When will my order be ready?" Деловое общение: "When can we schedule the next meeting?"

"What are the key points of the contract?"

"How soon can you deliver the goods?"

"Why has there been a delay in the project?" Образование и обучение: "What topics will be covered in the exam?"

"How long should the essay be?"

"When is the deadline for the assignment?"

"Which books do I need to read for the course?"

При использовании специальных вопросов в реальном общении важно помнить о некоторых коммуникативных нюансах:

Интонация в специальных вопросах обычно понижается к концу предложения, в отличие от общих вопросов, где она повышается

В неформальном общении часто используются сокращенные формы: What're (What are), Where's (Where is), How'd (How did)

Для более вежливого звучания можно добавлять модальные конструкции: "Could you tell me where the museum is?", "Would you mind explaining how this works?"

В разговорной речи носители языка иногда опускают вспомогательные глаголы: "What you doing?" вместо "What are you doing?" — но это считается грамматически неверным

Практикуйте специальные вопросы в разных контекстах, чтобы довести их использование до автоматизма. Хорошее упражнение — придумывать вопросы к каждому элементу предложения. Например, для предложения "John bought a new car yesterday" можно составить вопросы:

"Who bought a new car yesterday?" (John)

"What did John do yesterday?" (bought a new car)

"What did John buy yesterday?" (a new car)

"When did John buy a new car?" (yesterday)

"Which car did John buy yesterday?" (a new one)

Такая тренировка поможет быстро и уверенно формулировать вопросы в любой ситуации общения.