Python сортировка списков словарей: 5 способов упорядочить данные

Люди, заинтересованные в оптимизации и улучшении производительности кода Работа с данными в Python неизбежно приводит к необходимости сортировки сложных структур. Особенно часто программисты сталкиваются с задачей упорядочивания списков словарей — будь то данные пользователей, товаров или любой другой коллекции объектов. Эта задача кажется простой только на первый взгляд. Когда в проекте появляются требования к сортировке по нескольким параметрам, многие разработчики теряются в вариантах решения. Я подготовил пять проверенных способов, которые превратят хаотичную коллекцию словарей в идеально упорядоченный массив данных. 💻

Основы сортировки списков словарей в Python

Работа со списками словарей — это почти повседневная задача для Python-разработчика. Сортировка таких структур имеет свои особенности, связанные с тем, что нам необходимо определить, по какому именно ключу в словаре будет выполняться упорядочивание.

Рассмотрим базовый пример: у нас есть список словарей с информацией о сотрудниках компании:

employees = [ {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}, {'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}, {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7} ]

Допустим, нам нужно отсортировать этот список по зарплате (ключ 'salary'). Встроенная функция sorted() в Python принимает необязательный параметр key , который определяет, как элементы будут сравниваться между собой.

Базовый синтаксис для сортировки списка словарей выглядит так:

sorted_list = sorted(list_of_dicts, key=function_to_extract_sort_key)

Где function_to_extract_sort_key — это функция, которая принимает элемент списка (в нашем случае словарь) и возвращает значение, по которому будет производиться сортировка.

Максим Петров, ведущий разработчик Python Недавно я работал над проектом для крупного интернет-магазина, где требовалось визуализировать данные о продажах. Клиент жаловался, что отчеты выглядят хаотично и сложны для анализа. После изучения кода я обнаружил, что проблема крылась в неправильной сортировке данных. Данные о продуктах хранились в виде списка словарей: products = [ {'id': 5, 'name': 'Смартфон', 'sales': 1200, 'rating': 4.5}, {'id': 3, 'name': 'Наушники', 'sales': 800, 'rating': 4.2}, {'id': 7, 'name': 'Ноутбук', 'sales': 350, 'rating': 4.8} ] Предыдущий разработчик использовал крайне неэффективный подход с созданием промежуточных списков для сортировки. Я заменил всего пару строк кода, применив sorted() с lambda-функцией: sorted_products = sorted(products, key=lambda x: x['sales'], reverse=True) Эта простая замена не только сделала код чище, но и значительно ускорила генерацию отчетов. Клиент был в восторге от того, как маленькое изменение в коде полностью преобразило его аналитическую панель.

Существует несколько основных подходов к сортировке списков словарей в Python:

Использование lambda-функций с sorted()

Применение функции itemgetter из модуля operator

из модуля Метод sort() для изменения списка на месте

для изменения списка на месте Создание отдельной функции-ключа для сортировки

Комбинированные подходы для сортировки по нескольким критериям

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и подходит для решения определенных задач. 🔍

Способ сортировки Производительность Краткость кода Читаемость sorted() с lambda Средняя Высокая Средняя operator.itemgetter Высокая Средняя Высокая list.sort() Высокая Высокая Средняя Функция-ключ Средняя Низкая Высокая Многоключевая сортировка Средняя Низкая Средняя

Сортировка с помощью функции sorted() и lambda-выражений

Самый распространенный подход к сортировке списка словарей использует встроенную функцию sorted() в сочетании с lambda-выражениями. Это мощный и гибкий способ, позволяющий быстро указать ключ для сортировки.

Вот как мы можем отсортировать наш список сотрудников по зарплате:

# Сортировка по возрастанию зарплаты sorted_by_salary = sorted(employees, key=lambda employee: employee['salary']) # Результат: # [{'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}]

Здесь lambda employee: employee['salary'] — это анонимная функция, которая принимает словарь (элемент списка) и возвращает значение ключа 'salary'. Функция sorted() использует эти значения для сравнения элементов и построения отсортированного списка.

Если нам нужна сортировка по убыванию, можно воспользоваться параметром reverse :

# Сортировка по убыванию зарплаты sorted_by_salary_desc = sorted(employees, key=lambda employee: employee['salary'], reverse=True) # Результат: # [{'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}]

Lambda-выражения особенно удобны, когда требуется выполнить более сложную логику при извлечении ключа для сортировки:

# Сортировка по соотношению зарплаты к опыту работы (ценность сотрудника) sorted_by_value = sorted(employees, key=lambda employee: employee['salary'] / employee['experience']) # Результат: # [{'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}]

Преимущества использования sorted() с lambda-выражениями:

Лаконичность — весь код умещается в одну строку

Гибкость — можно легко изменить логику извлечения ключа

Не изменяет исходный список — создается новый отсортированный список

Удобно для быстрой разовой сортировки

Однако у этого подхода есть и недостатки:

Lambda-функции немного менее эффективны, чем специализированные функции из модуля operator

При частом использовании одной и той же логики сортировки лучше вынести её в отдельную именованную функцию

Для очень сложной логики сортировки lambda-выражения могут стать нечитаемыми

В большинстве случаев этот метод будет оптимальным выбором благодаря своей простоте и гибкости. 🚀

Использование operator.itemgetter для оптимизации сортировки

Если вам часто приходится сортировать списки словарей и вы заботитесь о производительности, стоит обратить внимание на функцию itemgetter из модуля operator . Этот способ не только более эффективен с точки зрения производительности, но и делает код более чистым и понятным.

Функция itemgetter создает объект-извлекатель, который может быть использован для получения определенного элемента или ключа из итерируемых объектов или отображений.

from operator import itemgetter # Сортировка по возрастанию зарплаты sorted_by_salary = sorted(employees, key=itemgetter('salary')) # Результат такой же, как и при использовании lambda

Использование itemgetter особенно полезно, когда вы сортируете большие наборы данных или выполняете сортировку многократно в своём коде. Функции, созданные с помощью itemgetter , выполняются быстрее, чем эквивалентные lambda-выражения, поскольку они оптимизированы именно для этой цели.

Вот пример сортировки по убыванию с использованием itemgetter :

# Сортировка по убыванию зарплаты sorted_by_salary_desc = sorted(employees, key=itemgetter('salary'), reverse=True)

Одно из главных преимуществ itemgetter — возможность сортировки по нескольким ключам за один проход:

# Сортировка сначала по опыту, затем по зарплате sorted_by_experience_salary = sorted(employees, key=itemgetter('experience', 'salary')) # Результат: # [{'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}]

В этом примере сначала выполняется сортировка по ключу 'experience', а для записей с одинаковым опытом работы применяется сортировка по ключу 'salary'.

Анна Соколова, DevOps-инженер В нашей компании возникла проблема производительности при обработке логов сервера. Система мониторинга собирала миллионы записей в виде списка словарей: Python Скопировать код logs = [ {'timestamp': '2023-05-12T15:45:32', 'service': 'auth', 'level': 'ERROR', 'message': '...'}, {'timestamp': '2023-05-12T15:45:28', 'service': 'api', 'level': 'INFO', 'message': '...'}, # тысячи записей... ] Для анализа эти логи нужно было постоянно сортировать по разным критериям. Изначально мы использовали lambda-функции, но сортировка занимала неприемлемо долгое время при работе с большими объемами данных: Python Скопировать код # Старый код sorted_logs = sorted(logs, key=lambda x: (x['level'], x['timestamp'])) Когда я заменила lambda на itemgetter, время обработки сократилось почти на 40%: Python Скопировать код # Новый код from operator import itemgetter sorted_logs = sorted(logs, key=itemgetter('level', 'timestamp')) Это изменение позволило нам обрабатывать логи в реальном времени и быстрее реагировать на критические ошибки. Теперь мы используем itemgetter во всех скриптах, где требуется сортировка словарей, особенно при работе с большими объемами данных.

Критерий сравнения Lambda-выражения operator.itemgetter Синтаксическая простота Средняя Высокая Скорость на малых объемах Сравнимая Сравнимая Скорость на больших объемах Ниже Выше (на ~20-40%) Сортировка по нескольким ключам Требует сложной записи Простая запись Поддержка сложной логики Да Ограничена Необходимость импорта Нет Да

Преимущества использования operator.itemgetter :

Повышенная производительность по сравнению с lambda, особенно на больших наборах данных

Более чистый и читаемый код при сортировке по нескольким ключам

Меньше возможностей для ошибок в логике сортировки

Недостатки:

Требует импорта модуля operator

Ограниченная гибкость по сравнению с lambda (нельзя выполнять произвольные вычисления)

Не подходит, если ключ для сортировки нужно вычислять по сложной формуле

Для большинства стандартных задач сортировки itemgetter — оптимальный выбор с точки зрения баланса между читаемостью и производительностью. 🔧

Метод sort() для изменения списка на месте

В отличие от функции sorted() , которая возвращает новый отсортированный список, метод sort() модифицирует исходный список. Это может быть предпочтительнее, когда вы не нуждаетесь в сохранении оригинального порядка и хотите сэкономить память.

Давайте посмотрим, как применить метод sort() к нашему списку сотрудников:

# Создаем копию списка, чтобы не менять оригинал для следующих примеров employees_copy = employees.copy() # Сортировка по возрастанию зарплаты employees_copy.sort(key=lambda employee: employee['salary']) # Теперь employees_copy содержит отсортированные данные print(employees_copy) # Результат: # [{'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}]

Метод sort() также принимает параметры key и reverse , работающие точно так же, как и в функции sorted() :

# Создаем еще одну копию списка employees_copy2 = employees.copy() # Сортировка по убыванию опыта работы employees_copy2.sort(key=lambda employee: employee['experience'], reverse=True) # Результат: # [{'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}, # {'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}]

Метод sort() также совместим с operator.itemgetter , что делает его более эффективным при работе с большими наборами данных:

from operator import itemgetter # Создаем еще одну копию списка employees_copy3 = employees.copy() # Сортировка по имени employees_copy3.sort(key=itemgetter('name')) # Результат: # [{'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7}, # {'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3}]

Когда стоит использовать метод sort() вместо функции sorted() ?

Когда вам не нужно сохранять исходный порядок элементов

При работе с очень большими списками, где создание новой копии может быть затратно по памяти

Когда логика программы подразумевает последовательную модификацию списка

Главное помнить, что sort() изменяет список непосредственно и возвращает None , поэтому попытка присвоить его результат переменной приведет к ошибке:

# Неправильно! Это присвоит None переменной sorted_employees sorted_employees = employees.sort(key=lambda employee: employee['salary']) # Правильно employees.sort(key=lambda employee: employee['salary']) sorted_employees = employees # Теперь они ссылаются на один и тот же отсортированный список

Преимущества метода sort() :

Экономия памяти, поскольку не создаётся новый список

Более эффективен с точки зрения производительности

Идеален для однократной сортировки без необходимости сохранения оригинального порядка

Недостатки:

Изменяет исходные данные, что может быть нежелательно

Возвращает None , что может привести к ошибкам при неправильном использовании

, что может привести к ошибкам при неправильном использовании Не подходит, если нужно сохранить оригинальный порядок элементов

Выбор между sort() и sorted() зависит от контекста задачи и требований к обработке данных. Метод sort() особенно полезен в сценариях, где минимизация использования памяти является приоритетом. 🧩

Продвинутые техники: сортировка по нескольким ключам

В реальных проектах часто требуется более сложная сортировка — например, упорядочивание элементов по нескольким критериям с различными приоритетами. Python предоставляет элегантные способы для решения таких задач.

Рассмотрим задачу сортировки списка сотрудников сначала по отделу, затем по зарплате в убывающем порядке, а при равных зарплатах — по опыту:

# Расширим наш список сотрудников employees_extended = [ {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5, 'department': 'IT'}, {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3, 'department': 'Marketing'}, {'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2, 'department': 'IT'}, {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7, 'department': 'Marketing'}, {'name': 'Дмитрий', 'salary': 120000, 'experience': 4, 'department': 'IT'}, {'name': 'Ольга', 'salary': 135000, 'experience': 5, 'department': 'HR'}, {'name': 'Сергей', 'salary': 90000, 'experience': 6, 'department': 'HR'} ]

Используя lambda-функции, мы можем создать кортеж из значений ключей для многоуровневой сортировки:

# Сортировка: сначала по отделу, затем по убыванию зарплаты, затем по опыту sorted_complex = sorted( employees_extended, key=lambda employee: ( employee['department'], # Первичный критерий -employee['salary'], # Вторичный критерий (минус для сортировки по убыванию) employee['experience'] # Третичный критерий ) ) # Результат: # [{'name': 'Ольга', 'salary': 135000, 'experience': 5, 'department': 'HR'}, # {'name': 'Сергей', 'salary': 90000, 'experience': 6, 'department': 'HR'}, # {'name': 'Алексей', 'salary': 120000, 'experience': 5, 'department': 'IT'}, # {'name': 'Дмитрий', 'salary': 120000, 'experience': 4, 'department': 'IT'}, # {'name': 'Иван', 'salary': 90000, 'experience': 2, 'department': 'IT'}, # {'name': 'Елена', 'salary': 135000, 'experience': 7, 'department': 'Marketing'}, # {'name': 'Мария', 'salary': 150000, 'experience': 3, 'department': 'Marketing'}]

Обратите внимание на использование минуса перед employee['salary'] . Это простой трюк для сортировки числовых значений в обратном порядке. Однако этот подход работает только с числовыми данными.

Для более сложных случаев, когда не все ключи могут быть обработаны одинаково (например, некоторые в порядке возрастания, а другие убывания), можно использовать attrgetter и itemgetter из модуля operator в сочетании с классом functools.cmp_to_key :

from functools import cmp_to_key def complex_comparison(a, b): # Сравнение по отделу (в алфавитном порядке) if a['department'] != b['department']: return -1 if a['department'] < b['department'] else 1 # Если отделы одинаковые, сравниваем по зарплате (по убыванию) if a['salary'] != b['salary']: return -1 if a['salary'] > b['salary'] else 1 # Если зарплаты одинаковые, сравниваем по опыту (по возрастанию) return -1 if a['experience'] < b['experience'] else 1 # Применяем нашу функцию сравнения sorted_with_cmp = sorted(employees_extended, key=cmp_to_key(complex_comparison))

Если в вашем случае нужно сортировать по нескольким ключам, но все в одном направлении (по возрастанию или убыванию), то operator.itemgetter будет более эффективным решением:

from operator import itemgetter # Сортировка по отделу, затем по зарплате, затем по опыту (все по возрастанию) sorted_with_itemgetter = sorted(employees_extended, key=itemgetter('department', 'salary', 'experience')) # Для обратного порядка всего списка можно использовать reverse=True sorted_reverse = sorted( employees_extended, key=itemgetter('department', 'salary', 'experience'), reverse=True )

Однако itemgetter не позволяет указывать разные направления сортировки для разных ключей. Для этого потребуется использовать lambda или создать специальную функцию.

Еще один интересный подход — создание класса, который определяет свое поведение при сравнении:

class SortableEmployee: def __init__(self, employee_dict): self.data = employee_dict def __lt__(self, other): # Сначала сравниваем по отделу if self.data['department'] != other.data['department']: return self.data['department'] < other.data['department'] # При равных отделах, сравниваем по зарплате (в обратном порядке) if self.data['salary'] != other.data['salary']: return self.data['salary'] > other.data['salary'] # При равных зарплатах, сравниваем по опыту return self.data['experience'] < other.data['experience'] # Оборачиваем каждый словарь в наш класс sortable_employees = [SortableEmployee(emp) for emp in employees_extended] # Сортируем sortable_employees.sort() # Преобразуем обратно в список словарей sorted_result = [emp.data for emp in sortable_employees]

Этот подход может показаться избыточным для простых случаев, но он очень гибкий и поддерживает сложную логику сортировки, особенно когда вам нужно часто сортировать одни и те же данные по одним и тем же правилам.

Выбор оптимального метода сортировки зависит от сложности критериев, частоты сортировки и требований к производительности. 📊