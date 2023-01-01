Средства криптографической защиты информации: принципы работы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области информационной безопасности

Руководители и IT-менеджеры организаций, работающих с конфиденциальными данными

Студенты и учащиеся, изучающие криптографию и информационную безопасность В мире, где информация — ключевой актив, её утечка равнозначна катастрофе. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) — не просто модный термин в IT-безопасности, а критический компонент любой серьёзной системы защиты данных. За 20 лет работы в сфере информационной безопасности я наблюдал, как эволюционировали угрозы и методы защиты: от примитивных алгоритмов до квантовой криптографии. В этом руководстве я раскрываю принципы работы СКЗИ, их классификацию, практическое применение и нормативное регулирование — всё, что необходимо для создания надёжного криптографического щита для ваших данных. 🔐

СКЗИ: определение и базовые принципы защиты данных

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) представляют собой программные, программно-аппаратные и аппаратные решения, использующие математические методы преобразования данных с целью их защиты. Их главная задача — обеспечение конфиденциальности, целостности и подлинности информации при хранении и передаче.

Фундаментальный принцип работы СКЗИ заключается в применении криптографических алгоритмов, которые превращают исходный открытый текст в зашифрованный, нечитаемый без наличия соответствующего ключа. Этот процесс создаёт барьер между конфиденциальными данными и потенциальными злоумышленниками.

Дмитрий Соколов, руководитель отдела криптографической защиты

В 2019 году мы столкнулись с серьёзной проблемой. Наш клиент — крупный медицинский центр — обнаружил, что их база данных пациентов подвергалась несанкционированному доступу. Клиническая информация о тысячах пациентов оказалась под угрозой. Расследование показало, что данные не были зашифрованы должным образом. Мы внедрили многоуровневую систему СКЗИ: для защиты данных в состоянии покоя применили шифрование на уровне диска с использованием российского алгоритма "Кузнечик", для защиты передаваемой информации настроили TLS с сертификатами от отечественного удостоверяющего центра, а для аутентификации пользователей внедрили двухфакторную систему с аппаратными токенами. Через полгода после внедрения произошла попытка атаки, но злоумышленники смогли получить только зашифрованные данные, которые оказались для них бесполезными. Правильно организованная криптографическая защита не просто "галочка в чек-листе безопасности" — это реальная преграда между вашими данными и киберпреступниками.

Базовые принципы криптографической защиты включают:

Принцип Керкгоффса — безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от секретности алгоритма

— безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от секретности алгоритма Достаточная криптостойкость — выбор алгоритма и длины ключа должен обеспечивать защиту в течение требуемого периода времени

— выбор алгоритма и длины ключа должен обеспечивать защиту в течение требуемого периода времени Управление ключами — надёжное создание, распределение, хранение и уничтожение криптографических ключей

— надёжное создание, распределение, хранение и уничтожение криптографических ключей Разделение привилегий — разграничение доступа к криптографическим операциям и ключам

Эффективность СКЗИ определяется не только математической стойкостью используемых алгоритмов, но и их корректной интеграцией в информационную систему. Даже самый криптостойкий алгоритм не обеспечит защиту при неправильной реализации или эксплуатации. 🧮

Задачи СКЗИ Методы реализации Результат Обеспечение конфиденциальности Симметричное и асимметричное шифрование Данные доступны только авторизованным пользователям Контроль целостности Хеш-функции, коды аутентификации сообщений Невозможность незаметно изменить информацию Аутентификация Электронная подпись, протоколы аутентификации Подтверждение подлинности данных и субъектов Обеспечение неотрекаемости Электронная подпись с временными метками Невозможность отказаться от авторства действий

Технологии и механизмы работы криптографической защиты

Криптографическая защита информации базируется на комплексе технологий и механизмов, каждый из которых решает определённую задачу в области безопасности данных. Рассмотрим ключевые компоненты современных СКЗИ.

Симметричное шифрование — исторически первый тип криптографических алгоритмов. В этой схеме для шифрования и дешифрования используется один и тот же секретный ключ. Преимущество симметричных алгоритмов — высокая скорость обработки данных. К этой категории относятся алгоритмы AES, "Кузнечик", ГОСТ 28147-89.

Асимметричное шифрование — технология, использующая пару ключей: открытый (публичный) и закрытый (приватный). Информация, зашифрованная с помощью открытого ключа, может быть расшифрована только соответствующим закрытым ключом. Примеры: RSA, алгоритмы на эллиптических кривых (ГОСТ Р 34.10-2012), алгоритм Диффи-Хеллмана.

Хеш-функции — односторонние математические преобразования произвольного массива данных в строку фиксированной длины. Правильно спроектированная хеш-функция не позволяет восстановить исходные данные и минимизирует вероятность коллизий (совпадения хешей для разных данных). Примеры: SHA-2, SHA-3, ГОСТ Р 34.11-2012 ("Стрибог").

Электронная подпись — криптографический механизм, обеспечивающий подтверждение авторства и целостности информации. В российской практике используется алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012, соответствующий мировым стандартам криптостойкости.

Технология Российский стандарт Международный аналог Типичная область применения Симметричное шифрование ГОСТ Р 34.12-2015 ("Кузнечик") AES (Advanced Encryption Standard) Защита файлов, баз данных, потоковой передачи данных Асимметричное шифрование ГОСТ Р 34.10-2012 RSA, ECC (Elliptic Curve Cryptography) Защищенные соединения, распределение ключей Хеш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 ("Стрибог") SHA-256, SHA-3 Проверка целостности, хранение паролей Электронная подпись ГОСТ Р 34.10-2012 DSA, ECDSA Документооборот, аутентификация

Ключевой компонент любой криптографической системы — инфраструктура открытых ключей (PKI). Она включает:

Удостоверяющие центры — организации, выпускающие и управляющие цифровыми сертификатами

— организации, выпускающие и управляющие цифровыми сертификатами Сертификаты открытых ключей — электронные документы, удостоверяющие принадлежность открытого ключа конкретному субъекту

— электронные документы, удостоверяющие принадлежность открытого ключа конкретному субъекту Списки отзыва сертификатов (CRL) — перечни недействительных сертификатов

(CRL) — перечни недействительных сертификатов Протоколы проверки статуса сертификатов в реальном времени (OCSP)

Современные СКЗИ используют многоуровневый подход к защите информации. Например, для защищенной передачи данных через интернет применяется следующая схема:

Генерация временного симметричного ключа сессии Защита ключа сессии с помощью асимметричного шифрования Шифрование передаваемых данных симметричным алгоритмом Контроль целостности с использованием кодов аутентификации сообщений (MAC)

Такой подход объединяет скорость симметричного шифрования с удобством управления ключами асимметричных схем. 🛡️

Классификация СКЗИ: виды и их специфические особенности

Средства криптографической защиты информации отличаются значительным разнообразием. Их классификация помогает правильно подобрать решение под конкретные задачи безопасности и требования регуляторов.

По функциональному назначению СКЗИ подразделяются на:

Средства шифрования — обеспечивают конфиденциальность данных при хранении и передаче

— обеспечивают конфиденциальность данных при хранении и передаче Средства электронной подписи — гарантируют подлинность и неотрекаемость электронных документов

— гарантируют подлинность и неотрекаемость электронных документов Средства аутентификации — подтверждают личность пользователя или подлинность системы

— подтверждают личность пользователя или подлинность системы Средства контроля целостности — позволяют обнаружить несанкционированные изменения информации

— позволяют обнаружить несанкционированные изменения информации Средства управления криптографическими ключами — обеспечивают защищенную генерацию, хранение и распределение ключей

По форме реализации выделяют следующие типы СКЗИ:

Аппаратные СКЗИ — физические устройства, специализированные для криптографических операций HSM (Hardware Security Module) — аппаратные модули безопасности для защиты криптографических ключей и операций в серверной инфраструктуре

Токены и смарт-карты — персональные устройства для хранения ключей и сертификатов

Шифраторы каналов связи — специализированное оборудование для защиты сетевого трафика Программные СКЗИ — реализованы в виде программного обеспечения Системы полнодискового шифрования — ПО для защиты всех данных на жестком диске

Криптографические библиотеки — наборы функций для интеграции в прикладное ПО

Программные VPN-клиенты — обеспечивают защищенные соединения Программно-аппаратные СКЗИ — комбинируют программные и аппаратные элементы VPN-шлюзы с криптографическими ускорителями

Системы защищенного электронного документооборота

Комплексы защиты от несанкционированного доступа

Алексей Воронин, консультант по криптографической безопасности

Однажды меня пригласили провести аудит безопасности в региональном банке. Руководство гордилось своей "неприступной" системой защиты — они использовали современное программное СКЗИ для шифрования данных клиентов. На первый взгляд всё выглядело правильно. Однако в процессе проверки обнаружилось, что криптографические ключи хранились на тех же серверах, что и зашифрованные данные. Фактически, это равносильно хранению сейфа вместе с ключом от него. При компрометации сервера злоумышленник получил бы доступ и к данным, и к ключам. Мы модернизировали систему, внедрив аппаратные модули безопасности (HSM) для генерации и хранения ключей. Критические операции с ключами теперь выполнялись внутри защищенного периметра HSM, не позволяя извлечь ключевой материал даже администраторам системы. Этот случай демонстрирует, что правильный выбор типа СКЗИ — это не просто техническое решение. Это стратегическое решение, определяющее реальный уровень защищенности вашей информации.

По классу защиты в соответствии с российской нормативной базой СКЗИ классифицируются от КС1 до КС3 и КВ:

КС1 — базовый уровень защиты, применяется для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну

— базовый уровень защиты, применяется для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну КС2 — повышенный уровень, включает дополнительные механизмы контроля целостности и защиты от несанкционированного доступа

— повышенный уровень, включает дополнительные механизмы контроля целостности и защиты от несанкционированного доступа КС3 — высокий уровень защиты, предусматривает аппаратную реализацию криптографических алгоритмов и функционирование в доверенной среде

— высокий уровень защиты, предусматривает аппаратную реализацию криптографических алгоритмов и функционирование в доверенной среде КВ — наивысший уровень, применяется для защиты государственной тайны

Класс СКЗИ определяет его соответствие требованиям к реализации криптографических алгоритмов, защите от несанкционированного доступа и контролю целостности. ФСБ России выдает сертификаты соответствия СКЗИ установленным требованиям. 🔒

Внедрение и эксплуатация средств защиты информации

Внедрение средств криптографической защиты информации — комплексный процесс, требующий системного подхода и тщательного планирования. Успешная интеграция СКЗИ в информационную инфраструктуру включает несколько ключевых этапов.

Этап 1: Анализ требований и планирование

Идентификация информационных активов, требующих защиты

Определение применимых нормативных требований (152-ФЗ, 683-П ЦБ, отраслевые стандарты)

Анализ существующих процессов обработки информации и точек интеграции СКЗИ

Формирование требований к криптографической защите

Этап 2: Выбор и приобретение СКЗИ

При выборе СКЗИ необходимо учитывать:

Наличие сертификата ФСБ России соответствующего класса

Поддержку необходимых криптографических алгоритмов и протоколов

Производительность и масштабируемость

Совместимость с существующей инфраструктурой

Возможности интеграции с прикладными системами

Удобство администрирования и эксплуатации

Совокупную стоимость владения

Для легального использования СКЗИ организация должна получить лицензию ФСБ России на деятельность по распространению и/или техническому обслуживанию СКЗИ либо привлечь лицензированную организацию.

Этап 3: Внедрение и настройка

Установка СКЗИ в соответствии с эксплуатационной документацией Настройка параметров в соответствии с политикой безопасности организации Генерация и распределение криптографических ключей Интеграция с прикладными системами и бизнес-процессами Тестирование функциональности и безопасности

Этап 4: Эксплуатация и обслуживание

Эффективная эксплуатация СКЗИ требует организации следующих процессов:

Управление ключами — полный жизненный цикл от генерации до уничтожения

— полный жизненный цикл от генерации до уничтожения Мониторинг функционирования — контроль работоспособности и выявление сбоев

— контроль работоспособности и выявление сбоев Аудит операций — регистрация и анализ событий безопасности

— регистрация и анализ событий безопасности Периодическое тестирование — проверка корректности функционирования

— проверка корректности функционирования Управление обновлениями — своевременная установка патчей и обновлений

— своевременная установка патчей и обновлений Контроль сроков действия — отслеживание сроков сертификатов, ключей и лицензий

Особое внимание следует уделить организации парольной защиты и физической безопасности носителей ключевой информации. Компрометация ключей требует немедленной реакции по установленной процедуре. ⚠️

Типичные ошибки при внедрении и эксплуатации СКЗИ:

Использование нестойких паролей для доступа к СКЗИ и ключевой информации Пренебрежение требованиями к физической защите ключевых носителей Неправильная настройка криптографических параметров Отсутствие резервных копий ключевой информации Игнорирование процедур смены ключей Недостаточное обучение персонала

Практические рекомендации для организации правильной эксплуатации СКЗИ:

Разработайте и формализуйте процедуры обращения с СКЗИ и ключевой информацией

Назначьте ответственных за эксплуатацию СКЗИ и управление ключами

Организуйте обучение пользователей и администраторов

Внедрите технические меры контроля (разделение полномочий, двухфакторную аутентификацию)

Проводите периодический аудит использования СКЗИ

Разработайте и протестируйте план действий при компрометации ключей

Нормативное регулирование и требования к СКЗИ

Использование средств криптографической защиты информации в России регулируется комплексом нормативных правовых актов, устанавливающих требования к СКЗИ и порядку их применения. Понимание этой нормативной базы критически важно для легитимного использования криптографии.

Ключевые нормативные документы в области регулирования СКЗИ:

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" — регулирует отношения при использовании электронной подписи

— регулирует отношения при использовании электронной подписи Положение ПКЗ-2005 — устанавливает порядок разработки, производства и эксплуатации СКЗИ

— устанавливает порядок разработки, производства и эксплуатации СКЗИ Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 — определяет требования к СКЗИ и правила их разработки, производства, эксплуатации

— определяет требования к СКЗИ и правила их разработки, производства, эксплуатации Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 — регулирует состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке с использованием СКЗИ

— регулирует состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке с использованием СКЗИ Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 796 — устанавливает требования к средствам электронной подписи

Использование сертифицированных СКЗИ обязательно в следующих случаях:

При защите государственной тайны

При обработке персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)

В информационных системах, определенных федеральными законами и постановлениями Правительства РФ

При обработке конфиденциальной информации в государственных информационных системах

В платежных системах и при проведении финансовых операций (требования Банка России)

При организации защищенного документооборота с использованием электронной подписи

Для легального использования СКЗИ организации необходимо:

Приобрести сертифицированное СКЗИ у лицензированного поставщика Получить лицензию ФСБ России на деятельность по распространению и/или техническому обслуживанию СКЗИ либо привлечь лицензированную организацию Назначить ответственных за обеспечение безопасности информации и эксплуатацию СКЗИ Организовать учет СКЗИ, ключевых документов и носителей Разработать внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок использования СКЗИ Обеспечить соответствие требованиям к помещениям, где используются СКЗИ Организовать обучение персонала правилам работы с СКЗИ

Требования к уровню криптографической защиты зависят от категории обрабатываемой информации и определяются соответствующими нормативными документами. Для защиты персональных данных ФСБ России рекомендует использовать СКЗИ класса КС1 и выше, в зависимости от уровня защищенности информационной системы. 📝