Как скрыть вертикальный скроллбар: техники для всех браузеров

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна и разработки Полоса прокрутки — необходимый элемент интерфейса, который, однако, может заметно нарушать целостность минималистичного дизайна. Работая над премиальным проектом, я не раз сталкивался с просьбой заказчика: "А можно убрать эту полосу справа? Она портит всю композицию!" И действительно, с точки зрения UX и эстетики аккуратно скрытый скроллбар часто становится той финальной деталью, которая превращает хороший дизайн в безупречный. Давайте разберем, как стилизовать или полностью скрыть вертикальный скроллбар, сохраняя функциональность прокрутки и обеспечивая корректное отображение во всех браузерах 🔍

Основные методы скрытия вертикального скроллбара в CSS

Скрытие скроллбара — это не просто косметическое улучшение. Это способ создать более чистый, современный дизайн без ущерба для функциональности. В арсенале разработчика есть несколько базовых подходов к решению этой задачи.

Первое, что стоит понимать — большинство методов позволяют скрыть полосу прокрутки визуально, но сохраняют возможность прокручивать контент. Это принципиальный момент с точки зрения UX.

Рассмотрим основные методы скрытия скроллбара:

Метод overflow + padding : скрывает скроллбар за пределами видимой области

: скрывает скроллбар за пределами видимой области CSS-псевдоэлементы : применяются для браузеров на движке WebKit

: применяются для браузеров на движке WebKit scrollbar-width : современное CSS-свойство для Firefox и других браузеров

: современное CSS-свойство для Firefox и других браузеров -ms-overflow-style: специфичное свойство для Microsoft Edge

Самый простой, но ограниченный способ полностью убрать полосу прокрутки — использовать overflow: hidden . Однако в этом случае пользователь потеряет возможность прокрутки содержимого:

CSS Скопировать код .no-scroll { overflow: hidden; }

Для сохранения функциональности прокрутки при скрытии скроллбара подходит метод "маскировки". Создаём контейнер с фиксированной шириной и вложенный элемент с большей шириной и отрицательным отступом:

CSS Скопировать код .container { width: 300px; overflow: hidden; } .content { width: 317px; /* Ширина контента + ширина скроллбара */ overflow-y: scroll; padding-right: 17px; /* Ширина скроллбара */ }

Метод Преимущества Недостатки overflow: hidden Простота реализации Блокирует прокрутку overflow + padding Сохраняет функцию прокрутки Требует точной настройки размеров CSS-псевдоэлементы Гибкие возможности стилизации Ограничены WebKit-браузерами scrollbar-width Стандартизированное свойство Неполная поддержка браузерами

Важно отметить, что разные браузеры реализуют скроллбары по-разному, поэтому для создания кроссбраузерного решения потребуется комбинирование нескольких подходов.

Скрытие полосы прокрутки для WebKit-браузеров

Алексей Петров, Frontend Team Lead Разрабатывая премиальный интернет-магазин для ювелирного бренда, столкнулся с задачей создать ощущение бесконечного элегантного скроллинга в галерее изделий. Клиент настаивал на идеально чистом дизайне, без единого лишнего элемента интерфейса. Браузеры на WebKit решали эту задачу без проблем благодаря ::-webkit-scrollbar, но с Firefox возникли сложности. Только комбинируя все доступные методы, мы достигли идеального результата. Особенно клиенту понравилось, что при наведении появлялся тонкий, почти невидимый индикатор прокрутки — этот небольшой UX-штрих добавил сайту изысканности.

Браузеры на движке WebKit (Chrome, Safari, Opera) поддерживают специальные псевдоэлементы для стилизации скроллбара. Это дает разработчикам максимальную гибкость в кастомизации полос прокрутки или их полном скрытии. 🎨

Для скрытия скроллбара используется псевдоэлемент ::-webkit-scrollbar :

CSS Скопировать код .hide-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 0; /* Ширина вертикального скроллбара */ height: 0; /* Высота горизонтального скроллбара */ background: transparent; /* Прозрачный фон */ }

WebKit также предоставляет дополнительные псевдоэлементы для более тонкой настройки компонентов полосы прокрутки:

::-webkit-scrollbar-track — стилизация трека скроллбара

— стилизация трека скроллбара ::-webkit-scrollbar-thumb — стилизация ползунка

— стилизация ползунка ::-webkit-scrollbar-button — стилизация кнопок прокрутки

— стилизация кнопок прокрутки ::-webkit-scrollbar-corner — стилизация угла между полосами прокрутки

Вместо полного скрытия можно создать минималистичный скроллбар, который будет менее заметен:

CSS Скопировать код .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 5px; } .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-track { background: #f1f1f1; } .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb { background: rgba(136, 136, 136, 0.5); border-radius: 5px; } .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: rgba(85, 85, 85, 0.8); }

Для динамического отображения скроллбара только при прокрутке можно использовать комбинацию CSS и JavaScript:

CSS Скопировать код .dynamic-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 0; transition: width 0.3s ease; } .dynamic-scrollbar.scrolling::-webkit-scrollbar { width: 5px; }

С соответствующим JavaScript для отслеживания состояния прокрутки:

JS Скопировать код const element = document.querySelector('.dynamic-scrollbar'); element.addEventListener('scroll', function() { element.classList.add('scrolling'); // Убираем класс после окончания прокрутки clearTimeout(element.scrollTimeout); element.scrollTimeout = setTimeout(function() { element.classList.remove('scrolling'); }, 1000); });

Важно помнить, что решения на основе ::-webkit-scrollbar работают только в браузерах на движке WebKit и требуют дополнительных методов для обеспечения кроссбраузерности.

Решения для Firefox и Edge: универсальные подходы

Firefox и Edge требуют особого подхода для скрытия полосы прокрутки, поскольку они не поддерживают WebKit-специфические псевдоэлементы. К счастью, CSS предлагает альтернативные решения, которые работают в этих браузерах. 🦊

Для Firefox начиная с версии 64 доступно специальное свойство scrollbar-width , которое является частью W3C спецификации CSS Scrollbars:

CSS Скопировать код .hide-scrollbar-firefox { scrollbar-width: none; /* Полностью скрывает скроллбар */ }

Для более тонкой настройки можно использовать значение thin , которое делает полосу прокрутки уже:

CSS Скопировать код .thin-scrollbar-firefox { scrollbar-width: thin; }

В Microsoft Edge (на движке EdgeHTML) применяется собственное свойство -ms-overflow-style :

CSS Скопировать код .hide-scrollbar-edge { -ms-overflow-style: none; /* Скрывает скроллбар в IE и Edge */ }

Для универсального решения, работающего во всех основных браузерах, необходимо комбинировать эти подходы:

CSS Скопировать код .universal-hide-scrollbar { /* Для Firefox */ scrollbar-width: none; /* Для IE и Edge */ -ms-overflow-style: none; /* Для WebKit */ &::-webkit-scrollbar { display: none; } }

Также существует альтернативный подход с использованием обертки и абсолютного позиционирования:

CSS Скопировать код .scroll-container { position: relative; width: 300px; height: 200px; overflow: hidden; } .scroll-content { position: absolute; top: 0; left: 0; right: -17px; /* Скрываем ширину скроллбара */ bottom: 0; overflow-y: scroll; }

Браузер Специфичное свойство Версии поддержки Пример кода Firefox scrollbar-width 64+ scrollbar-width: none; Edge (EdgeHTML) -ms-overflow-style Все версии -ms-overflow-style: none; Edge (Chromium) ::-webkit-scrollbar 79+ ::-webkit-scrollbar { width: 0; } Internet Explorer -ms-overflow-style 10+ -ms-overflow-style: none;

С учетом того, что новые версии Edge теперь работают на движке Chromium, для них также будет работать решение с ::-webkit-scrollbar . Это существенно упрощает кроссбраузерную совместимость в современной веб-разработке.

Кроссбраузерные комбинированные техники для скроллбара

Создание по-настоящему кроссбраузерного решения для скрытия скроллбара требует комбинирования различных техник под специфику каждого браузера. Вот самое полное решение, которое работает во всех современных браузерах 🔄

Сначала определим базовый CSS-класс, который объединяет все необходимые свойства:

CSS Скопировать код .hide-scrollbar { /* Базовая функциональность прокрутки */ overflow-y: scroll; /* Firefox */ scrollbar-width: none; /* Internet Explorer и старые версии Edge */ -ms-overflow-style: none; } /* WebKit и Blink (Chrome, Safari, новые версии Edge, Opera) */ .hide-scrollbar::-webkit-scrollbar { display: none; /* Или width: 0; */ }

Для обеспечения максимальной совместимости, особенно со старыми браузерами, можно добавить резервное решение с вложенным контейнером:

CSS Скопировать код .scroll-wrapper { position: relative; width: 100%; height: 300px; overflow: hidden; } .scroll-content { position: absolute; top: 0; left: 0; right: -20px; /* Компенсация ширины скроллбара */ bottom: 0; overflow-y: scroll; padding-right: 20px; /* Возврат нормального отображения контента */ }

При создании компонентов с прокруткой может потребоваться определение направления прокрутки. Вот универсальное решение для контроля направления прокрутки без отображения полос:

CSS Скопировать код .scroll-x-only { overflow-y: hidden; overflow-x: scroll; scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; } .scroll-x-only::-webkit-scrollbar { height: 0; width: 0; } .scroll-y-only { overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; } .scroll-y-only::-webkit-scrollbar { height: 0; width: 0; }

Для более сложных случаев, когда требуется условное отображение скроллбара, можно использовать CSS-переменные и JavaScript:

CSS Скопировать код .dynamic-scrollbar { --scrollbar-width: 0px; overflow-y: scroll; scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; } .dynamic-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: var(--scrollbar-width); transition: width 0.3s ease; } .dynamic-scrollbar.show-scrollbar { --scrollbar-width: 8px; scrollbar-width: thin; -ms-overflow-style: auto; }

Важно проверять работоспособность решения во всех целевых браузерах и, при необходимости, применять полифиллы или JavaScript-обертки для обеспечения единообразного поведения.

Вот список проблем, которые могут возникнуть при скрытии скроллбаров, и их решения:

Проблема с шириной контента : при скрытии вертикального скроллбара может появиться горизонтальный из-за изменения доступной ширины. Решение: добавьте overflow-x: hidden или корректируйте ширину с учетом скроллбара.

: при скрытии вертикального скроллбара может появиться горизонтальный из-за изменения доступной ширины. Решение: добавьте или корректируйте ширину с учетом скроллбара. Проблема с iOS Safari : некоторые старые версии iOS Safari игнорируют скрытие скроллбаров. Решение: используйте обертку с overflow: hidden и внутренний контейнер с отрицательным отступом.

: некоторые старые версии iOS Safari игнорируют скрытие скроллбаров. Решение: используйте обертку с и внутренний контейнер с отрицательным отступом. Проблема с прокруткой на сенсорных устройствах: на мобильных устройствах прокрутка может работать некорректно. Решение: добавьте -webkit-overflow-scrolling: touch для плавной инерционной прокрутки.

Мария Соколова, UX/UI дизайнер Работая над дизайн-системой для крупного банка, я столкнулась с интересной дилеммой: мобильное приложение использовало невидимые скроллбары, и клиент хотел сохранить этот паттерн в веб-версии. Когда мы внедрили скрытие скроллбаров, возникла неожиданная проблема — часть пользователей не понимала, что контент можно прокручивать. Мы провели A/B тестирование и нашли изящное решение: добавили тонкий, полупрозрачный индикатор прокрутки, который появлялся на секунду при загрузке страницы и при наведении курсора. Этого оказалось достаточно, чтобы дать пользователям подсказку о прокрутке, но сохранить минималистичный дизайн. Уровень вовлеченности вырос на 26%.

Условное отображение полосы прокрутки: практические кейсы

В некоторых случаях полное скрытие полосы прокрутки может негативно сказаться на удобстве использования. Более элегантное решение — реализовать условное отображение скроллбара, когда он появляется только при определенных действиях пользователя. 👆

Рассмотрим несколько практических кейсов с соответствующими решениями:

Кейс 1: Отображение скроллбара при наведении

Скроллбар появляется только при наведении курсора на область с прокруткой:

CSS Скопировать код .hover-scrollbar { overflow-y: scroll; scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; transition: all 0.3s ease; } .hover-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 0; } .hover-scrollbar:hover { scrollbar-width: thin; } .hover-scrollbar:hover::-webkit-scrollbar { width: 6px; } .hover-scrollbar:hover::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); border-radius: 3px; }

Кейс 2: Отображение скроллбара во время активной прокрутки

Для этого кейса потребуется JavaScript в сочетании с CSS:

CSS Скопировать код .scroll-active { overflow-y: scroll; scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; } .scroll-active::-webkit-scrollbar { width: 0; transition: width 0.3s ease; } .scroll-active.is-scrolling { scrollbar-width: thin; } .scroll-active.is-scrolling::-webkit-scrollbar { width: 6px; } .scroll-active.is-scrolling::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); border-radius: 3px; }

JavaScript для отслеживания состояния прокрутки:

JS Скопировать код const scrollableElements = document.querySelectorAll('.scroll-active'); scrollableElements.forEach(element => { let scrollTimer; element.addEventListener('scroll', () => { element.classList.add('is-scrolling'); clearTimeout(scrollTimer); scrollTimer = setTimeout(() => { element.classList.remove('is-scrolling'); }, 1000); // Скроллбар исчезает через 1 секунду после прекращения прокрутки }); });

Кейс 3: Кастомный скроллбар с индикатором прогресса

Полезно для длинных страниц, где важно понимать прогресс прокрутки:

CSS Скопировать код .progress-scrollbar { position: relative; overflow-y: scroll; scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; } .progress-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 0; } .progress-indicator { position: absolute; top: 0; right: 0; width: 4px; height: 0; /* Изначально высота 0 */ background-color: #007bff; opacity: 0.7; transition: opacity 0.3s ease; } .progress-indicator:hover { opacity: 1; width: 6px; }

JavaScript для расчета прогресса прокрутки:

JS Скопировать код const scrollContainer = document.querySelector('.progress-scrollbar'); const progressIndicator = document.querySelector('.progress-indicator'); scrollContainer.addEventListener('scroll', () => { const scrollTop = scrollContainer.scrollTop; const scrollHeight = scrollContainer.scrollHeight; const clientHeight = scrollContainer.clientHeight; const scrollPercentage = (scrollTop / (scrollHeight – clientHeight)) * 100; progressIndicator.style.height = `${scrollPercentage}%`; });

Кейс 4: Адаптивное отображение в зависимости от устройства

На настольных компьютерах скроллбар скрыт, на мобильных устройствах отображается стандартный (так как на них скроллбар обычно не виден постоянно):

CSS Скопировать код /* Базовые стили для всех устройств */ .adaptive-scrollbar { overflow-y: scroll; } /* Стили для настольных устройств */ @media (min-width: 768px) { .adaptive-scrollbar { scrollbar-width: none; -ms-overflow-style: none; } .adaptive-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 0; } }

При реализации условного отображения скроллбаров важно учитывать следующие аспекты:

Доступность : проверьте, что пользователи с ограниченными возможностями могут понять, что контент можно прокручивать

: проверьте, что пользователи с ограниченными возможностями могут понять, что контент можно прокручивать Производительность : частые DOM-манипуляции при скроллинге могут влиять на производительность, особенно на мобильных устройствах

: частые DOM-манипуляции при скроллинге могут влиять на производительность, особенно на мобильных устройствах Консистентность : поведение интерфейса должно быть предсказуемым и не вызывать у пользователя когнитивной нагрузки

: поведение интерфейса должно быть предсказуемым и не вызывать у пользователя когнитивной нагрузки Тестирование: проверьте работу решения на различных устройствах и в разных браузерах

Применение условного отображения скроллбаров позволяет найти баланс между эстетикой дизайна и удобством использования, что особенно важно для создания современных веб-интерфейсов.