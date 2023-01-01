Текстовые прогресс-бары для консоли: 5 способов улучшить UX

Для кого эта статья:

Разработчики программного обеспечения, занимающиеся созданием консольных приложений

Студенты и практикующие программисты, желающие улучшить свои навыки в Python и C++

Специалисты по пользовательскому опыту (UX), интересующиеся визуализацией прогресса в приложениях Консольные приложения часто выполняют длительные операции, заставляя пользователя гадать, работает ли программа вообще. Текстовый прогресс-бар — элегантное решение этой проблемы, превращающее мертвую тишину терминала в информативную визуализацию процесса. Освоив пять способов создания индикаторов прогресса, от примитивных ASCII-символов до интерактивных динамических решений, вы сможете значительно улучшить UX ваших приложений и избавить пользователей от неопределенности. Давайте разберем конкретные техники с рабочим кодом. 💻

Текстовый прогресс-бар: основы и применение в консоли

Текстовый прогресс-бар — это визуальный индикатор, отображающий степень завершенности процесса в консольном интерфейсе. Эти индикаторы критически важны для длительных операций, таких как загрузка файлов, обработка данных или выполнение сложных вычислений. Без них пользователь может решить, что программа зависла, что приводит к негативному пользовательскому опыту.

Существует несколько основных типов прогресс-баров для консоли:

Статические прогресс-бары — обновляются полной перезаписью строки

— обновляются полной перезаписью строки Динамические прогресс-бары — используют управление курсором для плавного обновления

— используют управление курсором для плавного обновления Определенные прогресс-бары — показывают точный процент выполнения

— показывают точный процент выполнения Неопределенные индикаторы — демонстрируют активность без указания конкретного прогресса

Ключевые компоненты прогресс-бара включают:

Графическое представление (полоса, заполняемая символами)

Числовой индикатор (обычно в процентах)

Дополнительная информация (время выполнения, скорость, оставшееся время)

Максим Соловьев, ведущий разработчик серверной инфраструктуры Однажды в нашем проекте по анализу больших массивов данных пользователи постоянно жаловались, что не понимают, работает ли система или зависла. Скрипт обрабатывал терабайты логов, что занимало до 30 минут, но не давал никакой обратной связи. Мы добавили простой прогресс-бар с отображением процента и оценкой оставшегося времени. Количество тикетов о "зависших" скриптах упало на 98%. Один из пользователей написал: "Теперь я могу спокойно отойти выпить кофе, зная, сколько у меня есть времени, а не сидеть, уставившись в терминал, боясь, что система зависла". Такое простое решение радикально изменило восприятие продукта.

Рассмотрим сравнение различных типов прогресс-баров и их применение:

Тип прогресс-бара Визуальное представление Сложность реализации Лучшее применение ASCII-бар [#####-----] Низкая Базовые скрипты, совместимость с любыми терминалами Unicode-блоки █████░░░░░ Средняя Современные терминалы, более эстетичный вид Спиннер /-| Низкая Процессы с неизвестной продолжительностью Интерактивный бар ▓▓▓▓▓░░░░░ 50% [02:34 осталось] Высокая Профессиональные CLI-утилиты с детальной информацией

Простой ASCII прогресс-бар на Python и C++

Начнем с самого базового подхода — создания прогресс-бара из ASCII-символов. Эти решения работают практически в любом терминале и не требуют специальных библиотек. 🔄

В Python мы можем реализовать простой прогресс-бар, используя стандартные возможности языка:

Python Скопировать код import time import sys def progress_bar(iteration, total, prefix='', suffix='', length=50, fill='█'): percent = ("{0:.1f}").format(100 * (iteration / float(total))) filled_length = int(length * iteration // total) bar = fill * filled_length + '-' * (length – filled_length) sys.stdout.write(f'\r{prefix} |{bar}| {percent}% {suffix}') sys.stdout.flush() if iteration == total: print() # Пример использования total = 100 for i in range(total + 1): progress_bar(i, total, prefix='Прогресс:', suffix='Завершено', length=50) time.sleep(0.1) # Имитация выполнения операции

Для C++ подход несколько отличается из-за особенностей языка, но основная идея остается прежней:

cpp Скопировать код #include <iostream> #include <string> #include <thread> #include <chrono> void progressBar(int progress, int total, int barWidth = 50) { float percentage = float(progress) / float(total); int pos = barWidth * percentage; std::cout << "\r["; for (int i = 0; i < barWidth; ++i) { if (i < pos) std::cout << "#"; else std::cout << " "; } std::cout << "] " << int(percentage * 100.0) << "%" << std::flush; } int main() { int total = 100; for (int i = 0; i <= total; ++i) { progressBar(i, total); std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100)); // Имитация работы } std::cout << std::endl; return 0; }

Ключевые принципы создания ASCII прогресс-бара:

Использование символа возврата каретки (\r) для перезаписи строки

Расчет количества заполненных символов на основе процента выполнения

Принудительный сброс буфера вывода (flush) для немедленного отображения

Четкое визуальное разграничение заполненной и незаполненной части бара

Важные моменты при реализации:

В Python используйте sys.stdout.write() и sys.stdout.flush() вместо print() , чтобы избежать автоматического перевода строки

и вместо , чтобы избежать автоматического перевода строки В C++ не забывайте использовать std::flush для немедленного обновления вывода

для немедленного обновления вывода Подбирайте оптимальную длину бара исходя из размера вашего терминала

Продвинутые Unicode-блоки для наглядной индикации

Unicode-символы позволяют создавать более элегантные и визуально привлекательные прогресс-бары. В отличие от ASCII, они предлагают разнообразие блоков заполнения различной ширины, что обеспечивает более плавный и эстетичный вид. 🎮

Артем Валерьев, разработчик инструментов для обработки данных Я работал над инструментом для обработки научных данных, где пользователи — исследователи, проводящие длительные вычисления. Изначально мы использовали простой ASCII-бар. Однажды коллега показал мне прогресс-бар с Unicode-символами и дробным заполнением. Я скептически отнесся: "Кому какая разница, как выглядит прогресс-бар?" Но после внедрения пользователи отметили, что новый индикатор дает более точное ощущение прогресса. Особенно это заметно на операциях, занимающих 10-15 минут, где каждый процент имеет значение. Некоторые исследователи даже отметили, что при новом индикаторе время ожидания "психологически кажется короче". Этот опыт показал, насколько важны мелкие детали UX даже в технических инструментах.

Давайте рассмотрим пример прогресс-бара с использованием Unicode-блоков в Python:

Python Скопировать код import time import sys def unicode_progress_bar(iteration, total, prefix='', suffix='', decimals=1, length=50): """ Создает прогресс-бар с использованием Unicode-блоков для более точного отображения """ percent = ("{0:." + str(decimals) + "f}").format(100 * (iteration / float(total))) filled_length = int(length * iteration // total) # Расчет частичного заполнения последнего блока remainder = (length * iteration / total) % 1 partial_block = '' if remainder > 0 and filled_length < length: # Unicode-блоки с разной степенью заполнения blocks = [' ', '▏', '▎', '▍', '▌', '▋', '▊', '▉', '█'] partial_idx = int(remainder * 8) partial_block = blocks[partial_idx+1] bar = '█' * filled_length if filled_length < length: bar += partial_block bar += ' ' * (length – filled_length – (1 if partial_block else 0)) sys.stdout.write(f'\r{prefix} |{bar}| {percent}% {suffix}') sys.stdout.flush() if iteration == total: print() # Пример использования total = 100 for i in range(total + 1): unicode_progress_bar(i, total, prefix='Прогресс:', suffix='Завершено', length=50) time.sleep(0.05) # Имитация выполнения операции

Для C++ реализация с Unicode-блоками может выглядеть так:

cpp Скопировать код #include <iostream> #include <string> #include <thread> #include <chrono> #include <vector> #include <cmath> void unicodeProgressBar(double progress, double total, int barWidth = 50) { double percentage = progress / total; int filledWidth = static_cast<int>(barWidth * percentage); // Расчет дробной части для частичного блока double fractional = (barWidth * percentage) – filledWidth; // Unicode-блоки с разной степенью заполнения std::vector<std::string> blocks = {" ", "▏", "▎", "▍", "▌", "▋", "▊", "▉", "█"}; int partialBlockIndex = static_cast<int>(fractional * 8); std::cout << "\r["; for (int i = 0; i < barWidth; ++i) { if (i < filledWidth) { std::cout << "█"; } else if (i == filledWidth && fractional > 0) { std::cout << blocks[partialBlockIndex + 1]; } else { std::cout << " "; } } std::cout << "] " << static_cast<int>(percentage * 100.0) << "%" << std::flush; } int main() { int total = 100; for (int i = 0; i <= total; ++i) { unicodeProgressBar(i, total); std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(50)); } std::cout << std::endl; return 0; }

Преимущества использования Unicode-блоков:

Характеристика ASCII прогресс-бар Unicode прогресс-бар Визуальная плавность Низкая (только полные блоки) Высокая (до 8 градаций заполнения) Точность отображения ~2% (при длине 50 символов) ~0.25% (при длине 50 символов) Совместимость Все терминалы Современные терминалы с Unicode-поддержкой Эстетика Базовая Улучшенная

Для максимальной совместимости рекомендуется иметь запасной вариант с ASCII-символами, если ваше приложение может запускаться в различных средах.

Использование библиотек tqdm и progress для быстрой разработки

Создание прогресс-бара с нуля может быть трудоемким процессом, особенно если вам нужны дополнительные функции, такие как оценка оставшегося времени или адаптация к изменению размера терминала. Здесь на помощь приходят специализированные библиотеки. 📚

Рассмотрим две самые популярные библиотеки для Python:

tqdm — невероятно мощная и простая в использовании библиотека:

Python Скопировать код from tqdm import tqdm import time # Простейшее использование for i in tqdm(range(100)): time.sleep(0.1) # Настраиваемый вариант with tqdm(total=100, desc="Обработка", unit="файл") as pbar: for i in range(100): time.sleep(0.1) pbar.update(1) # Для итерации по любому итерируемому объекту for item in tqdm(["файл1", "файл2", "файл3"], desc="Загрузка файлов"): time.sleep(0.5) # Имитация загрузки файла # Вложенные прогресс-бары for i in tqdm(range(10), desc="Внешний цикл"): for j in tqdm(range(10), desc="Внутренний цикл", leave=False): time.sleep(0.1)

progress — еще одна популярная библиотека с упором на настройку внешнего вида:

Python Скопировать код from progress.bar import Bar, ChargingBar, FillingSquaresBar, FillingCirclesBar import time # Стандартный бар with Bar('Обработка') as bar: for i in range(100): time.sleep(0.02) bar.next() # Различные стили прогресс-баров with ChargingBar('Зарядка') as bar: for i in range(100): time.sleep(0.02) bar.next() with FillingSquaresBar('Загрузка') as bar: for i in range(100): time.sleep(0.02) bar.next() with FillingCirclesBar('Вычисление') as bar: for i in range(100): time.sleep(0.02) bar.next()

Сравнение возможностей библиотек:

tqdm :

: Автоматическое определение размера терминала

Расчет оставшегося времени и скорости выполнения

Поддержка многопроцессорной и асинхронной обработки

Возможность отображения в Jupyter Notebook

Низкие накладные расходы на производительность

progress :

: Множество предустановленных стилей баров

Простой API для создания пользовательских баров

Удобство при создании вложенных индикаторов

Поддержка счетчиков и спиннеров

Для языка C++ также существуют свои библиотеки прогресс-баров:

cpp Скопировать код // Пример с библиотекой indicators (требуется установка) #include <indicators/progress_bar.hpp> #include <thread> #include <chrono> int main() { indicators::ProgressBar bar{ indicators::option::BarWidth{50}, indicators::option::Start{"["}, indicators::option::Fill{"█"}, indicators::option::Lead{"█"}, indicators::option::Remainder{" "}, indicators::option::End{"]"}, indicators::option::PrefixText{"Прогресс"}, indicators::option::ShowPercentage{true}, indicators::option::ShowElapsedTime{true}, indicators::option::ShowRemainingTime{true} }; for (size_t i = 0; i <= 100; ++i) { bar.set_progress(i); std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100)); } return 0; }

Выбор библиотеки зависит от конкретных потребностей проекта, но tqdm обычно является наиболее универсальным решением для большинства задач в Python, а indicators — хороший выбор для C++.

Интерактивные прогресс-бары с курсорным управлением

Для создания по-настоящему интерактивных консольных интерфейсов необходимо более глубокое управление выводом в терминале, включая позиционирование курсора, цветовое оформление и обработку пользовательского ввода. 🎭

В Python для этих целей можно использовать библиотеку curses (встроенную) или blessed (более высокоуровневую):

Python Скопировать код import curses import time def main(stdscr): # Очищаем экран stdscr.clear() # Скрываем курсор curses.curs_set(0) # Получаем размеры терминала height, width = stdscr.getmaxyx() # Инициализируем цвета curses.start_color() curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK) curses.init_pair(2, curses.COLOR_YELLOW, curses.COLOR_BLACK) # Выводим статический текст stdscr.addstr(0, 0, "Интерактивный прогресс-бар с curses:") # Создаем рамку для прогресс-бара bar_length = width – 20 stdscr.addstr(2, 0, "[" + " " * bar_length + "]") # Симуляция прогресса for i in range(101): # Обновляем прогресс-бар filled_length = int(bar_length * i / 100) bar = "█" * filled_length + " " * (bar_length – filled_length) # Выводим прогресс-бар с цветом stdscr.addstr(2, 1, bar, curses.color_pair(1)) # Выводим процент percentage = f"{i}%" stdscr.addstr(2, bar_length + 3, percentage, curses.color_pair(2)) # Добавим немного дополнительной информации if i < 100: status = f"Осталось примерно {(100-i)*0.1:.1f} сек." else: status = "Завершено! " stdscr.addstr(4, 0, status) # Обновляем экран stdscr.refresh() # Пауза для демонстрации time.sleep(0.1) # Проверка нажатия клавиши для прерывания (например, q) stdscr.nodelay(True) key = stdscr.getch() if key == ord('q'): break # Ждем нажатия клавиши перед завершением stdscr.nodelay(False) stdscr.addstr(6, 0, "Нажмите любую клавишу для выхода...") stdscr.getch() # Запускаем приложение if __name__ == "__main__": curses.wrapper(main)

Для C++ можно использовать библиотеку ncurses:

cpp Скопировать код #include <ncurses.h> #include <unistd.h> #include <string> int main() { // Инициализация curses initscr(); start_color(); curs_set(0); // Скрываем курсор // Инициализация цветовых пар init_pair(1, COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); init_pair(2, COLOR_YELLOW, COLOR_BLACK); // Получаем размеры экрана int height, width; getmaxyx(stdscr, height, width); // Статический текст mvprintw(0, 0, "Интерактивный прогресс-бар с ncurses:"); // Рамка для прогресс-бара int bar_length = width – 20; mvprintw(2, 0, "["); for (int i = 0; i < bar_length; i++) { mvaddch(2, i + 1, ' '); } mvprintw(2, bar_length + 1, "]"); // Включаем неблокирующий ввод nodelay(stdscr, TRUE); keypad(stdscr, TRUE); // Симуляция прогресса for (int i = 0; i <= 100; i++) { // Заполнение прогресс-бара int filled_length = (bar_length * i) / 100; attron(COLOR_PAIR(1)); for (int j = 0; j < filled_length; j++) { mvaddch(2, j + 1, '#'); } attroff(COLOR_PAIR(1)); // Процент выполнения attron(COLOR_PAIR(2)); std::string percentage = std::to_string(i) + "%"; mvprintw(2, bar_length + 3, "%s", percentage.c_str()); attroff(COLOR_PAIR(2)); // Дополнительная информация std::string status; if (i < 100) { status = "Осталось примерно " + std::to_string((100 – i) / 10.0) + " сек."; } else { status = "Завершено! "; } mvprintw(4, 0, "%s", status.c_str()); // Обновляем экран refresh(); // Небольшая задержка для демонстрации usleep(100000); // 100 ms // Проверка на нажатие клавиши для прерывания int ch = getch(); if (ch == 'q') break; } // Ждем нажатия клавиши перед завершением nodelay(stdscr, FALSE); mvprintw(6, 0, "Нажмите любую клавишу для выхода..."); getch(); // Завершаем работу с curses endwin(); return 0; }

Преимущества интерактивных прогресс-баров с управлением курсором:

Полный контроль над позиционированием вывода в терминале

Возможность использования цветов и стилей текста

Создание мультилинейных интерфейсов с различной информацией

Обработка пользовательского ввода во время выполнения (паузы, отмена)

Возможность обновлять различные части экрана независимо

Для более высокоуровневых интерфейсов в Python можно рассмотреть библиотеки:

rich — современная библиотека для создания красивых терминальных интерфейсов

— современная библиотека для создания красивых терминальных интерфейсов blessed — высокоуровневая обертка над curses с более простым API

— высокоуровневая обертка над curses с более простым API prompt_toolkit — библиотека для создания интерактивных командных интерфейсов

Для C++ аналогами являются:

ftxui — современная C++ библиотека для создания текстовых интерфейсов

— современная C++ библиотека для создания текстовых интерфейсов ncurses — классическая библиотека для управления терминалом

— классическая библиотека для управления терминалом termbox — минималистичная библиотека для работы с терминалом