Скрытие скроллбара: 5 техник для элегантного дизайна интерфейса

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие веб-разработчики

Профессиональные веб-дизайнеры и разработчики интерфейсов

Специалисты в области UX/UI дизайна и креативные работники индустрии дизайна Скроллбар — тот элемент интерфейса, который словно застрял в 90-х. Даже самый отточенный дизайн может быть испорчен громоздкой полосой прокрутки, разрушающей целостность пользовательского опыта. При этом полностью отказаться от функциональности скроллинга невозможно — пользователи должны взаимодействовать с контентом. Балансирование между эстетикой и функциональностью — ключевая задача современного веб-дизайнера. К счастью, существует арсенал эффективных техник, позволяющих изящно обойти это противоречие. 👨‍💻

Почему скрытие полосы прокрутки важно для современного UI

Дизайн веб-интерфейсов неумолимо движется в сторону минимализма и чистоты. Эстетика современного UI основывается на принципе "меньше — значит больше", где каждый визуальный элемент должен быть функциональным и гармоничным. Стандартная полоса прокрутки часто нарушает эту гармонию, внося диссонанс в тщательно продуманную композицию. 🎨

Почему же дизайнеры так стремятся избавиться от этого элемента интерфейса?

Визуальная целостность — стандартный скроллбар нарушает ощущение единства дизайна, особенно в проектах с уникальной стилистикой

— стандартный скроллбар нарушает ощущение единства дизайна, особенно в проектах с уникальной стилистикой Экономия пространства — на мобильных устройствах каждый пиксель на счету

— на мобильных устройствах каждый пиксель на счету Повышение фокуса — отсутствие визуального шума позволяет пользователю сосредоточиться на контенте

— отсутствие визуального шума позволяет пользователю сосредоточиться на контенте Брендинг — кастомизированный или скрытый скроллбар может стать частью уникального дизайна продукта

Алексей Соколов, Senior UI-дизайнер Однажды мы работали над интерфейсом для премиального бренда часов. Клиент требовал безупречной эстетики, где каждый элемент соответствовал бы философии бренда — элегантность и минимализм. Стандартная полоса прокрутки выглядела как пластиковый ценник на дизайнерском костюме. Мы применили технику скрытия скроллбара с сохранением функциональности, и разница была колоссальной. Интерфейс сразу приобрел тот премиальный вид, который требовал заказчик. Важно понимать, что в высококонкурентной среде такие, казалось бы, мелочи могут определить успех или провал продукта.

При этом полное отключение прокрутки — не вариант. Скроллинг — фундаментальный механизм взаимодействия с контентом в интернете. Идеальное решение должно сохранять функциональность, одновременно избавляя нас от визуального шума.

Тип интерфейса Влияние скрытого скроллбара Приоритет для реализации Премиальные бренды Повышение воспринимаемой ценности Высокий Портфолио/креативные проекты Усиление художественного впечатления Высокий Информационные порталы Улучшение читаемости и фокуса Средний Административные панели Минимальный эффект, возможно снижение юзабилити Низкий

CSS-метод: скрытие скроллбара через ::-webkit-scrollbar

Один из самых распространенных способов скрыть полосу прокрутки — использование псевдоэлемента ::-webkit-scrollbar . Этот метод особенно эффективен для браузеров на основе Webkit и Blink (Chrome, Safari, Edge, Opera).

Базовое применение выглядит следующим образом:

CSS Скопировать код /* Скрываем полосу прокрутки для Chrome, Safari и Opera */ .scroll-container::-webkit-scrollbar { display: none; }

Этот код полностью удаляет полосу прокрутки из визуального представления, при этом сохраняя функциональность скроллинга. Пользователи по-прежнему могут прокручивать содержимое колесиком мыши, тачпадом или свайпами на сенсорных экранах.

Для более тонкой настройки можно стилизовать различные компоненты скроллбара:

::-webkit-scrollbar — весь скроллбар

— весь скроллбар ::-webkit-scrollbar-track — фон скроллбара

— фон скроллбара ::-webkit-scrollbar-thumb — перетаскиваемая часть

— перетаскиваемая часть ::-webkit-scrollbar-button — кнопки на скроллбаре (стрелки для прокрутки)

— кнопки на скроллбаре (стрелки для прокрутки) ::-webkit-scrollbar-corner — угол между горизонтальным и вертикальным скроллбаром

Например, вместо полного скрытия можно создать тонкий, почти невидимый скроллбар:

CSS Скопировать код .subtle-scroll::-webkit-scrollbar { width: 3px; } .subtle-scroll::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2); border-radius: 4px; } .subtle-scroll::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }

Преимущество этого подхода в том, что он дает дизайнеру полный контроль над внешним видом полосы прокрутки. Однако есть существенный недостаток — специфичность для определенных браузеров. Для кроссбраузерного решения этот метод необходимо комбинировать с другими подходами. 🔍

Кроссбраузерное решение: scrollbar-width и scrollbar-color

Firefox, не использующий движок Webkit, предлагает свои свойства для управления полосой прокрутки — scrollbar-width и scrollbar-color . Эти свойства представляют часть спецификации CSS Scrollbars Module Level 1, которая постепенно внедряется в разные браузеры.

Марина Ветрова, Front-end разработчик Наша команда разрабатывала мультимедийный лонгрид для крупного информационного портала. Проект содержал множество интерактивных элементов и параллакс-эффектов. Стандартный скроллбар нарушал визуальную концепцию. Мы применили комбинацию webkit-scrollbar для Chrome и scrollbar-width для Firefox. Результат превзошел ожидания — читатели отметили "кинематографичность" опыта. Этот кейс показал, как технические нюансы вроде скрытия скроллбара могут значительно повысить вовлеченность пользователей. Особенно впечатляющей оказалась статистика времени, проведенного на странице — оно увеличилось на 37% по сравнению с материалами на стандартном движке.

Свойство scrollbar-width может принимать следующие значения:

auto — стандартное отображение полосы прокрутки

— стандартное отображение полосы прокрутки thin — тонкая полоса прокрутки

— тонкая полоса прокрутки none — полоса прокрутки скрыта

Для скрытия полосы прокрутки в Firefox код выглядит так:

CSS Скопировать код .hide-scrollbar { scrollbar-width: none; }

Свойство scrollbar-color позволяет задать цвет полосы прокрутки и её трека (фона) с помощью двух значений:

CSS Скопировать код .custom-scrollbar { scrollbar-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) transparent; }

Для создания кроссбраузерного решения необходимо комбинировать подходы, учитывая специфику разных браузеров:

CSS Скопировать код .cross-browser-no-scrollbar { /* Firefox */ scrollbar-width: none; /* Chrome, Safari, Edge, Opera */ &::-webkit-scrollbar { display: none; } }

Преимущество данного подхода — в его прогрессивном внедрении в стандарт CSS и растущей поддержке браузерами. Это делает решение более долгосрочным и устойчивым к будущим изменениям в браузерных технологиях. 🌐

Браузер ::-webkit-scrollbar scrollbar-width scrollbar-color Chrome ✅ Полная ✅ С версии 121 ✅ С версии 121 Firefox ❌ Не поддерживается ✅ С версии 64 ✅ С версии 64 Safari ✅ Полная ❌ Не поддерживается ❌ Не поддерживается Edge ✅ Полная ✅ С версии 121 ✅ С версии 121 Opera ✅ Полная ✅ С последними версиями ✅ С последними версиями

Отключение видимости скроллбара с overflow и отрицательным margin

Одним из наиболее универсальных и кроссбраузерных способов скрытия полосы прокрутки является применение техники с использованием отрицательных отступов и вложенных контейнеров. Этот метод работает во всех современных браузерах и не требует использования специфичных для браузера псевдоэлементов.

Принцип основан на создании двух вложенных контейнеров. Внешний контейнер имеет свойство overflow: hidden , которое обрезает все, что выходит за его пределы. Внутренний контейнер имеет свойство overflow: auto или overflow: scroll для включения прокрутки и отрицательный отступ справа, который "выталкивает" полосу прокрутки за пределы видимой области.

CSS Скопировать код .outer-container { width: 100%; overflow: hidden; } .inner-container { width: 100%; overflow-y: auto; padding-right: 17px; /* Ширина полосы прокрутки */ box-sizing: content-box; /* Важно для правильного расчета ширины */ height: 300px; /* Высота контейнера */ }

HTML-структура выглядит следующим образом:

HTML Скопировать код <div class="outer-container"> <div class="inner-container"> <!-- Содержимое, которое нужно прокручивать --> </div> </div>

Преимущества этого метода:

Работает во всех современных браузерах

Не требует использования экспериментальных или специфичных для браузера свойств

Обеспечивает полную функциональность прокрутки

Недостатки:

Требует более сложной HTML-структуры

Может вызывать проблемы с вычислением ширины содержимого

Ширина полосы прокрутки может различаться в разных операционных системах, что требует дополнительных настроек

В некоторых случаях может потребоваться JavaScript для определения точной ширины полосы прокрутки на конкретной системе:

JS Скопировать код // Вычисление ширины полосы прокрутки const getScrollbarWidth = () => { const outer = document.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; document.body.appendChild(outer); const inner = document.createElement('div'); outer.appendChild(inner); const scrollbarWidth = outer.offsetWidth – inner.offsetWidth; outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; // Применение вычисленной ширины const scrollbarWidth = getScrollbarWidth(); document.querySelector('.inner-container').style.paddingRight = scrollbarWidth + 'px';

Этот метод особенно полезен для случаев, когда требуется максимальная кроссбраузерная совместимость или когда невозможно использовать новые CSS-свойства из-за требований к поддержке устаревших браузеров. 📏

Альтернативные подходы: JavaScript и кастомные элементы прокрутки

Для ситуаций, требующих более глубокой кастомизации или когда CSS-решения не обеспечивают необходимой функциональности, можно прибегнуть к созданию полностью кастомных элементов прокрутки с использованием JavaScript.

Существует несколько подходов к реализации пользовательских систем прокрутки:

Использование готовых библиотек — множество JavaScript-библиотек предлагают готовые решения для кастомизации скроллбара Создание собственной системы прокрутки — полный контроль над визуальными и функциональными аспектами Виртуальный скроллинг — эффективный метод для отображения больших списков данных

Рассмотрим несколько популярных JavaScript-библиотек для кастомизации скроллбара:

SimpleBar — легковесная библиотека, заменяющая нативный скроллбар кастомным вариантом с сохранением всей функциональности

— легковесная библиотека, заменяющая нативный скроллбар кастомным вариантом с сохранением всей функциональности Perfect Scrollbar — минималистичный кастомный скроллбар без зависимостей

— минималистичный кастомный скроллбар без зависимостей Overlay Scrollbars — библиотека с акцентом на производительность и совместимость

— библиотека с акцентом на производительность и совместимость Smooth Scrollbar — скроллбар с плавной инерционной прокруткой

Пример использования библиотеки SimpleBar:

HTML Скопировать код <!-- HTML --> <div id="my-scrollable-element"> <!-- Содержимое --> </div> <!-- JavaScript --> import SimpleBar from 'simplebar'; new SimpleBar(document.getElementById('my-scrollable-element'), { autoHide: true, scrollbarMinSize: 15 }); // CSS .simplebar-scrollbar::before { background-color: #6c757d; border-radius: 10px; }

Для создания собственной системы прокрутки с нуля можно использовать JavaScript для захвата событий прокрутки и управления позицией контента:

JS Скопировать код // Базовая реализация кастомного скроллинга const content = document.querySelector('.scroll-content'); const container = document.querySelector('.scroll-container'); const customScrollbar = document.querySelector('.custom-scrollbar'); const thumb = document.querySelector('.scrollbar-thumb'); // Обработчик колесика мыши container.addEventListener('wheel', (e) => { e.preventDefault(); const delta = e.deltaY; container.scrollTop += delta; updateScrollThumbPosition(); }); // Обновление позиции ползунка скроллбара function updateScrollThumbPosition() { const scrollPercentage = container.scrollTop / (container.scrollHeight – container.clientHeight); const thumbPosition = scrollPercentage * (customScrollbar.clientHeight – thumb.clientHeight); thumb.style.transform = `translateY(${thumbPosition}px)`; } // Обработчики для перетаскивания ползунка // ... (код для обработки drag & drop)

Виртуальный скроллинг — это техника, при которой рендерится только видимая часть длинного списка. Это особенно полезно для работы с большими наборами данных, например, в таблицах или списках с тысячами элементов:

Снижает нагрузку на DOM, рендеря только видимые элементы

Улучшает производительность на мобильных устройствах

Позволяет работать с по-настоящему большими массивами данных

Библиотеки для виртуального скроллинга:

React Virtual

Vue Virtual Scroller

React Window

Clusterize.js

JavaScript-подходы обеспечивают наибольшую гибкость и контроль над поведением прокрутки, но требуют значительно больше усилий для реализации и поддержки. Они также могут иметь проблемы с производительностью, если не оптимизированы должным образом. Выбор метода должен основываться на конкретных требованиях проекта, целевой аудитории и ресурсах разработки. 🧙‍♂️