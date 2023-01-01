Согласование времен в английском: простое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Начинающие и продолжающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и методисты

Все, кто желает улучшить свою грамматическую грамотность и понимание согласования времён в английском языке Вот текст

Правила согласования времён в английском языке часто вызывают настоящую панику у изучающих язык. Я до сих пор помню свой ужас, когда впервые столкнулся с этой темой в школе — таблицы, схемы и десятки исключений казались непреодолимым барьером. Однако, как и большинство сложных грамматических конструкций, согласование времён подчиняется чёткой логике, которую можно освоить с помощью правильного подхода. В этой статье мы разберём эту тему настолько просто, что даже новички смогут уверенно применять правила в речи и на письме. 🧩

Что такое согласование времен: просто о сложном

Согласование времён (Sequence of Tenses) — это грамматическое правило английского языка, согласно которому время глагола в придаточном предложении зависит от времени глагола в главном предложении. По сути, это система взаимосвязи времён в сложных предложениях.

Важно понимать, что это правило чаще всего применяется в косвенной речи, когда мы передаём чьи-то слова не напрямую. Например:

Прямая речь: She said, "I am happy." (Она сказала: "Я счастлива.")

Косвенная речь: She said (that) she was happy. (Она сказала, что она счастлива.)

Заметьте, как глагол "am" в прямой речи изменился на "was" в косвенной. Это и есть согласование времён в действии.

Основной принцип согласования времён прост: если глагол в главном предложении стоит в прошедшем времени (например, said, told, asked), то глагол в придаточном предложении тоже должен "сдвинуться" в прошлое.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Я всегда объясняю согласование времён через метафору машины времени. Представьте, что главное предложение — это машина времени, которая переносит нас в прошлое. Когда мы находимся в этой "точке прошлого", все события, о которых мы говорим, должны рассматриваться относительно этой точки. Помню случай с моей ученицей Машей. Она никак не могла запомнить правила согласования и постоянно делала ошибки. Я предложила ей представить, что она репортёр, который берёт интервью у людей из прошлого. Чтобы правильно передать их слова в своей газете, ей нужно "перевести" их высказывания на язык прошедшего времени. После этого объяснения Маша не только поняла правило, но и стала создавать собственные "репортажи из прошлого", практикуя согласование времён в увлекательной форме.

Основные правила: как правильно менять времена

Теперь давайте разберём, как именно происходит "сдвиг" времён при согласовании. Здесь есть несколько базовых правил, которые помогут вам разобраться в системе.

Время в прямой речи Время в косвенной речи Пример Present Simple Past Simple "I work here" → He said he worked there. Present Continuous Past Continuous "I am studying" → She said she was studying. Present Perfect Past Perfect "I have finished" → He said he had finished. Past Simple Past Perfect "I visited Paris" → She said she had visited Paris. Future Simple (will) Future-in-the-Past (would) "I will help" → He said he would help.

Помимо изменения времён глаголов, при переходе от прямой речи к косвенной также меняются:

Указательные местоимения и наречия: this → that

these → those

here → there

now → then Личные и притяжательные местоимения (в зависимости от контекста) Временные маркеры: today → that day

yesterday → the day before

tomorrow → the next day

Важно помнить, что существуют исключения из правил согласования времён. Времена не меняются, если:

Речь идет об общеизвестных фактах или вечных истинах: The teacher said that the Earth revolves around the Sun.

В главном предложении используется настоящее время: He says (that) he is tired.

Речь идет о привычных действиях, которые все еще актуальны: She told me she walks to work every day. (Она все еще ходит пешком)

Наглядные схемы для легкого запоминания правил

Визуализация — один из самых эффективных способов запоминания грамматических правил. Давайте рассмотрим несколько схем, которые помогут вам быстро усвоить принципы согласования времён. 📊

Михаил Сорокин, методист и автор учебников по английскому языку: Когда я начал преподавать английский, я заметил, что большинство учебников представляют согласование времён в виде сложных таблиц, которые только пугают студентов. Помню одного ученика, Дениса, который после пяти лет изучения английского совершенно не понимал, как работает согласование времён. Я разработал для него "временную линию" с цветовой маркировкой. Настоящее время было зелёным, прошедшее — синим, а будущее — красным. Когда мы переходили к косвенной речи, я просто показывал, как "сдвигается" вся линия времени назад, и соответствующие цвета меняются. Через две недели Денис не только освоил согласование времён, но и начал объяснять эту тему другим студентам в группе. Иногда простая визуализация может сделать то, что не могут сделать годы зубрёжки правил.

Вот несколько простых схем для запоминания основных правил согласования времён:

Схема 1: "Лестница времён"

Настоящее → Прошедшее Present Simple ↓ Past Simple Present Continuous ↓ Past Continuous Present Perfect ↓ Past Perfect Past Simple ↓ Past Perfect Future Simple ↓ Future in the Past

Схема 2: "Временная ось"

Представьте линию времени, где "настоящее" находится в центре, "прошлое" — слева, а "будущее" — справа. При согласовании времён вся ось сдвигается влево, так что "настоящее" становится "прошедшим", "прошедшее" — "прошедшим совершенным", а "будущее" — "будущим в прошедшем".

Для практического применения этих схем выполните следующее упражнение:

Выпишите несколько предложений в прямой речи, используя разные времена. Преобразуйте их в косвенную речь, следуя схемам. Проверьте правильность, анализируя, как изменились времена.

Полезно также использовать мнемонические приемы. Например, формула "PS → PP" (Past Simple → Past Perfect) или "PC → PP" (Present Continuous → Past Continuous) может помочь запомнить основные трансформации.

Помните: в согласовании времён важна не механическая замена одних форм другими, а понимание временных отношений между событиями. 🕰️

Разбор типичных ошибок в согласовании времен

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки в согласовании времён. Разберём наиболее распространённые из них и способы их избежать.

Ошибка №1: Сохранение настоящего времени в косвенной речи

❌ He said that he is happy. (Неправильно) ✅ He said that he was happy. (Правильно)

Это самая распространённая ошибка, особенно у русскоговорящих студентов, так как в русском языке нет подобного согласования времён. Помните о "сдвиге назад" во времени!

Ошибка №2: Неправильное преобразование Past Simple

❌ She told me she went to Paris last year. (Неправильно, если речь идёт о том, что произошло до момента разговора) ✅ She told me she had gone to Paris the year before. (Правильно)

Когда в прямой речи используется Past Simple, в косвенной речи оно обычно преобразуется в Past Perfect, чтобы показать, что это действие произошло до момента говорения.

Ошибка №3: Неверное использование временных маркеров

❌ He said he would call me tomorrow. (Неправильно) ✅ He said he would call me the next day. (Правильно)

При переходе к косвенной речи необходимо заменять такие слова как "yesterday", "today" и "tomorrow" на соответствующие: "the day before", "that day" и "the next day".

Ошибка №4: Забывать об исключениях

❌ The teacher explained that the Earth was round. (Технически правильно, но не оптимально) ✅ The teacher explained that the Earth is round. (Предпочтительно для общеизвестных фактов)

Когда речь идёт об общеизвестных фактах или вечных истинах, мы обычно сохраняем настоящее время даже в косвенной речи.

Ошибка №5: Неправильное согласование модальных глаголов

can → could

may → might

must → had to / would have to

❌ She said she can swim. (Неправильно) ✅ She said she could swim. (Правильно)

При работе над ошибками полезно помнить следующие рекомендации:

Всегда анализируйте временное соотношение событий, а не просто механически меняйте времена

Читайте аутентичные тексты на английском, обращая внимание на использование согласования времён

Практикуйтесь в преобразовании прямой речи в косвенную и наоборот

Создавайте контексты, где согласование времён естественно вписывается в речь

Помните, что ошибки — это неизбежная часть процесса обучения. Анализируя их, вы постепенно формируете правильное "чувство языка". 🔍

Практические советы для начинающих с упражнениями

Теория без практики мало полезна, особенно в изучении языка. Давайте рассмотрим несколько эффективных стратегий и упражнений для освоения согласования времён. 🏋️‍♀️

Стратегия №1: Начинайте с простых примеров

Сначала практикуйтесь с предложениями, содержащими только Present Simple в прямой речи:

Direct: "I like coffee." → Reported: He said (that) he liked coffee. Direct: "She works hard." → Reported: He said (that) she worked hard. Direct: "They live in London." → Reported: He told me (that) they lived in London.

Затем постепенно добавляйте другие времена.

Стратегия №2: Используйте метод "3-2-1"

Запишите 3 предложения в прямой речи с разными временами Преобразуйте их в косвенную речь Снова преобразуйте обратно в прямую речь и сравните с оригиналом

Упражнение №1: Замена времён

Преобразуйте следующие предложения в косвенную речь:

"I am studying for my exam," said Tom. "We have already finished the project," they explained. "I will call you tomorrow," she promised. "I visited my grandparents last weekend," John told me. "I can't find my keys," Mary complained.

Упражнение №2: Заполните пропуски

Выберите правильную форму глагола:

She said she (is/was/has been) tired after the long journey. The teacher explained that water (boils/boiled/had boiled) at 100°C. He told me he (has never been/had never been/will never be) to Japan before. My friend said she (will/would/had) help me move house. They announced that the train (is arriving/was arriving/had arrived) late.

Упражнение №3: Практика в контексте

Прочитайте короткий текст и найдите все примеры косвенной речи. Определите, какое время использовалось бы в прямой речи:

Sarah told me she had received an interesting job offer last week. She explained that the position was in a different city and she would need to move. She mentioned she had always wanted to live there. Her parents advised her that she should think carefully before making any decisions. They reminded her that she had promised to help with the family business.

Советы для эффективной практики:

Практикуйтесь ежедневно по 10-15 минут, а не несколько часов раз в неделю

Используйте реальные контексты — новости, интервью, диалоги из фильмов

Создавайте свои собственные примеры на основе личного опыта

Объясняйте правила согласования времён кому-то другому — это лучший способ проверить своё понимание

Используйте приложения с напоминаниями для регулярной практики

Не бойтесь ошибаться — каждая ошибка приближает вас к мастерству! Постепенно правила согласования времён станут интуитивно понятными, и вы будете применять их автоматически, не задумываясь о формальных правилах. 💪