Создание исполняемого JAR в Maven: включение всех зависимостей

Знакомы ли вам ситуации, когда приложение прекрасно работает на вашей машине, но стоит только передать его коллегам или развернуть на другом сервере, как начинаются бесконечные "А у меня этой библиотеки нет" и "ClassNotFoundException"? 🤦‍♂️ Создание исполняемого JAR-файла со всеми зависимостями — это настоящий must-have для Java-разработчика. Это как швейцарский нож в вашем техническом арсенале, который избавляет от головной боли при распространении приложений и гарантирует, что ваш код будет работать везде одинаково. Давайте разберемся, как превратить многофайловый кошмар в элегантный, самодостаточный JAR с помощью Maven.

Основы создания JAR-файлов с зависимостями в Maven

JAR-файл (Java ARchive) — стандартный формат для упаковки Java-приложений. По умолчанию Maven собирает JAR, содержащий только ваши классы, но не включает зависимости. Это создает очевидную проблему: такой JAR не будет работать самостоятельно.

Существует несколько типов JAR-файлов, которые решают эту проблему:

Fat/Uber JAR — содержит все зависимости, распакованные в корне архива

— содержит все зависимости, распакованные в корне архива Shaded JAR — включает переименованные (для избежания конфликтов) зависимости

— включает переименованные (для избежания конфликтов) зависимости JAR с манифестом — содержит ссылки на внешние зависимости в манифесте

— содержит ссылки на внешние зависимости в манифесте JAR с зависимостями — содержит оригинальный JAR и все зависимости в отдельных директориях

Для создания исполняемого JAR необходимо решить две ключевые задачи:

Включить все зависимости в один файл Указать главный класс для запуска (точку входа)

Maven предлагает несколько плагинов для решения этих задач. Наиболее популярные:

Плагин Тип JAR Особенности Сложность настройки maven-shade-plugin Shaded JAR Переименование пакетов, трансформации классов Средняя maven-assembly-plugin JAR с зависимостями Гибкие архивные форматы Низкая maven-jar-plugin + maven-dependency-plugin JAR с манифестом Зависимости отдельно Высокая spring-boot-maven-plugin Executable JAR Специально для Spring Boot Низкая

Алексей Громов, DevOps-инженер В одном из наших проектов мы столкнулись с настоящим кошмаром при деплое Java-приложения. Каждый раз при обновлении приходилось следить за десятками библиотек, часто возникали конфликты версий и неработающие компоненты. После многочасовой отладки очередного ночного деплоя я решил, что пора положить этому конец. Я интегрировал maven-shade-plugin в нашу сборку и настроил создание единого JAR-файла. Поначалу было несколько проблем с конфликтами имён, но после правильной настройки трансформеров всё встало на места. Теперь наш CI/CD пайплайн создаёт один самодостаточный JAR, который мы просто копируем на сервер и запускаем. Время деплоя сократилось с 40-50 минут до 3-5, и что еще важнее — мы забыли о бессонных ночах из-за неработающих зависимостей. Один файл — одна команда для запуска, и это работает везде.

Настройка pom.xml для упаковки всех зависимостей

Центральный файл любого Maven-проекта — pom.xml. Именно в нём мы определяем, как собирать наше приложение. Для создания JAR с зависимостями необходимо правильно настроить секцию <build> и добавить соответствующие плагины. 🛠️

Базовая структура pom.xml должна содержать следующие ключевые элементы:

Координаты проекта (groupId, artifactId, version)

Зависимости (dependencies)

Конфигурация сборки (build)

Настройки плагинов (plugins)

Рассмотрим пример базового pom.xml файла:

xml Скопировать код <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>com.example</groupId> <artifactId>my-app</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <properties> <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target> <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> </properties> <dependencies> <dependency> <groupId>commons-io</groupId> <artifactId>commons-io</artifactId> <version>2.11.0</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.commons</groupId> <artifactId>commons-lang3</artifactId> <version>3.12.0</version> </dependency> </dependencies> <build> <plugins> <!-- Здесь будут настройки плагинов для сборки JAR --> </plugins> </build> </project>

Для успешной сборки JAR с зависимостями важно учитывать следующие аспекты:

Элемент pom.xml На что влияет Рекомендации <dependencies> Набор библиотек в JAR Указывайте точные версии, избегайте конфликтующих зависимостей <scope> у зависимостей Включение в финальный JAR 'provided' и 'test' не попадут в JAR <maven.compiler.source/target> Совместимость с Java Выбирайте версию исходя из требований к среде запуска <mainClass> Точка входа в приложение Обязательна для исполняемого JAR

Чтобы Maven знал, какой класс должен быть запущен при выполнении JAR-файла, необходимо указать mainClass. Это делается в конфигурации соответствующего плагина. Также важно убедиться, что этот класс имеет метод public static void main(String[] args) .

Maven-shade-plugin: конфигурация для исполняемого JAR

Maven Shade Plugin — один из самых мощных и гибких инструментов для создания исполняемых JAR-файлов. Он не просто копирует зависимости в архив, а может выполнять сложные трансформации, включая переименование пакетов для предотвращения конфликтов. 🔄

Добавление плагина в pom.xml выглядит следующим образом:

xml Скопировать код <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId> <version>3.4.1</version> <executions> <execution> <phase>package</phase> <goals> <goal>shade</goal> </goals> <configuration> <transformers> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer"> <mainClass>com.example.Main</mainClass> </transformer> </transformers> </configuration> </execution> </executions> </plugin> </plugins> </build>

Ключевые элементы конфигурации:

<phase>package</phase> — указывает, что плагин выполняется на фазе package жизненного цикла Maven

— указывает, что плагин выполняется на фазе package жизненного цикла Maven <mainClass> — полное имя класса с методом main

— полное имя класса с методом main <transformers> — определяют как обрабатываются ресурсы при объединении

Shade плагин предоставляет ряд дополнительных опций для тонкой настройки:

xml Скопировать код <configuration> <!-- Создаёт минимизированную версию JAR --> <minimizeJar>true</minimizeJar> <!-- Фильтры для включения/исключения файлов --> <filters> <filter> <artifact>*:*</artifact> <excludes> <exclude>META-INF/*.SF</exclude> <exclude>META-INF/*.DSA</exclude> <exclude>META-INF/*.RSA</exclude> </excludes> </filter> </filters> <!-- Изменяет имя выходного файла --> <finalName>uber-${project.artifactId}-${project.version}</finalName> <!-- Прикрепляет классификатор к имени артефакта --> <shadedArtifactAttached>true</shadedArtifactAttached> <shadedClassifierName>with-dependencies</shadedClassifierName> <!-- Трансформеры для обработки ресурсов --> <transformers> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer"> <mainClass>com.example.Main</mainClass> </transformer> <!-- Объединяет файлы services/ --> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ServicesResourceTransformer" /> </transformers> </configuration>

Для проектов с большим количеством зависимостей могут возникать конфликты из-за дублирующихся файлов. Shade Plugin позволяет решать это с помощью переименования пакетов:

xml Скопировать код <relocations> <relocation> <pattern>org.apache.commons</pattern> <shadedPattern>shaded.org.apache.commons</shadedPattern> </relocation> </relocations>

После настройки плагина сборка производится стандартной командой:

mvn clean package

Maven создаст два JAR-файла в директории target:

my-app-1.0-SNAPSHOT.jar — стандартный JAR без зависимостей

— стандартный JAR без зависимостей uber-my-app-1.0-SNAPSHOT.jar (или как указано в <finalName> ) — исполняемый JAR со всеми зависимостями

Альтернативные плагины для сборки JAR с зависимостями

Maven-shade-plugin — не единственный способ создать исполняемый JAR. Существуют альтернативные плагины с разными преимуществами и ограничениями. Выбор зависит от конкретных требований проекта. 🧩

Максим Петров, Lead Java Developer На моем предыдущем проекте мы использовали maven-assembly-plugin для упаковки микросервисов. Всё работало отлично, пока мы не начали интегрировать сервисы с технологиями, использующими Service Provider Interface (SPI), такими как JDBC-драйверы и логгеры. Неожиданно приложение стало терять некоторые драйверы и другие SPI-компоненты. Оказалось, что assembly-plugin просто копирует файлы, не объединяя содержимое одноименных файлов в директориях META-INF/services, критичных для SPI. Мы перешли на maven-shade-plugin с настроенным ServicesResourceTransformer. Это потребовало переписывания части конфигурации сборки, но полностью решило проблему — все SPI-компоненты стали корректно регистрироваться и работать. Дополнительным бонусом стала возможность переименования потенциально конфликтующих пакетов с помощью relocations. Этот случай научил меня тщательнее выбирать инструменты сборки исходя из всех аспектов приложения, а не только базовой функциональности.

Рассмотрим основные альтернативы maven-shade-plugin:

1. Maven Assembly Plugin

Этот плагин хорошо подходит для простых случаев и позволяет создавать различные типы дистрибутивов.

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <version>3.5.0</version> <configuration> <archive> <manifest> <mainClass>com.example.Main</mainClass> </manifest> </archive> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

2. Maven JAR Plugin + Dependency Plugin

Комбинация этих плагинов создаёт JAR с манифестом, ссылающимся на отдельные зависимости. Это увеличивает размер дистрибутива, но может быть полезно при частом обновлении только основного кода.

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> <version>3.3.0</version> <configuration> <archive> <manifest> <addClasspath>true</addClasspath> <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix> <mainClass>com.example.Main</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> </plugin> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId> <version>3.5.0</version> <executions> <execution> <id>copy-dependencies</id> <phase>package</phase> <goals> <goal>copy-dependencies</goal> </goals> <configuration> <outputDirectory>${project.build.directory}/lib</outputDirectory> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

3. Spring Boot Maven Plugin

Специализированный плагин для Spring Boot приложений. Автоматически создаёт исполняемый JAR с корректной структурой для загрузчика Spring Boot.

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> <version>2.7.9</version> <executions> <execution> <goals> <goal>repackage</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

Сравнение плагинов по ключевым параметрам:

Функция / Плагин shade assembly jar + dependency spring-boot Объединение SPI файлов ✅ ❌ ❌ ✅ Переименование пакетов ✅ ❌ ❌ ❌ Минимизация JAR ✅ ❌ ❌ ❌ Один файл ✅ ✅ ❌ ✅ Настраиваемые дистрибутивы ⚠️ ✅ ⚠️ ⚠️

При выборе плагина учитывайте:

Сложность проекта и его зависимостей

Наличие SPI-компонентов (JDBC, логирование и т.д.)

Потенциальные конфликты зависимостей

Требования к размеру итогового JAR

Требования к дистрибутиву (один файл или архив с вспомогательными файлами)

Тестирование и запуск собранного JAR-файла

После успешной сборки JAR-файла критически важно протестировать его работоспособность, особенно в среде, отличной от вашей разработческой машины. Правильно собранный JAR должен запускаться простой командой и работать идентично на любой системе с установленной Java. 🚀

Основные шаги тестирования JAR-файла:

Запуск в другой директории — убедитесь, что JAR не зависит от локальных путей Проверка на чистой машине — без установленных зависимостей Тестирование с разными версиями Java — для выявления проблем совместимости Проверка логов на ошибки — некоторые проблемы могут быть не очевидны

Запуск JAR-файла осуществляется командой:

java -jar target/your-app-with-dependencies.jar

Для более тонкой настройки запуска можно использовать JVM-опции:

java -Xms512m -Xmx1024m -jar target/your-app-with-dependencies.jar

Для приложений с расширенной конфигурацией можно передавать аргументы командной строки:

java -jar target/your-app-with-dependencies.jar --config=prod.properties

Часто возникающие проблемы и их решения:

ClassNotFoundException — не включена нужная зависимость, проверьте scope в pom.xml

— не включена нужная зависимость, проверьте scope в pom.xml NoClassDefFoundError — конфликт версий или неправильно настроен плагин сборки

— конфликт версий или неправильно настроен плагин сборки Отсутствие ресурсов — проверьте, что ресурсы правильно включены в JAR

— проверьте, что ресурсы правильно включены в JAR "no main manifest attribute" — не указан mainClass в конфигурации плагина

— не указан mainClass в конфигурации плагина UnsatisfiedLinkError — проблемы с нативными библиотеками, которые должны быть доступны в системе

Для проверки содержимого JAR-файла можно использовать команды:

jar tf target/your-app-with-dependencies.jar

Или для просмотра манифеста:

jar xf target/your-app-with-dependencies.jar META-INF/MANIFEST.MF cat META-INF/MANIFEST.MF

Для автоматизации проверки JAR-файла создайте скрипт тестирования, который:

Запускает JAR в чистой директории Выполняет базовый набор операций Проверяет ожидаемые результаты Отлавливает ошибки и исключения

Пример простого bash-скрипта для тестирования:

Bash Скопировать код #!/bin/bash # Создаем временную директорию TEST_DIR=$(mktemp -d) cp target/your-app-with-dependencies.jar $TEST_DIR/ cd $TEST_DIR # Запускаем с тестовыми параметрами и перенаправляем вывод java -jar your-app-with-dependencies.jar --test > output.log 2>&1 # Проверяем результат if grep -q "Successfully completed" output.log; then echo "Test passed! ✓" exit 0 else echo "Test failed! ✗" cat output.log exit 1 fi

Помните, что хорошая практика DevOps — включать подобные тесты в ваш CI/CD-пайплайн, чтобы автоматически проверять каждую новую версию JAR-файла перед релизом.