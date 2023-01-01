Создание HTTP-сервера на чистом Java: разработка без фреймворков

public class SessionManager { private final Map<String, Session> sessions = new ConcurrentHashMap<>(); private final String cookieName = "JSESSIONID"; private final int sessionTimeout = 1800; // 30 минут в секундах public Session getSession(HttpExchange exchange, boolean create) { String sessionId = getSessionIdFromCookie(exchange); Session session = null; if (sessionId != null) { session = sessions.get(sessionId); // Если сессия найдена, обновляем время последнего доступа if (session != null) { session.access(); } } if (session == null && create) { // Создаем новую сессию sessionId = generateSessionId(); session = new Session(sessionId); sessions.put(sessionId, session); // Устанавливаем cookie с ID сессии setCookie(exchange, sessionId); } return session; } public void invalidateSession(HttpExchange exchange) { String sessionId = getSessionIdFromCookie(exchange); if (sessionId != null) { sessions.remove(sessionId); } // Удаляем cookie deleteCookie(exchange); } private String getSessionIdFromCookie(HttpExchange exchange) { Headers headers = exchange.getRequestHeaders(); List<String> cookies = headers.get("Cookie"); if (cookies != null) { for (String cookie : cookies) { String[] parts = cookie.split(";"); for (String part : parts) { part = part.trim(); if (part.startsWith(cookieName + "=")) { return part.substring(cookieName.length() + 1); } } } } return null; } private void setCookie(HttpExchange exchange, String sessionId) { exchange.getResponseHeaders().add("Set-Cookie", cookieName + "=" + sessionId + "; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict"); } private void deleteCookie(HttpExchange exchange) { exchange.getResponseHeaders().add("Set-Cookie", cookieName + "=; Path=/; Max-Age=0; HttpOnly"); } private String generateSessionId() { return UUID.randomUUID().toString(); } // Фоновая задача для удаления устаревших сессий public void startSessionCleanup() { ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(1); scheduler.scheduleAtFixedRate(this::cleanupSessions, 10, 10, TimeUnit.MINUTES); } private void cleanupSessions() { long currentTime = System.currentTimeMillis(); sessions.entrySet().removeIf(entry -> { Session session = entry.getValue(); return (currentTime – session.getLastAccessTime()) / 1000 > sessionTimeout; }); } // Класс для хранения данных сессии public static class Session { private final String id; private long lastAccessTime; private final Map<String, Object> attributes = new ConcurrentHashMap<>(); public Session(String id) { this.id = id; this.lastAccessTime = System.currentTimeMillis(); } public void setAttribute(String name, Object value) { attributes.put(name, value); } public Object getAttribute(String name) { return attributes.get(name); } public void removeAttribute(String name) { attributes.remove(name); } public String getId() { return id; } public long getLastAccessTime() { return lastAccessTime; } void access() { this.lastAccessTime = System.currentTimeMillis(); } } }