5 способов создать DataFrame в Pandas: от новичка к мастеру данных

Для кого эта статья:

Новички в области анализа данных

Студенты и практиканты в сфере IT и разработки

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки работы с данными в Python Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным среди моря данных? 🌊 Представьте: у вас есть важная информация, но она разбросана по файлам, таблицам и спискам. Именно здесь на сцену выходит DataFrame из библиотеки Pandas — ваш надежный инструмент для укрощения информационного хаоса. В этой статье я покажу 5 кристально понятных способов создания и заполнения DataFrame, которые превратят вас из новичка в уверенного дата-мастера быстрее, чем вы думаете!

Что такое DataFrame и зачем его создавать в Pandas

DataFrame — это двумерная структура данных в Pandas, напоминающая таблицу Excel или SQL-таблицу. Представьте его как умную электронную таблицу с рядами (строками) и колонками, где каждый элемент имеет точные координаты. В отличие от обычных таблиц, DataFrame обладает мощным функционалом для анализа, фильтрации и трансформации данных.

Зачем использовать DataFrame? Вот пять ключевых причин:

Эффективная обработка — DataFrame оптимизирован для быстрых операций даже с большими объемами данных

— DataFrame оптимизирован для быстрых операций даже с большими объемами данных Интуитивная индексация — легко выбирать, фильтровать и сортировать данные

— легко выбирать, фильтровать и сортировать данные Обработка пропусков — встроенные методы для работы с отсутствующими значениями (NaN)

— встроенные методы для работы с отсутствующими значениями (NaN) Объединение данных — слияние таблиц через merge, concat и join

— слияние таблиц через merge, concat и join Визуализация — прямая интеграция с библиотеками для построения графиков

Артём Светлов, Lead Data Scientist Когда я начинал свой путь в data analysis, я тратил часы на манипуляции с данными в Excel. Однажды мне поручили проанализировать продажи компании за 5 лет — более 500,000 транзакций. Excel начал зависать, а моя работа превратилась в кошмар. Тогда коллега показал мне Pandas и DataFrame. Код из десяти строк сделал то, что я безуспешно пытался сделать неделю! Группировка по датам, подсчет выручки по регионам, фильтрация аномальных значений — всё это заняло минуты вместо дней. С этого момента я навсегда перешел на Python и Pandas.

Прежде чем мы погрузимся в практические примеры, убедитесь, что у вас установлены необходимые библиотеки:

pip install pandas numpy

А теперь давайте изучим различные способы создания DataFrame!

Способ 1: Создание DataFrame из словарей и списков

Создание DataFrame из словарей и списков — самый распространенный и интуитивно понятный способ для начинающих. Вы можете использовать этот метод, когда данные уже находятся в памяти Python или при создании тестовых наборов данных.

Рассмотрим три основных подхода:

1. Из словаря со списками

Python Скопировать код import pandas as pd # Данные о студентах data = { 'Имя': ['Анна', 'Иван', 'Мария', 'Алексей'], 'Возраст': [22, 21, 20, 23], 'Курс': [3, 2, 2, 4], 'Средний балл': [4\.8, 3.9, 4.5, 4.2] } # Создание DataFrame df = pd.DataFrame(data) print(df)

В этом примере каждый ключ словаря становится названием столбца, а соответствующий список — значениями в этом столбце.

2. Из списка словарей

Python Скопировать код # Список словарей, где каждый словарь — одна строка students = [ {'Имя': 'Анна', 'Возраст': 22, 'Курс': 3, 'Средний балл': 4.8}, {'Имя': 'Иван', 'Возраст': 21, 'Курс': 2, 'Средний балл': 3.9}, {'Имя': 'Мария', 'Возраст': 20, 'Курс': 2, 'Средний балл': 4.5}, {'Имя': 'Алексей', 'Возраст': 23, 'Курс': 4, 'Средний балл': 4.2} ] # Создание DataFrame df_from_records = pd.DataFrame(students) print(df_from_records)

Здесь каждый словарь представляет отдельную строку DataFrame, а ключи определяют названия столбцов.

3. Из вложенных списков с указанием имен столбцов

Python Скопировать код # Вложенные списки (каждый внутренний список — строка данных) data_lists = [ ['Анна', 22, 3, 4.8], ['Иван', 21, 2, 3.9], ['Мария', 20, 2, 4.5], ['Алексей', 23, 4, 4.2] ] # Имена столбцов columns = ['Имя', 'Возраст', 'Курс', 'Средний балл'] # Создание DataFrame df_from_lists = pd.DataFrame(data_lists, columns=columns) print(df_from_lists)

В этом случае мы явно указываем имена столбцов отдельно от данных.

Метод создания Преимущества Недостатки Идеально для Словарь со списками Наглядность, интуитивность Все списки должны быть одной длины Малых и средних наборов данных Список словарей Естественное представление записей Избыточность при большом числе записей Данных из JSON API Вложенные списки Компактность представления Требует отдельного списка имен столбцов Чистых табличных данных

Дополнительные параметры при создании:

index — позволяет задать пользовательские индексы строк

— позволяет задать пользовательские индексы строк dtype — для явного указания типов данных столбцов

— для явного указания типов данных столбцов copy — создает копию данных (True) или использует ссылку (False)

Использование этих методов позволяет легко создавать DataFrame с нуля, что особенно полезно при разработке и тестировании функций data analysis, не требуя внешних файлов данных.

Способ 2: Импорт данных из внешних источников

В реальных проектах данные обычно хранятся во внешних файлах или базах данных. Pandas предлагает множество функций для импорта данных из различных источников напрямую в DataFrame. Рассмотрим самые распространенные методы.

1. Чтение из CSV-файла

Python Скопировать код import pandas as pd # Базовое чтение CSV df_csv = pd.read_csv('data.csv') # С дополнительными параметрами df_csv_advanced = pd.read_csv('data.csv', sep=';', # разделитель decimal=',', # десятичный разделитель encoding='utf-8', # кодировка header=0, # строка с заголовками (0 = первая строка) skiprows=[0, 2], # пропустить строки na_values=['NA', 'Missing'] # значения, интерпретируемые как NaN )

CSV-файлы — самый распространенный формат для обмена табличными данными благодаря своей простоте и универсальности.

2. Чтение из Excel

Python Скопировать код # Чтение из Excel df_excel = pd.read_excel('data.xlsx') # С дополнительными параметрами df_excel_advanced = pd.read_excel('data.xlsx', sheet_name='Продажи', # имя листа skiprows=2, # пропустить первые 2 строки usecols='A:D', # использовать только столбцы A-D na_values='н/д' # значения, интерпретируемые как NaN )

Excel-файлы часто используются в бизнес-среде, и Pandas делает их импорт почти таким же легким, как импорт CSV.

3. Чтение из SQL-базы данных

Python Скопировать код from sqlalchemy import create_engine # Создание подключения к базе данных engine = create_engine('sqlite:///database.db') # Чтение данных из SQL-запроса df_sql = pd.read_sql_query('SELECT * FROM customers WHERE region = "Europe"', engine) # Чтение целой таблицы df_table = pd.read_sql_table('customers', engine)

Интеграция с SQL особенно полезна для аналитиков, работающих с корпоративными базами данных.

4. Чтение из JSON

Python Скопировать код # Чтение из JSON-файла df_json = pd.read_json('data.json') # Чтение из JSON-строки json_str = '{"Имя":{"0":"Анна","1":"Иван"},"Возраст":{"0":22,"1":21}}' df_json_str = pd.read_json(json_str)

JSON-формат широко используется в веб-приложениях и API, делая его важным источником данных для анализа.

Екатерина Ларина, Senior Data Analyst Однажды на проекте по анализу маркетинговых данных мне пришлось объединить информацию из трех совершенно разных источников: отчеты из CRM в Excel, данные о посещениях сайта в JSON из API и историческую информацию из SQL-базы. Раньше это означало бы экспорт всех данных в один формат и последующее объединение. Используя Pandas, я написала скрипт, который импортировал данные из всех трех источников в DataFrame, преобразовывал их к единому формату и объединял за считанные минуты. Это сэкономило несколько дней ручной работы и позволило обновлять аналитику ежедневно, просто запуская скрипт. Клиент был в восторге от оперативности получения свежих инсайтов! 📊

5. Другие форматы

Pandas также поддерживает множество других форматов:

pd.read_html() — парсинг таблиц из HTML-страниц

— парсинг таблиц из HTML-страниц pd.read_parquet() — чтение Parquet-файлов (сжатый колоночный формат)

— чтение Parquet-файлов (сжатый колоночный формат) pd.read_hdf() — работа с HDF5-файлами (для больших объемов данных)

— работа с HDF5-файлами (для больших объемов данных) pd.read_clipboard() — импорт данных из системного буфера обмена

Формат Скорость чтения Размер файла Популярность в Python CSV Средняя Большой Очень высокая Excel Низкая Средний Высокая JSON Средняя Большой Высокая SQL Высокая* N/A Высокая Parquet Очень высокая Маленький Средняя

Зависит от размера запроса и настроек базы данных

Выбор правильного метода импорта зависит от формата ваших исходных данных и конкретных требований проекта. Универсальность Pandas в работе с разными форматами — одна из причин его популярности в экосистеме Python для data analysis. 🐼

Способ 3: Генерация DataFrame с помощью функций Pandas

Иногда вам нужно быстро создать DataFrame с определенной структурой или для тестирования алгоритмов. Pandas предлагает ряд встроенных функций, которые генерируют DataFrame с различными типами данных и паттернами. Давайте рассмотрим самые полезные из них.

1. Генерация временных рядов с pd.date_range и DataFrame

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создание диапазона дат за последние 10 дней с шагом в 1 день dates = pd.date_range(start='2023-01-01', periods=10, freq='D') # Создание DataFrame с случайными данными по продажам df_timeseries = pd.DataFrame({ 'Дата': dates, 'Продажи': np.random.randint(100, 1000, size=10), 'Посетители': np.random.randint(500, 2000, size=10) }) print(df_timeseries)

Этот код создает DataFrame с данными о продажах и посетителях за 10 последовательных дней. Отлично подходит для тестирования алгоритмов анализа временных рядов или визуализации данных.

2. Создание пустого DataFrame с заданной структурой

Python Скопировать код # Создание пустого DataFrame с определенными столбцами и типами данных df_empty = pd.DataFrame(columns=['ID', 'Имя', 'Возраст', 'Дата регистрации']) # Задаем типы данных df_empty = df_empty.astype({ 'ID': 'int', 'Имя': 'string', 'Возраст': 'int', 'Дата регистрации': 'datetime64[ns]' }) print(df_empty.dtypes)

Пустой DataFrame с предопределенной структурой идеален, когда вы хотите постепенно заполнять его данными или использовать как шаблон.

3. Использование pd.util.testing для генерации тестовых данных

Python Скопировать код # В новых версиях pandas используется pandas.testing вместо pd.util.testing from pandas import testing as tm # Создание DataFrame с случайными числами df_random = tm.makeDataFrame() # 30 строк, 4 столбца по умолчанию # Создание DataFrame с случайными датами df_random_dates = tm.makeTimeDataFrame(freq='D', nper=20) # 20 строк с датами print(df_random.head()) print("

") print(df_random_dates.head())

Этот метод особенно полезен для написания тестов или при разработке аналитических функций, когда вам нужны данные определенной структуры.

4. Создание DataFrame с данными определенного распределения

Python Скопировать код # Создание DataFrame с нормальным распределением df_normal = pd.DataFrame({ 'Нормальное': np.random.normal(0, 1, 1000), 'Равномерное': np.random.uniform(0, 1, 1000), 'Логнормальное': np.random.lognormal(0, 1, 1000) }) # Базовая статистика по распределениям print(df_normal.describe())

Этот подход идеален для статистического анализа, моделирования и тестирования гипотез.

5. Создание DataFrame с пометкой времени

Python Скопировать код # Создание DataFrame с данными и временной меткой df_timestamped = pd.DataFrame({ 'value': np.random.randn(5), 'timestamp': pd.Timestamp('now') }) print(df_timestamped)

Удобно для логирования или отслеживания изменений в данных с течением времени.

Преимущества генерации DataFrame с помощью функций Pandas:

Экономия времени на создании тестовых данных вручную

Возможность создавать данные с заданными статистическими характеристиками

Воспроизводимость результатов (можно задать seed для генератора случайных чисел)

Легкая интеграция с другими функциями анализа и визуализации

Тестирование кода на данных различного объема и структуры

Генерация данных — не только инструмент для тестирования, но и мощный способ изучить возможности Pandas и понять, как работают различные функции анализа на контролируемых примерах. 🧪

Способ 4: Преобразование других структур в DataFrame

В процессе работы с данными часто возникает необходимость преобразовывать существующие структуры данных в DataFrame для дальнейшего анализа. Pandas предлагает гибкие методы конвертации из различных Python-объектов и специализированных структур данных.

1. Преобразование NumPy массивов в DataFrame

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем 2D массив NumPy array_2d = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) # Преобразуем в DataFrame df_from_array = pd.DataFrame(array_2d, columns=['A', 'B', 'C']) print(df_from_array)

NumPy массивы и Pandas DataFrame тесно связаны, поэтому преобразование между ними происходит очень эффективно. Это особенно полезно, когда у вас есть результаты вычислений или моделирования в NumPy.

2. Преобразование Series в DataFrame

Python Скопировать код # Создаем Pandas Series series = pd.Series([10, 20, 30, 40], index=['a', 'b', 'c', 'd']) # Преобразуем в DataFrame df_from_series = series.to_frame(name='Values') # Альтернативный способ df_from_series2 = pd.DataFrame(series, columns=['Values']) print(df_from_series)

Series — это одномерный маркированный массив в Pandas. Преобразование Series в DataFrame позволяет добавлять дополнительные столбцы или применять более сложные операции, доступные только для DataFrame.

3. Преобразование нескольких Series в один DataFrame

Python Скопировать код # Создаем несколько Series series1 = pd.Series([1, 2, 3], index=['a', 'b', 'c']) series2 = pd.Series([10, 20, 30], index=['a', 'b', 'c']) series3 = pd.Series([100, 200, 300], index=['a', 'b', 'c']) # Объединяем в DataFrame df_from_multiple_series = pd.concat([series1, series2, series3], axis=1) df_from_multiple_series.columns = ['Малые', 'Средние', 'Большие'] print(df_from_multiple_series)

Объединение нескольких Series в один DataFrame особенно полезно при работе с временными рядами или когда данные приходят из разных источников.

4. Преобразование вложенных структур данных

Python Скопировать код # Вложенная структура данных (список списков с разной длиной) nested_data = [ {'id': 1, 'tags': ['python', 'pandas', 'data']}, {'id': 2, 'tags': ['analysis', 'visualization']}, {'id': 3, 'tags': ['machine learning']} ] # Преобразуем в DataFrame df_nested = pd.DataFrame(nested_data) # Преобразование списка в строку для удобства просмотра df_nested['tags_str'] = df_nested['tags'].apply(lambda x: ', '.join(x)) print(df_nested)

Pandas отлично справляется с вложенными структурами, но иногда требуется дополнительная обработка для "выпрямления" или нормализации данных.

5. Преобразование из других библиотек анализа данных

Python Скопировать код # Пример преобразования из PySpark DataFrame (если установлен PySpark) # from pyspark.sql import SparkSession # spark = SparkSession.builder.getOrCreate() # spark_df = spark.createDataFrame([(1, "a"), (2, "b")], ["id", "letter"]) # pandas_df = spark_df.toPandas() # Пример преобразования из R dataframe с помощью rpy2 # import rpy2.robjects as ro # from rpy2.robjects import pandas2ri # pandas2ri.activate() # r_df = ro.r('data.frame(x=1:3, y=c("a", "b", "c"))') # pandas_df = pandas2ri.rpy2py(r_df)

Возможность конвертации между различными форматами данных делает Pandas центральным хабом в экосистеме анализа данных Python.