Как создать DataFrame в pandas из переменных: 5 эффективных методов

Для кого эта статья:

Специалисты в области анализа данных, включая начинающих аналитиков и исследователей данных

Студенты и обучающиеся, изучающие Python и библиотеки для работы с данными, такие как pandas

В мире анализа данных на Python библиотека pandas стала незаменимым инструментом для структурирования и обработки информации. В центре этой библиотеки находится DataFrame – мощная, гибкая структура данных, позволяющая хранить и манипулировать табличными данными с легкостью. Но как грамотно создать DataFrame из уже имеющихся переменных? В этой статье я расскажу о пяти эффективных способах с детальными примерами кода, которые помогут вам превращать любые типы данных в удобные для анализа таблицы. 🐼📊

Что такое pandas DataFrame: основы и преимущества

DataFrame — это двумерная структура данных с маркированными осями (строками и столбцами), которая может содержать данные различных типов. По сути, это электронная таблица или база данных SQL в памяти компьютера. Ключевое преимущество DataFrame — его гибкость: вы можете выполнять сложные операции с данными всего несколькими строками кода.

Александр Петров, ведущий аналитик данных Несколько лет назад я работал над проектом анализа медицинских данных, где приходилось объединять информацию из разных источников — электронных таблиц, CSV-файлов и даже текстовых документов. Мой код был громоздким и неэффективным, пока я не освоил все методы создания DataFrame в pandas. Помню случай, когда мне нужно было срочно подготовить отчёт по динамике заболеваемости, а данные были разбросаны по разным переменным. Использование правильного метода конструирования DataFrame сэкономило мне часы работы — я смог быстро объединить временные ряды из словарей с метаданными из списков, и затем применить групповые операции для анализа. Сейчас создание DataFrame из различных типов данных стало для меня рутинной операцией, которая занимает секунды, но значительно ускоряет весь процесс анализа.

Основные характеристики DataFrame:

Двумерность : данные представлены в формате строк и столбцов

: данные представлены в формате строк и столбцов Разнотипность : каждый столбец может содержать данные своего типа

: каждый столбец может содержать данные своего типа Маркированные оси : как строки, так и столбцы имеют метки (индексы)

: как строки, так и столбцы имеют метки (индексы) Выравнивание данных : автоматическое выравнивание данных при операциях

: автоматическое выравнивание данных при операциях Интеграция с SQL: простота импорта/экспорта данных из/в SQL

Прежде чем перейти к конкретным методам создания DataFrame, давайте рассмотрим сравнение преимуществ использования DataFrame по сравнению с другими структурами данных:

Характеристика pandas DataFrame Обычный список Python NumPy массив Разнотипные данные ✅ Поддерживает ✅ Поддерживает ❌ Ограничен одним типом Именованные столбцы ✅ Встроенная поддержка ❌ Требует ручного отслеживания ❌ Требует дополнительных структур SQL-подобные операции ✅ Встроенные методы ❌ Требует ручной реализации ❌ Требует дополнительных библиотек Управление пропущенными значениями ✅ Встроенные методы ❌ Требует ручной обработки ❌ Ограниченная поддержка (NaN) Производительность ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐

Теперь, когда мы понимаем, что такое DataFrame и почему он так полезен, давайте перейдем к различным способам его создания из существующих переменных в Python. 🚀

Создание DataFrame из словарей: синтаксис и варианты

Создание DataFrame из словарей — один из самых популярных и интуитивно понятных способов. При этом подходе ключи словаря становятся названиями столбцов, а значения — данными в этих столбцах. В pandas есть несколько вариаций работы со словарями для создания DataFrame.

Давайте рассмотрим основные способы:

1. Словарь списков — самый распространенный метод, где каждому ключу соответствует список значений:

Python Скопировать код import pandas as pd data = { 'имя': ['Анна', 'Борис', 'Вера', 'Григорий'], 'возраст': [25, 32, 28, 41], 'зарплата': [75000, 90000, 82000, 120000], 'опыт_работы': [2, 5, 3, 10] } df = pd.DataFrame(data) print(df)

Вывод будет иметь такую структуру:

имя возраст зарплата опыт_работы 0 Анна 25 75000 2 1 Борис 32 90000 5 2 Вера 28 82000 3 3 Григорий 41 120000 10

2. Список словарей — альтернативный подход, где каждый словарь представляет строку данных:

Python Скопировать код records = [ {'имя': 'Анна', 'возраст': 25, 'зарплата': 75000, 'опыт_работы': 2}, {'имя': 'Борис', 'возраст': 32, 'зарплата': 90000, 'опыт_работы': 5}, {'имя': 'Вера', 'возраст': 28, 'зарплата': 82000, 'опыт_работы': 3}, {'имя': 'Григорий', 'возраст': 41, 'зарплата': 120000, 'опыт_работы': 10} ] df_from_records = pd.DataFrame(records) print(df_from_records)

3. Словарь словарей — для создания DataFrame, где внешние ключи становятся индексами:

Python Скопировать код nested_dict = { 'работник1': {'имя': 'Анна', 'возраст': 25, 'зарплата': 75000}, 'работник2': {'имя': 'Борис', 'возраст': 32, 'зарплата': 90000}, 'работник3': {'имя': 'Вера', 'возраст': 28, 'зарплата': 82000} } df_nested = pd.DataFrame(nested_dict) # Транспонируем для получения более привычного вида df_nested = df_nested.T print(df_nested)

Вывод будет таким:

имя возраст зарплата работник1 Анна 25 75000 работник2 Борис 32 90000 работник3 Вера 28 82000

Дополнительные параметры при создании DataFrame из словарей:

index : Установка пользовательских индексов строк

: Установка пользовательских индексов строк columns : Явное задание порядка или названий столбцов

: Явное задание порядка или названий столбцов dtype: Определение типов данных для столбцов

Пример с дополнительными параметрами:

Python Скопировать код df_with_params = pd.DataFrame( data, index=['employee1', 'employee2', 'employee3', 'employee4'], columns=['имя', 'возраст', 'зарплата'], # исключаем столбец опыт_работы dtype=float # преобразуем все числовые значения к типу float ) print(df_with_params)

Вывод:

имя возраст зарплата employee1 Анна 25.0 75000.0 employee2 Борис 32.0 90000.0 employee3 Вера 28.0 82000.0 employee4 Григорий 41.0 120000.0

Способ Преимущества Недостатки Использование Словарь списков Интуитивно понятно, компактно Все списки должны быть одинаковой длины Когда данные уже организованы по столбцам Список словарей Гибкость с пропущенными значениями Менее компактный синтаксис Когда данные поступают построчно или из JSON Словарь словарей Естественное представление иерархических данных Может потребоваться транспонирование Для вложенных структур данных С параметрами Точный контроль над результатом Более многословный код Когда нужны специфические настройки

Выбор конкретного метода зависит от структуры исходных данных и требований к конечному DataFrame. Словарные структуры особенно удобны при работе с данными из JSON-источников или при необходимости явного указания имён столбцов. 🧠

Преобразование списков и кортежей в DataFrame

Списки и кортежи являются фундаментальными структурами данных в Python и часто используются для временного хранения данных. Преобразование их в DataFrame открывает доступ к мощному инструментарию pandas для анализа и манипуляции данными.

Марина Соколова, старший специалист по машинному обучению На заре моей карьеры в анализе данных я столкнулась с задачей обработки результатов эксперимента, которые приходили в виде вложенных списков от лабораторного оборудования. Каждый внутренний список представлял серию измерений с различными параметрами. Долгое время я обрабатывала эти данные используя циклы и условные операторы, что делало код громоздким и трудным для отладки. Всё изменилось, когда я освоила методы преобразования списков в DataFrame. Особенно полезным оказался метод с явным указанием столбцов. Благодаря одной строке кода: df = pd.DataFrame(data_list, columns=['время', 'температура', 'давление', 'влажность']) я смогла превратить сырые данные в структурированную таблицу и сразу же приступить к анализу корреляций между параметрами. Это преобразование сократило время предобработки данных с нескольких часов до минут и значительно повысило читаемость и надежность кода.

Рассмотрим различные способы преобразования списков и кортежей в DataFrame:

1. Список списков (двумерный массив)

Самый прямолинейный способ — передать двумерный список (список списков) в конструктор DataFrame. По умолчанию pandas создаст числовые индексы для строк и столбцов.

Python Скопировать код import pandas as pd # Двумерный список (список списков) data_list = [ ['Яблоко', 120, 'Фрукт'], ['Банан', 80, 'Фрукт'], ['Морковь', 60, 'Овощ'], ['Картофель', 40, 'Овощ'] ] # Создание DataFrame без указания имен столбцов df1 = pd.DataFrame(data_list) print("DataFrame без имен столбцов:") print(df1) # Создание DataFrame с указанием имен столбцов df2 = pd.DataFrame(data_list, columns=['Продукт', 'Калории', 'Категория']) print("

DataFrame с именами столбцов:") print(df2)

Вывод будет выглядеть так:

DataFrame без имен столбцов: 0 1 2 0 Яблоко 120 Фрукт 1 Банан 80 Фрукт 2 Морковь 60 Овощ 3 Картофель 40 Овощ DataFrame с именами столбцов: Продукт Калории Категория 0 Яблоко 120 Фрукт 1 Банан 80 Фрукт 2 Морковь 60 Овощ 3 Картофель 40 Овощ

2. Список кортежей

Аналогично можно использовать список кортежей — это особенно удобно, когда данные уже структурированы и не требуют изменений.

Python Скопировать код # Список кортежей data_tuples = [ ('Москва', 12692466, 2561.5), ('Санкт-Петербург', 5398064, 1439.0), ('Новосибирск', 1612833, 502.7), ('Екатеринбург', 1493749, 468.0) ] df_cities = pd.DataFrame(data_tuples, columns=['Город', 'Население', 'Площадь']) print(df_cities)

3. Транспонирование списка

Иногда данные организованы по столбцам, а не по строкам. В таком случае можно использовать функцию zip для транспонирования данных:

Python Скопировать код # Данные организованы по столбцам names = ['Анна', 'Иван', 'Мария', 'Петр'] ages = [25, 30, 22, 35] cities = ['Москва', 'Казань', 'Сочи', 'Омск'] # Транспонирование с помощью zip transposed_data = list(zip(names, ages, cities)) df_transposed = pd.DataFrame(transposed_data, columns=['Имя', 'Возраст', 'Город']) print(df_transposed)

4. Использование списка для одного столбца

Если у вас есть простой список, который нужно преобразовать в один столбец DataFrame:

Python Скопировать код # Простой список temperatures = [22\.5, 23.1, 24.0, 22.8, 23.9] # Преобразование в DataFrame с одним столбцом df_temp = pd.DataFrame(temperatures, columns=['Температура']) print(df_temp) # Альтернативный способ с использованием словаря df_temp_alt = pd.DataFrame({'Температура': temperatures}) print("

Тот же результат через словарь:") print(df_temp_alt)

5. Работа с вложенными структурами

Для более сложных вложенных структур может потребоваться предварительная обработка:

Python Скопировать код # Вложенная структура: список списков с неоднородной длиной complex_data = [ ['Проект A', 2021, ['Иван', 'Мария']], ['Проект B', 2022, ['Анна']], ['Проект C', 2021, ['Петр', 'Алексей', 'Елена']] ] # Предобработка для создания однородной структуры processed_data = [] for project, year, team in complex_data: processed_data.append([project, year, ', '.join(team)]) df_projects = pd.DataFrame(processed_data, columns=['Проект', 'Год', 'Команда']) print(df_projects)

Практические рекомендации при работе со списками и кортежами:

Всегда указывайте имена столбцов для лучшей читаемости и документирования

Используйте параметр dtype для явного контроля типов данных

для явного контроля типов данных Для больших наборов данных предпочтительнее создавать DataFrame из словарей или numpy массивов

При работе с неоднородными списками выполняйте предварительную обработку перед преобразованием

Помните, что списки и кортежи в Python начинаются с индекса 0, так же как и строки в DataFrame

Преобразование списков и кортежей в DataFrame — это мощный инструмент для структурирования данных, особенно на этапе предварительной обработки или при работе с данными из итеративных источников. 📝

Использование numpy массивов для построения DataFrame

NumPy — фундаментальная библиотека для научных вычислений в Python, обеспечивающая высокопроизводительную работу с многомерными массивами. Интеграция numpy с pandas позволяет эффективно преобразовывать массивы в DataFrame, особенно когда речь идет о больших объемах данных или сложных математических операциях.

Давайте рассмотрим различные способы создания DataFrame из numpy массивов:

1. Базовое преобразование одномерного массива

Самый простой случай — преобразование одномерного массива в DataFrame с одним столбцом:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем одномерный массив array_1d = np.array([10, 20, 30, 40, 50]) # Преобразуем в DataFrame df_1d = pd.DataFrame(array_1d, columns=['значение']) print(df_1d)

Вывод:

значение 0 10 1 20 2 30 3 40 4 50

2. Двумерные массивы (матрицы)

Двумерные массивы естественным образом соответствуют структуре DataFrame:

Python Скопировать код # Создаем двумерный массив (матрицу) array_2d = np.array([ [1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12] ]) # Базовое преобразование df_2d = pd.DataFrame(array_2d) print("Базовое преобразование:") print(df_2d) # С заданием имен столбцов df_2d_named = pd.DataFrame( array_2d, columns=['A', 'B', 'C', 'D'] ) print("

С именами столбцов:") print(df_2d_named) # С заданием индексов и имен столбцов df_2d_full = pd.DataFrame( array_2d, index=['row1', 'row2', 'row3'], columns=['col1', 'col2', 'col3', 'col4'] ) print("

С индексами и именами столбцов:") print(df_2d_full)

3. Использование структурированных массивов numpy

Структурированные массивы numpy позволяют хранить разнотипные данные, что делает их особенно удобными для преобразования в DataFrame:

Python Скопировать код # Создаем структурированный массив structured_array = np.array([ ('Анна', 28, 72.5), ('Борис', 34, 83.1), ('Вера', 29, 68.0), ('Григорий', 42, 90.2) ], dtype=[('name', 'U10'), ('age', 'i4'), ('weight', 'f4')] ) # Преобразуем в DataFrame df_structured = pd.DataFrame(structured_array) print(df_structured)

4. Генерация случайных данных с numpy

NumPy отлично подходит для генерации тестовых данных, которые затем можно преобразовать в DataFrame:

Python Скопировать код # Генерируем случайные числа np.random.seed(42) # для воспроизводимости результатов random_data = np.random.randn(5, 3) # 5 строк, 3 столбца # Преобразуем в DataFrame df_random = pd.DataFrame( random_data, columns=['A', 'B', 'C'] ) print("Случайные данные:") print(df_random) # Округление до 2 знаков после запятой для читаемости df_random_rounded = df_random.round(2) print("

Округленные значения:") print(df_random_rounded)

5. Расширенные возможности с использованием функций numpy

Использование функций numpy перед преобразованием в DataFrame позволяет создавать сложные структуры данных:

Python Скопировать код # Создаем сетку значений с помощью meshgrid x = np.linspace(0, 5, 6) # 6 равномерно распределенных точек от 0 до 5 y = np.linspace(0, 5, 6) X, Y = np.meshgrid(x, y) # Вычисляем значение функции z = sin(x) * cos(y) Z = np.sin(X) * np.cos(Y) # Преобразуем в "длинный" формат для DataFrame points = np.column_stack([X.flatten(), Y.flatten(), Z.flatten()]) df_grid = pd.DataFrame(points, columns=['X', 'Y', 'Z']) print("Первые 5 строк сетки значений:") print(df_grid.head())

Сравнение производительности при работе с большими данными:

Операция Список Python NumPy массив Примечание Создание 1M элементов ~500 мс ~10 мс NumPy в 50 раз быстрее Умножение на скаляр ~700 мс ~5 мс NumPy в 140 раз быстрее Сложение массивов ~800 мс ~6 мс NumPy в 133 раза быстрее Фильтрация ~600 мс ~7 мс NumPy в 85 раз быстрее Память для 1M чисел ~76 МБ ~8 МБ NumPy в 9.5 раз эффективнее

Когда стоит использовать numpy массивы для создания DataFrame:

При работе с большими объемами числовых данных (миллионы строк)

Когда требуется выполнить сложные векторизованные операции до создания DataFrame

Если данные получены из научных приборов или библиотек, работающих с numpy

При необходимости оптимизации памяти (numpy более эффективен по сравнению с обычными списками)

Когда требуется генерация тестовых данных определенной структуры

NumPy и pandas прекрасно дополняют друг друга: NumPy обеспечивает эффективную работу с низкоуровневыми массивами данных, а pandas добавляет высокоуровневые функции для анализа данных. Такая интеграция делает процесс обработки данных более гибким и производительным. 🧮

Формирование pandas DataFrame из существующих Series

Series — это одномерная структура данных в pandas, подобная столбцу в DataFrame. Объединение нескольких Series в DataFrame — мощный и гибкий способ конструирования табличных данных, особенно когда информация поступает из разных источников или обрабатывается по частям.

Давайте рассмотрим различные методы создания DataFrame из Series:

1. Базовое объединение Series в DataFrame

Самый простой способ — использовать Series как значения в словаре:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем несколько Series names = pd.Series(['Анна', 'Борис', 'Вера', 'Григорий', 'Дмитрий']) ages = pd.Series([25, 32, 28, 41, 36]) salaries = pd.Series([75000, 90000, 82000, 120000, 95000]) departments = pd.Series(['Маркетинг', 'IT', 'Финансы', 'Управление', 'Продажи']) # Объединяем Series в DataFrame df = pd.DataFrame({ 'Имя': names, 'Возраст': ages, 'Зарплата': salaries, 'Отдел': departments }) print(df)

Вывод:

Имя Возраст Зарплата Отдел 0 Анна 25 75000 Маркетинг 1 Борис 32 90000 IT 2 Вера 28 82000 Финансы 3 Григорий 41 120000 Управление 4 Дмитрий 36 95000 Продажи

2. Использование функции concat для объединения Series в DataFrame

Функция pd.concat позволяет объединять Series по строкам (axis=0) или по столбцам (axis=1):

Python Скопировать код # Объединяем Series по столбцам с помощью concat df_concat = pd.concat([names, ages, salaries, departments], axis=1) df_concat.columns = ['Имя', 'Возраст', 'Зарплата', 'Отдел'] # Задаем имена столбцов print(df_concat)

3. Работа с Series с разными индексами

Когда Series имеют разные индексы, pandas автоматически выравнивает данные, заполняя отсутствующие значения NaN:

Python Скопировать код # Создаем Series с разными индексами s1 = pd.Series([1, 2, 3], index=['a', 'b', 'c']) s2 = pd.Series([4, 5, 6, 7], index=['b', 'c', 'd', 'e']) s3 = pd.Series([8, 9], index=['a', 'e']) # Объединяем в DataFrame df_mixed = pd.DataFrame({'S1': s1, 'S2': s2, 'S3': s3}) print("DataFrame с разными индексами:") print(df_mixed)

Вывод:

DataFrame с разными индексами: S1 S2 S3 a 1.0 NaN 8.0 b 2.0 4.0 NaN c 3.0 5.0 NaN d NaN 6.0 NaN e NaN 7.0 9.0

4. Добавление Series к существующему DataFrame

Можно добавить новый столбец к DataFrame, используя Series:

Python Скопировать код # Создаем базовый DataFrame base_df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4], 'B': [10, 20, 30, 40] }) # Создаем Series для добавления new_column = pd.Series([100, 200, 300, 400], name='C') # Способ 1: Присваивание base_df['C'] = new_column print("После добавления столбца C:") print(base_df) # Способ 2: Использование join или merge another_series = pd.Series([5, 6, 7, 8], index=base_df.index, name='D') result_df = base_df.join(another_series) print("

После добавления столбца D с join:") print(result_df)

5. Преобразование вложенных Series в DataFrame

Иногда Series может содержать структурированные данные, которые можно развернуть в DataFrame:

Python Скопировать код # Создаем Series, содержащую словари complex_series = pd.Series([ {'name': 'Анна', 'age': 25, 'city': 'Москва'}, {'name': 'Борис', 'age': 32, 'city': 'Санкт-Петербург'}, {'name': 'Вера', 'age': 28, 'city': 'Казань'} ]) # Преобразуем в DataFrame df_from_complex = pd.DataFrame(complex_series.tolist()) print("DataFrame из вложенной Series:") print(df_from_complex)

Преимущества работы с Series перед преобразованием в DataFrame:

Поэтапная обработка : Можно очищать и трансформировать каждую Series независимо

: Можно очищать и трансформировать каждую Series независимо Гибкость с индексами : Series позволяют использовать различные индексы до объединения

: Series позволяют использовать различные индексы до объединения Легкое добавление новых данных : Новые Series можно легко добавлять к существующему DataFrame

: Новые Series можно легко добавлять к существующему DataFrame Статистические операции : Над Series можно выполнять векторизованные операции перед объединением

: Над Series можно выполнять векторизованные операции перед объединением Обработка временных рядов: Series идеально подходят для временных рядов, которые затем можно объединить

Практические советы по работе с Series:

Если Series будут объединены в DataFrame, стоит сразу задавать им имена с помощью параметра name

При объединении Series с различными индексами используйте параметры join='inner' или join='outer' для контроля результата

или для контроля результата Для Series с временными метками полезно использовать методы resample() или asfreq() перед объединением

или перед объединением При работе с большими данными рассмотрите возможность использования категориальных типов данных для Series

Функция pd.concat() предоставляет больше контроля над процессом объединения, чем простое создание DataFrame из словаря

Формирование DataFrame из Series — это элегантный способ создания табличных структур из разрозненных данных. Такой подход особенно полезен при потоковой обработке данных или когда данные поступают асинхронно из разных источников. 📊