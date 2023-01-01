logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Средства криптографической защиты информации: принципы работы
Перейти

Средства криптографической защиты информации: принципы работы

#Информационная теория и работа с информацией  #Криптовалюты  #Кибербезопасность  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Специалисты в области информационной безопасности
  • Руководители и IT-менеджеры организаций, работающих с конфиденциальными данными

  • Студенты и учащиеся, изучающие криптографию и информационную безопасность

    В мире, где информация — ключевой актив, её утечка равнозначна катастрофе. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) — не просто модный термин в IT-безопасности, а критический компонент любой серьёзной системы защиты данных. За 20 лет работы в сфере информационной безопасности я наблюдал, как эволюционировали угрозы и методы защиты: от примитивных алгоритмов до квантовой криптографии. В этом руководстве я раскрываю принципы работы СКЗИ, их классификацию, практическое применение и нормативное регулирование — всё, что необходимо для создания надёжного криптографического щита для ваших данных. 🔐

СКЗИ: определение и базовые принципы защиты данных

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) представляют собой программные, программно-аппаратные и аппаратные решения, использующие математические методы преобразования данных с целью их защиты. Их главная задача — обеспечение конфиденциальности, целостности и подлинности информации при хранении и передаче.

Фундаментальный принцип работы СКЗИ заключается в применении криптографических алгоритмов, которые превращают исходный открытый текст в зашифрованный, нечитаемый без наличия соответствующего ключа. Этот процесс создаёт барьер между конфиденциальными данными и потенциальными злоумышленниками.

Дмитрий Соколов, руководитель отдела криптографической защиты

В 2019 году мы столкнулись с серьёзной проблемой. Наш клиент — крупный медицинский центр — обнаружил, что их база данных пациентов подвергалась несанкционированному доступу. Клиническая информация о тысячах пациентов оказалась под угрозой. Расследование показало, что данные не были зашифрованы должным образом.

Мы внедрили многоуровневую систему СКЗИ: для защиты данных в состоянии покоя применили шифрование на уровне диска с использованием российского алгоритма "Кузнечик", для защиты передаваемой информации настроили TLS с сертификатами от отечественного удостоверяющего центра, а для аутентификации пользователей внедрили двухфакторную систему с аппаратными токенами.

Через полгода после внедрения произошла попытка атаки, но злоумышленники смогли получить только зашифрованные данные, которые оказались для них бесполезными. Правильно организованная криптографическая защита не просто "галочка в чек-листе безопасности" — это реальная преграда между вашими данными и киберпреступниками.

Базовые принципы криптографической защиты включают:

  • Принцип Керкгоффса — безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от секретности алгоритма
  • Достаточная криптостойкость — выбор алгоритма и длины ключа должен обеспечивать защиту в течение требуемого периода времени
  • Управление ключами — надёжное создание, распределение, хранение и уничтожение криптографических ключей
  • Разделение привилегий — разграничение доступа к криптографическим операциям и ключам

Эффективность СКЗИ определяется не только математической стойкостью используемых алгоритмов, но и их корректной интеграцией в информационную систему. Даже самый криптостойкий алгоритм не обеспечит защиту при неправильной реализации или эксплуатации. 🧮

Задачи СКЗИ Методы реализации Результат
Обеспечение конфиденциальности Симметричное и асимметричное шифрование Данные доступны только авторизованным пользователям
Контроль целостности Хеш-функции, коды аутентификации сообщений Невозможность незаметно изменить информацию
Аутентификация Электронная подпись, протоколы аутентификации Подтверждение подлинности данных и субъектов
Обеспечение неотрекаемости Электронная подпись с временными метками Невозможность отказаться от авторства действий
Пошаговый план для смены профессии

Технологии и механизмы работы криптографической защиты

Криптографическая защита информации базируется на комплексе технологий и механизмов, каждый из которых решает определённую задачу в области безопасности данных. Рассмотрим ключевые компоненты современных СКЗИ.

Симметричное шифрование — исторически первый тип криптографических алгоритмов. В этой схеме для шифрования и дешифрования используется один и тот же секретный ключ. Преимущество симметричных алгоритмов — высокая скорость обработки данных. К этой категории относятся алгоритмы AES, "Кузнечик", ГОСТ 28147-89.

Асимметричное шифрование — технология, использующая пару ключей: открытый (публичный) и закрытый (приватный). Информация, зашифрованная с помощью открытого ключа, может быть расшифрована только соответствующим закрытым ключом. Примеры: RSA, алгоритмы на эллиптических кривых (ГОСТ Р 34.10-2012), алгоритм Диффи-Хеллмана.

Хеш-функции — односторонние математические преобразования произвольного массива данных в строку фиксированной длины. Правильно спроектированная хеш-функция не позволяет восстановить исходные данные и минимизирует вероятность коллизий (совпадения хешей для разных данных). Примеры: SHA-2, SHA-3, ГОСТ Р 34.11-2012 ("Стрибог").

Электронная подпись — криптографический механизм, обеспечивающий подтверждение авторства и целостности информации. В российской практике используется алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012, соответствующий мировым стандартам криптостойкости.

Технология Российский стандарт Международный аналог Типичная область применения
Симметричное шифрование ГОСТ Р 34.12-2015 ("Кузнечик") AES (Advanced Encryption Standard) Защита файлов, баз данных, потоковой передачи данных
Асимметричное шифрование ГОСТ Р 34.10-2012 RSA, ECC (Elliptic Curve Cryptography) Защищенные соединения, распределение ключей
Хеш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 ("Стрибог") SHA-256, SHA-3 Проверка целостности, хранение паролей
Электронная подпись ГОСТ Р 34.10-2012 DSA, ECDSA Документооборот, аутентификация

Ключевой компонент любой криптографической системы — инфраструктура открытых ключей (PKI). Она включает:

  • Удостоверяющие центры — организации, выпускающие и управляющие цифровыми сертификатами
  • Сертификаты открытых ключей — электронные документы, удостоверяющие принадлежность открытого ключа конкретному субъекту
  • Списки отзыва сертификатов (CRL) — перечни недействительных сертификатов
  • Протоколы проверки статуса сертификатов в реальном времени (OCSP)

Современные СКЗИ используют многоуровневый подход к защите информации. Например, для защищенной передачи данных через интернет применяется следующая схема:

  1. Генерация временного симметричного ключа сессии
  2. Защита ключа сессии с помощью асимметричного шифрования
  3. Шифрование передаваемых данных симметричным алгоритмом
  4. Контроль целостности с использованием кодов аутентификации сообщений (MAC)

Такой подход объединяет скорость симметричного шифрования с удобством управления ключами асимметричных схем. 🛡️

Классификация СКЗИ: виды и их специфические особенности

Средства криптографической защиты информации отличаются значительным разнообразием. Их классификация помогает правильно подобрать решение под конкретные задачи безопасности и требования регуляторов.

По функциональному назначению СКЗИ подразделяются на:

  • Средства шифрования — обеспечивают конфиденциальность данных при хранении и передаче
  • Средства электронной подписи — гарантируют подлинность и неотрекаемость электронных документов
  • Средства аутентификации — подтверждают личность пользователя или подлинность системы
  • Средства контроля целостности — позволяют обнаружить несанкционированные изменения информации
  • Средства управления криптографическими ключами — обеспечивают защищенную генерацию, хранение и распределение ключей

По форме реализации выделяют следующие типы СКЗИ:

  1. Аппаратные СКЗИ — физические устройства, специализированные для криптографических операций
    • HSM (Hardware Security Module) — аппаратные модули безопасности для защиты криптографических ключей и операций в серверной инфраструктуре
    • Токены и смарт-карты — персональные устройства для хранения ключей и сертификатов
    • Шифраторы каналов связи — специализированное оборудование для защиты сетевого трафика
  2. Программные СКЗИ — реализованы в виде программного обеспечения
    • Системы полнодискового шифрования — ПО для защиты всех данных на жестком диске
    • Криптографические библиотеки — наборы функций для интеграции в прикладное ПО
    • Программные VPN-клиенты — обеспечивают защищенные соединения
  3. Программно-аппаратные СКЗИ — комбинируют программные и аппаратные элементы
    • VPN-шлюзы с криптографическими ускорителями
    • Системы защищенного электронного документооборота
    • Комплексы защиты от несанкционированного доступа

Алексей Воронин, консультант по криптографической безопасности

Однажды меня пригласили провести аудит безопасности в региональном банке. Руководство гордилось своей "неприступной" системой защиты — они использовали современное программное СКЗИ для шифрования данных клиентов. На первый взгляд всё выглядело правильно.

Однако в процессе проверки обнаружилось, что криптографические ключи хранились на тех же серверах, что и зашифрованные данные. Фактически, это равносильно хранению сейфа вместе с ключом от него. При компрометации сервера злоумышленник получил бы доступ и к данным, и к ключам.

Мы модернизировали систему, внедрив аппаратные модули безопасности (HSM) для генерации и хранения ключей. Критические операции с ключами теперь выполнялись внутри защищенного периметра HSM, не позволяя извлечь ключевой материал даже администраторам системы.

Этот случай демонстрирует, что правильный выбор типа СКЗИ — это не просто техническое решение. Это стратегическое решение, определяющее реальный уровень защищенности вашей информации.

По классу защиты в соответствии с российской нормативной базой СКЗИ классифицируются от КС1 до КС3 и КВ:

  • КС1 — базовый уровень защиты, применяется для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну
  • КС2 — повышенный уровень, включает дополнительные механизмы контроля целостности и защиты от несанкционированного доступа
  • КС3 — высокий уровень защиты, предусматривает аппаратную реализацию криптографических алгоритмов и функционирование в доверенной среде
  • КВ — наивысший уровень, применяется для защиты государственной тайны

Класс СКЗИ определяет его соответствие требованиям к реализации криптографических алгоритмов, защите от несанкционированного доступа и контролю целостности. ФСБ России выдает сертификаты соответствия СКЗИ установленным требованиям. 🔒

Внедрение и эксплуатация средств защиты информации

Внедрение средств криптографической защиты информации — комплексный процесс, требующий системного подхода и тщательного планирования. Успешная интеграция СКЗИ в информационную инфраструктуру включает несколько ключевых этапов.

Этап 1: Анализ требований и планирование

  • Идентификация информационных активов, требующих защиты
  • Определение применимых нормативных требований (152-ФЗ, 683-П ЦБ, отраслевые стандарты)
  • Анализ существующих процессов обработки информации и точек интеграции СКЗИ
  • Формирование требований к криптографической защите

Этап 2: Выбор и приобретение СКЗИ

При выборе СКЗИ необходимо учитывать:

  • Наличие сертификата ФСБ России соответствующего класса
  • Поддержку необходимых криптографических алгоритмов и протоколов
  • Производительность и масштабируемость
  • Совместимость с существующей инфраструктурой
  • Возможности интеграции с прикладными системами
  • Удобство администрирования и эксплуатации
  • Совокупную стоимость владения

Для легального использования СКЗИ организация должна получить лицензию ФСБ России на деятельность по распространению и/или техническому обслуживанию СКЗИ либо привлечь лицензированную организацию.

Этап 3: Внедрение и настройка

  1. Установка СКЗИ в соответствии с эксплуатационной документацией
  2. Настройка параметров в соответствии с политикой безопасности организации
  3. Генерация и распределение криптографических ключей
  4. Интеграция с прикладными системами и бизнес-процессами
  5. Тестирование функциональности и безопасности

Этап 4: Эксплуатация и обслуживание

Эффективная эксплуатация СКЗИ требует организации следующих процессов:

  • Управление ключами — полный жизненный цикл от генерации до уничтожения
  • Мониторинг функционирования — контроль работоспособности и выявление сбоев
  • Аудит операций — регистрация и анализ событий безопасности
  • Периодическое тестирование — проверка корректности функционирования
  • Управление обновлениями — своевременная установка патчей и обновлений
  • Контроль сроков действия — отслеживание сроков сертификатов, ключей и лицензий

Особое внимание следует уделить организации парольной защиты и физической безопасности носителей ключевой информации. Компрометация ключей требует немедленной реакции по установленной процедуре. ⚠️

Типичные ошибки при внедрении и эксплуатации СКЗИ:

  1. Использование нестойких паролей для доступа к СКЗИ и ключевой информации
  2. Пренебрежение требованиями к физической защите ключевых носителей
  3. Неправильная настройка криптографических параметров
  4. Отсутствие резервных копий ключевой информации
  5. Игнорирование процедур смены ключей
  6. Недостаточное обучение персонала

Практические рекомендации для организации правильной эксплуатации СКЗИ:

  • Разработайте и формализуйте процедуры обращения с СКЗИ и ключевой информацией
  • Назначьте ответственных за эксплуатацию СКЗИ и управление ключами
  • Организуйте обучение пользователей и администраторов
  • Внедрите технические меры контроля (разделение полномочий, двухфакторную аутентификацию)
  • Проводите периодический аудит использования СКЗИ
  • Разработайте и протестируйте план действий при компрометации ключей

Нормативное регулирование и требования к СКЗИ

Использование средств криптографической защиты информации в России регулируется комплексом нормативных правовых актов, устанавливающих требования к СКЗИ и порядку их применения. Понимание этой нормативной базы критически важно для легитимного использования криптографии.

Ключевые нормативные документы в области регулирования СКЗИ:

  • Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" — регулирует отношения при использовании электронной подписи
  • Положение ПКЗ-2005 — устанавливает порядок разработки, производства и эксплуатации СКЗИ
  • Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 — определяет требования к СКЗИ и правила их разработки, производства, эксплуатации
  • Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 — регулирует состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке с использованием СКЗИ
  • Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 796 — устанавливает требования к средствам электронной подписи

Использование сертифицированных СКЗИ обязательно в следующих случаях:

  • При защите государственной тайны
  • При обработке персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)
  • В информационных системах, определенных федеральными законами и постановлениями Правительства РФ
  • При обработке конфиденциальной информации в государственных информационных системах
  • В платежных системах и при проведении финансовых операций (требования Банка России)
  • При организации защищенного документооборота с использованием электронной подписи

Для легального использования СКЗИ организации необходимо:

  1. Приобрести сертифицированное СКЗИ у лицензированного поставщика
  2. Получить лицензию ФСБ России на деятельность по распространению и/или техническому обслуживанию СКЗИ либо привлечь лицензированную организацию
  3. Назначить ответственных за обеспечение безопасности информации и эксплуатацию СКЗИ
  4. Организовать учет СКЗИ, ключевых документов и носителей
  5. Разработать внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок использования СКЗИ
  6. Обеспечить соответствие требованиям к помещениям, где используются СКЗИ
  7. Организовать обучение персонала правилам работы с СКЗИ

Требования к уровню криптографической защиты зависят от категории обрабатываемой информации и определяются соответствующими нормативными документами. Для защиты персональных данных ФСБ России рекомендует использовать СКЗИ класса КС1 и выше, в зависимости от уровня защищенности информационной системы. 📝

Правильно выбранные, настроенные и эксплуатируемые средства криптографической защиты информации — не роскошь, а необходимость для любой организации, работающей с конфиденциальными данными. Непрерывное совершенствование криптографических алгоритмов и инструментов дает шанс опережать злоумышленников в гонке технологий. Помните: нет абсолютно непроницаемой защиты, но есть защита, которую экономически нецелесообразно преодолевать. Ваша задача — сделать атаку на ваши данные настолько сложной и дорогой, чтобы потенциальный злоумышленник предпочел поискать более легкую цель.

Загрузка...