Как создавать многострочные строки в JavaScript: 5 эффективных методов

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные веб-разработчики, работающие с JavaScript

Люди, интересующиеся улучшением читаемости и производительности кода

Специалисты, ищущие эффективные методы работы с многострочными строками и текстовыми блоками в программировании Работа с длинными текстовыми блоками в коде часто превращается в настоящую головную боль — громоздкие строки ухудшают читаемость, усложняют отладку и замедляют разработку. Многие разработчики годами используют неэффективные методы форматирования, не подозревая о существовании элегантных решений. Особенно это критично при работе с HTML-шаблонами, SQL-запросами или текстовыми документами прямо в JavaScript-коде. Пять проверенных методов создания многострочных строк кардинально упростят вашу работу с текстом и сделают код чище и понятнее. 🚀

Что такое многострочные строки и почему они важны

Многострочные строки — это текстовые данные, которые содержат символы новой строки и форматирование, сохраняющее визуальную структуру при отображении. В JavaScript до ES6 создание таких строк требовало дополнительных манипуляций, поскольку стандартные строковые литералы не поддерживали встроенные переносы строк без специальных приемов.

Важность корректной работы с многострочными строками обусловлена несколькими факторами:

Улучшение читаемости кода — структурированный текст легче воспринимается

Упрощение работы с шаблонами HTML, XML, JSON и другими форматированными данными

Повышение производительности разработки за счет сокращения времени на форматирование

Минимизация потенциальных ошибок при работе с текстовыми блоками

Снижение когнитивной нагрузки при чтении и отладке кода

Рассмотрим простой пример. Допустим, вам нужно сформировать HTML-фрагмент:

JS Скопировать код // Неудобный способ const html = "<div>

<h1>Заголовок</h1>

<p>Параграф текста</p>

</div>"; // Более читаемый многострочный вариант const html = ` <div> <h1>Заголовок</h1> <p>Параграф текста</p> </div> `;

Очевидно, что второй вариант гораздо легче создавать, редактировать и понимать. Это особенно важно при командной разработке, когда ваш код будут читать другие разработчики. 🧐

Алексей Иванов, Senior Frontend Developer Однажды мне пришлось разбираться с устаревшим проектом, где была реализована сложная система генерации PDF-отчетов. Код создания шаблонов представлял собой многострочные строки с конкатенацией через плюс и escape-последовательностями. Это выглядело как настоящий кошмар: JS Скопировать код const template = "<!DOCTYPE html>

" + "<html>

" + " <head>

" + " <title>" + title + "</title>

" + " </head>

" + " <body>

" + " <h1>" + heading + "</h1>

" + // и еще 200+ строк такого же кода После рефакторинга с использованием шаблонных литералов размер кода сократился вдвое, а время на внесение изменений уменьшилось с нескольких часов до минут. Это был переломный момент, когда я понял истинную ценность правильного подхода к многострочным строкам.

Шаблонные литералы: современное решение с обратными кавычками

Шаблонные литералы (Template literals) — это наиболее элегантное и современное решение для работы с многострочными строками в JavaScript. Они были введены в стандарте ECMAScript 6 (ES6) и полностью меняют подход к формированию текстовых блоков.

Для создания шаблонного литерала используются обратные кавычки (backticks, символ `):

JS Скопировать код const multilineText = `Это первая строка текста. Это вторая строка. А это третья строка.`; console.log(multilineText); // Вывод: // Это первая строка текста. // Это вторая строка. // А это третья строка.

Основные преимущества шаблонных литералов:

Естественная поддержка переносов строк без использования escape-последовательностей

Интерполяция выражений с помощью синтаксиса ${выражение}

Сохранение форматирования и отступов

Отсутствие необходимости в конкатенации строк

Возможность вложения кавычек без экранирования

Пример интерполяции переменных в многострочной строке:

JS Скопировать код const name = 'JavaScript'; const version = 'ES6'; const info = `Язык программирования ${name} Версия стандарта: ${version} Год выпуска: ${2015} Расчет: ${2 + 2} = 4`; console.log(info);

Возможности Обычные строки Шаблонные литералы Многострочность Требует

Встроенная поддержка Интерполяция Только через конкатенацию Встроенная через ${} Читаемость кода Низкая при сложном форматировании Высокая Экранирование кавычек Требуется для " внутри " или ' внутри ' Не требуется для " и ' Поддержка браузерами Все версии IE11+, все современные

Шаблонные литералы также предоставляют возможность создания тегированных шаблонов, что позволяет обрабатывать шаблонный литерал с помощью функции. Это открывает путь к созданию DSL (предметно-ориентированных языков) внутри JavaScript. 🎯

Метод конкатенации с оператором + и символом



До появления шаблонных литералов метод конкатенации с оператором + и символом перевода строки

был наиболее распространенным способом создания многострочных строк в JavaScript. Несмотря на устаревание, этот метод по-прежнему встречается во множестве проектов и обеспечивает совместимость со старыми браузерами.

Базовый пример использования:

JS Скопировать код const multilineText = "Это первая строка.

" + "Это вторая строка.

" + "А это третья строка."; console.log(multilineText); // Вывод: // Это первая строка. // Это вторая строка. // А это третья строка.

При работе с этим методом важно помнить, что символ

представляет собой escape-последовательность для перевода строки. Этот символ не отображается в коде как фактический перенос, но интерпретируется движком JavaScript как команда к переносу строки при выполнении.

Конкатенация может производиться разными способами:

Последовательная конкатенация: строка + строка + строка

строка + строка + строка Конкатенация с оператором присваивания: str += "новая строка"

str += "новая строка" Конкатенация через сложение массивов строк: [str1, str2, str3].join("")

При использовании этого метода часто применяют следующие подходы к форматированию кода:

JS Скопировать код // Вариант 1: каждая строка на новой строке кода const html = "<!DOCTYPE html>

" + "<html>

" + " <head>

" + " <title>Заголовок</title>

" + " </head>

" + " <body>

" + " <h1>Привет, мир!</h1>

" + " </body>

" + "</html>"; // Вариант 2: с использованием оператора присваивания let sql = "SELECT id, name, email

"; sql += "FROM users

"; sql += "WHERE status = 'active'

"; sql += "ORDER BY name ASC;";

Основные недостатки метода конкатенации:

Снижение читаемости кода, особенно при сложном форматировании

Повышенная вероятность синтаксических ошибок (забытые + или

)

Сложность в поддержке и изменении строк

Более многословный код по сравнению с современными альтернативами

Потенциальные проблемы с производительностью при большом количестве операций конкатенации

Максим Петров, Lead JavaScript Developer В 2015 году я работал над крупным проектом с генерацией динамических email-шаблонов. Вся логика формирования HTML-писем была построена на конкатенации строк с escape-последовательностями. Когда заказчик начал регулярно запрашивать изменения в дизайне писем, это превратилось в настоящий кошмар. Простая задача "добавить новый блок в середину письма" занимала до часа времени из-за необходимости отслеживать все переносы строк, отступы и закрывающие теги. После трех недель таких мучений я убедил команду перейти на систему шаблонизации с использованием массивов и join(): JS Скопировать код const emailTemplate = [ '<!DOCTYPE html>', '<html>', ' <head>', ' <title>', title, '</title>', ' </head>', ' <body>', bodyContent.map(section => ` <div>${section}</div>`).join('

'), ' </body>', '</html>' ].join('

'); Время на внесение изменений сократилось в 5-6 раз, а количество ошибок снизилось до нуля. Этот опыт показал мне, насколько важно выбирать правильный инструмент даже для таких базовых операций, как создание многострочных строк.

Массив строк и метод join() для элегантного форматирования

Использование массива строк в сочетании с методом join() представляет собой элегантное решение для создания многострочных строк, которое успешно применялось даже до появления шаблонных литералов. Этот метод особенно полезен при работе со сложно структурированным текстом, таким как HTML или SQL.

Основной принцип прост: каждая строка текста помещается как отдельный элемент массива, а затем все элементы объединяются в одну строку с нужным разделителем.

JS Скопировать код const htmlTemplate = [ '<!DOCTYPE html>', '<html>', ' <head>', ' <title>Мой заголовок</title>', ' </head>', ' <body>', ' <h1>Привет, мир!</h1>', ' <p>Это параграф текста.</p>', ' </body>', '</html>' ].join('

'); console.log(htmlTemplate);

Метод массивов особенно эффективен при динамическом формировании строк и работе с условной логикой:

JS Скопировать код function generateUserTable(users) { const tableRows = users.map(user => ` <tr> <td>${user.id}</td> <td>${user.name}</td> <td>${user.email}</td> </tr>` ); return [ '<table>', ' <thead>', ' <tr><th>ID</th><th>Имя</th><th>Email</th></tr>', ' </thead>', ' <tbody>', ...tableRows, ' </tbody>', '</table>' ].join('

'); }

Преимущества метода массивов с join():

Высокая читаемость кода благодаря визуальному соответствию структуре итогового текста

Легкость модификации отдельных строк без нарушения структуры всего текстового блока

Возможность динамического включения и исключения строк через методы массивов

Простота интеграции с функциональными методами обработки массивов (map, filter и т.д.)

Совместимость со старыми версиями JavaScript

Операция Конкатенация строк Массив с join() Шаблонные литералы Добавление строки в начало Требует изменения всей конструкции array.unshift("новая строка") Ручное добавление в начало шаблона Добавление строки в конец string += "новая строка

" array.push("новая строка") Ручное добавление в конец шаблона Условное включение строк Сложное, требует if/else блоков if(condition) array.push("строка") ${condition ? 'строка' : ''} Производительность Низкая при большом количестве операций Средняя Высокая Читаемость кода Низкая Высокая Очень высокая

Метод массивов с join() особенно полезен в ситуациях, когда требуется программное формирование строк с повторяющейся структурой, например, при генерации HTML-таблиц на основе данных или формировании сложных SQL-запросов с множеством условий. 📊

Строковые литералы с обратной косой чертой для переноса

Малоизвестный, но официально поддерживаемый метод создания многострочных строк в JavaScript — использование обратной косой черты (backslash, ) в конце строки для обозначения продолжения на следующей строке. Этот прием основан на спецификации ECMAScript, которая разрешает экранирование символа новой строки.

Синтаксис выглядит следующим образом:

JS Скопировать код const multilineString = "Это первая строка \ Это все еще первая строка в результате выполнения \ И это тоже часть той же строки."; console.log(multilineString); // Вывод: Это первая строка Это все еще первая строка в результате выполнения И это тоже часть той же строки.

Важно понимать, что этот метод не создает символы новой строки автоматически. Обратная косая черта просто указывает JavaScript игнорировать реальный перенос строки в исходном коде. Если вам нужны фактические переносы строк в результате, их необходимо добавить явно:

JS Скопировать код const multilineString = "Это первая строка.

\ Это вторая строка.

\ Это третья строка."; console.log(multilineString); // Вывод: // Это первая строка. // Это вторая строка. // Это третья строка.

Основные особенности и ограничения метода с обратной косой чертой:

Обратная косая черта должна быть последним символом в строке (даже пробел после неё недопустим)

Метод не добавляет символы новой строки автоматически

Отступы на следующей строке становятся частью строки

Можно сочетать с другими методами экранирования

Поддерживается всеми версиями JavaScript

Пример с учетом отступов:

JS Скопировать код const html = "<div>\ <h1>Заголовок</h1>\ <p>Параграф</p>\ </div>"; console.log(html); // Вывод: <div> <h1>Заголовок</h1> <p>Параграф</p> </div>

Этот метод редко используется в современной разработке из-за его ограничений и наличия более элегантных альтернатив, таких как шаблонные литералы. Однако он может быть полезен в специфических сценариях или при работе со старыми окружениями. 🔍

Преимущества и ограничения каждого метода: когда что использовать

Выбор оптимального метода создания многострочных строк зависит от конкретной задачи, окружения и требований к коду. Рассмотрим сравнительный анализ всех описанных подходов.

Шаблонные литералы (обратные кавычки)

Преимущества:

Максимальная читаемость и естественность синтаксиса

Встроенная интерполяция переменных и выражений

Сохранение форматирования, включая отступы и переносы строк

Возможность создания тегированных шаблонов для сложной обработки

Ограничения:

Не поддерживается в очень старых браузерах (IE11 и ниже)

Управление отступами требует внимания (они становятся частью строки)

Оптимально использовать, когда: вы работаете в современном окружении и приоритизируете читаемость кода и удобство разработки. Особенно полезно для HTML-шаблонов, форматированного вывода и многостроковых текстов с интерполяцией.

Конкатенация с оператором + и символом



Преимущества:

Универсальная совместимость со всеми версиями JavaScript

Явный контроль над каждой строкой и символами переноса

Знакомый синтаксис для опытных разработчиков

Ограничения:

Низкая читаемость при сложном форматировании

Подверженность синтаксическим ошибкам

Многословность и избыточность кода

Потенциальные проблемы с производительностью при большом объеме операций

Оптимально использовать, когда: требуется максимальная совместимость с устаревшими окружениями или при работе с небольшими строками, где форматирование не критично.

Массив строк и метод join()

Преимущества:

Высокая читаемость и структурированность кода

Гибкость при динамической генерации строк

Простота модификации отдельных строк

Возможность использования функциональных методов обработки массивов

Хорошая производительность даже для больших строк

Ограничения:

Более многословный код по сравнению с шаблонными литералами

Требуется дополнительный вызов метода join()

Менее удобная интерполяция по сравнению с шаблонными литералами

Оптимально использовать, когда: вы работаете с динамически формируемыми строками, особенно если структура зависит от условий, или при создании строк на основе массивов данных.

Строковые литералы с обратной косой чертой

Преимущества:

Поддерживается всеми версиями JavaScript

Не требует дополнительных методов или операторов

Подходит для создания длинных однострочных выражений

Ограничения:

Не добавляет символы новой строки автоматически

Чувствительность к пробелам после обратной косой черты

Включает отступы в результирующую строку

Низкая читаемость при сложном форматировании

Оптимально использовать, когда: нужно разбить длинную строку в коде для читаемости, но сохранить её как одну строку в результате выполнения.

При выборе метода следует руководствоваться принципом "наименьшего сопротивления" — использовать наиболее читаемый и удобный подход, который соответствует требованиям к окружению и совместимости. 🛠️