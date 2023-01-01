Слова-маркеры Present Continuous: ключи к правильному времени

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык, особенно начинающих и среднепродвинутых.

Для преподавателей английского языка, ищущих методы объяснения грамматических правил.

Для людей, интересующихся улучшением своего владения английским и повышением естественности речи. Ловили себя когда-нибудь на мысли, что не можете решить, какое время использовать в английском предложении? Вы не одиноки! Слова-маркеры Present Continuous — это те "маячки", которые мгновенно сигнализируют: здесь нужно использовать форму глагола с -ing. Подобно дорожным знакам, они направляют нас в лингвистическом путешествии и превращают грамматические головоломки в логичную систему. Давайте расшифруем эти ключи к правильному употреблению времени, которое описывает мир в его движении и развитии. 🔍

Что такое слова-маркеры Present Continuous

Слова-маркеры в английской грамматике — это лексические индикаторы, которые помогают определить, какое время следует использовать в предложении. Для Present Continuous они особенно важны, поскольку сигнализируют о действии, происходящем в момент речи или в текущий период времени.

По сути, слова-маркеры Present Continuous — это своеобразные "подсказки", указывающие на необходимость использования конструкции "be + глагол с окончанием -ing". Они помогают отличить действия, происходящие "прямо сейчас", от регулярных действий, для которых используется Present Simple.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Помню случай с моим студентом Алексеем, который никак не мог уловить разницу между Present Simple и Present Continuous. Во время одного занятия я попросила его рассказать, что происходит в классе. Он начал: "I sit at the desk..." Я прервала его и показала на окно: "Look! It's raining now!" Затем указала на часы: "It's 7:15 at the moment." И наконец на себя: "I am teaching you right now." Его глаза literally загорелись пониманием: "Ага! NOW, AT THE MOMENT, RIGHT NOW — это и есть те самые маркеры, которые требуют Present Continuous!" С тех пор он безошибочно определял, какое время использовать, просто выискивая эти слова-подсказки в контексте.

Основные функции слов-маркеров Present Continuous:

Указывают на действия, происходящие в момент речи

Обозначают временные, не постоянные ситуации

Сигнализируют о запланированных действиях в ближайшем будущем

Подчеркивают развитие процесса, его динамику

Выражают раздражение по поводу часто повторяющихся действий

Понимание и узнавание этих маркеров — первый шаг к грамотному использованию Present Continuous, который избавит вас от типичных ошибок и сделает речь более естественной и близкой к речи носителей языка. 🎯

Главные маркеры действия "прямо сейчас"

Маркеры действия "прямо сейчас" — самые очевидные и распространенные индикаторы Present Continuous. Они четко указывают на то, что действие происходит непосредственно в момент речи или около него. Эти маркеры создают ощущение присутствия "здесь и сейчас", что является ключевой характеристикой этого времени.

Маркер Перевод Пример now сейчас I am reading a book now. at the moment в данный момент She is cooking dinner at the moment. right now прямо сейчас They are playing football right now. currently в настоящее время He is currently working on a new project. at present в настоящее время We are living in London at present. Look! / Listen! Смотри! / Слушай! Look! The baby is crying!

Важно понимать, что маркеры "прямо сейчас" подчеркивают не только момент говорения, но и непосредственную близость к этому моменту. Например, фраза "I'm reading an interesting book" может означать, что книга находится у вас в руках в момент разговора или что вы читаете ее в этот период жизни, но не обязательно в конкретную секунду разговора.

Особенно внимательными нужно быть с глаголами восприятия и мыслительными процессами, которые редко используются в Present Continuous даже при наличии маркеров "прямо сейчас":

Правильно: I see what you mean now. (Не "I am seeing")

I see what you mean now. (Не "I am seeing") Правильно: I understand your point at the moment. (Не "I am understanding")

I understand your point at the moment. (Не "I am understanding") Правильно: She wants a coffee right now. (Не "She is wanting")

Однако даже с этими глаголами возможны исключения, когда подчеркивается временный характер или развитие процесса: "I'm seeing a psychologist these days" (временная ситуация) или "I'm thinking about changing my job" (процесс размышления). 🤔

Маркеры временных и развивающихся ситуаций

Present Continuous не ограничивается только действиями, происходящими "прямо сейчас" — оно также описывает временные ситуации и процессы, которые развиваются в текущий период времени, но не обязательно в момент речи. Маркеры этой категории имеют более широкий временной охват и часто описывают тенденции, изменения или ограниченные по времени действия.

these days / nowadays — в эти дни / в настоящее время People are using smartphones more and more these days.

— в эти дни / в настоящее время People are using smartphones more and more these days. this week / month / year — на этой неделе / в этом месяце / в этом году I'm working extra hours this week to finish the project.

— на этой неделе / в этом месяце / в этом году I'm working extra hours this week to finish the project. today / tonight — сегодня / сегодня вечером The temperature is rising today.

— сегодня / сегодня вечером The temperature is rising today. all day / all night / all week — весь день / всю ночь / всю неделю It's been raining all day.

— весь день / всю ночь / всю неделю It's been raining all day. still — все еще They are still discussing the contract terms.

— все еще They are still discussing the contract terms. constantly / continually / always — постоянно / непрерывно / всегда (с оттенком раздражения) He is always interrupting me!

Максим Воронов, тренер по подготовке к международным экзаменам Готовя студентку к IELTS, я заметил, что она постоянно путает "always" в Present Simple и Present Continuous. Однажды она написала: "My brother always leaves his dirty socks on the floor, and it annoys me." Я объяснил, что это отличная возможность продемонстрировать более сложную грамматическую конструкцию с эмоциональным оттенком: "My brother is always leaving his dirty socks on the floor!" Разница тонкая, но важная: во втором случае мы подчеркиваем раздражение, показываем, что действие не просто регулярное, но и вызывает негативную реакцию. На экзамене она получила высокий балл именно за грамматический диапазон, потому что смогла уместно использовать Present Continuous с "always" для выражения эмоционального отношения к повторяющимся действиям.

Особое внимание стоит обратить на маркеры, указывающие на запланированные действия в ближайшем будущем, для которых также используется Present Continuous:

tomorrow / next week / next month — завтра / на следующей неделе / в следующем месяце We're flying to Paris tomorrow.

— завтра / на следующей неделе / в следующем месяце We're flying to Paris tomorrow. this evening / this weekend — сегодня вечером / в эти выходные She's meeting her friends this evening.

— сегодня вечером / в эти выходные She's meeting her friends this evening. in the future — в будущем (ближайшем) We are implementing a new system in the near future.

Важно помнить, что с маркерами временных ситуаций Present Continuous описывает действия, которые:

Имеют ограниченную продолжительность (даже если эта продолжительность измеряется неделями или месяцами) Представляют собой процесс, а не статичное состояние Часто подразумевают изменение или развитие

Правильное использование этих маркеров поможет вам точно передавать временной характер действий и ситуаций, что является ключевым аспектом Present Continuous. 📈

Как распознать Present Continuous в речи и текстах

Умение быстро идентифицировать случаи употребления Present Continuous в естественной речи и письменных текстах — важный навык для продвинутого владения английским языком. Распознавание этой временной формы происходит на двух уровнях: грамматическом (структура предложения) и контекстуальном (содержание и ситуация).

Грамматические признаки Present Continuous в тексте:

Наличие вспомогательного глагола be (am/is/are) + основной глагол с окончанием -ing

(am/is/are) + основной глагол с окончанием -ing Порядок слов в вопросах: Am/Is/Are + подлежащее + глагол с -ing

Отрицания с not: am not/isn't/aren't + глагол с -ing

Контекстуальные подсказки для распознавания Present Continuous:

Описание происходящего в данный момент — если говорящий описывает то, что происходит сейчас, вокруг него или с ним Комментирование действий — спортивные комментарии, описания процессов, инструкции в реальном времени Обсуждение изменений и тенденций — разговоры об экономике, климате, социальных изменениях Планы на ближайшее будущее — особенно в неформальной речи Выражение раздражения или критики — часто с "always", "constantly" и т.д.

Тип текста Характерное употребление Present Continuous Пример Новости Описание текущих событий, тенденций The government is working on a new tax plan. Inflation is rising faster than expected. Блоги, соцсети Личные обновления, текущая деятельность I'm traveling through Europe this month. We're enjoying our vacation in Spain. Деловая переписка Текущие проекты, планы компании We are currently reviewing your application. The team is preparing the report. Спортивные комментарии Описание происходящего на поле Johnson is passing to Smith. The crowd is going wild! Научные статьи Описание текущих исследований, изменяющихся условий Scientists are discovering new species at an alarming rate. The climate is warming faster than predicted.

Для тренировки навыка распознавания Present Continuous полезно читать аутентичные тексты разных жанров с сознательным выделением всех случаев употребления этого времени и анализом контекста. Со временем этот процесс становится автоматическим, что значительно улучшает как восприятие речи, так и собственную языковую продукцию. 📚

Практикум: используем маркеры в живом общении

Теория без практики — лишь половина успеха в изучении языка. Давайте рассмотрим, как эффективно применять знания о маркерах Present Continuous в реальных коммуникативных ситуациях, начиная от повседневных диалогов до деловых встреч и академических обсуждений.

Ситуация 1: Телефонный разговор Маркеры: at the moment, right now, currently

"Sorry, I can't talk long. I'm driving at the moment."

"She can't come to the phone right now. She's taking a shower."

"We're currently in a meeting. Can I call you back later?"

Ситуация 2: Обсуждение планов Маркеры: tomorrow, this weekend, next week

"We're having dinner with the Johnsons tomorrow."

"I'm not working this weekend, so we can go to the countryside."

"She's starting her new job next Monday."

Ситуация 3: Описание изменений и тенденций Маркеры: these days, nowadays, increasingly

"More people are working from home these days."

"The company is increasingly focusing on sustainable products."

"Prices are rising rapidly this year."

Ситуация 4: Выражение раздражения Маркеры: always, constantly, forever

"My roommate is always leaving dirty dishes in the sink!"

"The neighbors are constantly making noise late at night."

"He's forever complaining about the weather."

Практические упражнения для закрепления:

Ситуативные диалоги: составьте короткий диалог, используя минимум 3 маркера Present Continuous из разных категорий Дневник наблюдений: опишите, что происходит вокруг вас прямо сейчас, что меняется в вашей жизни в этот период, какие у вас планы на ближайшее будущее Комментирование: посмотрите короткий видеоролик без звука и прокомментируйте происходящее, используя Present Continuous "Перехватчик маркеров": слушая английскую речь (подкаст, фильм, аудиокнигу), фиксируйте все случаи использования маркеров Present Continuous

Важно помнить, что в живом общении Present Continuous часто используется для смягчения высказываний и придания им более вежливого тона:

"I'm hoping we could discuss this matter further." (звучит мягче, чем "I hope")

"I'm wondering if you could help me with this." (вежливее, чем "I wonder")

"We're thinking of changing our supplier." (менее категорично, чем "We think")

Регулярная практика с осознанным использованием маркеров Present Continuous поможет вам не только грамматически правильно строить предложения, но и добавит вашей речи естественности и аутентичности. Постепенно вы начнете использовать эти конструкции автоматически, без необходимости мысленного перевода или анализа грамматической структуры. 🗣️