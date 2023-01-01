Сохранение и восстановление моделей в TensorFlow: полное руководство

Для кого эта статья:

Машинные инженеры и разработчики, работающие с TensorFlow

Студенты и обучающиеся в области машинного обучения

Специалисты по данным, заинтересованные в оптимизации работы с моделями машинного обучения Потеря обученной модели машинного обучения — это сценарий, от которого содрогается каждый ML-инженер. Потратив недели на подготовку данных, настройку архитектуры и обучение, увидеть, как ваша модель исчезает из-за сбоя сервера или человеческой ошибки — настоящий кошмар. TensorFlow предлагает несколько надежных методов сохранения и восстановления моделей, каждый со своими особенностями и применениями. Понимание этих подходов не только избавит вас от потенциальных потерь, но и откроет возможности для эффективного развертывания моделей в различных средах. 🚀

Основные подходы к сохранению моделей в TensorFlow

TensorFlow предлагает несколько методов для сохранения и последующего восстановления обученных моделей. Каждый из них имеет свои преимущества и случаи использования, что делает выбор подходящего метода критически важным для успешного развертывания моделей в производственной среде.

Существует три основных подхода к сохранению моделей в TensorFlow:

SavedModel — комплексный формат, сохраняющий архитектуру модели, веса и даже информацию о предварительной обработке данных

— комплексный формат, сохраняющий архитектуру модели, веса и даже информацию о предварительной обработке данных HDF5 (.h5) — компактный формат, широко используемый в экосистеме Keras

— компактный формат, широко используемый в экосистеме Keras Checkpoints — система контрольных точек, идеально подходящая для длительных процессов обучения

Выбор подходящего метода зависит от конкретного сценария использования и требований к модели.

Михаил Сергеев, ведущий инженер по машинному обучению На одном из проектов мы столкнулись с неприятной ситуацией: после недели обучения сложной нейронной сети для обработки медицинских изображений произошёл внезапный сбой питания. Модель, достигшая точности в 94%, была потеряна. С тех пор я придерживаюсь строгого протокола сохранения: использую SavedModel для финальных версий, HDF5 для быстрых итераций и обязательно настраиваю автоматические контрольные точки каждые 30 минут обучения. Это добавляет немного накладных расходов, но полностью избавляет от риска потери работы. Последний раз, когда у нас случился сбой кластера, мы смогли возобновить обучение с последней контрольной точки и потеряли всего 18 минут прогресса.

Метод Использование Преимущества Недостатки SavedModel Продакшн-развертывание, TensorFlow Serving Полная сериализация модели, включая графы Больший размер файлов HDF5 (.h5) Модели Keras, быстрое сохранение Компактность, простота использования Ограниченная поддержка кастомных объектов Checkpoints Длительное обучение, промежуточное сохранение Эффективность, возможность возобновления обучения Сохраняются только веса, не архитектура

Для начала работы с сохранением моделей, рассмотрим базовый пример использования всех трёх методов:

Python Скопировать код # Создание и обучение простой модели model = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'), tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') ]) model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy') model.fit(train_data, train_labels, epochs=5) # 1. Сохранение в формате SavedModel tf.saved_model.save(model, "path/to/saved_model") # 2. Сохранение в формате HDF5 model.save("model.h5") # 3. Сохранение с использованием Checkpoint checkpoint = tf.train.Checkpoint(model=model) checkpoint.save("path/to/checkpoint")

Формат SavedModel: полное сохранение архитектуры и весов

SavedModel является наиболее полным и рекомендуемым форматом для сохранения моделей в TensorFlow. Он сохраняет не только веса модели, но и полный вычислительный граф, включая переменные и операции. Это делает его идеальным выбором для продакшн-развертывания и использования с TensorFlow Serving. 🛠️

Ключевые особенности формата SavedModel:

Сохранение всей архитектуры модели и весов в едином формате

Включение метаданных, таких как информация о версии и сигнатуры

Совместимость с TensorFlow Serving для быстрого развертывания API

Кроссплатформенная совместимость и поддержка различных языков

Возможность сохранения предобработки данных вместе с моделью

Сохранение модели в формате SavedModel выполняется следующим образом:

Python Скопировать код # Базовый пример сохранения модели в формате SavedModel model = tf.keras.Sequential([...]) # Создание и обучение модели model.compile(...) model.fit(...) # Сохранение модели tf.saved_model.save(model, "path/to/saved_model") # Альтернативный синтаксис через API Keras model.save("path/to/saved_model", save_format="tf")

Одно из главных преимуществ SavedModel — возможность сохранять сигнатуры вызова, определяющие различные способы использования модели:

Python Скопировать код # Сохранение модели с пользовательскими сигнатурами @tf.function def serving_fn(inputs): return model(inputs) model = tf.keras.Model(...) tf.saved_model.save( model, "path/to/model", signatures={ "serving_default": serving_fn.get_concrete_function( tf.TensorSpec(shape=[None, 28, 28, 1], dtype=tf.float32, name="inputs") ) } )

Структура директории SavedModel содержит несколько важных компонентов:

saved_model.pb — сериализованный протобуф, содержащий граф модели

— сериализованный протобуф, содержащий граф модели variables/ — директория с весами модели

— директория с весами модели assets/ — дополнительные файлы, необходимые для модели

— дополнительные файлы, необходимые для модели fingerprint.pb — метаданные, используемые для проверки целостности

Алексей Николаев, технический директор проектов машинного обучения В нашем проекте по распознаванию объектов на производственной линии мы столкнулись с проблемой: модель, прекрасно работающая на тестовом стенде, отказывалась корректно функционировать в продакшн-окружении. Причина оказалась в том, что мы использовали формат HDF5, который не сохранял нашу кастомную функцию предобработки изображений. После перехода на SavedModel все проблемы исчезли — формат сохранил не только веса и архитектуру, но и всю предобработку. Более того, интеграция с TensorFlow Serving позволила нам увеличить пропускную способность системы в 3 раза без дополнительных усилий. Теперь SavedModel — наш стандарт для всех моделей, идущих в продакшн.

HDF5 (.h5) формат и его особенности в TensorFlow

Формат HDF5 (Hierarchical Data Format version 5) представляет собой бинарный формат файлов, который отлично подходит для хранения больших числовых массивов данных. В контексте TensorFlow и Keras, файлы .h5 используются для компактного сохранения моделей. 📦

Этот формат был исторически первым и наиболее простым способом сохранения моделей в Keras, а затем интегрирован в TensorFlow после объединения фреймворков.

Основные характеристики HDF5 формата:

Компактное и эффективное хранение весов модели

Простой интерфейс сохранения и загрузки через API Keras

Быстрое сохранение и загрузка за счёт оптимизированного бинарного формата

Хорошая совместимость с предыдущими версиями TensorFlow

Меньший размер файлов по сравнению с SavedModel в большинстве случаев

Сохранение модели в формате HDF5 выполняется одной строкой кода:

Python Скопировать код # Создание и обучение модели model = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu', input_shape=(784,)), tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') ]) model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy') model.fit(x_train, y_train, epochs=5) # Сохранение модели в формате HDF5 model.save('my_model.h5') # Явное указание расширения .h5 # Или model.save('my_model', save_format='h5') # Явное указание формата

Хотя формат HDF5 имеет свои преимущества, он также обладает некоторыми ограничениями по сравнению с SavedModel:

Аспект HDF5 (.h5) SavedModel Размер файла Как правило, меньше Обычно больше Кастомные объекты Ограниченная поддержка Полная поддержка Совместимость с TF Serving Требуется конвертация Нативная поддержка Скорость загрузки Быстрее для простых моделей Оптимизирована для сложных моделей Сохранение предобработки Нет Да

При использовании кастомных слоёв или объектов с HDF5, необходимо предоставить их при загрузке модели:

Python Скопировать код # Определение кастомного слоя class MyCustomLayer(tf.keras.layers.Layer): def __init__(self, units=32): super(MyCustomLayer, self).__init__() self.units = units def build(self, input_shape): self.w = self.add_weight(shape=(input_shape[-1], self.units), initializer='random_normal', trainable=True) def call(self, inputs): return tf.matmul(inputs, self.w) # Использование кастомного слоя в модели model = tf.keras.Sequential([ MyCustomLayer(64), tf.keras.layers.Activation('relu') ]) # Сохранение в HDF5 model.save('custom_model.h5') # При загрузке необходимо указать кастомные объекты loaded_model = tf.keras.models.load_model('custom_model.h5', custom_objects={'MyCustomLayer': MyCustomLayer})

HDF5 формат остаётся отличным выбором для быстрого прототипирования, экспериментов и ситуаций, когда модель не содержит сложных кастомных компонентов. 🧪

Система контрольных точек (Checkpoint) для моделей

Система контрольных точек в TensorFlow предоставляет механизм для периодического сохранения состояния модели во время длительных процессов обучения. Это особенно важно для защиты от аппаратных сбоев, прерываний и для возможности возобновления обучения с определенного момента. ⏱️

В отличие от форматов SavedModel и HDF5, система контрольных точек сохраняет только значения переменных (весов) модели, а не полную архитектуру. Это делает её более легковесной, но требует дополнительного кода для восстановления полной модели.

Основные характеристики системы Checkpoint:

Высокоэффективное сохранение только весов модели

Возможность настройки частоты и политики сохранения

Поддержка сохранения состояния оптимизаторов и других тренировочных переменных

Возможность реализации механизма "лучшей модели" на основе метрик

Интеграция с колбэками для автоматического сохранения

Базовое использование системы контрольных точек выглядит следующим образом:

Python Скопировать код # Создание модели и оптимизатора model = tf.keras.Sequential([...]) optimizer = tf.keras.optimizers.Adam() # Создание объекта Checkpoint checkpoint = tf.train.Checkpoint(model=model, optimizer=optimizer) # Сохранение контрольной точки checkpoint.save('path/to/checkpoint') # Восстановление из контрольной точки checkpoint.restore('path/to/checkpoint-1')

Для автоматического сохранения контрольных точек во время обучения можно использовать колбэк ModelCheckpoint:

Python Скопировать код # Настройка автоматического сохранения контрольных точек checkpoint_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint( filepath='checkpoints/model-{epoch:02d}.ckpt', save_weights_only=True, save_best_only=True, monitor='val_accuracy', verbose=1 ) # Использование колбэка при обучении model.fit( train_data, train_labels, epochs=100, validation_data=(val_data, val_labels), callbacks=[checkpoint_callback] )

Система контрольных точек также поддерживает более сложные сценарии, такие как управление несколькими контрольными точками с помощью менеджера CheckpointManager:

Python Скопировать код # Создание чекпоинта и менеджера чекпоинтов checkpoint = tf.train.Checkpoint(model=model, optimizer=optimizer) manager = tf.train.CheckpointManager( checkpoint, directory="./checkpoints", max_to_keep=5, # Хранить только 5 последних чекпоинтов checkpoint_name="model" ) # Обучение с периодическим сохранением for epoch in range(100): # Обучение на одной эпохе train_loss = train_one_epoch(model, optimizer, train_data) # Сохранение контрольной точки if epoch % 10 == 0: manager.save() print(f"Saved checkpoint at epoch {epoch}") # Восстановление последней контрольной точки checkpoint.restore(manager.latest_checkpoint) print(f"Restored from checkpoint: {manager.latest_checkpoint}")

Контрольные точки особенно полезны для следующих сценариев:

Длительные процессы обучения, занимающие несколько дней

Обучение на кластерах с ограниченным временем выполнения задач

Реализация стратегий раннего останова с возможностью возврата к лучшей модели

Продолжение обучения с изменением гиперпараметров (например, скорости обучения)

Техники восстановления и применения сохранённых моделей

Сохранение модели — только половина процесса. Не менее важно понимать, как правильно восстанавливать и применять сохранённые модели в различных сценариях использования. 🔄

Рассмотрим техники восстановления для каждого из форматов сохранения:

Восстановление из SavedModel

Python Скопировать код # Базовое восстановление модели из SavedModel restored_model = tf.keras.models.load_model('path/to/saved_model') # Использование модели для предсказаний predictions = restored_model.predict(test_data) # Восстановление с более низким уровнем API loaded = tf.saved_model.load('path/to/saved_model') inference_func = loaded.signatures["serving_default"] predictions = inference_func(tf.constant(test_data))["output_0"]

Восстановление из HDF5

Python Скопировать код # Восстановление модели из HDF5 файла model = tf.keras.models.load_model('my_model.h5') # Если модель содержит кастомные компоненты model = tf.keras.models.load_model('custom_model.h5', custom_objects={'CustomLayer': CustomLayer}) # Загрузка только весов (архитектура должна быть идентична) model = create_model() # Функция, создающая модель с нужной архитектурой model.load_weights('model_weights.h5')

Восстановление из Checkpoint

Python Скопировать код # Создание модели с такой же архитектурой model = create_model() optimizer = tf.keras.optimizers.Adam() # Создание объекта Checkpoint checkpoint = tf.train.Checkpoint(model=model, optimizer=optimizer) # Восстановление из контрольной точки checkpoint.restore('path/to/checkpoint-1').expect_partial() # expect_partial() подавляет предупреждения о неиспользуемых переменных # Использование модели predictions = model.predict(test_data)

При восстановлении моделей часто возникают типичные проблемы, которые важно знать и уметь решать:

Несовместимость версий TensorFlow — модели, сохраненные в более новых версиях, могут не загружаться в старых

— модели, сохраненные в более новых версиях, могут не загружаться в старых Отсутствие кастомных компонентов — необходимо предоставить определения кастомных слоев при загрузке

— необходимо предоставить определения кастомных слоев при загрузке Изменения в архитектуре — контрольные точки работают только с идентичной архитектурой модели

— контрольные точки работают только с идентичной архитектурой модели Проблемы с путями к файлам — особенно при переносе между различными операционными системами

Для эффективного использования восстановленных моделей в продакшн-среде, рекомендуется следовать этим практикам:

Сценарий использования Рекомендуемый подход Преимущества API веб-сервиса TensorFlow Serving + SavedModel Высокая производительность, простое масштабирование Мобильные устройства TensorFlow Lite конвертация Оптимизация для ограниченных ресурсов Браузер TensorFlow.js конвертация Выполнение на стороне клиента Встраиваемые системы TensorFlow Lite для микроконтроллеров Минимальный размер и энергопотребление Бэтч-предсказания SavedModel или HDF5 Простота интеграции в существующие пайплайны

Для оптимальной производительности при обработке предсказаний рекомендуется:

Использовать батчинг для эффективного использования GPU/TPU

Предварительно компилировать модели с tf.function для ускорения вывода

для ускорения вывода Применять квантизацию для уменьшения размера модели и ускорения инференса

Настраивать граф вычислений для конкретного оборудования с помощью XLA

Реализовывать кэширование предсказаний для частых запросов

Python Скопировать код # Оптимизация инференса с tf.function @tf.function def optimized_predict(model, data): return model(data, training=False) # Использование в пакетном режиме predictions = optimized_predict(model, batch_data)

Правильное восстановление и применение моделей — ключевой этап в жизненном цикле решений машинного обучения, позволяющий реализовать потенциал обученных моделей в реальных приложениях. 💡