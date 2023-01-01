RecyclerView в Android: создание списков с разными типами ячеек#Android
Для кого эта статья:
- Разработчики Android, заинтересованные в оптимизации работы с RecyclerView
- Программисты, желающие углубить свои знания в Java-разработке и паттернах проектирования
Специалисты по мобильной разработке, стремящиеся улучшить пользовательский интерфейс своих приложений
Отображение сложных и разнородных данных в современных Android-приложениях — это не просто прихоть дизайнеров, а необходимость, диктуемая требованиями рынка и пользовательского опыта. RecyclerView давно стал золотым стандартом для реализации списков, но когда нужно отображать элементы разного формата и дизайна в одном списке, многие разработчики начинают изобретать велосипед. Между тем, платформа Android предоставляет элегантный механизм для работы с разными типами представлений в одном RecyclerView, который при правильном использовании превращает хаос из разнотипных данных в стройную архитектуру кода. 🚀
Особенности RecyclerView с разными типами ячеек в Android
RecyclerView задумывался как более гибкая и эффективная замена ListView, и одним из ключевых преимуществ стала возможность работы с разными типами представлений. Этот компонент — настоящий швейцарский нож для создания адаптивных списков, позволяющий комбинировать баннеры, карточки товаров, заголовки секций и другие элементы в рамках одного потока данных.
При работе с многотипным RecyclerView необходимо понимать несколько фундаментальных особенностей:
- Эффективная переработка представлений — RecyclerView повторно использует только представления одного типа, что исключает проблемы с несоответствием данных и UI-элементов
- Разделение ответственности — каждый тип представления может иметь собственный ViewHolder, инкапсулирующий логику привязки данных
- Динамическое определение типов — механизм getItemViewType() позволяет гибко назначать типы в зависимости от данных или позиции
- Оптимизация производительности — правильное управление разными типами ячеек минимизирует нагрузку на UI-поток
Александр Петров, Lead Android Developer
В моей практике был показательный случай. Мы разрабатывали приложение для маркетплейса, где на главном экране нужно было показывать до 8 разных типов контента: главный баннер, карусель популярных товаров, сетку категорий, персональные рекомендации и т.д. Изначально мы использовали NestedScrollView с множеством вложенных контейнеров — это привело к катастрофическим проблемам с производительностью и утечкам памяти.
После рефакторинга с использованием RecyclerView с разными типами ячеек, время отрисовки главного экрана сократилось с 1.8 секунды до 380 мс, а загрузка GPU упала на 40%. Правильная архитектура с разделением логики по типам представлений также упростила дальнейшую разработку — добавление нового типа контента занимало 2-3 часа вместо 1-2 дней.
Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки использования многотипного RecyclerView по сравнению с другими подходами:
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|RecyclerView с множественными типами
|• Эффективная переработка представлений<br> • Оптимальная производительность<br> • Единый механизм прокрутки<br> • Гибкое обновление элементов
|• Сложность начальной настройки<br> • Больше кода для управления типами
|NestedScrollView с вложенными контейнерами
|• Простота реализации<br> • Прямой доступ к контейнерам
|• Проблемы с производительностью<br> • Сложность обновления элементов<br> • Высокое потребление памяти
|Вложенные RecyclerView
|• Хорошая инкапсуляция логики<br> • Независимость компонентов
|• Сложная координация прокрутки<br> • Проблемы с переработкой представлений<br> • Риск утечек памяти
При правильном проектировании многотипный RecyclerView становится не просто инструментом отображения списка, а каркасом для создания гибких, производительных интерфейсов, способных адаптироваться к различным типам контента, размерам экрана и требованиям бизнеса. 📱
Архитектура адаптера для работы с разными ViewHolder
Ключевым компонентом при создании RecyclerView с различными типами представлений является хорошо продуманный адаптер. Его архитектура должна обеспечивать четкое разделение ответственности и минимизировать дублирование кода.
Оптимальная архитектура адаптера строится вокруг следующих принципов:
- Единый базовый ViewHolder — создание абстрактного базового класса для всех типов ячеек
- Инкапсуляция логики привязки — каждый конкретный ViewHolder сам отвечает за привязку своих данных
- Типизация данных — использование запечатанных классов (sealed classes) или интерфейсов для создания иерархии моделей данных
- Делегирование отрисовки — вынесение сложной логики создания и привязки в специализированные классы-делегаты
Начнем с определения базовой структуры адаптера:
class MultiTypeAdapter(
private val items: List<RecyclerItem>
) : RecyclerView.Adapter<BaseViewHolder<RecyclerItem>>() {
override fun getItemCount(): Int = items.size
override fun getItemViewType(position: Int): Int {
return when (items[position]) {
is HeaderItem -> VIEW_TYPE_HEADER
is ProductItem -> VIEW_TYPE_PRODUCT
is BannerItem -> VIEW_TYPE_BANNER
is FooterItem -> VIEW_TYPE_FOOTER
else -> throw IllegalArgumentException("Unknown view type at position $position")
}
}
override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): BaseViewHolder<RecyclerItem> {
return when (viewType) {
VIEW_TYPE_HEADER -> HeaderViewHolder(parent.inflate(R.layout.item_header))
VIEW_TYPE_PRODUCT -> ProductViewHolder(parent.inflate(R.layout.item_product))
VIEW_TYPE_BANNER -> BannerViewHolder(parent.inflate(R.layout.item_banner))
VIEW_TYPE_FOOTER -> FooterViewHolder(parent.inflate(R.layout.item_footer))
else -> throw IllegalArgumentException("Unknown view type: $viewType")
}
}
override fun onBindViewHolder(holder: BaseViewHolder<RecyclerItem>, position: Int) {
holder.bind(items[position])
}
companion object {
const val VIEW_TYPE_HEADER = 0
const val VIEW_TYPE_PRODUCT = 1
const val VIEW_TYPE_BANNER = 2
const val VIEW_TYPE_FOOTER = 3
}
}
Для обеспечения типобезопасности и инкапсуляции логики создадим базовый абстрактный класс ViewHolder:
abstract class BaseViewHolder<in T : RecyclerItem>(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {
abstract fun bind(item: T)
}
И определим иерархию моделей с использованием запечатанных классов (для Kotlin) или интерфейсов (для Java):
// Kotlin
sealed class RecyclerItem
data class HeaderItem(val title: String) : RecyclerItem()
data class ProductItem(val name: String, val price: Double, val imageUrl: String) : RecyclerItem()
data class BannerItem(val imageUrl: String, val actionUrl: String) : RecyclerItem()
data class FooterItem(val copyright: String) : RecyclerItem()
Дмитрий Сорокин, Android Tech Lead
Когда наша команда взялась за редизайн приложения доставки еды, нам предстояло создать ленту с 12 различными типами контента — от персонализированных предложений до интерактивных промо-блоков. Первая реализация с использованием простой структуры "if-else" в адаптере быстро превратилась в неподдерживаемый монолит.
Мы полностью пересмотрели архитектуру и внедрили паттерн делегирования с использованием DiffUtil. Каждый тип ячейки получил свой делегат, отвечающий за создание, привязку и обновление. Результатом стал не только более чистый код, но и существенное увеличение производительности при обновлениях данных. Время на внедрение новых типов ячеек сократилось с 2-3 дней до нескольких часов, а количество багов при обновлении UI уменьшилось на 70%.
Для более сложных случаев можно использовать подход с делегированием, который обеспечивает лучшую масштабируемость:
|Подход к архитектуре адаптера
|Плюсы
|Минусы
|Идеален для
|Монолитный адаптер с if/switch
|• Простота реализации<br> • Быстрое прототипирование
|• Плохая масштабируемость<br> • Нарушение SRP<br> • Сложность тестирования
|Небольших приложений с 2-3 типами ячеек
|Базовый ViewHolder + наследование
|• Чистое разделение ответственности<br> • Хорошая организация кода<br> • Независимое развитие типов
|• Больше классов<br> • Сложнее начальная настройка
|Средних проектов с 4-8 типами ячеек
|Делегирование с TypeAdapters
|• Высокая масштабируемость<br> • Возможность композиции<br> • Отличная тестируемость<br> • Поддержка DiffUtil
|• Сложная первоначальная архитектура<br> • Дополнительные абстракции
|Крупных проектов с 8+ типами и частыми обновлениями
При выборе архитектуры адаптера важно учитывать не только текущие требования, но и потенциальное расширение функциональности. Гибкая архитектура с правильным разделением ответственности позволит легко добавлять новые типы и модифицировать существующие без масштабного рефакторинга. 🏗️
Реализация метода getItemViewType() для определения типов
Метод getItemViewType() — это краеугольный камень всей системы многотипных представлений в RecyclerView. Он определяет тип каждого элемента и обеспечивает правильное создание соответствующих ViewHolder.
Основная функция этого метода — вернуть целочисленный идентификатор, который будет затем использован в onCreateViewHolder() для создания нужного типа ячейки. Типовая реализация выглядит следующим образом:
override fun getItemViewType(position: Int): Int {
val item = items[position]
return when(item) {
is HeaderItem -> VIEW_TYPE_HEADER
is ContentItem -> VIEW_TYPE_CONTENT
is FooterItem -> VIEW_TYPE_FOOTER
else -> throw IllegalArgumentException("Unknown item type at position $position")
}
}
Однако, в реальных проектах могут потребоваться более сложные стратегии определения типов. Рассмотрим несколько подходов к реализации getItemViewType():
- Определение по типу данных — самый распространенный подход, как в примере выше
- Определение по позиции — полезно для фиксированной структуры списка (например, первая ячейка всегда заголовок)
- Комбинированное определение — когда тип зависит как от данных, так и от позиции или контекста
- Динамическое определение — когда типы могут меняться в зависимости от состояния приложения
- Вложенные типы — когда один тип данных может отображаться разными способами
Пример реализации с комбинированным подходом:
override fun getItemViewType(position: Int): Int {
val item = items[position]
// Специальная обработка первой и последней позиции
return when {
position == 0 -> VIEW_TYPE_HEADER
position == items.size – 1 -> VIEW_TYPE_FOOTER
// Определение по типу для остальных позиций
item is ProductItem && item.isPromo -> VIEW_TYPE_PROMO_PRODUCT
item is ProductItem -> VIEW_TYPE_REGULAR_PRODUCT
item is BannerItem && item.isFullWidth -> VIEW_TYPE_FULL_BANNER
item is BannerItem -> VIEW_TYPE_REGULAR_BANNER
else -> throw IllegalArgumentException("Unknown item type at position $position")
}
}
Важно помнить, что возвращаемые значения типов должны быть уникальными для каждого типа ячейки. Хорошей практикой является определение этих значений как констант в компаньон-объекте (Kotlin) или как статических констант (Java):
companion object {
const val VIEW_TYPE_HEADER = 0
const val VIEW_TYPE_REGULAR_PRODUCT = 1
const val VIEW_TYPE_PROMO_PRODUCT = 2
const val VIEW_TYPE_REGULAR_BANNER = 3
const val VIEW_TYPE_FULL_BANNER = 4
const val VIEW_TYPE_FOOTER = 5
}
Для более структурированного подхода можно использовать enum-классы (в Java) или запечатанные классы (в Kotlin) для определения типов:
enum class ViewType(val value: Int) {
HEADER(0),
REGULAR_PRODUCT(1),
PROMO_PRODUCT(2),
REGULAR_BANNER(3),
FULL_BANNER(4),
FOOTER(5)
}
override fun getItemViewType(position: Int): Int {
// Возвращаем числовое значение из enum
return determineViewType(items[position], position).value
}
private fun determineViewType(item: RecyclerItem, position: Int): ViewType {
// Логика определения типа
return when {
position == 0 -> ViewType.HEADER
// Остальные проверки
}
}
Для сложных случаев полезно выделить логику определения типа в отдельный класс-стратегию:
class ViewTypeResolver {
fun resolveViewType(item: RecyclerItem, position: Int, totalItems: Int): Int {
// Сложная логика определения типа, возможно с зависимостями от состояния приложения
return when {
// Различные условия
}
}
}
// В адаптере
private val viewTypeResolver = ViewTypeResolver()
override fun getItemViewType(position: Int): Int {
return viewTypeResolver.resolveViewType(items[position], position, itemCount)
}
Ключевые рекомендации для правильной реализации getItemViewType():
- Убедитесь, что метод работает быстро — он вызывается для каждого элемента при прокрутке
- Избегайте сложных вычислений и сетевых запросов внутри метода
- Гарантируйте детерминированность — один и тот же элемент должен всегда возвращать один и тот же тип
- Обрабатывайте все возможные случаи, чтобы избежать исключений во время выполнения
- Поддерживайте согласованность между getItemViewType() и onCreateViewHolder() — любой возвращаемый тип должен обрабатываться
Корректная реализация getItemViewType() закладывает основу для эффективной работы RecyclerView с разными типами ячеек, обеспечивая правильную переработку представлений и плавную прокрутку списка. 🔄
Создание специализированных ViewHolder для каждого типа
После определения типов в методе getItemViewType() следующим шагом является создание специализированных ViewHolder для каждого типа представления. Именно ViewHolder отвечает за инициализацию элементов интерфейса и привязку данных к ним.
Начнем с создания базового абстрактного класса, который будет общим для всех ViewHolder:
abstract class BaseViewHolder<in T>(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView) {
abstract fun bind(item: T)
// Опциональные методы жизненного цикла
open fun onViewAttached() {}
open fun onViewDetached() {}
}
Затем создадим специализированные ViewHolder для каждого типа ячейки:
// ViewHolder для заголовка
class HeaderViewHolder(
itemView: View
) : BaseViewHolder<HeaderItem>(itemView) {
private val titleTextView: TextView = itemView.findViewById(R.id.header_title)
private val subtitleTextView: TextView = itemView.findViewById(R.id.header_subtitle)
override fun bind(item: HeaderItem) {
titleTextView.text = item.title
subtitleTextView.text = item.subtitle
}
}
// ViewHolder для товара
class ProductViewHolder(
itemView: View
) : BaseViewHolder<ProductItem>(itemView) {
private val nameTextView: TextView = itemView.findViewById(R.id.product_name)
private val priceTextView: TextView = itemView.findViewById(R.id.product_price)
private val imageView: ImageView = itemView.findViewById(R.id.product_image)
private val addToCartButton: Button = itemView.findViewById(R.id.add_to_cart_button)
override fun bind(item: ProductItem) {
nameTextView.text = item.name
priceTextView.text = item.price.formatAsCurrency()
// Загрузка изображения с использованием библиотеки (например, Glide)
Glide.with(itemView)
.load(item.imageUrl)
.into(imageView)
addToCartButton.setOnClickListener {
// Обработка нажатия
}
}
}
// Другие специализированные ViewHolder...
Для каждого типа ViewHolder важно учесть следующие аспекты:
- Оптимизация findViewById() — вызывайте его только в конструкторе, не в методе bind()
- Минимизация работы в bind() — метод должен работать максимально быстро
- Правильная обработка слушателей событий — избегайте создания новых экземпляров при каждой привязке
- Очистка ресурсов — освобождайте ресурсы в методах жизненного цикла (если они определены)
- Типизация — используйте дженерики для обеспечения типобезопасности
Для более сложных случаев можно использовать ViewBinding или DataBinding, что упрощает работу с представлениями:
class ProductViewHolder(
private val binding: ItemProductBinding
) : BaseViewHolder<ProductItem>(binding.root) {
override fun bind(item: ProductItem) {
binding.apply {
productName.text = item.name
productPrice.text = item.price.formatAsCurrency()
Glide.with(root)
.load(item.imageUrl)
.into(productImage)
addToCartButton.setOnClickListener {
// Обработка нажатия
}
}
}
}
Создание ViewHolder с использованием различных подходов имеет свои преимущества и недостатки:
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|findViewById()
|• Минимальные зависимости<br> • Простота реализации
|• Подвержен ошибкам<br> • Не типобезопасный<br> • Многословный код
|Простых проектов, учебных примеров
|ViewBinding
|• Типобезопасный доступ<br> • Автоматическая генерация<br> • Нет рефлексии (в отличие от ButterKnife)
|• Требует настройки в Gradle<br> • Генерирует дополнительные классы
|Большинства современных проектов
|DataBinding
|• Привязка данных в XML<br> • Меньше кода в ViewHolder<br> • Поддержка двусторонней привязки
|• Сложнее настройка<br> • Сложнее отладка<br> • Рефлексия во время выполнения
|Проектов с MVVM-архитектурой, сложных форм
При реализации метода onCreateViewHolder() в адаптере нужно создавать правильный тип ViewHolder в зависимости от viewType:
override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): BaseViewHolder<RecyclerItem> {
return when (viewType) {
VIEW_TYPE_HEADER -> {
val binding = ItemHeaderBinding.inflate(
LayoutInflater.from(parent.context), parent, false
)
HeaderViewHolder(binding) as BaseViewHolder<RecyclerItem>
}
VIEW_TYPE_PRODUCT -> {
val binding = ItemProductBinding.inflate(
LayoutInflater.from(parent.context), parent, false
)
ProductViewHolder(binding) as BaseViewHolder<RecyclerItem>
}
// Другие типы...
else -> throw IllegalArgumentException("Unknown view type: $viewType")
}
}
Создание специализированных ViewHolder — это ключевой элемент в обеспечении высокой производительности и поддерживаемости кода. Правильно структурированные ViewHolder упрощают понимание кода, облегчают тестирование и позволяют независимо эволюционировать различным типам ячеек. 🧩
Практический код onBindViewHolder() для разнородных данных
Метод onBindViewHolder() — финальный этап в цепочке отображения данных в RecyclerView. Именно здесь происходит непосредственная привязка данных к уже созданным представлениям. При работе с разными типами ячеек реализация этого метода требует особого внимания.
Базовая реализация onBindViewHolder() для адаптера с разными типами может выглядеть так:
override fun onBindViewHolder(holder: BaseViewHolder<RecyclerItem>, position: Int) {
val item = items[position]
holder.bind(item)
}
Это работает при условии, что базовый класс BaseViewHolder и все его наследники корректно реализуют метод bind(). Однако такой подход может потребовать небезопасных приведений типов. Рассмотрим более типобезопасную реализацию с использованием паттерна visitor:
@Suppress("UNCHECKED_CAST")
override fun onBindViewHolder(holder: BaseViewHolder<*>, position: Int) {
val item = items[position]
when (holder) {
is HeaderViewHolder -> holder.bind(item as HeaderItem)
is ProductViewHolder -> holder.bind(item as ProductItem)
is BannerViewHolder -> holder.bind(item as BannerItem)
is FooterViewHolder -> holder.bind(item as FooterItem)
else -> throw IllegalArgumentException("Unknown ViewHolder type")
}
}
Для более сложных случаев или при большом количестве типов целесобразно использовать подход с делегированием:
class DelegateAdapter(
private val items: List<RecyclerItem>
) : RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder>() {
// Мапа делегатов, ключ – тип представления
private val delegates = SparseArrayCompat<AdapterDelegate<List<RecyclerItem>>>()
init {
// Регистрация делегатов
delegates.put(VIEW_TYPE_HEADER, HeaderAdapterDelegate())
delegates.put(VIEW_TYPE_PRODUCT, ProductAdapterDelegate())
delegates.put(VIEW_TYPE_BANNER, BannerAdapterDelegate())
delegates.put(VIEW_TYPE_FOOTER, FooterAdapterDelegate())
}
override fun getItemViewType(position: Int): Int {
// Логика определения типа
// ...
}
override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): RecyclerView.ViewHolder {
val delegate = delegates.get(viewType)
?: throw IllegalArgumentException("No delegate for view type $viewType")
return delegate.onCreateViewHolder(parent)
}
override fun onBindViewHolder(holder: RecyclerView.ViewHolder, position: Int) {
val delegate = delegates.get(getItemViewType(position))
?: throw IllegalArgumentException("No delegate for this view type")
delegate.onBindViewHolder(holder, items, position)
}
override fun getItemCount(): Int = items.size
}
Интерфейс делегата может выглядеть так:
interface AdapterDelegate<T> {
fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup): RecyclerView.ViewHolder
fun onBindViewHolder(holder: RecyclerView.ViewHolder, items: T, position: Int)
fun isForViewType(items: T, position: Int): Boolean
}
Для оптимизации производительности при привязке данных важно следовать нескольким правилам:
- Минимизируйте работу в onBindViewHolder() — это критическая для производительности область
- Используйте кэширование — не пересоздавайте объекты, форматтеры или слушатели
- Отложите тяжелые операции — загрузку изображений, анимации и другие ресурсоемкие задачи
- Избегайте перерисовки — проверяйте, действительно ли нужно обновлять элемент
- Используйте асинхронные операции разумно — учитывайте жизненный цикл ViewHolder
Пример оптимизированной реализации метода bind() в ProductViewHolder:
class ProductViewHolder(
private val binding: ItemProductBinding,
private val onProductClicked: (ProductItem) -> Unit,
private val imageLoader: ImageLoader
) : BaseViewHolder<ProductItem>(binding.root) {
// Кэшированные объекты
private val priceFormatter = DecimalFormat("$#,##0.00")
private var currentProductId: String? = null
// Предварительное создание слушателей
private val clickListener = View.OnClickListener {
getItem()?.let { onProductClicked(it) }
}
private var boundItem: ProductItem? = null
init {
// Настройка слушателей один раз
binding.root.setOnClickListener(clickListener)
}
override fun bind(item: ProductItem) {
boundItem = item
// Проверка, изменился ли идентификатор продукта
if (currentProductId != item.id) {
currentProductId = item.id
binding.apply {
productName.text = item.name
productPrice.text = priceFormatter.format(item.price)
productRating.rating = item.rating
// Асинхронная загрузка изображения
imageLoader.load(productImage, item.imageUrl)
}
}
// Всегда обновляем состояние доступности,
// так как оно может измениться независимо от идентификатора
binding.productAvailability.text = if (item.inStock) {
"В наличии"
} else {
"Нет в наличии"
}
binding.productAvailability.setTextColor(
if (item.inStock) Color.GREEN else Color.RED
)
}
private fun getItem(): ProductItem? = boundItem
override fun onViewDetached() {
// Отмена загрузки изображений или других асинхронных операций
imageLoader.cancelRequest(binding.productImage)
}
}
Для эффективного обновления данных в списке с разными типами представлений рекомендуется использовать DiffUtil:
class RecyclerItemDiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<RecyclerItem>() {
override fun areItemsTheSame(oldItem: RecyclerItem, newItem: RecyclerItem): Boolean {
return when {
oldItem is HeaderItem && newItem is HeaderItem -> true // Обычно заголовок один
oldItem is ProductItem && newItem is ProductItem -> oldItem.id == newItem.id
oldItem is BannerItem && newItem is BannerItem -> oldItem.id == newItem.id
oldItem is FooterItem && newItem is FooterItem -> true // Обычно футер один
else -> false // Разные типы элементов никогда не совпадают
}
}
override fun areContentsTheSame(oldItem: RecyclerItem, newItem: RecyclerItem): Boolean {
return when {
oldItem is HeaderItem && newItem is HeaderItem -> oldItem == newItem
oldItem is ProductItem && newItem is ProductItem -> oldItem == newItem
oldItem is BannerItem && newItem is BannerItem -> oldItem == newItem
oldItem is FooterItem && newItem is FooterItem -> oldItem == newItem
else -> false
}
}
}
И применение этого DiffUtil с ListAdapter:
class MultiTypeListAdapter : ListAdapter<RecyclerItem, BaseViewHolder<*>>(RecyclerItemDiffCallback()) {
// Реализация адаптера с использованием ListAdapter
}
Правильная реализация onBindViewHolder() и сопутствующих методов привязки данных — ключевой фактор в создании эффективного, отзывчивого и плавного пользовательского интерфейса с разными типами ячеек. 📱
Правильная реализация RecyclerView с несколькими типами представлений — это не просто технический навык, а искусство создания гибких и высокопроизводительных пользовательских интерфейсов. От правильной организации адаптера до оптимизации привязки данных — каждый шаг имеет значение. Используйте запечатанные классы для структурирования моделей, применяйте паттерн делегирования для сложных списков и не забывайте оптимизировать методы привязки данных. Освоив эти техники, вы перейдете от создания просто работающих списков к разработке элегантных и масштабируемых решений, которые выдерживают испытание временем и требованиями бизнеса.