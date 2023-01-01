Как Python скачивает файлы: библиотеки и техники для разработчиков

import requests import time import logging import os from requests.exceptions import RequestException, Timeout, TooManyRedirects, ConnectionError, HTTPError # Настройка логирования logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s', handlers=[ logging.FileHandler("download.log"), logging.StreamHandler() ] ) logger = logging.getLogger("download_manager") def download_with_retry(url, filename, max_retries=5, timeout=(30, 300), backoff_factor=0.5, verify_ssl=True, allow_redirects=True): """ Загружает файл с автоматическим повторением попыток при ошибках. Args: url (str): URL файла filename (str): Путь для сохранения файла max_retries (int): Максимальное число повторных попыток timeout (tuple): Таймауты для соединения и чтения (в секундах) backoff_factor (float): Множитель для экспоненциальной задержки между попытками verify_ssl (bool): Проверять ли SSL сертификаты allow_redirects (bool): Разрешать ли HTTP-перенаправления Returns: bool: True если загрузка успешна, False в случае ошибки """ logger.info(f"Начинаю загрузку {url} -> {filename}") # Создаем директорию для файла если её нет os.makedirs(os.path.dirname(os.path.abspath(filename)), exist_ok=True) # Проверяем, существует ли файл и какого он размера file_size = 0 if os.path.exists(filename): file_size = os.path.getsize(filename) logger.info(f"Файл уже существует, размер: {file_size} байт") retry_count = 0 while retry_count <= max_retries: try: headers = {} if file_size > 0: headers['Range'] = f'bytes={file_size}-' logger.info(f"Продолжаем загрузку с позиции {file_size}") response = requests.get( url, stream=True, timeout=timeout, headers=headers, verify=verify_ssl, allow_redirects=allow_redirects ) # Проверка HTTP-статуса response.raise_for_status() # Проверка поддержки продолжения загрузки if file_size > 0 and response.status_code != 206: logger.warning("Сервер не поддерживает продолжение загрузки. Начинаем сначала.") file_size = 0 # Получаем общий размер файла total_size = int(response.headers.get('content-length', 0)) if 'content-range' in response.headers: content_range = response.headers['content-range'] total_size = int(content_range.split('/')[1]) else: total_size += file_size logger.info(f"Общий размер файла: {total_size} байт") # Открываем файл для записи mode = 'ab' if file_size > 0 and response.status_code == 206 else 'wb' downloaded = 0 with open(filename, mode) as f: start_time = time.time() for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192): if chunk: f.write(chunk) downloaded += len(chunk) # Логируем прогресс каждые 5 МБ if downloaded % (5 * 1024 * 1024) < 8192: elapsed = time.time() – start_time speed = downloaded / elapsed / 1024 if elapsed > 0 else 0 logger.info(f"Загружено: {downloaded + file_size} из {total_size} байт ({speed:.1f} КБ/с)") logger.info(f"Загрузка завершена успешно: {url}") return True except Timeout as e: retry_count += 1 wait_time = backoff_factor * (2 ** (retry_count – 1)) logger.warning(f"Таймаут при загрузке {url}. Повтор через {wait_time:.1f} секунд ({retry_count}/{max_retries})") if retry_count <= max_retries: time.sleep(wait_time) except ConnectionError as e: retry_count += 1 wait_time = backoff_factor * (2 ** (retry_count – 1)) logger.warning(f"Ошибка соединения при загрузке {url}: {str(e)}. Повтор через {wait_time:.1f} секунд ({retry_count}/{max_retries})") if retry_count <= max_retries: time.sleep(wait_time) except HTTPError as e: # Для некоторых HTTP-ошибок повтор не имеет смысла if e.response.status_code in (404, 403, 401): logger.error(f"HTTP-ошибка при загрузке {url}: {e.response.status_code} {e.response.reason}. Повтор невозможен.") return False retry_count += 1 wait_time = backoff_factor * (2 ** (retry_count – 1)) logger.warning(f"HTTP-ошибка при загрузке {url}: {e.response.status_code}. Повтор через {wait_time:.1f} секунд ({retry_count}/{max_retries})") if retry_count <= max_retries: time.sleep(wait_time) except RequestException as e: retry_count += 1 wait_time = backoff_factor * (2 ** (retry_count – 1)) logger.warning(f"Ошибка запроса при загрузке {url}: {str(e)}. Повтор через {wait_time:.1f} секунд ({retry_count}/{max_retries})") if retry_count <= max_retries: time.sleep(wait_time) except Exception as e: logger.error(f"Неожиданная ошибка при загрузке {url}: {str(e)}") return False logger.error(f"Не удалось загрузить {url} после {max_retries} попыток") return False # Пример использования success = download_with_retry( "https://example.com/large-file.zip", "downloads/large-file.zip", max_retries=3, timeout=(30, 600), # 30 сек на соединение, 10 минут на загрузку verify_ssl=True ) if success: logger.info("Файл успешно загружен") else: logger.error("Не удалось загрузить файл")